« La mondialisation est terminée », a annoncé Keir Starmer dans The Telegraph plus tôt cette semaine. Et pour une fois, il a raison : malgré la humiliante reculade tarifaire de Donald Trump à la demande des vigilants des obligations, le monde a changé de manière spectaculaire. Le rêve fiévreux de cinq décennies de croissance mondiale alimentée par « Chimerica » est révolu, et le statut de l’Amérique en tant qu’hégémon du libre-échange est en péril. La pause tarifaire de 90 jours rassurera les marchés mais ne restaurera pas la confiance des investisseurs dans une administration de plus en plus spasmodique. Dans trois mois, le « médicament » de Trump pourrait à nouveau être accéléré.

Le Premier ministre britannique a clairement saisi l’importance du moment, mais cela ne veut pas dire qu’il en tirera parti. Si le comportement robotique et ennuyeux de Starmer est l’antidote parfait à la fanfaronnade trumpienne, alors, peut-être, vient l’heure, vient l’homme ? Après tout, Churchill a dit de Clement Attlee qu’il était « un homme modeste, avec beaucoup de raisons d’être modeste ». Mais malgré son ton mesuré, sa tempérance et son conservatisme modéré, le Premier ministre travailliste d’après-guerre a construit une très britannique démocratie sociale, avec des industries nationalisées, le pouvoir des syndicats et un État-providence coexistant avec la monarchie et la Chambre des Lords. C’était un modèle égalitaire qui convenait à l’époque.

Starmer pourrait-il devenir l’Attlee de cette génération ? J’en doute. Plutôt que de chercher à construire une Nouvelle Jérusalem à une époque de bouleversements géopolitiques, Starmer ressemble à un lapin pris dans les phares. Il n’a jamais été un visionnaire, mais des allusions vagues à un nouvel accord social et économique ont été une caractéristique de son leadership. Au début de son mandat en tant que leader travailliste, il a promis un « moment de 1945 ». Pour les audiences des think tanks, il a annoncé une ère de « productivisme », un « modèle de croissance différent », et « une analyse différente de l’État et de son rôle dans l’économie ». Et pourtant, malgré toute la rhétorique floue sur un changement de paradigme, il est peu probable que nous voyions des initiatives politiques totemiques ou des tournants sismiques ; pas de nouveau modèle pour un monde radicalement changé.

Jusqu’à présent, Starmer a répondu à la carnage trumpienne en nous offrant des réformes de planification « turbochargées », et quelques ajustements aux réglementations sur les véhicules électriques. La nationalisation de l’usine sidérurgique de Scunthorpe a été timidement évoquée, mais pas avant que les hauts-fourneaux de Port Talbot, la raffinerie de Grangemouth et l’usine automobile de Luton aient déjà été fermés. Les discours de la première ligne sur le « sécuronomique » annoncent une ère de croissance régionale et de « réindustrialisation » soutenue par un État dirigiste. En termes pratiques, cela semble signifier que nous aurons un parc d’attractions à Bedford. C’est le problème avec le starmerisme : il est bon pour diagnostiquer la maladie, mais pas pour la guérir.

S’il le souhaitait, Starmer pourrait saisir ce moment pour redéfinir la Grande-Bretagne. Maintenant plus que jamais est le moment pour un revival discrètement patriotique de l’État-nation protecteur : afin de stimuler le renouveau industriel par une croissance axée sur l’investissement, la Grande-Bretagne a besoin de capital national. Mais la technocratie grise et inefficace du Labour ne pliera pas les règles fiscales. Au lieu de cela, elle explique que des coupes douloureuses doivent être faites pour satisfaire un quango sans visage appelé l’OBR. L’idée de limites fiscales inébranlables est une absurdité à laquelle même la droite allemande commence à s’éveiller. Mais en Grande-Bretagne, des changements époques et de nouveaux ordres mondiaux seront accueillis non pas avec l’esprit d’un gouvernement transformateur et actif, mais avec un examen d’une réforme échelonnée des cadres réglementaires inter-départementaux.

En revanche, de l’autre côté de l’Atlantique, une révolution descendante a été initiée, inversant un demi-siècle de bon sens unipartite dans une tentative de renverser l’ordre mondial multilatéral. Alors que le gouvernement de Starmer est prudent et auto-limitant, l’approche de Trump est le bélier politique. Il a transformé Washington en un théâtre postmoderne de l’absurde, où rien n’est vrai et tout est possible. Starmer, quant à lui, ne fait que confirmer que tout est brisé et que rien n’est possible. Mais c’est seulement en se débarrassant des processus obscurs et des vestiges pourris d’un système défaillant qu’un agenda radical peut être appliqué avec succès.

Cependant, Starmer n’a pas d’agenda radical. Dans la mesure où il a une politique, le Premier ministre vient d’une tradition de centre-gauche qui a depuis longtemps embrassé la mondialisation. Sa tribu a acquiescé aux exigences de l’intégration européenne — liberté de circulation des biens, des services, du travail et du capital — après 1988, lorsque Jacques Delors leur a promis des concessions d’« une Europe sociale » qui ne se sont jamais vraiment concrétisées. Et après les défaites de la période Thatcher, les voix plus modérées du mouvement ouvrier ont abandonné la lutte des classes au profit de systèmes de droits libéraux internationalisés. C’est le milieu intellectuel de Starmer.

Tony Blair a déclaré que la mondialisation était une inévitabilité positive : « on pourrait aussi bien débattre de la question de savoir si l’automne doit suivre l’été », a-t-il dit à un Parti travailliste sceptique lors de leur conférence de 2005. Mais l’hiver arrive, et c’est la droite populiste qui fait maintenant le temps. Dans un tel climat, la gauche pourrait se rappeler qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

En fait, Trump a réalisé ce que la gauche radicale britannique n’a jamais pu. Dans les années soixante-dix et quatre-vingts, le flanc gauche du Parti travailliste s’est regroupé autour de la soi-disant « Stratégie économique alternative ». En tant que jeune bennite, Jeremy Corbyn était un soutien précoce. C’était un manifeste pour un socialisme d’économie de siège : un secteur industriel britannique en difficulté serait revitalisé derrière de hauts murs protecteurs composés de contrôles d’importation prohibitifs et de tarifs, isolant les classes ouvrières de la concurrence étrangère. Un rêve à la Trump.

Durant cette période, c’était la droite qui plaidait pour des relations commerciales plus étroites avec les marchés continentaux et mondiaux. Elle a promu une forme de mondialisation qui favorisait un capital hautement mobile et sans frontières investissant dans des chaînes d’approvisionnement juste à temps s’étendant à travers les océans. Margaret Thatcher a fait campagne avec véhémence en faveur de l’adhésion au bloc de libre-échange de la CEE, tandis que la gauche, encore dominée à l’époque par un puissant mouvement syndical, s’y opposait avec ténacité.

Alors que l’ancien mouvement ouvrier s’estompe et que le socialisme soviétique s’effondre, une gauche plus diffuse et contre-culturelle est apparue. De nouveaux radicaux dans les années quatre-vingt-dix et 2000 ont basé leurs efforts non pas sur l’organisation au travail ou même sur l’ancienne mission de libération prolétarienne, mais plutôt sur la construction de réseaux plus informels, autonomes et organisés horizontalement. On pouvait les trouver en train de manifester contre le libre-échange lors de la « bataille de Seattle », ou contre le G8 à Gênes, ou ajoutant un mohican de gazon à la statue de Churchill sur Parliament Square. Starmer lui-même a même tâté de certaines des premières manifestations de cette nouvelle foule éco-gauche à la fin des années quatre-vingt.

Cette gauche était plus bourgeoise, plus socialement libertaire, plus anarchique. Certains de ses soldats de l’infanterie étaient influencés par le « post-workerism » italien, une branche obscure du marxisme, tandis que d’autres participaient à des voyages de découverte de soi dans des raves, des squats ou des manifestations d’action directe. Ils étaient le visage principal de l’anti-mondialisation de l’époque, bien qu’ils soient plus préoccupés par l’écologie, le sous-développement du tiers monde, la malversation des entreprises, l’aliénation consumériste et l’homogénéité culturelle que par le sort de la classe ouvrière britannique.

Mais aucune de ces gauches distinctes n’a réussi à renverser le système de commerce libéralisé et de marchés ouverts qui a rendu l’État-nation traditionnel impuissant. Au lieu de cela, un milliardaire de l’immobilier — et un républicain qui plus est — a bouleversé le consensus de Washington. La dernière humiliation est que Trump a non seulement réussi là où la gauche britannique a échoué, mais qu’il l’a fait flanqué de syndicalistes souriants. Après avoir accueilli des mineurs reconnaissants à la Maison Blanche, il a formulé la politique tarifaire dans le langage de la justice sociale pro-travailleurs. « Je suis fier d’être le président des travailleurs, pas des délocalisateurs », a-t-il écrit, « le président qui défend Main St, pas Wall St ; qui protège la classe moyenne, pas la classe politique. » C’est un discours qui aurait pu être prononcé par n’importe quel Berniecrat.

MAGA, dans sa folle belliqueuse, nous a rappelé que les États peuvent agir ; des politiques peuvent être mises en œuvre ; on peut simplement faire des choses. La gauche disait autrefois qu’un autre monde est possible. Et ils avaient raison. Un autre monde est possible. Il est en train de se construire en ce moment. Juste pas de la manière dont ils l’espéraient.

Au cours de la dernière décennie, il est devenu de rigueur dans certains cercles de citer le marxiste italien Antonio Gramsci : pour nous rappeler que nous sommes dans « un interrègne », dans lequel « l’ancien monde est en train de mourir et le nouveau peine à naître ». Dans ces périodes, nous avons été assurés que « des symptômes morbides apparaissent ». Mais l’interrègne touche à sa fin. Les symptômes morbides deviennent une nouvelle normalité. Sans la vulgarité, le bruit et la nature oligarchique du second avènement de MAGA, la gauche doit apprendre à manier le manuel populiste. Car c’est la politique maintenant. Ce n’est pas une aberration. Le Parti travailliste doit devenir un gouvernement d’insurrection, sinon il sera confiné à la poubelle de l’histoire.