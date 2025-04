La fête de la Saint-Georges est une fête mobile : cette année, elle est marquée par le monde politique à sa date traditionnelle, plutôt que le jour choisi la semaine prochaine par une Église d’Angleterre de plus en plus insignifiante. Mais elle évolue également en termes de signification. Il y a un an, j’ai fait remarquer que le fantôme du nationalisme ethnique anglais, si souvent invoqué avec crainte par ses détracteurs, était surtout remarquable par sa dormance. Pourtant, d’autres interprétations sont possibles : quelques mois plus tard, le nord de l’Angleterre a été secoué par ses émeutes ethniques les plus violentes depuis des décennies, projetant un nuage de malheur sur le nouveau gouvernement travailliste dont il n’est jamais vraiment sorti. Aujourd’hui, le pays est dans un état malheureux, l’air lourd de la pression d’une tempête sur le point d’éclater. Les chroniqueurs du Telegraph au tempérament doux écrivent des prémonitions anxieuses d’une guerre civile imminente, tandis que la deuxième ville du pays glisse sous les attentes de base de la gouvernance du Premier Monde. Une guerre civile peut sembler peu probable, mais le fait que cette idée même puisse être sérieusement envisagée par des personnes crédibles démontre une fissure croissante dans la vie britannique, une fissure qui nécessitera une réforme politique sérieuse pour éviter le désastre : nécessitant une capacité et un appétit que le gouvernement ne semble pas posséder. Traduisant l’atmosphère fébrile de la nation pour un public américain, l’écrivain Dominic Green observe dans le Wall Street Journal que « L’ambiance en Angleterre aujourd’hui est étrange. Le gouvernement ne peut pas gouverner. La police menace les gens respectueux de la loi pour avoir exprimé leurs opinions. Les frontières sont ouvertes. Le pays a l’impression d’être à un attentat islamiste d’une éruption. »

Tout comme pour Pâques, marquée cette année par une forte affluence dans les églises et un nouvel air de politisation perceptible, le jour où le peuple anglais fait le point sur qui il est a pris une nouvelle importance politique. Les politiciens poursuivent désormais et tentent de façon préventive de façonner un état d’esprit public très différent de celui de notre passé récent. Une lecture attentive des messages politiques de la Saint-Georges, avant la défaite inévitable du gouvernement lors des élections locales anglaises de la semaine prochaine, révèle une population de plus en plus gouvernée par Westminster comme une tribu maussade et presque rebelle.

Pour le parti travailliste au pouvoir, la Saint-Georges a été commémorée comme un rituel apotropaïque entrepris pour éloigner le mal. « Il y a des gens qui essaient de semer la division dans nos communautés, des gens qui emportent le rouge et le blanc de notre drapeau avec eux, alors qu’ils lancent des briques sur des entreprises et notre police, » a sermonné Starmer la nation, avec tout le sérieux d’un professeur suppléant face à une classe indisciplinée. Sa référence à son prédécesseur comme « un hindou anglais » était un clin d’œil explicite au débat de plusieurs semaines plus tôt cette année sur la question de savoir si Rishi Sunak est significativement anglais, un sujet de discours politique impensable il y a quelques années, et le produit d’une conscience ethnique nouvelle involontairement accélérée par l’immigration de masse et ses partisans.

En effet, la gouvernance de la Grande-Bretagne au cours des dernières décennies a fonctionné comme une expérience involontaire dans la forge d’un nationalisme ethnique en colère là où il n’existait auparavant aucun. Comme la place de Sunak au sein de la nation anglaise, ce qui semblait jusqu’à récemment des certitudes établies sont devenues, pour la première fois de ma vie, des sources de contestation. Les accusations de police à deux vitesses et de racisme anti-blanc formulées par l’opposition conservatrice, poursuivant l’état d’esprit public, ont l’air d’un mouvement pour les droits civiques pour ce qui est encore, pour l’instant, la majorité dans son propre pays. Une gestion catastrophique nous a amenés ici : un excès progressiste a entraîné une réaction, et peut-être bientôt une sur-réaction ; tandis que des vérités inconfortables laissées enfouies pour maintenir l’ordre social menacent maintenant d’émerger sous une forme incontrôlable.

Les scènes les plus violentes des émeutes de l’été dernier ont eu lieu, après tout, à Rotherham, un nom désormais indissociablement associé à l’échec de l’État. Là, la collusion apparente de l’État britannique dans une campagne d’exploitation sexuelle de plusieurs décennies, approchant l’échelle des crimes de guerre, produit et accélérateur d’un paysage urbain du nord de l’Angleterre aussi ségrégué sur des bases ethniques que celui de l’Ulster, a placé une bombe à retardement sous les fondations de sa propre légitimité. Pour sa propre survie, déchiré entre une explosion contrôlée maintenant, ou une explosion incontrôlée plus tard, le parti au pouvoir ne peut ni révéler l’ampleur totale de l’horreur ni longtemps la réprimer activement. Le réservoir de voix Mirpuri du Parti travailliste a désormais dépassé le parti, tandis que les secrets enfouis de sa gouvernance nordique autrefois incontestée ont créé un terreau fertile pour une droite nationaliste en pleine croissance. Bientôt, le parti semble destiné à être réduit en poussière entre les plaques tectoniques de ces deux identités nouvellement affirmées.

Pour Sadiq Khan, dont la vidéo choisie, avec des images de vieux Pearly Kings et Queens dans leurs atours tribaux, évoquait beaucoup l’air d’une reconnaissance de terre américaine, les images de célébration multiculturelle s’accordaient mal avec un avertissement sombre contre « la montée du populisme et des préjugés dans le monde ». Au lieu de cela, « notre saint patron », nous a dit Khan, « s’est levé pour ce en quoi il croyait » (que cela signifie le christianisme ou tuer des dragons n’a pas été expliqué). « L’Angleterre est une tapisserie de différentes cultures, croyances, histoires et idées, tissées ensemble pour raconter une seule histoire », a déclaré Khan, alors que la vidéo montrait ses affiches « Londres accueille les réfugiés » dans le métro et une foule multiraciale heureuse dansant le hokey-cokey sous le soleil printanier. Comme avec la tentative de Starmer de détourner l’identité anglaise vers le plan plus confortable du football et de la décence fabienne, ou le patriotisme presque parodiquement sans sang du député de Douvres Mike Tapp, se drapant sans cesse dans le drapeau de l’Union et les valeurs britanniques mandatées par l’État de Brown, les communications du Parti au jour de la Saint-Georges étaient à la fois anodines et fortement politisées.

Tout cela était le produit direct de la peur du Parti travailliste face à une droite croissante flirter avec le nationalisme ethnique pour suivre l’humeur publique. Écrivant pour Labour List, l’ancien député blairiste John Denham, depuis longtemps un défenseur d’un nationalisme anglais fabien maintenu dans des limites prudentes de peur qu’il ne s’échappe sur un territoire plus volatile, a rendu explicites les anxiétés implicites marquant le jour de la Saint-Georges du Parti travailliste. « Les émeutes de Southport et les gangs de grooming ont perturbé notre société cohésive, nécessitant une nouvelle histoire nationale », a écrit Denham. « Alors que nous faisons face à la droite populiste [une parenthèse qui pour Denham, peut-être à juste titre, inclut désormais le Parti conservateur] nous ne pouvons pas être des spectateurs. Quelle idée de l’Angleterre va gagner ? » À en juger par les sondages, la réponse n’est pas le Parti travailliste, le parti au pouvoir étant désormais le troisième plus populaire en Angleterre. Comme la gauche intellectuelle, réduite par les circonstances historiques à écrire des notes de bas de page sur une droite nouvellement énergisée, la gauche au pouvoir est poursuivie par une droite amorphe et en évolution rapide dont elle ne peut échapper à l’emprise mortelle. Quant à un personnage d’une histoire de fantômes de M.R. James, le destin approche avec la terrible certitude au ralenti d’un cauchemar.

Depuis une décennie maintenant, le pays est engagé dans une période chaotique et de révolution démocratique qui brûle lentement, de la rupture violente du Brexit avec le consensus politique vieux de plusieurs décennies de Westminster aux mouvements sauvages et désespérés de l’électorat entre n’importe quel parti promettant de briser la trajectoire du déclin. Le nord de l’Angleterre est devenu le roi faiseur négligé de la politique britannique, livrant des glissements de terrain éphémères aux Tories de Johnson puis au Parti travailliste de Starmer avant de rejeter violemment chacun à son tour. Bientôt, si les sondages sont exacts, ce sera au tour de Reform d’être récompensé, et peut-être rejeté, par cet électorat volatile et en colère. Un lobby de Westminster envoûté par le drame de la montée du nouveau parti n’a pas encore réussi à saisir les conséquences de son probable échec.

Écrivant en 1977, l’écrivain nationaliste écossais Tom Nairn prévoyait un avenir où les pressions s’accumulant sous un système de Westminster partagé entre deux partis de différence uniquement cosmétique, incapables de réforme, mèneraient finalement à l’effondrement de ce système. « Seules les pressions combinées de l’effondrement externe (par exemple, l’effondrement de la monnaie) et de l’agitation interne (qu’elle soit nationaliste ou sociale, ou les deux à la fois) suffiront à déloger ce système résistant », écrivait Nairn. Le résultat immédiat, croyait-il, serait un nouveau « gaullisme » de la droite anglaise, qui « tout en manipulant bien sûr les symboles de la tradition et en louant les anciennes vertus, sera contrainte d’aller au-delà d’un rôle transitoire ou de « gardien ». Elle abandonnera les continuités sacrées même tout en les chantant. » Car « son objectif principal est établi à l’avance : l’accomplissement forcé et à toute vitesse de cette modernisation réussie qui a échappé à tous les gouvernements du Royaume-Uni au cours de ce siècle (sauf en temps de guerre). Pour cela, une nouvelle constitution et un nouvel État sont nécessaires (même s’ils conservent certains attributs de l’ancien). » Pour Nairn, « ce sera cette tant attendue ‘révolution d’en haut’ ».

Ce n’est pas la cause de Nigel Farage, le sympathique et insouciant M. Toad de la politique britannique, mais cela fait écho à un courant croissant à droite. La prédiction de Nairn d’un nationalisme anglais modernisateur et « gaulliste », qui refait un État de Westminster sclérosé dont il prétend défendre l’essence ancienne, est perspicace : c’est, peut-être, un anglofuturisme avant la lettre. Les messages du jour de Saint Georges de l’atout le plus énergique du Parti conservateur et leader de facto, Robert Jenrick, et de son allié idéologique au-delà des lignes de parti, Rupert Lowe, font écho à ce courant. Dans la vidéo de Jenrick, l’Angleterre n’est pas seulement « une grande nation » mais aussi « un grand peuple » : un appel à une identité que le Parti travailliste ne peut pas confortablement exprimer. Ses louanges à la gloire historique, un héritage définissant la modernité d’avancées scientifiques et technologiques, et sa déclaration sans réserve que se souvenir du passé de l’Angleterre « nous donnera l’audace et la détermination de construire une Angleterre encore meilleure » sont un reflet palpitant de ce courant politique en développement. Son inclusion marquée de Cromwell est à la fois un indice de la nature presque révolutionnaire de la réforme nécessaire et un clin d’œil à la droite internet qui pousse de plus en plus le discours conservateur mainstream. De la même manière, la vidéo de Lowe, réalisée par le propagandiste anonyme de la droite internet « Brewgaloo », met en avant Jenrick au-dessus du discours émouvant de Lowe appelant à un Grand Acte d’Abrogation des lois maladaptées de Westminster, comme le premier acte de « restauration nationale ». Concorde, écureuils roux, Glastonbury Tor et le roi Alfred passent à toute vitesse, presque subliminalement : c’est ce que Nairn avait prédit et craint. Cela pourrait encore être ce que la nation exige.

Écrivant maintenant, dans le calme entre le jour de Saint Georges et les élections locales anglaises, les contours politiques du proche avenir prennent une forme solide. Si le Parti Réformiste est ascendant maintenant, peu voient sérieusement dans le solipsisme charismatique de Farage un véritable parti de gouvernement : au lieu de cela, le but historique du Réformisme est de briser le Parti travailliste, tout comme l’année dernière il a aidé à briser les Tories. Le Parti conservateur a trouvé une nouvelle voix, ne serait-ce que pour s’insurger contre les conséquences de la gouvernance conservatrice. Dans son incarnation jenrickienne, alliée à son compagnon de route Rupert Lowe, il s’adresse à un projet au-delà du simple conservatisme, mais plutôt à une réforme systémique au service de la restauration nationale. Alors que le Parti travailliste cherche anxieusement à détourner cette énergie vers son terrain confortable et choisi — le multiculturalisme fabien désormais nostalgique de l’ère Blair — cette droite montante cherche à surfer sur la vague nationaliste ascendante créée par des décennies d’échec de l’État. Pour la première fois de mémoire d’homme, ce jour de Saint Georges a semblé différent, énergisé, alors que les politiciens anglais s’adressaient à leur peuple rebelle. Comme les élections de mai qui suivent de près, c’était une étape sur la route vers une Angleterre différente — d’une manière ou d’une autre.