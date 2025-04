En 1870, Charles Darwin, tourmenté par l’idée que son mariage avec sa cousine germaine pourrait être la cause des problèmes de santé de ses enfants, demanda à son ami Sir John Lubbock de porter la question au Parlement. Lubbock devait proposer que le recensement national inclue une question sur le mariage entre cousins. Comme l’écrivait Darwin, le mariage entre cousins était souvent contesté par crainte de ses « supposées conséquences nuisibles », bien que cette croyance reposât « sur aucune preuve directe ». Darwin pensait que le soupçon devait soit être prouvé faux, soit confirmé afin que « le mariage entre cousins puisse être découragé ». Mais lorsqu’il souleva l’idée à la Chambre des communes, Lubbock fut apparemment ri au nez. La Chambre croyait que le mariage entre cousins était parfaitement respectable, et elle était bien plus préoccupée par le débat sur la question de savoir si un homme devait être autorisé à épouser la sœur de sa femme décédée.

Aujourd’hui, le dilemme de Darwin est revenu au Parlement. Richard Holden, le député de Basildon et Billericay, a proposé un projet de loi pour interdire le mariage entre cousins germains au Royaume-Uni. Bien que le projet de loi ait peu de chances d’être adopté, il fait suite à des débats similaires en Suède, en Norvège et au Danemark, et reflète un intérêt croissant pour le sujet au sein de la droite britannique. Selon Holden, le mariage entre cousins crée des problèmes dans trois domaines : la santé, la liberté et nos valeurs nationales. Les communautés musulmanes, en particulier celles d’origine pakistanaise, ont été au centre de ces débats en raison de leurs taux élevés de mariages entre cousins. Environ 27 % des femmes de la cohorte la plus récente (2016-2019) de l’étude « Nées à Bradford » étaient mariées à leur cousin germain.

Ce soudain intérêt pour le mariage entre cousins est-il motivé par une véritable préoccupation pour les communautés concernées ? Ou cela alimente-t-il — intentionnellement ou non — un sentiment anti-musulman, favorisant la division en présentant le mariage entre cousins comme une pratique étrangère et contre nature ?

Le mariage entre cousins n’est pas contre nature : il est pratiqué dans le monde entier depuis des milliers d’années. Mais pourrait-il poser un risque pour la santé des enfants qui en résultent ? Si Darwin était en vie aujourd’hui, il pourrait être surpris de découvrir que, malgré notre meilleure compréhension de la génétique, des lacunes significatives dans nos connaissances demeurent. En gros, le risque de base qu’un couple non apparenté ait un enfant avec un défaut de naissance majeur est de 3 % ; pour un enfant de cousins germains, ce risque augmente à 6 %. Cela signifie que la grande majorité des enfants nés de mariages consanguins seront en bonne santé. Bien sûr, s’il existe des troubles génétiques connus dans la famille, ce risque augmente, et les générations successives de mariages entre cousins peuvent également accroître la probabilité d’avoir un enfant handicapé — mais cela n’est en aucun cas inévitable.

Cependant, ces risques supplémentaires peuvent être compensés par un dépistage génétique prénatal, qui est actuellement proposé à d’autres groupes à risque. Les femmes enceintes plus âgées, par exemple, sont dépistées pour le syndrome de Down, tout comme les couples qui sont porteurs de la fibrose kystique. Nous n’interdisons pas à ces individus de se marier ou d’avoir des enfants, et nous ne les considérons pas comme un fardeau pour le système de santé.

Il n’est pas seulement question des enfants de cousins qui sont à risque. La probabilité de problèmes de santé augmente chaque fois qu’il y a une plus grande chance que deux individus partagent des gènes. Cela peut se produire dans de petites populations ou dans toute communauté soudée qui se marie entre elle — comme la communauté juive du Royaume-Uni, ou les Amish en Amérique ou les Canadiens français. Holden soutiendrait-il également l’interdiction du mariage au sein d’autres communautés ethniques ? Je ne le pense pas.

Au-delà des défauts de naissance, les risques du mariage entre cousins sont difficiles à évaluer. L’étude de Bradford suggère que les enfants consanguins accèdent aux soins de santé à des taux plus élevés, et peuvent également rencontrer plus de difficultés à l’école. Les enfants de parents non apparentés ont une probabilité de 7,4 % d’avoir des difficultés de langage et de parole ; ce chiffre monte à 11,3 % pour les enfants de cousins germains. Pourtant, nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives. Un problème avec cette analyse est que le mariage entre cousins est souvent corrélé à la pauvreté, qui a un effet indépendant sur la santé. Beaucoup des zones en Grande-Bretagne avec des taux élevés de mariage entre cousins sont extrêmement défavorisées, et bien que cette analyse prenne en compte la pauvreté, il est peu probable qu’elle capture tous les aspects du désavantage socio-économique — rendant flou l’ampleur à laquelle la génétique compte finalement.

Le deuxième argument de Holden contre le mariage entre cousins — qu’il sape la liberté des femmes — est tout aussi simpliste. Lui, ainsi que d’autres commentateurs, dont le journaliste Matthew Syed et le chercheur Patrick Nash, suggèrent que le mariage entre cousins est souvent forcé et nuisible pour les femmes. Ils soutiennent que le mariage entre cousins produit une culture « clanique » tournée vers l’intérieur, ce qui entraîne un contrôle strict sur le comportement des membres du groupe. Dans le cas des femmes, cela peut signifier n’avoir aucun choix sur leurs maris, et être soumise à des codes d’honneur qui dictent un comportement féminin approprié. Nash soutient même que les institutions claniques sont « connues pour tolérer des abus [y compris] la violence conjugale ».

Tout d’abord, il existe de nombreux mariages forcés qui n’impliquent pas de cousins. Alors pourquoi les cibler indirectement par le biais d’une interdiction du mariage entre cousins ? Cela mis à part, la relation entre le mariage entre cousins et la liberté des femmes est bien plus complexe que ce que laisse entendre Holden. Il existe un grand nombre de recherches qui suggèrent que le mariage exogame — c’est-à-dire se marier en dehors de sa communauté — peut en réalité nuire au statut d’une femme et compromettre sa liberté. À travers le monde, il a été, et l’est encore aujourd’hui, beaucoup plus courant pour les femmes de s’éloigner de leur famille d’origine pour vivre près de la famille de leur mari. Lorsqu’une femme se marie « dehors », elle laisse souvent derrière elle ses réseaux de soutien ; en intégrant le foyer de son mari, elle entre dans une communauté où elle a peu de statut, de réputation ou de protection familiale établis. Cette isolation peut réduire son pouvoir de négociation, et sans le soutien familial à proximité, elle devient vulnérable à l’exploitation par son mari et ses beaux-parents.

Mais lorsqu’une femme épouse son cousin, cette séparation de la famille ne se produit pas : et elle peut avoir un statut plus élevé que si elle ne l’avait pas fait. Dans une enquête du Bangladesh, près de 80 % des répondants affirment qu’un des principaux avantages du mariage entre cousins est que les épouses ont de l’influence sur leurs beaux-parents. Les hommes disent quelque chose de similaire. Dans l’ethnographie de Lila Abu-Lughod sur les Bédouins égyptiens en 1986 , les hommes décrivaient comment ils pouvaient faire confiance à leur femme-cousine parce qu’elle « se soucie de vous et de vos affaires parce qu’elles sont les siennes » et que « après tout, elle est la fille du frère de mon père ».

Ces dynamiques ont montré qu’elles protègent les femmes. Dans des études sur la violence domestique, y compris la mienne, les femmes mariées à leurs cousins rapportent moins de violence de partenaire intime. Cela s’explique probablement par le fait que le lien familial crée une responsabilité qui peut ne pas exister dans les mariages entre individus non apparentés. Bien que les résultats puissent également refléter une hésitation à admettre la violence domestique. Néanmoins, il est excessivement simpliste de dire que le mariage entre cousins est intrinsèquement oppressif pour les femmes, et il est révélateur que même lorsque les individus ont un libre choix concernant leur mariage, beaucoup choisissent encore des cousins comme partenaires, comme documenté au Bangladesh.

Mais soyons clairs : le mariage entre cousins se produit généralement dans des communautés conservatrices, où les femmes ont souvent un statut faible et où l’interaction entre hommes et femmes est restreinte. Pour les femmes naviguant dans ces environnements, épouser un cousin peut offrir un certain degré de certitude et de sécurité dans une proposition autrement potentiellement risquée. Pour beaucoup, cela pourrait être un choix stratégique. La question cruciale — le mariage entre cousins crée-t-il des restrictions de genre ou existe-t-il simplement à côté d’elles ? — est rarement abordée par ceux qui condamnent cette pratique.

Cependant, comme mentionné, des critiques comme Nash et Syed soutiennent que le mariage entre cousins non seulement encourage la violence domestique, mais crée également des codes d’honneur qui peuvent mener à la violence basée sur l’honneur — une punition infligée pour avoir déshonoré la famille par des actions qui peuvent aller de quitter la maison sans un homme comme chaperon à des relations sexuelles prénuptiales. Cela diffère de la violence de partenaire intime, en ce sens qu’elle est souvent perpétrée par la famille immédiate d’une femme, comme son père, ses frères, ses oncles et ses cousins. Mes propres recherches ont testé cette association et ont constaté que les sociétés qui ont pratiqué des taux plus élevés de mariage entre cousins ont également tendance à avoir des cultures d’honneur plus fortes.

Cependant, cette connexion ne devrait pas déterminer la politique moderne, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, même si le mariage entre cousins a historiquement contribué à l’émergence de systèmes d’honneur, l’interdire ne démantèlera pas nécessairement ces systèmes. Les normes culturelles peuvent persister indépendamment de leurs origines — et si les hommes sont déterminés à contrôler le comportement des femmes, et que le code d’honneur est un outil utile pour cela, alors ils continueront à l’utiliser. Cela pourrait expliquer pourquoi, même si les taux de mariage entre cousins ont diminué dans le monde, les codes d’honneur sont restés ancrés.

Cette théorie n’a pas non plus été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Elle n’est certainement pas suffisamment établie pour justifier la restriction des libertés personnelles, et tout comme de nombreuses théories uniques de la culture humaine, il est peu probable qu’elle le soit un jour. Quoi qu’il en soit, fonder les droits individuels sur des théories scientifiques est fondamentalement problématique ; toutes les théories doivent rester ouvertes à la contestation et à la révision, et ne sont pas des fondations appropriées pour déterminer des lois — car ces mêmes lois seraient sapées à mesure que la science évolue.

En fin de compte, les appels émotionnels à interdire le mariage entre cousins n’accomplissent guère plus que semer la méfiance envers certains groupes ethniques. Les préoccupations liées à la santé et à la violence contre les femmes seraient mieux abordées par d’autres leviers politiques. Cela laisserait la décision intime du mariage à l’individu, plutôt qu’à l’État.