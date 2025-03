Ce soir, l’Angleterre affronte l’Albanie lors de son premier match sous la direction de Thomas Tuchel, le premier étranger à prendre en charge l’équipe nationale depuis 2010. C’était l’été où Fabio Capello, un Italien, a supervisé une campagne de Coupe du Monde misérable. Après une défaite 4-1 contre l’Allemagne qui a renvoyé l’Angleterre chez elle, Capello a été écarté, et la Football Association a nommé trois entraîneurs locaux à la suite.

Pour beaucoup, la notion d’un entraîneur étranger est un anathème : le football international n’est-il pas censé être le meilleur de chez nous contre le meilleur de chez eux ? Au minimum, pour l’Angleterre, se tourner vers l’étranger semble être une admission d’échec, une reconnaissance que le système anglais ne produit pas d’entraîneurs et de managers de haut niveau. Et Tuchel n’est pas seulement étranger : il est Allemand, et depuis un siècle, rien n’a semblé aussi manifestement hostile à l’Angleterre que l’Allemagne.

Les guerres colorent tout. Même lorsque l’Allemagne n’est pas impliquée, il est assez courant d’entendre des supporters anglais chanter « Dix bombardiers allemands », soulignant avec joie le compte à rebours après « la RAF d’Angleterre les a abattus », ou fredonner le thème de The Great Escape ou The Dam Busters. Il est difficile d’imaginer que cela change juste parce que l’Angleterre a maintenant un entraîneur allemand.

Cependant, cela semble être un pas significatif. Lorsque l’Angleterre a affronté l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 96, le Mirror a monté une image de Stuart Pearce et Paul Gascoigne en casques militaires avec le titre « Achtung, Surrender ! Pour toi Fritz, le Championnat Euro 96 est terminé ». Il est difficile d’imaginer que l’Angleterre aurait même pu envisager un entraîneur allemand à l’époque ; même la nomination d’un Suédois, lorsque Sven-Göran Eriksson a obtenu le poste en 2001, a provoqué l’apoplexie dans le Mail, qui a crié : « Nous avons vendu notre droit de naissance au fjord à une nation de sept millions de skieurs et de lanceurs de marteau qui passent la moitié de leur vie dans l’obscurité ». Et pourtant, il y a Tuchel, largement accepté, menant l’Angleterre dans une campagne de qualification pour la Coupe du Monde.

Tuchel semble en fait plutôt plus populaire en Angleterre qu’en Allemagne, où son néo-végétarisme nerd était mal à l’aise au Bayern Munich. Mais quand les choses tournent mal pour lui dans le poste anglais, il sera accusé de ne pas comprendre « notre » jeu. Même son prédécesseur intérimaire Lee Carsley, qui est né à Birmingham mais a joué pour l’Irlande, a fait face à des hurlements de protestation dans certains cercles pour son refus de chanter l’hymne — ce n’est pas un acte politique, a-t-il expliqué, mais parce qu’il estimait que chanter perturberait sa concentration. Tuchel a déclaré qu’il devait « gagner le droit » de chanter l’hymne, une politique politiquement adroite, mais qu’il le fasse ou non, une prise de conscience de sa nationalité influencera en partie les réactions. L’ensemble de l’histoire récente des relations anglo-allemandes, en fait, peut être retracée à travers le football.

Il y a eu les premières rencontres timides dans les années trente, lorsque l’Angleterre était largement méprisante envers le football allemand et sa décision hautaine de rester amateur. C’était une éthique rapidement adoptée par les nazis et reconditionnée en une propagande sensuelle par Leni Riefenstahl. Le sport professionnel, il a été décrété après l’Anschluss, était une perversion juive. En conséquence, la ligue autrichienne, très réussie, a été contrainte de revenir à l’amateurisme et une grande culture footballistique a été détruite. Un mois avant cette annonce, en juin 1938, l’Angleterre avait déjà, dans un esprit d’apaisement, fait le salut nazi avant une victoire 6-3 à Berlin.

Il peut y avoir un certain niveau d’ironie dans le chant « Deux guerres mondiales et une Coupe du Monde » — d’autant plus que l’Allemagne a remporté quatre Coupes du Monde — mais lorsque l’Angleterre a remporté sa seule Coupe du Monde en 1966, battant l’Allemagne de l’Ouest en finale, la Seconde Guerre mondiale était très présente dans les esprits, un point souligné par Duncan Hamilton dans Answered Prayers. Les preuves de bombardements étaient encore évidentes dans de nombreuses villes, tandis que chaque adulte connaissait quelqu’un qui avait été tué dans les combats. Les mathématiques sont évidentes, mais il est important de le souligner : cette finale est survenue seulement 21 ans après le jour de la victoire en Europe, et les événements de la guerre étaient moins éloignés qu’aujourd’hui par rapport au 11 septembre.

Certainement, il y avait une prise de conscience du côté allemand de la nécessité de la sensibilité. Leur entraîneur était Helmut Schön, qui avait fui la zone soviétique pour l’Ouest en mai 1950. Il avait été un gardien de raid aérien à Dresde et avait vu des choses terribles. « Des femmes gisaient dans les rues », a-t-il écrit dans son autobiographie, « carbonisées ou desséchées comme des momies égyptiennes. Elles avaient des enfants dans les bras, des paquets de cendres. » Lorsque les incendies ont été éteints, 30 000 cadavres carbonisés ont été empilés près de la Kreuzkirche et le travail que la tempête de feu avait commencé a été achevé avec des lance-flammes. « Nous étions habitués à des chiffres gigantesques, y compris les victimes de notre propre pays », a déclaré Schön. « C’était abstrait. Maintenant, nous pouvions voir la réalité : 30 000 personnes individuelles qui avaient connu des morts terribles. »

« L’ensemble de l’histoire récente des relations anglo-allemandes peut être retracée à travers le football. »

Cependant, Schön, qui a passé cinq jours à fouiller les décombres fumants à la recherche de son père, semble n’avoir ressenti aucune amertume envers la Grande-Bretagne. Sa famille était libérale et avait loué un appartement à un éditeur juif jusqu’en 1939. Schön n’avait aucun doute sur la responsabilité de la guerre et a dit à ses joueurs avant qu’ils ne viennent en Angleterre en 1966 que ce qui importait était moins de savoir s’ils gagnaient que s’ils « se comportaient comme des gentlemen ». Leur tâche était de réhabiliter l’image internationale de l’Allemagne.

Bien que l’Angleterre ait battu l’Allemagne de l’Ouest en finale, cette rencontre à Wembley s’est révélée être la première partie d’une séquence en cinq actes qui allait renverser leurs statuts respectifs dans le football. L’Allemagne de l’Ouest a réalisé une première victoire sur l’Angleterre lors d’un match amical en 1968, un match dont l’importance a été largement ignorée en Angleterre mais qui a donné à l’Allemagne de l’Ouest une grande confiance en soi. L’Allemagne de l’Ouest est ensuite revenue de 2-0 pour battre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique en 1970, avant de surclasser l’Angleterre en les battant 3-1 à Wembley lors du match aller des quarts de finale du Championnat d’Europe en 1972. L’Équipe a décrit la performance allemande comme « du football de l’an 2000 ». Lors du match retour à Berlin, l’Angleterre, apparemment abandonnant tout espoir de renverser la situation, a joué un match nul 0-0 agressif et négatif. En moins d’une décennie, le football allemand de l’Ouest avait dépassé l’Angleterre : c’était l’avenir ; l’Angleterre, une relique moribonde. Après le miracle économique de l’Allemagne de l’Ouest, quiconque examinant les économies relatives des deux pays aurait pu tirer une conclusion similaire.

Bien que Schön soit resté entraîneur lorsque l’Allemagne de l’Ouest a remporté la Coupe du Monde sur son sol en 1974, alors que l’Angleterre ne s’était même pas qualifiée, il était devenu une figure étrangement distante. Les joueurs avaient menacé de faire grève à propos des primes avant le tournoi, quelque chose que Schön, issu d’une génération avec un sens clair du devoir patriotique, ne pouvait pas comprendre. Lorsque l’Allemagne de l’Ouest a ensuite perdu contre l’Allemagne de l’Est lors de la première phase de groupes, il a connu une sorte de dépression, avec pour résultat que le capitaine Franz Beckenbauer a effectivement pris le relais : la génération des baby-boomers affirmés était dirigée par l’un des leurs.

Mais quelles que soient les réserves, à la maison et à l’étranger, concernant le comportement de certains joueurs allemands, ils continuaient à battre l’Angleterre, notamment en demi-finale de la Coupe du Monde 1990, leur dernier tournoi avant la réunification, et à l’Euro 96, leur premier tournoi en tant que nation unie. Des joueurs comme Jürgen Klinsmann, qui avait de la famille à l’Est et considérait le football comme un symbole, peut-être même un outil, de rapprochement, étaient perplexes face à l’obsession anglaise pour une guerre vieille de cinquante ans.

Dans l’euphorie de la victoire en 1990, Beckenbauer, alors entraîneur, avait déclaré qu’il se sentait désolé pour les autres nations car une Allemagne unie serait imbattable. Cela ne s’est pas passé comme ça, bien que l’Allemagne ait remporté la Coupe du Monde 2014. Dans les matchs compétitifs depuis 2000, l’Angleterre a en fait l’avantage, avec trois victoires contre deux (y compris leur célèbre victoire 5-1 lors des qualifications pour la Coupe du Monde à Munich).

Cependant, l’entraînement allemand est de loin plus influent que l’entraînement anglais. Il existe une École allemande discernable, née de Souabe, qui privilégie la récupération du ballon le plus rapidement possible par le déploiement à haut risque de joueurs en position avancée — Gegenpressing. Des personnalités comme Jürgen Klopp, Jogi Löw, Ralf Rangnick, Hansi Flick, Julian Nagelsmann et, oui, Tuchel, ont mené la résistance au style hégémonique basé sur la possession favorisé par Pep Guardiola.

Il n’existe pas d’École anglaise. La Premier League pourrait être la meilleure ligue du monde. C’est certainement la plus riche. Mais cela signifie qu’elle importe des talents, en particulier des entraîneurs. Il n’y a que deux entraîneurs anglais dans la Premier League. Et c’est peut-être pourquoi il y a eu si peu de cri sur Tuchel. C’est moins que l’Angleterre soit soudainement devenue une nation mature et cosmopolite que la Premier League soit essentiellement une ligue mondiale qui se joue en Angleterre.

Tout comme vous pouvez vous promener dans certaines parties de Londres et à peine voir un bâtiment qui n’est pas détenu par des Saoudiens, des Russes ou des Japonais, nos clubs de football sont détenus par des oligarques, des cheikhs et des fonds spéculatifs. Ces potentats nomment alors les meilleurs entraîneurs — ou du moins ceux qu’ils croient être les meilleurs — sans intérêt local à développer des talents locaux. Ainsi, tout le monde s’habitue à l’idée que les meilleurs entraîneurs sont étrangers. Et maintenant que les académies anglaises ont, après leur réforme suite à l’échec de qualification pour l’Euro 2008, commencé à produire des talents de jeu de haut niveau, il semble logique que le meilleur entraîneur pour les mener à la Coupe du Monde soit étranger, même s’il est allemand.

Pour une nation qui ne peut s’empêcher de vendre ses actifs et ses institutions, c’est une décision ancrée dans le pragmatisme. Et ainsi, nous nous retrouvons dans une situation où l’homme nommé pour remporter deux Coupes du Monde aurait été de l’autre côté lors des deux guerres mondiales.

Peut-être que c’est juste à quoi ressemble la réconciliation. Peut-être que c’est juste l’Angleterre moderne.