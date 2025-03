Au milieu de toutes les discussions sur les tarifs, quelque chose de bien plus important se passe aux États-Unis. La guerre commerciale actuelle de Donald Trump n’est qu’une partie du plan radical de son équipe pour réaligner l’ensemble de l’économie mondiale et la relation du dollar dans celle-ci — le plus grand changement depuis Bretton Woods.

Il est difficile de surestimer le rôle du dollar dans l’économie mondiale. C’est la monnaie qui maintient le monde financier ensemble « dans ses plis les plus intimes », comme l’a dit Goethe dans Faust. Depuis les années quarante, les États-Unis ont été l’ancre du système financier et monétaire mondial. C’est un système qui avait du sens à l’époque. Cela a fonctionné jusqu’à l’effondrement du communisme. Mais ce millénaire, cela est devenu plus semblable à un pacte faustien. Cela a permis à l’Europe et à l’Asie de se spécialiser dans la production industrielle et de déverser leurs excédents commerciaux sur les États-Unis, et dans une moindre mesure sur le Royaume-Uni et l’Australie. Pendant ce temps, l’Amérique a été plus que ravie de jouer le jeu, affichant de grands déficits commerciaux par rapport au reste du monde. Mais cela s’est fait au prix de la désindustrialisation — sans doute la raison même pour laquelle Trump a été élu en premier lieu.

Les économistes se soucient généralement peu de tels déséquilibres. La théorie de l’avantage comparatif de David Ricardo suggère que tout le monde est mieux loti lorsqu’il se spécialise et ouvre les frontières au commerce, et laisse les déficits et les excédents tomber où ils peuvent. Ce pacte faustien fonctionne jusqu’à ce qu’il rencontre de grands obstacles politiques. Des obstacles comme Trump.

L’ironie, alors, est que même si cela a créé les conditions de son élection, le succès continu du système de libre-échange mondial dépendait de manière critique du fait que Trump ne soit pas élu. Cela dépendait de lui ne pas imposer de tarifs sur l’acier et l’aluminium, par exemple, ou de menacer des tarifs de rétorsion de plus de 200 % sur le vin et le champagne français. Maintenant, cette partie du pacte s’effondre.

« Il n’y a aucun moyen que la Chine ou l’Allemagne s’abstiennent jamais volontairement de réaliser des excédents d’exportation. »

Trump ne s’inquiète clairement pas des déséquilibres mondiaux, ni de la durabilité de l’ordre économique mondial. Il considère les soldes commerciaux comme des affaires. Le pays avec l’excédent est le gagnant. C’est sans aucun doute la mauvaise façon de penser, mais les politiques commerciales brutales de Trump pourraient être la seule chose qui incite au changement. Il n’y a aucun moyen que la Chine ou l’Allemagne s’abstiennent jamais volontairement de réaliser des excédents d’exportation. Elles, comme Trump, définissent leurs modèles économiques en termes de soldes commerciaux. Il faudra un marteau politique pour les forcer à changer, ce qui est ce qui se passe en ce moment.

Cependant, les tarifs ne sont qu’une partie de l’histoire — la partie visible du pacte et celle qui reçoit le plus d’attention médiatique. Mais il y a un autre aspect, plus important, l’aspect financier, dans lequel le dollar sous-tend l’ensemble de l’économie mondiale. Le système actuel signifie que lorsque, par exemple, Porsche exporte une voiture vers les États-Unis, deux choses se passent. La voiture passe de l’Allemagne aux États-Unis ; les dollars se déplacent dans la direction opposée. Vous pourriez penser à la transaction d’une manière différente : Porsche achète des dollars américains et paie les dollars en livrant des voitures. Ainsi, lorsque des pays déversent leurs exportations sur les États-Unis, ils achètent des dollars américains. En conséquence, lorsque de nombreuses entreprises étrangères font cela, la valeur du dollar augmente. Le dollar représente presque 60 % des réserves des banques centrales, mais les États-Unis ne représentent que 14 % de la production économique mondiale, si l’on mesure en pouvoir d’achat. Mais le dollar n’est pas seulement la plus grande monnaie. C’est aussi l’une des plus surévaluées. Les deux concepts, le rôle mondial du dollar et sa valeur relative, ne sont pas les mêmes, mais ils sont liés. Et c’est là que l’équipe Trump voit une opportunité.

Si le dollar est dévalué, Porsche, dans notre exemple, obtiendrait toujours le même montant de dollars, mais ces dollars vaudraient moins. Et Porsche serait impuissante à y faire quoi que ce soit. Cela rend la dévaluation bien plus efficace que les tarifs du point de vue des États-Unis. Les tarifs sont légalement et procéduralement compliqués. Les pays peuvent, et le font, riposter. Il est beaucoup plus difficile de riposter à une dévaluation.

Lorsque j’ai entendu pour la première fois que l’équipe financière de Trump, dirigée par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, essayait de dévaluer le dollar, il semblait qu’ils n’avaient pas réfléchi à cela. Je pensais que c’était le talon d’Achille de l’agenda économique de Trump car cela semblait avoir des objectifs contradictoires — maintenir la prédominance mondiale du dollar et réduire sa valeur en même temps. Comment diable pouvaient-ils faire les deux ? J’ai considéré cela comme une contradiction non résolue dans l’esprit de Trump. Comme l’aphorisme anglais sur le gâteau, on pourrait le décrire comme avoir son dollar et le vendre — quelque chose que seul Trump ferait.

La raison pour laquelle Trump se soucie d’avoir ses dollars n’est pas de soutenir l’économie mondiale, mais à cause de son pouvoir géopolitique. Il n’y a pas d’autre monnaie qui pourrait jouer ce rôle. La deuxième plus grande monnaie au monde est l’euro. Elle représente environ 20 % des réserves mondiales. Mais les Européens ne sont pas équipés pour jouer le rôle que les États-Unis laissent maintenant vacant.

J’entends beaucoup de non-sens sur l’UE en tant que nouveau leader du monde occidental. Mais l’Europe a des populations vieillissantes, et son économie est beaucoup moins innovante que celles des États-Unis et de la Chine. L’UE dépend d’autres pays pour acheter ses exportations. Elle n’attire pas de capitaux étrangers comme l’ont fait les États-Unis. Contrairement aux États-Unis, l’UE n’a pas l’équivalent des titres du Trésor américain, des obligations gouvernementales réputées être les actifs les plus sûrs au monde. L’UE a une union monétaire, mais elle manque d’une union politique. Elle n’a pas non plus de grand marché des capitaux. Elle manque de l’infrastructure d’une puissance économique mondiale.

Étant donné la faiblesse de l’Europe, l’objectif de Trump de dévaluer le dollar et de maintenir le rôle mondial du dollar pourrait ne pas être aussi contradictoire qu’il n’y paraît au premier abord. Cela soulève cependant la question : si le monde se diversifie loin du dollar, et si l’euro ne peut pas absorber cela, qui d’autre le fera ?

Entrent les crypto-monnaies. Est-ce peut-être pour cela que Trump vient de signer un décret pour créer une réserve stratégique de crypto, très semblable à la réserve stratégique de pétrole que les États-Unis ont mise en place dans les années 70 après la crise pétrolière ? La crypto est purement éthérée, non soutenue par des actifs. L’argent fiduciaire, comme le dollar américain, n’est également pas soutenu par des actifs. Nos monnaies sont émises par des gouvernements. L’argent, qu’il soit fiduciaire ou crypto, repose sur la confiance. Le philosophe français Jean-Jacques Rousseau parlait de l’argent comme d’un contrat social. J’ai toujours pensé que c’était une définition plus utile que le point de vue beaucoup plus étroit de l’économie, qui définit l’argent comme fournissant trois services : agir comme un moyen d’échange, une réserve de valeur et une unité de compte. Cela ne capture pas le tableau d’ensemble : si nous perdons confiance en notre propre argent, nous utilisons celui des autres. Étant donné les échecs des banques centrales depuis le krach, il est parfaitement raisonnable que les gens soient sceptiques à propos de l’argent. Il est également rationnel que les gens soient sceptiques à propos des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Elles sont très volatiles, donc elles ne sont pas vraiment une réserve de valeur. Elles ne sont définitivement pas une unité de compte. Et vous ne pouvez pas aller dans la plupart des magasins et payer en crypto.

Mais les crypto-monnaies ont une caractéristique décisive : leur offre est fixée par algorithme. Les gens continuent de chercher de l’or et d’en trouver. Ils pourraient même en trouver sur Mars, s’ils commençaient à creuser là-bas. Mais ils ne vont pas trouver de Bitcoin. Il n’y a pas de banque centrale dans l’univers crypto. Il n’y a pas d’économistes impliqués — peut-être l’une des raisons pour lesquelles les économistes détestent la crypto avec une telle passion.

La crypto, alors, est bien placée pour jouer un rôle important dans l’histoire de la désintoxication du dollar mondial, alors que nous nous dirigeons vers un système monétaire différent. En plus de mettre en place une réserve stratégique de crypto, l’administration américaine et le Congrès sont sur le point de mettre en œuvre un régime de réglementation crypto ultra-légère. Cela pourrait être la réponse à la façon dont l’équipe Trump va aborder le problème du dollar-cakeisme. Si les étrangers se diversifient loin du dollar et se dirigent vers la crypto, alors les États-Unis resteraient en contrôle : le dollar reste la première monnaie fiduciaire, et le marché mondial de la crypto est également concentré sur les États-Unis. Quoi qu’il en soit, Trump gagne.

De telles tactiques sont corroborées par l’émergence de ce que l’on appelle parfois l’accord de Mar-a-Lago, selon lequel les États-Unis ne joueront plus le rôle d’ancre du système monétaire et financier mondial. Les Européens devront non seulement se sevrer des États-Unis pour la défense, mais aussi pour la finance et le commerce. Ce serait le plus grand changement dans l’économie mondiale depuis l’accord de Bretton Woods de 1944. Ce système a traversé diverses mutations, initialement basé sur l’or, mais tout au long de cette période, le dollar était le pivot. Avant les Américains, la livre était la monnaie de réserve mondiale. Mais avant cela, il n’y avait pas de filets de sécurité. De l’empire grec jusqu’à Napoléon, les dirigeants européens émettaient des pièces en métaux précieux, principalement en or et en argent. Avec les États-Unis ne voulant plus assumer la responsabilité de maintenir le système en marche, nous pourrions bien revenir à ce monde, sauf que dans le monde d’aujourd’hui, la crypto est le nouvel or.

Le cerveau derrière cette transition est Bessent. C’est lui qui a réalisé le travail analytique critique qui a permis à George Soros de mener son assaut infâme sur la livre en 1992 — l’un des actes de spéculation financière les plus dévastateurs de tous les temps. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré clairement que « les relations économiques internationales qui ne fonctionnent pas pour le peuple américain doivent être réexaminées ».

C’est un réalignement qui comporte des risques sérieux. Cela me rappelle ce moment dans Oppenheimer de Christopher Nolan où un scientifique a demandé si une bombe nucléaire pouvait déclencher une réaction en chaîne atmosphérique qui pourrait détruire le monde. La réponse qu’il a donnée était : peut-être, mais peu probable. De même, ici, personne ne peut exclure la possibilité que le retrait soudain des États-Unis en tant qu’ancre financière mondiale puisse conduire à un effondrement financier catastrophique. Cela pourrait être possible. Cela pourrait être peu probable. Mais ce qui est significatif, c’est que pour la première fois en 80 ans, quelqu’un essaie sérieusement de le faire.