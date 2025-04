Il se peut que cela n’induce pas tout à fait la même nausée morale que le scandale de la dissimulation des gangs de viol au Pakistan, mais le scandale actuel des lignes directrices sur les peines est un autre épisode percutant dans une nouvelle série prometteuse où le dégoût public est soudainement et tardivement dirigé vers des politiques racistes dans le système judiciaire.

Ce dernier bouleversement concerne les rapports préalables à la peine et met en lumière comment le système a été capturé par l’activisme politique. Les « PSR » sont des rapports sur un accusé rédigés par des agents de probation pour aider le juge dans une affaire particulière. Les agents de probation plaident en faveur de la probation. S’il y a une chance que l’accusé puisse éviter la prison, son avocat voudra un PSR : il est juste un peu plus difficile pour un juge d’incarcérer quelqu’un s’il a un document devant lui plaidant pour une peine non privative de liberté telle qu’une ordonnance communautaire, rédigé par un expert et rempli, comme ils le sont toujours, d’analyses sociologiques très scientifiques à l’appui de cette recommandation.

Aucun PSR n’est nécessaire, cependant, si un juge pense que c’est « inutile » — ce qui signifie généralement : si l’accusé sera définitivement envoyé en prison. Sinon, un rapport doit être obtenu. Les nouvelles lignes directrices, qui devaient entrer en vigueur cette semaine mais ont été temporairement suspendues suite à une intervention juridique de dernière minute de Robert Jenrick et qui seront bientôt déclarées illégales et sans effet par la législation d’urgence de Shabana Mahmood, ajoutent à l’exemption « inutile » : « Un PSR sera normalement considéré comme nécessaire », indique l’instruction proposée, « si l’auteur de l’infraction [est] issu d’une minorité ethnique… »

Dans des cas limites, donc, cette nouvelle ligne incitera les juges à ordonner un PSR lorsqu’ils ne le feraient autrement pas. Ensuite, armé d’un rapport recommandant une ordonnance communautaire, l’auteur de l’infraction non blanc a une chance significativement plus élevée d’éviter la détention. Bien sûr, tous les PSR ne recommandent pas des peines non privatives de liberté. Mais la plupart le font. Donc, en moyenne, un PSR vous aide à éviter la prison.

Lorsque Shabana Mahmood, la Chancelière et Secrétaire d’État à la Justice, s’est plainte que « l’accès à [un PSR] ne devrait pas être déterminé par l’ethnicité d’un auteur de l’infraction », le Président du Conseil des peines, Lord Justice William Davis, a répondu longuement. La plus proche approche qu’il a eue pour traiter de front l’injustice fondamentale dans l’effet de la nouvelle ligne directrice — que les auteurs de l’infraction non blancs bénéficieraient en moyenne d’un avantage basé sur la race — était quelque peu un homme de paille : « J’ai vu suggérer que la ligne directrice demande aux juges d’imposer une peine plus clémente à ceux issus de minorités ethniques qu’aux auteurs de l’infraction blancs. Clairement, cette suggestion est complètement fausse. » Clairement. Mais ce n’est pas ce que Mahmood, qui propose maintenant une législation d’urgence pour bloquer la mise en œuvre, ni aucune personne sensée, disent : il n’y a pas d’instruction pour imposer une peine plus clémente, mais une peine plus clémente sera l’effet moyen global si l’encouragement spécial à ordonner un PSR pour un accusé non blanc est à prendre en compte.

Le Président a même accepté que « si l’accès à un rapport pré-sentenciel devait être déterminé par l’appartenance à […] un milieu ethnique minoritaire – cela ne serait pas une approche appropriée ». Mais si le traitement préférentiel basé sur la race est inapproprié s’il se produit toujours, alors il est inapproprié s’il se produit « normalement ». C’est une distinction de degré, pas de nature. L’ethnicité peut ne pas être strictement décisive, mais c’est un facteur d’influence significatif.

Quant à l’intention derrière les directives, le Président a expliqué : « le but de la liste [qui inclut « minorité ethnique »] est de rappeler aux juges les types de cas dans lesquels il est probable qu’ils auront besoin de plus d’informations ». Mais ce n’est pas ce que dit la directive ; ce but n’est pas du tout clair dans le texte pertinent. Et de toute façon, un effet discriminatoire est un effet discriminatoire.

Plus généralement, la lettre note que ce n’était pas l’idée du Conseil des peines, que la plupart des réponses à la consultation l’ont soutenue, et que le Lord Chancelier ne s’était pas plaint auparavant. Tout cela est vrai, mais cela n’absout ni les membres du Conseil des peines, qui portent la responsabilité de ses résultats, ni la culture politique plus large dans laquelle il opère. Il est particulièrement frappant qu’aucun de ses 14 membres — y compris des universitaires, plusieurs juges très seniors, un chef de police, et le directeur des poursuites publiques lui-même — n’ait pensé à dénoncer cette évidente injustice. Comme l’a souligné le président en défense de la mesure, le vote du Conseil était unanime. Mais nous ne devrions pas être trop durs avec eux : on ne devient pas membre du Conseil des peines, ni même juge à la Cour d’appel, sans prouver son engagement envers l’EDI.

Avant tout, et indépendamment de la question de savoir si les lignes directrices entreront en vigueur ou non, la lettre du président donne un aperçu éclairant de la manière dont le Blob transforme discrètement un activisme racial impopulaire en politique de force de loi. Dans ce cas, l’idée avait ses origines dans un « rapport d’inspection thématique » de l’Inspection des services de probation de Sa Majesté. La lettre n’identifie pas le rapport spécifique, mais il s’agit probablement de celui-ci, qui se plaint que « les rapports [pré-sentenciels] ne prenaient pas en compte l’impact des barrières structurelles sur la vie des garçons noirs et d’origine mixte ni n’exploraient leurs expériences de discrimination ». Sans connaissance de première main de l’Inspection des services de probation, il est difficile de déterminer son facteur Blob, mais les diapositives qui accompagnent le rapport (extrait d’échantillon : « ajouter de l’unité, de la compréhension et du respect pour l’avenir, Servir avec justice, Et profiter ») indiquent qu’il est probablement élevé.

« La lettre du président donne un aperçu éclairant de la manière dont le Blob transforme discrètement un activisme racial impopulaire en politique de force de loi. »

La prochaine étape était que l’équipe « Probation dans les tribunaux » « mette en avant ce qu’elle considérait comme l’importance de faire référence à des cohortes spécifiques lors du rappel aux juges de l’importance de demander des rapports pré-sentenciels ». Après cela, le Conseil des peines a examiné le Manuel de traitement égal, dont les passages pertinents incluent un résumé des conclusions du rapport de David Lammy de 2017 sur les résultats BAME dans le système de justice pénale, tels que la surreprésentation significative des personnes noires en prison, le fait (non sans rapport) que les accusés noirs sont beaucoup plus susceptibles de plaider non coupable, et l’observation que « les rapports pré-sentenciels peuvent être particulièrement importants pour éclairer les individus issus de milieux culturels peu familiers pour le juge ». Sur cette base, donc, et en tenant compte de « toutes les preuves et orientations disponibles », le Conseil des peines a décidé d’insérer les lignes fatidiques.

Ensuite est venu le processus de consultation, et il a été noté dans le rapport de consultation que « de nombreux répondants individuels, y compris certains magistrats, ne croyaient pas qu’il devrait y avoir une liste de cohortes, citant principalement des raisons autour de l’idée que la liste est biaisée et entre en conflit avec l’égalité dans la détermination des peines ». « Bien que les réponses aient varié, » a poursuivi le rapport, « avec des opinions fortes tant pour que contre la liste, dans l’ensemble, un nombre beaucoup plus élevé de répondants ont soutenu le maintien de la liste. » Mais les consulteurs institutionnels tendent à être, selon la première loi d’O’Sullivan, bien disposés envers la discrimination « positive » — et il existe de puissants désincitatifs pour les individus travaillant dans la justice pénale à crier au scandale. Ce n’est guère un référendum équitable.

Une autre bataille en cours dans ce domaine, qui donne un aperçu du climat dans lequel les avocats opèrent désormais, est les efforts du Bar Standards Board pour remplacer un devoir de non-discrimination par un devoir « d’agir de manière à promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion ». La consultation s’est terminée en novembre dernier et n’a pas encore rendu de rapport. Le président du barreau de l’année dernière, Sam Townend KC, a s’opposé à ce changement car il est « susceptible de freiner les progrès » et « probablement illégal ». L’ancien ministre de la Justice, David Wolfson KC, l’a qualifié de « coercitif, illibéral et dangereux ». Akua Reindorf KC a déclaré que cela pourrait mettre les avocats « sous l’obligation de promouvoir une position idéologique avec laquelle ils ne sont pas d’accord ».

Cependant, le directeur général du BSB, Mark Neale, était imperturbable et a cherché à rassurer le journaliste juridique Joshua Rozenberg (un autre critique du changement) que la consultation était « très sincère ». Par rapport à quoi, on se demande — d’autres consultations qu’il a présidées ?

« Dire que les minorités ethniques ont « deux fois moins de chances » d’obtenir un stage, et laisser simplement l’inférence de racisme là pour qu’elle soit prise, est au mieux profondément trompeur. »

En fait, le nouveau devoir proposé est déjà en vigueur, car quiconque postulant pour devenir KC doit prouver qu’il prend « des mesures positives pour promouvoir la diversité… ». En effet, la compétence évaluée intitulée « Action et compréhension de la diversité » a le même poids que l’argumentation écrite et orale combinées. Mais personne ne s’est beaucoup exprimé lorsque cela a été introduit, et maintenant — surprise, surprise — le BSB s’en sert comme justification. Détendez-vous ! Vous le faites déjà en fait ! Cela ne peut pas être si mauvais !

Peu avant que le BSB n’annonce son changement proposé, le président du barreau avait suggéré que le régulateur laisse les questions d’EDI à la profession. Mais le BSB (séparé statutairement du Bar Council depuis 2007) est obligé de « promouvoir une profession diversifiée » en vertu de l’article 1 de la loi de 2007. Son responsable, expliquant pourquoi il ne suivrait pas la suggestion du président du barreau, a affirmé que « les étudiants issus de milieux minoritaires ont deux fois moins de chances d’être couronnés de succès dans leurs candidatures de stage que leurs homologues blancs équivalents ». Cependant, cela n’est vrai dans aucun sens significatif.

Les données dont la revendication est probablement dérivée (il ne donne aucune citation) ont été analysées par le Bar Race Working Group, un organisme établi par le Bar Council durant l’été de George Floyd en 2020. Il était composé de 32 avocats, dont environ 80 % sont issus d’une minorité ethnique. Ils ont conclu, dans leur rapport de 2021, que « les données… témoignent catégoriquement et définitivement, en termes quantitatifs et qualitatifs, que les avocats issus de tous les milieux ethniques minoritaires… font face à des obstacles systémiques pour construire et progresser dans une carrière durable et gratifiante ».

Selon le rapport de 2021 du BSB sur la diversité au barreau, le pourcentage d’avocats non blancs cette année-là était de 14,7 %, tandis que le pourcentage de personnes non blanches en âge de travailler dans la population dans son ensemble était… également de 14,7 %. Cela ne semble pas très raciste. En ce qui concerne le stage (c’est un apprentissage d’un an ou plus pour un avocat, difficile à obtenir), au moins 23 % des élèves étaient issus de minorités ethniques en 2020, ce qui se compare à 20 % de minorités ethniques parmi les 25-34 ans de la juridiction (environ la tranche d’âge des candidats au stage). Cela ne semble pas très raciste non plus.

Alors, comment Neale peut-il affirmer que les minorités ethniques ont deux fois moins de chances d’obtenir un stage ? La réponse semble résider dans le fait que les minorités ethniques fréquentent l’école du barreau et postulent pour des stages en nombre très disproportionné : 39 % des candidatures au stage en 2022 provenaient de candidats issus de minorités ethniques (en réalité, c’est plutôt 42 % si la réponse « préfère ne pas dire » est répartie de manière uniforme), alors qu’ils ne représentent que 21 % ou 22 % des offres de stage.

Donc, bien qu’ils dépassent leur proportion dans la population, ils ne réussissent pas en proportion de leur taux de candidature. D’accord, mais une explication pourrait être le grand nombre d’étudiants étrangers dans le cours de formation au barreau. Le statut d’« appelé au barreau », même s’ils n’obtiennent pas de stage, confère un avantage professionnel dans de nombreux anciens pays du Commonwealth. Si, comme il est probable, beaucoup de ces étudiants ont un niveau d’anglais non natif et une connexion limitée à cette juridiction, il n’est peut-être pas surprenant que leur taux de réussite soit plus bas. Que ce soit ou non la raison, vous pouvez être sûr qu’aucune explication alternative de ce type n’est laissée de côté dans aucun des rapports officiels sur la question. Dire que les minorités ethniques ont « deux fois moins de chances » d’obtenir un stage, alors que leur proportion parmi les élèves est plus élevée que leur proportion parmi leur groupe d’âge dans la population en général, et laisser simplement l’inférence de racisme là pour être saisie, est au mieux profondément trompeur.

Mais c’est ainsi que cela semble se passer dans le système judiciaire maintenant. Que ce soit Lammy sur les tribunaux racistes, ou le BSB sur les avocats racistes, les données sont interprétées pour correspondre à un agenda. Et la mauvaise idée qui en résulte, en violation d’un principe important, est blanchie à travers des consultations publiques auxquelles peu de personnes sensées ont le temps ou le courage de répondre. Ensuite, le gros bout du coin est enfoncé alors que de petites victoires sont transformées en plus grandes. Si seulement nous avions un avocat comme Premier ministre, qui valorisait la méritocratie et l’indépendance du barreau et du pouvoir judiciaire, qui pourrait être capable de faire cesser tout cela.