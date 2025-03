« Et ne sommes-nous pas coupables de dénigrement offensant en appelant les échecs un jeu ? N’est-ce pas aussi une science et un art, flottant entre ces catégories comme le cercueil de Muhammad flottait entre le ciel et la terre, un lien unique entre des paires d’opposés : ancien mais éternellement nouveau. »

Encore une fois, Stefan Zweig a raison. Il comprend la complexité stratégique d’un jeu dans lequel répéter simplement des coups connus ne mène pas nécessairement à la victoire. L’énigme change à chaque coup que vous faites — et à la réponse de votre adversaire. Cette compréhension est centrale à sa nouvelle Le Jeu Royal, et elle a une signification importante pour notre moment politique actuel : les personnages de Zweig ressemblent étrangement à des acteurs géopolitiques.

L’histoire se déroule sur un navire voyageant de New York à Buenos Aires dans les années trente. L’un des passagers est le champion du monde d’échecs en titre. Il est décrit comme rustre, semi-analphabète, l’opposé d’un intellectuel ; c’est un type transactionnel qui ne s’intéresse qu’à l’argent, mais doté du talent singulier de pouvoir gagner des parties d’échecs en se contentant de regarder ce qui se passe sur l’échiquier. Son personnage opposé est un intellectuel cultivé, le Dr B, qui est en de nombreux points le meilleur joueur d’échecs. Malheureusement, le Dr B n’a jamais joué contre un véritable adversaire. Il a appris à jouer en étant en isolement, à partir d’un livre. Ayant mémorisé toutes les parties détaillées dans le manuel, il a ensuite tenté de les jouer dans sa tête. Lorsque deux joueurs s’affrontent, le Dr B est tourmenté par le champion du monde, avec ses coups irritants et imprévisibles. Il ne joue pas selon les formules que le Dr B a mémorisées. Inévitablement, le Dr B plie.

Que tente de nous dire Zweig ? Que triompher aux échecs nécessite de l’anticipation. Ce n’est pas simplement une question de logique. Il y a des gens qui essaient de jouer intellectuellement, qui ont la capacité de mémoriser des parties entières et d’essayer ensuite de les répéter. Mais il y a aussi des génies intuitifs comme l’anti-héros de Zweig, qui n’a rien mémorisé : il sait juste comment exploiter les faiblesses mentales de son adversaire. Cela vous rappelle quelqu’un ?

J’ai entendu Donald Trump être décrit comme post-littéraire. Il n’a aucune compréhension de l’histoire européenne et confond des détails cruciaux, comme qui a commencé la guerre en Ukraine. Il ne se soucie pas vraiment quand il se trompe. Lorsqu’il a exprimé des regrets au sujet de sa déclaration selon laquelle l’UE a été fondée « pour bousiller les États-Unis », il s’excusait seulement pour ce qu’il a décrit comme un « mauvais mot ». C’est une perte de temps complète d’essayer de vérifier les faits de ce qu’il dit. Ce que nous devrions faire à la place, c’est essayer d’anticiper son prochain coup.

Mais nous, Européens, semblons avoir une incapacité institutionnelle à penser deux étapes à l’avance. En conséquence, nous ne posons pas les questions importantes : quelles capacités l’Ukraine a-t-elle besoin pour gagner la guerre ? Où sont les goulets d’étranglement, et comment pouvons-nous les résoudre ? Quels sont les scénarios de fin de partie ? Quel serait un résultat acceptable en deuxième choix ? Que signifie gagner, ou perdre ?

Au lieu d’un jeu stratégique, nous, Européens, avons des principes. Nous voulons que la Russie soit expulsée de tous les territoires occupés. Une partie de l’Europe aimerait voir un changement de régime. Mais comme le suggère le passif dans ces déclarations, nous voulons que quelqu’un d’autre le fasse pour nous. Nous avons besoin que quelqu’un d’autre le fasse ; n’étant pas stratégiques, nous n’avons pas investi dans la défense.

Cela signifie également que personne n’a de réponse intelligente à la question de ce qui se passerait si Poutine, poussé dans un coin, optait pour une escalade nucléaire ? C’était, après tout, un scénario jugé crédible par la CIA en 2022. Il ne commencerait presque certainement pas par une frappe nucléaire totale. Mais que se passerait-il s’il devait faire exploser une bombe nucléaire sous-marine dans la mer Baltique, près des côtes d’un État membre de l’OTAN ? La mer Baltique est très peu profonde. Une explosion nucléaire pourrait donner lieu à un tsunami. Les isotopes radioactifs libérés par une explosion nucléaire pourraient contaminer les régions côtières. Il y aurait des retombées radioactives dans l’air.

Ceci n’est qu’un des nombreux scénarios d’escalade en zone grise auxquels nous n’avons pas de réponses. À court de solutions, ce que nos dirigeants font à la place, c’est répéter le mantra qu’ils feront « tout ce qu’il faut » pour aider l’Ukraine à vaincre la Russie. L’expression à la mode a été célèbrement employée par Mario Draghi, l’ancien président de la Banque centrale européenne. Il l’a utilisée comme une menace crédible contre les spéculateurs. Mais ce qui a si bien fonctionné dans la finance ne fonctionne pas aussi bien dans la guerre. Lorsque vous menez une guerre, vous êtes soumis à toutes sortes de contraintes, physiques, humaines, financières et politiques. C’est ce que signifie être dans une démocratie : cela dicte que nous ne pouvons tout simplement pas faire tout ce qu’il faut.

Mais ce que nous faisons à la place, en tant que joueurs non stratégiques, c’est déployer un certain symbolisme ostentatoire. Lorsque Volodymyr Zelensky a contourné la table lors du Conseil européen de la semaine dernière, chaque leader européen s’est levé pour l’embrasser. Ils voulaient produire un contrepoint à cette scène de canapé dans le Bureau ovale. Mais une gesticulation inutile n’est pas une stratégie. Je n’ai pas encore vu de but stratégique derrière quoi que ce soit que les Européens, y compris Starmer, aient fait au cours des deux dernières semaines. Tout ce qu’ils ont fait, y compris la décision de Friedrich Merz d’exempter les dépenses de défense des règles fiscales constitutionnelles de l’Allemagne, a été le résultat du premier coup de Trump. Ils n’anticipent pas son second.

Trump, en revanche, est un stratège intuitif et transactionnel. Il a regardé Zelensky et a conclu que le président ukrainien n’était pas prêt pour la paix. Mette Frederiksen, la première ministre danoise, a ensuite insisté en disant : « Je comprends que beaucoup de gens croient qu’une solution pacifique ou un cessez-le-feu est une bonne idée, mais nous risquons que la paix en Ukraine soit en réalité plus dangereuse que la guerre qui se déroule actuellement. »

Les soupçons de Washington ainsi confirmés, le Président a rapidement réagi en retirant l’aide militaire à l’Ukraine, en éteignant les satellites américains et en interrompant le partage de renseignements. Les Européens continuent d’exprimer leur choc et leur désarroi à chaque mouvement de Trump. Mais si l’on considère la situation uniquement d’un point de vue stratégique, ses actions ne devraient guère surprendre. Il sait certainement ce qu’il veut qu’il se passe ensuite.

Et il a beaucoup plus de marge pour intensifier cette confrontation. Il pourrait retirer le soutien en matière de renseignement pour l’OTAN. Il pourrait retirer les troupes américaines d’Europe de l’Est. Il pourrait se récuser de l’engagement envers la clause de défense collective de l’article 5 de l’OTAN, au motif que les États-Unis ont averti les Européens de ne pas s’engager dans une guerre par procuration contre la Russie. Il pourrait également commencer à retirer des troupes d’Europe de l’Ouest. Pourrait-il avertir les citoyens américains de ne pas voyager en Europe et tirer la sonnette d’alarme pour les investisseurs ? Un leader européen a-t-il réfléchi à la manière de répondre à l’une de ces étapes potentielles d’escalade ? Ou ce ne sera que plus d’opportunités photo avec Zelensky ?

Trump ne joue pas seulement aux échecs sur le champ de bataille. Il le fait aussi dans la politique économique. Le 2 avril, les États-Unis imposeront des tarifs réciproques à tous leurs partenaires commerciaux. Il pourrait, et probablement le fera, faire plus. Trump a parlé de tarifs de 25 % sur la plupart des biens de l’UE. Si les Européens ripostent, comme ils l’ont menacé, et s’il répond en retour, que feront alors les Européens ? Riposter à nouveau ? Ce n’est pas un jeu qu’ils peuvent gagner.

Aux échecs, le principe du « œil pour œil » est une terrible stratégie lorsque vous jouez contre un adversaire préparé. Il en va de même pour la géopolitique. Oubliez le non-sens selon lequel il n’y a pas de gagnants dans les guerres commerciales. Si vous êtes celui qui a un important excédent commercial — l’excédent de l’UE avec les États-Unis dépasse 200 milliards de dollars — alors vous allez être le plus grand perdant. Une réponse stratégique consisterait à encaisser les tarifs commerciaux de Trump et à s’attaquer au problème sous-jacent des excédents commerciaux structurels qui vous rendent vulnérable à un tel chantage en premier lieu. Mais les Européens ont oublié l’art de penser au-delà du premier coup.

Ce qui est extraordinaire, c’est que nous avons inventé la diplomatie stratégique. Niccolò Machiavelli était italien. Le duo austro-français de Klemens von Metternich et Charles Maurice de Talleyrand était les maîtres de la stratégie politique au début du 19ème siècle. À peu près à la même époque, Carl von Clausewitz, un historien militaire prussien, a écrit son célèbre livre De la guerre, un chef-d’œuvre sur la guerre stratégique.

Alors, où sont passés tous nos grands penseurs stratégiques européens ? Certes, ils ne sont pas en politique. Ni, devrais-je ajouter, dans le journalisme. Au lieu de cela, nous parlons maintenant sans fin de relations. L’ensemble de l’UE est un projet de relations. Nous parlons du Royaume-Uni souhaitant réinitialiser sa relation avec l’UE. Nous parlons de la relation transatlantique. Personne ne parle d’intérêts stratégiques. Mais, alors, si vous croyez aux jeux gagnant-gagnant, comme le font les Européens, qui a besoin de stratégie ?

Zweig a écrit Le Jeu royal en 1941, peu de temps avant de se suicider, alors que les nazis régnaient en maître. Il pouvait voir exactement ce qu’un manque de stratégie avait fait à l’Europe. Son histoire d’échecs représentait ce qui se jouait dans la politique mondiale alors que des forces opposées s’affrontaient : l’ordre ancien surpassé par le nouveau. Aujourd’hui, cela se reproduit, et l’Europe est en échec.