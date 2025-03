Durant le règne de Napoléon Bonaparte, le ciel a commencé à tomber. Près de la Normandie, plusieurs habitants ont vu des rochers s’écraser au sol le 26 avril 1803. À l’époque, le concept d’astéroïdes était considéré par l’intelligentsia française comme des balivernes superstitieuses. Mais il y avait suffisamment de bruit en Normandie pour que le ministre de l’Intérieur de Napoléon envoie Jean-Baptiste Biot pour découvrir ce qui s’était passé.

Biot était un jeune professeur de mathématiques travaillant dans le cadre de la méthode scientifique nouvellement établie. Il a examiné les formations rocheuses locales, les a comparées aux rochers qui étaient censés être tombés du ciel, et a interrogé des témoins allant des membres du clergé aux cochers. Les nouvelles roches avaient indéniablement une composition géologique différente de celle des roches locales. Et les histoires des habitants concordaient. Biot n’avait d’autre choix que de conclure que les élites avaient tort, et que les roches étaient effectivement tombées du ciel.

Aujourd’hui, nous sommes beaucoup mieux informés sur la menace des astéroïdes. Grâce à un réseau mondial d’astronomes et de télescopes, notre espèce peut suivre les plus grands astéroïdes qui pourraient un jour entrer en collision avec la Terre. Des astéroïdes plus petits frappent la Terre tout le temps, mais des astéroïdes plus grands, de ceux qui ont anéanti les dinosaures ou même créé la Lune, sont peu susceptibles de nous frapper dans un avenir prévisible.

Cependant, l’astéroïde 2024 YR4 a fait la une des journaux cette année. Il mesure 90 mètres de large, et donc assez grand pour détruire une ville, sinon une planète. Des astéroïdes de cette taille nous frappent rarement : environ tous les 2 000 ans, selon les statistiques de la NASA. Ces statistiques proviennent du travail de scientifiques tels que Melissa Brucker, investigatrice principale de Spacewatch au Laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona. L’équipe de Brucker examine environ 1 300 objets proches de la Terre par an. Parmi eux, 160 objets « potentiellement dangereux », qui, comme l’astéroïde 2024 YR4, ont une probabilité non nulle (bien que très faible) de frapper la Terre. Le laboratoire de Brucker évalue le risque sur une échelle allant de zéro à huit, où huit correspond à « des collisions certaines ». Pendant un bref moment, YR4 était à trois — à mi-chemin dans la zone « méritant l’attention des astronomes ». (Parfois, nous repérons des astéroïdes de cette taille seulement lorsqu’ils nous ont déjà dépassés — quand il est trop tard pour que nous puissions faire quoi que ce soit.)

Alors que Brucker et ses collègues scientifiques rassemblaient des données, il semblait temporairement possible que le tueur de ville puisse frapper la Terre. L’astéroïde avait beaucoup plus de chances de s’écraser dans la mer que dans une ville, et la NASA a déjà démontré qu’elle pouvait dévier des astéroïdes en lançant une sonde contre eux. Nous étions presque certainement en sécurité face à YR4, mais le public était néanmoins captivé.

À cet égard, les humains modernes ne sont pas uniques. La jeunesse de Biot était presque la seule période de l’histoire pour laquelle nous n’avons aucune preuve de préoccupation humaine par rapport aux astéroïdes ou aux comètes. Même les Sumériens, l’une des civilisations les plus anciennes connues, nous ont laissé une tablette en argile cunéiforme qui enregistre un impact météoritique survenu il y a 5 000 ans. Peut-être que dans 5 000 ans, nos descendants dépoussiéreront la cassette VHS de Armageddon, un succès d’Hollywood de 1998. Dans le film, une équipe dirigée par Bruce Willis se lance dans le forage de la surface d’un astéroïde en approche et y fait exploser une bombe nucléaire.

Qu’ils soient du passé ou du présent, les astéroïdes reflètent les névroses de leur époque. Pour les anciens, ils étaient des présages de désapprobation divine. Pour ceux d’entre nous vivant dans les années 2020, ils peuvent articuler nos autres préoccupations existentielles. Dans Don’t Look Up, une sortie Netflix populaire de 2022, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio jouent des astronomes dont les efforts frustrés pour inciter à l’action rappellent les frustrations des scientifiques modernes du climat.

La préoccupation pan-historique de l’humanité pour les astéroïdes peut être attribuée, du moins en partie, à l’évidence de la menace. Nous pouvons tous comprendre l’idée d’un gros rocher frappant la Terre très fort. D’où notre fascination pour les astéroïdes au détriment d’autres menaces. L’attention humaine a parfois une correspondance très faible avec le danger. Il est plus facile de se concentrer sur ce qui fait la une des journaux que sur les risques que nous rencontrons chaque jour. C’est pourquoi la peur de voler est bien plus courante que la peur de conduire, même si le voyage aérien est la forme de transport la plus sûre.

L’intelligence artificielle, que les dirigeants de l’éducation et des affaires souhaitent que nous utilisions, nous donne un autre exemple de la mauvaise évaluation du risque. Dans ce cas, le risque est moins saillant pour la psychologie humaine qu’il ne devrait l’être. Un récent rapport sur la sécurité de l’IA avancée met en garde contre la « désinformation et la manipulation de l’opinion publique » lors des élections. L’IA à usage général pourrait supprimer la plupart de nos emplois dans les 10 ans. Étant donné de telles prévisions, il est remarquable de voir combien d’attention est accordée aux tarifs. L’IA pourrait être utilisée pour perturber des systèmes qui en dépendent trop, y compris ceux qui sont critiques pour notre société comme la finance — imaginez la panique sur le marché boursier — ou la santé. L’IA auto-améliorante, a-t-on théorisé, pourrait menacer l’existence ou l’épanouissement de notre espèce.

Malgré ces circonstances, il y a peu ou pas de réglementation sur l’IA. En Californie, le gouverneur Newsom a opposé son veto à un projet de loi qui aurait rendu les développeurs comme OpenAI légalement responsables de l’utilisation abusive de leurs modèles. Au Royaume-Uni, l’Institut de sécurité de l’IA (AISI) évalue la capacité des nouveaux modèles d’IA à aider à la création d’armes de destruction massive — mais n’a pas encore le pouvoir d’imposer des changements aux modèles. Quant à l’administration Trump, Elon Musk a prêté son nom à une initiative avertissant des risques de l’IA — mais c’était il y a deux ans, et depuis, il a créé son propre laboratoire de pointe, xAI. En février, le nouveau collègue de Musk, JD Vance, a dit aux dirigeants mondiaux que « l’avenir de l’IA ne sera pas gagné par des lamentations sur la sécurité ».

De telles déclarations semblent incommensurables avec la gravité des menaces que l’AISI surveille. L’IA est un phénomène social extrêmement complexe ainsi qu’un phénomène technique, ce qui signifie que ses risques sont plus difficiles à appréhender que la menace d’un astéroïde imminent. De même, il semble que nous avons peu appris de la pandémie de Covid, dont les premiers confinements ont été imposés il y a cinq ans ce mois-ci. La société de prévision des maladies Airfinity a suggéré en 2023 qu’une pandémie similaire de même ampleur pourrait émerger dans les 10 prochaines années. Le changement climatique aggrave cette possibilité ; une méta-analyse publiée dans Nature en 2022 a révélé que 58 % des maladies infectieuses « ont été à un moment donné aggravées par des aléas climatiques ».

Et tandis que le risque posé par les astéroïdes reste statique, le risque de pandémies augmente. En décembre dernier, un groupe de scientifiques préoccupés a averti dans Science du nouveau phénomène de « vie miroir ». La vie miroir désigne des formes de vie dont l’ADN et l’ARN ont été modifiés de sorte que les organismes sont inversés, comme dans un miroir. Ce changement rendrait, théoriquement, les virus simples impossibles à attraper par les systèmes immunitaires des plantes et des animaux. En se référant à la baisse des coûts, à l’innovation continue et au manque de réglementation, les scientifiques ont déclaré que la vie miroir pourrait être développée dans la prochaine décennie. Un rapide coup d’œil sur les biolabs dangereux à travers le monde montre que nous ne pouvons même pas prédire d’où pourrait émerger la vie miroir. Il existe des dizaines de tels laboratoires, bien plus que suffisant pour nous donner des probabilités inconfortablement élevées qu’un virus expérimental échappe à ses créateurs.

Biot, en examinant les roches spatiales tombées il y a près de 225 ans, nous a montré comment scruter les preuves. L’ère moderne exige un niveau d’analyse plus approfondi — un qui va au-delà de la prévision d’événements particuliers et aborde les causes profondes des dangers créés par l’homme. Les astéroïdes ne nous tueront pas, mais d’autres périls nous exposent à un plus grand risque, surtout lorsqu’ils n’ont pas de sens intuitif pour l’esprit humain. Ne vous contentez pas de regarder vers le haut pour des menaces existentielles ; regardez autour de vous.