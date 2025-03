« Notre chemin vers l’Amérique est grand ouvert ! » C’était la réponse humoristique de ma cousine à la nouvelle qu’elle pouvait demander le statut de réfugié aux États-Unis. Elle vit dans une ferme à Gauteng, en Afrique du Sud, où son mari cultive des légumes pour des restaurants et des supermarchés. Ils sont Afrikaners, descendants de colons néerlandais, français et allemands qui sont arrivés au XVIIe siècle. C’est aussi mon héritage, bien que j’aie grandi en Grande-Bretagne. Le mois dernier, l’administration Trump a fait une intervention spectaculaire dans la politique sud-africaine en affirmant que le gouvernement avait « ouvertement discriminé les Afrikaners de minorité ethnique » et a promis à des familles comme celle de ma cousine la possibilité de se réinstaller en Amérique.

La Maison Blanche répondait, de manière évidente, à l’adoption par le parlement sud-africain de la loi sur l’expropriation, un projet de loi permettant à l’État de confisquer des terres pour des raisons d’intérêt public. Cela inclut la recherche de l’équité raciale, et dans certaines circonstances, il sera désormais légal de saisir des terres sans compensation. Bien que le commentaire de ma cousine ait été ironique, il véhiculait également une pointe de nervosité. Comme l’a dit son mari, quelque part au fond de leur esprit, il existe la possibilité qu’un jour l’État confisque simplement leurs terres. Des politiciens de premier plan menacent de le faire depuis des années — et pas seulement des incendiaires comme Julius Malema du parti des Combattants pour la liberté économique. En 2017, pour donner un exemple, l’ancien président Jacob Zuma a promis de dépouiller les propriétaires terriens blancs de leur propriété.

Il est donc compréhensible que de nombreux Afrikaners se sentent soulagés d’avoir le soutien de Trump. Et pourtant, en les désignant comme des victimes, le président américain les revendique effectivement comme membres d’une civilisation occidentale dont il est désormais le gardien. Cela ne rend pas justice aux subtilités de l’identité afrikaans, et il est peu probable que cela leur attire de nombreux amis dans le pays où ils résident.

En effet, en Afrique du Sud comme ailleurs, les commentaires de Trump ont immédiatement été moqués. La réponse était évidente : la minorité blanche du pays, qui comprend des anglophones ainsi que des Afrikaners, jouit toujours d’un niveau de vie nettement plus élevé que celui de leurs compatriotes noirs et de couleur. Il a été largement rapporté que les Sud-Africains blancs, bien qu’ils ne représentent que 7 % de la population, possèdent plus de 70 % des terres privées du pays, bien que l’importance de ces chiffres ne concerne pas principalement la justice économique ; en Angleterre, par comparaison, la moitié des terres appartient à moins de 1 % de la population.

Le problème, en revanche, est historique et culturel. L’apartheid, le système de domination de la minorité blanche qui a pris fin il y a trois décennies, est encore régulièrement invoqué dans le discours politique. Bien que souvent habillé de jargon marxiste, la redistribution des terres est à la fois promise et exigée comme restitution pour des spoliations historiques. En même temps, la terre revêt une signification particulière pour de nombreux Afrikaners, car l’agriculture est une profession et un mode de vie avec lequel ils s’identifient de manière unique. « Boer » — le terme familier pour Afrikaner — signifie littéralement agriculteur.

Plus important encore, je ne suis pas sûr que les gens en Occident citant des statistiques de propriété comprennent vraiment la situation des agriculteurs blancs d’Afrique du Sud. Prenons encore ma cousine. D’une certaine manière, elle et sa famille jouissent d’une très haute qualité de vie. Mais il y a 15 ans, son premier mari a été assassiné lors d’un vol à leur ferme, et elle a été laissée dans la nature avec son bébé de six semaines. Puis elle a épousé un homme dont la première femme avait également été assassinée, dans la même ferme où ils vivent maintenant. Le véritable métier de l’agriculture implique une lutte constante contre un État corrompu, en décomposition et idéologiquement hostile. Il y a quelques années, un établissement illégal a surgi dans leur région, composé de logements improvisés et de services de base que les habitants peuvent fournir eux-mêmes. Il compte maintenant des milliers de personnes et, craignent-ils, s’étendra bientôt sur leurs terres.

Ces expériences ne sont pas inhabituelles : l’Afrique du Sud voit régulièrement le meurtre de 50 agriculteurs chaque année. Au cours de la dernière décennie, de tels crimes ont suscité un intérêt plus large pour la question afrikaans. En particulier, les conservateurs occidentaux qui soupçonnent les institutions traditionnelles de biais anti-blanc affirment que les attaques sont ignorées ou minimisées. Elon Musk — lui-même né et élevé en Afrique du Sud — a qualifié les meurtres à la ferme de génocide. Le problème est intrinsèquement trouble en raison de la nature incohérente des crimes et des niveaux de violence très élevés en Afrique du Sud de manière plus générale. Mais il y a certainement de nombreux Afrikaners qui ressentent du ressentiment face à l’incapacité de leur propre gouvernement à reconnaître même le problème. « Les agriculteurs blancs sont régulièrement caractérisés comme des ‘criminels’, des ‘voleurs de terre’, des ‘violeurs’, des ‘oppresseurs’, par des politiciens de haut rang », me dit Ernst van Zyl, porte-parole du groupe d’intérêt afrikaaner Afriforum. « Les meurtres à la ferme sont souvent caractérisés par des niveaux de torture incroyablement brutaux. Dans de nombreux cas, rien n’est volé. »

Il est indéniable, cependant, que l’inquiétude de Trump à l’égard des Afrikaners a moins à voir avec leur vie quotidienne qu’avec leur statut de symboles. Selon le cadre de la pensée libérale post-années soixante-dix, les Afrikaners étaient les méchants archétypaux : des envahisseurs blancs qui ont asservi les peuples autochtones d’une terre étrangère. C’est sur cette base qu’il est devenu impensable d’exprimer de la sympathie pour eux en tant que groupe. Le trumpisme consiste à attaquer de tels tabous et à renverser les hiérarchies morales qu’ils impliquent. Dans ce cas, il retourne la logique du libéralisme progressiste contre elle-même : les Afrikaners ne sont-ils pas aussi une minorité ethnique, avec toutes les protections que cela est censé impliquer ? Ne peuvent-ils pas également souffrir de discrimination et se voir accorder le statut sacré de réfugiés ?

Cette tendance des étrangers à voir les Afrikaners en termes de symbolisme politique, bien que réductrice, est néanmoins rendue possible par leur histoire et leur identité particulières en tant que groupe. Pendant des siècles, ils ont occupé une position d’ambiguïté existentielle, se comprenant tantôt ou même simultanément comme une minorité en danger et des maîtres sanctionnés par Dieu ; comme des habitants humbles de la terre et des gardiens d’une civilisation supérieure ; comme fondamentalement à la fois africains et européens. C’est l’un des paradoxes des Afrikaners : leur situation est singulière et floue, pourtant ils sont devenus un point de référence commun pour les convictions expansives et passionnées des autres.

« Les Afrikaners sont devenus un point de référence commun pour les convictions expansives et passionnées des autres. »

Comme l’a écrit l’historien Hermann Giliomee, l’Afrique du Sud était « unique dans le monde de la colonisation européenne ». Les colons blancs n’ont pas formé leur propre société autosuffisante (comme en Amérique du Nord ou en Australie), ni n’ont-ils constitué une petite élite administrative et commerciale (comme en Inde). Au contraire, ils ont dominé seulement dans certains endroits, souvent de manière précaire, et même là, ils dépendaient du travail africain. Ce dernier point ne peut être suffisamment souligné. Les relations entre les Afrikaners et les peuples qu’ils ont rencontrés en Afrique, qu’il s’agisse des habitants khoïsan de la région du Cap occidental ou des tribus bantoues à l’intérieur des terres, étaient extrêmement variées. Pourtant, elles étaient généralement définies, du moins en partie, par la dynamique contradictoire de tenter de rester socialement distinct tout en ayant également besoin de ces groupes pour servir de travailleurs et d’auxiliaires de combat. Cela signifiait que les Afrikaners ont fréquemment créé des situations — y compris, pourrait-on dire, l’apartheid lui-même — dans lesquelles ils exploitaient d’autres populations tout en se voyant comme une minorité en danger.

Non moins important, les Afrikaners n’étaient pas les seuls descendants européens en Afrique australe. Depuis le début du 19ème siècle, lorsque la région a commencé à être intégrée dans l’Empire britannique, ils ont enduré une coexistence difficile avec les colons britanniques, numériquement moins nombreux mais, à bien des égards, beaucoup plus puissants. Suprêmement confiants dans la supériorité de leurs coutumes, manières et lois, les Victoriens en Afrique australe regardaient souvent les Afrikaners de haut comme primitifs et arriérés, et parfois même comme une race inférieure. L’écrivaine sud-africaine d’expression anglaise Olive Schreiner a fait remarquer que, lorsqu’elle était enfant dans les années 1860, il aurait été impensable pour elle de manger de la nourriture ou de dormir dans un lit qu’un Afrikaner avait touché auparavant. Jusqu’en 1946, le revenu moyen d’un Afrikaner était inférieur à la moitié de celui d’un Sud-Africain anglophone.

Les Britanniques avaient leurs propres conflits amers avec les peuples africains, et une grande partie de leur implication en Afrique australe était motivée par la spéculation foncière et l’exploitation de l’or et des diamants. Pourtant, les Britanniques à cette époque étaient également une superpuissance libérale. Inspirés par le christianisme évangélique, ils étaient radicalement engagés en faveur du bien-être et des droits fondamentaux, tels qu’ils les percevaient, des non-Européens dans leur empire. Une source majeure de friction avec les Afrikaners était l’insistance britannique sur la protection de leurs travailleurs, qui comprenaient des ouvriers khoïsan et, jusqu’en 1838, des esclaves d’origine sud-asiatique et africaine. En préfigurant des événements plus récents, certains Afrikaners estimaient qu’ils étaient injustement discriminés. L’une de leurs figures de proue, Piet Retief, se plaignait dans les années 1830 du « préjugé » suscité contre eux par « des personnes malhonnêtes, sous le couvert de la religion, dont le témoignage est cru en Angleterre, à l’exclusion de toute preuve en notre faveur ».

La lutte pour l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne fournirait des moments cruciaux dans la mythologie nationaliste afrikaner. L’un d’eux fut le Grand Trek, lorsque des groupes de pionniers afrikaners fuyaient la colonie du Cap dans leurs chariots à travers les années 1830. Certains d’entre eux furent anéantis par la maladie et la bataille, mais d’autres parvinrent à établir une paire de républiques boers au-delà de la portée britannique. Un autre jalon fut la guerre des Boers, qui s’est déroulée de 1898 à 1902, au cours de laquelle ces États ont combattu sans succès pour maintenir leur souveraineté vis-à-vis de l’Empire britannique. Les personnes qui deviendraient plus tard les oppresseurs les plus célèbres du monde étaient, ironiquement, aussi les premiers combattants de la liberté anti-impérialistes du 20ème siècle.

Cependant, l’identité afrikaner a tardé à trouver une forme définitive, et ses contours éventuels étaient loin d’être inévitables. Même à la fin du 19ème siècle, le mot « Afrikaner » était utilisé de manière lâche et incohérente. Peu considéraient l’afrikaans — essentiellement une version simplifiée et créolisée du néerlandais — comme une langue distincte. Au Cap, de nombreux élites afrikaans étaient des sujets loyaux de la couronne britannique. Comme l’a dit un leader : « J’espère être un néerlandais-afrikaner patriote, mais si quelqu’un ose toucher le drapeau anglais, je le tirerai à bout portant. » Un fervent défenseur de la langue afrikaans, S. J. du Toit (sans lien de parenté), a fini par soutenir les Britanniques pendant la guerre des Boers. Aujourd’hui, les Afrikaners ne sont même pas le plus grand groupe de locuteurs afrikaans. Ce seraient les métis, dont l’ascendance mixte inclut les peuples khoïsan du Cap et des esclaves asiatiques de la période coloniale précoce.

De même, les Afrikaners sont loin d’être homogènes aujourd’hui. En plus des agriculteurs bourrus de l’imagination populaire, il y a des cohortes de hipsters de Johannesburg, des artistes dans le désert du Karoo et des professionnels de bureau en banlieue. La diaspora sud-africaine dans des endroits comme le Royaume-Uni et l’Australie compte des centaines de milliers de personnes, dont une proportion significative est composée d’Afrikaners comme moi. Les membres de cette tribu éloignée ne pensent certainement pas de la même manière, comme je l’ai découvert en sondant les opinions sur l’intervention de Trump. Certains considèrent le président américain presque comme divin, d’autres comme Mussolini avec une perruque.

Cependant, j’ai le sentiment que les défis d’adaptation à l’état en décomposition de l’Afrique du Sud rapprochent certaines parties de la communauté afrikaans. À AfriForum, par exemple, van Zyl parle des deux principes de staatsbestand et selfdoen : « à l’épreuve de l’État » et « autonome ». Cela est clair dans les efforts des quartiers et des groupes communautaires pour combler les lacunes dans les services de base et l’infrastructure, des patrouilles de police aux réparations de routes. Une telle coopération, avec les écoles afrikaans, les commémorations historiques, la croyance religieuse, les événements sportifs, et le rituel tout aussi important du braai ou barbecue, a produit une sorte d’identité épaisse que je ne suis pas sûr d’avoir rencontrée en Grande-Bretagne.

J’ai parlé à de nombreux Afrikaners qui ont essayé l’Europe ou les États-Unis et ont trouvé la vie sous le soin d’un État « du premier monde » plus structuré étouffante et infantilisante. Je me souviens d’avoir demandé à un homme si la violence en Afrique du Sud ne le dérangeait pas, ce à quoi il a haussé les épaules en disant que tout le monde meurt un jour. D’autres, bien sûr, sont moins désinvoltes. Le mari de ma cousine m’a dit qu’il est toujours enthousiaste à propos du pays, qu’il y a tant à apprécier — mais pour le bien de ses enfants et petits-enfants, il s’inquiète de la volatilité de la politique sud-africaine et de la détérioration continue des institutions du pays.

Le soutien de Trump et de ses partisans pourrait également s’avérer être une bénédiction mitigée. Dans une certaine mesure, son geste repose sur une image des Afrikaners comme un avant-poste assiégé de la civilisation occidentale, sur le point d’être englouti par le chaos du continent africain — une métaphore de la menace perçue sur les idéaux traditionnels au sein même de l’Occident. Dans la mesure où cela implique que, d’une certaine manière, après 350 ans, les Afrikaners n’appartiennent toujours pas pleinement à l’Afrique, cela risque d’approfondir l’ambiguïté de leur situation, et de jouer dans les mains de ceux qui aimeraient vraiment les expulser.