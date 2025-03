Une guerre commerciale rendra-t-elle l’Amérique grande à nouveau ? Pas si l’on écoute la plupart des économistes. La théorie conventionnelle soutient que les tarifs augmentent les prix et réduisent donc la consommation. En plus d’augmenter les prix, les tarifs ralentissent la croissance économique — risquant ainsi la stagflation. Et, en protégeant des entreprises qui pourraient ne pas être en mesure de rivaliser avec les importations, les tarifs garantissent qu’un pays s’éloigne de la frontière technologique.

Mais certains économistes voient les choses différemment. Quelques-uns d’entre eux ont trouvé leur place dans l’orbite de Trump. Les économistes de ce type soutiennent que les tarifs peuvent être utilisés efficacement dans une stratégie visant à construire la base industrielle d’un pays. Les exemples classiques en sont le Japon d’après-guerre et ensuite la Corée du Sud, chacun ayant reconstruit ses économies ravagées par la guerre en utilisant une combinaison de soutien étatique et de protectionnisme. En conséquence, ils sont devenus des champions mondiaux de la fabrication. (La Corée du Sud a pratiquement commencé à partir de zéro.)

Les origines de cette approche pourraient être inattendues. Lorsque les bureaucrates japonais ont d’abord cherché des exemples de tels « modèles d’industries naissantes », ils ont trouvé leur inspiration dans l’industrialisation de l’Amérique au 19ème siècle. Contrairement à ses politiques plus récentes, les États-Unis ont une certaine histoire d’utilisation du protectionnisme pour se rendre grand.

Les économistes néolibéraux sont donc accusés de négliger les exemples de l’histoire. Un autre angle mort pourrait être politique. Les modèles mathématiques néolibéraux anticipent les effets des tarifs, mais ils manquent d’une théorie de l’État et de l’économie politique. En se concentrant sur les impacts agrégés du libre-échange, les néolibéraux ont trop souvent négligé les impacts différentiels de l’ouverture de la fabrication occidentale aux importations.

Oui, la production et l’efficacité ont augmenté en Amérique lorsqu’elle s’est ouverte à la Chine dans les années 90. Mais les gains ont été largement captés par de grands propriétaires de capital, tandis que les petites entreprises et les travailleurs ne s’en sont pas si bien sortis. Il en a résulté ce que l’économiste Branko Milanović a qualifié de « courbe en éléphant » de la distribution des revenus, dans laquelle une classe moyenne mondiale de propriétaires et de professionnels s’est enrichie tandis que les travailleurs des pays occidentaux ont pris du retard. En Amérique, où les élites démocrates représentaient autrefois les intérêts de la classe ouvrière, le tournant néolibéral initié par Bill Clinton les a largement abandonnés, et ils ont fini par se tourner vers Donald Trump.

Ainsi, il existe à la fois une justification économique et politique pour que Trump utilise des tarifs afin de reconstruire la fabrication américaine et de restaurer la classe ouvrière à sa gloire d’antan. Comme l’a dit le secrétaire au Trésor Scott Bessent, « Wall Street a bien réussi… mais cette administration concerne Main Street. »

Le problème est qu’il est difficile de détecter beaucoup de preuves de stratégie dans la manière dont Trump s’y prend. Tout d’abord, il s’en prend à des pays comme le Canada qui ne sont pas à l’origine du problème des États-Unis. Les États-Unis ont un déficit commercial beaucoup plus important avec la Chine qu’avec le Canada, mais ont imposé des tarifs plus lourds à leur voisin. Pire, des tarifs élevés sur les voitures canadiennes ne bénéficieront pas réellement aux fabricants de voitures américains. Ils sont fortement intégrés avec des entreprises canadiennes, déplaçant des pièces d’un côté à l’autre dans des chaînes d’approvisionnement transfrontalières. Ainsi, les fabricants de voitures américains paieront les tarifs, rendant leurs produits plus chers que les modèles importés d’ailleurs.

Les tarifs de Trump manquent également de précision. Les Coréens et les Japonais ont veillé à ce que leurs tarifs soutiennent le développement d’industries stratégiques tout en permettant des importations dans des industries dans lesquelles leurs pays n’étaient pas compétitifs. Trump, en revanche, impose des tarifs de manière indiscriminée. Il est difficile de voir quel avantage les États-Unis pourraient tirer d’une augmentation des prix du café colombien, par exemple, car les États-Unis n’ont pas la capacité de construire leur propre industrie du café.

Notez l’incohérence apparente des tarifs sur le Canada. Trump a dit à plusieurs reprises que ses tarifs sont destinés à protéger les emplois américains, à stopper le trafic de fentanyl, à améliorer la sécurité des frontières et à faire du Canada le 51e État. Lequel de ces objectifs, le cas échéant, est son véritable but, c’est à chacun de le deviner. Lorsqu’on lui a demandé comment il décrirait le « psychodrame » des annonces de tarifs de Trump, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a soupiré et a dit avec lassitude : « Jeudi ».

Pire encore, Trump joue constamment avec les tarifs, les imposant puis les suspendant, ou annonçant des exceptions. Son récent virage vers des tarifs réciproques va encore plus loin, externalisant essentiellement la politique commerciale des États-Unis à d’autres pays. Plutôt que de définir un plan économique et de s’y tenir, il a ancré une politique réactive dans laquelle les États-Unis joueront au whack-a-mole tarifaire avec leurs partenaires commerciaux.

Si l’idée de Trump en matière de commandement est de dire à ses troupes d’avancer, de reculer, de tourner à droite puis à gauche en l’espace de quelques heures, tôt ou tard, elles abandonneront par épuisement. Cela a déjà commencé. Plutôt que de répondre à ses tarifs en modifiant leurs plans de production, les entreprises commencent à prendre du recul, attendant que le brouillard de la guerre se lève pour pouvoir mieux planifier l’avenir. Elles reportent leurs investissements et retardent de nouveaux achats, le récent sondage de l’ Institut de gestion des approvisionnements révélant que les commandes chutent si fortement que le secteur sera bientôt en contraction. Un récent sondage auprès des entreprises a estimé que le secteur manufacturier pourrait donc se contracter de jusqu’à 3 % au premier trimestre.

Cela révèle un autre défaut apparent dans l’approche de Trump face à cette guerre. Comme de nombreux empires en déclin, l’Amérique surestime à la fois sa force et sous-estime celle de ses adversaires. L’exceptionnalisme américain des dernières années, dans lequel son économie a fortement crû tandis que d’autres pays développés ont stagné, a toujours été en quelque sorte une illusion alimentée par la dette. L’emprunt américain a crû à un rythme deux fois plus rapide que le PIB au cours des dernières années. Si les États-Unis avaient vécu selon leurs moyens, leur économie serait aussi moribonde que celle de leurs pairs du G7.

Les limites évidentes d’un modèle alimenté par la dette ont commencé à devenir apparentes l’année dernière, lorsque les investisseurs obligataires ont commencé à faire grimper les taux d’intérêt, ce qui a ainsi comprimé la demande. Trump a pris ses fonctions à un moment où l’économie américaine était en plein essor, bien au-dessus de ses pairs, et où son marché boursier attirait des capitaux du monde entier, mais la marée avait déjà commencé à tourner. L’économie s’affaiblissait, et l’argent avait commencé à quitter discrètement les États-Unis. Alors que l’Amérique se tournait vers l’intérieur, les investisseurs étrangers commençaient à rentrer chez eux en Europe et en Asie. Depuis le début de l’année, le marché boursier américain est devenu négatif, tandis que ceux d’Europe et d’Asie ont augmenté. Sans surprise, le rapport sur l’emploi de vendredi a révélé un marché de l’emploi qui perd de sa vigueur.

Et là où l’Amérique a été prodigue, ses partenaires commerciaux ont souvent été prudents. Cela a laissé à beaucoup d’entre eux une puissance fiscale suffisante pour répondre aux provocations de Trump. L’Allemagne, la Chine et l’UE ont toutes annoncé d’importantes augmentations de dépenses pour stimuler leurs économies. Cela aidera à atténuer l’impact des tarifs et encouragera davantage les investisseurs à rentrer chez eux et à rechercher les rendements plus élevés offerts. Il y a trois ans, la tentative de générosité fiscale de Liz Truss a provoqué de grandes turbulences sur les marchés obligataires, mais aucune telle agitation ne s’est produite dans cette nouvelle ère de tarifs. Il semble que les investisseurs soient heureux de continuer à prêter à ce qui a été des gestionnaires d’argent relativement avares.

La générosité soudaine de l’Europe pose également une menace potentielle pour l’un des piliers clés de la domination mondiale des États-Unis après-guerre : le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Contrairement à ce que la théorie économique conventionnelle pourrait prédire, les tarifs américains ont été accompagnés d’un affaiblissement du dollar au profit d’autres devises et de l’or.

Le dollar bénéficie de la profondeur, de la liquidité et de l’ouverture des marchés de capitaux américains, ainsi que de la fiabilité de son régime. Aucune monnaie n’a jamais été proche de rivaliser avec le dollar en tant que monnaie de réserve. Mais le marché obligataire européen est susceptible de s’étendre considérablement, tout comme les États-Unis commencent à sembler moins sûrs pour les investisseurs étrangers. (Trump a même laissé entendre que le gouvernement pourrait faire défaut sur une partie de sa dette.) En conséquence, l’impossible devient au moins envisageable.

Une des histoires qui circule actuellement dans le Trumpland est que tout cela fait partie d’un plan — que Trump est en train de provoquer délibérément un ralentissement pour éliminer les excès de l’économie avant de préparer un fort rebond une fois que ses réductions d’impôts et sa déréglementation commenceront. Ce serait une approche combative de la revitalisation économique, surtout puisqu’il n’a pas demandé de mandat aux électeurs pour cela. Mais c’est au moins plausible, puisque c’est essentiellement ce que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont fait autrefois. Pourtant, il est difficile de concilier cette stratégie bien réglée avec la volatilité de la prise de décision trumpienne. De plus, les réductions d’impôts proposées sont en grande partie déjà intégrées, n’étant pas nouvelles mais une extension des réductions d’impôts de 2017. Il n’est pas clair combien de stimulus supplémentaire elles apporteraient.

On peut soutenir qu’une guerre commerciale serait juste. Mais Donald Trump ne mène pas cette guerre. En fait, à part l’approbation de ses partisans, il est difficile de dire pour quoi il se bat.