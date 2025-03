Silhouettes audacieuses ; cordes noires contre des torses lisses ; cuirs sombres et doux ; tissus délicatement déchirés, bas, contre des structures brutalistes. Le défilé de Rick Owens à Paris était une scène de formes déformées arpentant le béton, un minimalisme sombre dépouillé qui semblait d’une manière ou d’une autre nouveau et excitant, bien que les tropes dystopiques soient désormais bien usés. Cela peut être la fin du monde, mais ce sera magnifiquement taillé.

Rick Owens, le designer gothique avant-gardiste, a des légions de fans dévoués, presque cultuels, informellement connus sous le nom de Tribe, qui non seulement admirent son équilibre soigneux entre ascétisme et ésotérisme, mais embrassent son esthétique comme un mode de vie plutôt que comme une simple marque de mode. Il est également adoré par le monde de la mode, avec des admirateurs tels qu’Anna Wintour, Vera Wang et Bella Freud.

Cependant, peut-être le plus célèbre de ses disciples est Kanye West, qui a un jour décrit Owens comme « une source majeure d’inspiration ». Il a même habillé sa première femme, Kim Kardashian, dans ses créations : l’ensemble en deux pièces, crème et transparent, qu’elle portait aux CFDA Fashion Awards 2018 accentuait sa silhouette d’une manière à la fois grunge et glamour. Kanye s’est accroché à l’esthétique, mais il l’a prise dans sa propre direction ostentatoire, habillant sa seconde femme, Bianca Censori, dans des tenues de plus en plus révélatrices, où les vêtements devenaient secondaires par rapport à la performance de les porter — et finalement de ne rien porter du tout. Alors que les créations d’Owens semblent toujours d’une manière ou d’une autre fraîches et cérébrales, équilibrant soigneusement le nihilisme avec un sens du mysticisme, le projet de West manque de plus en plus de tout sens de subtilité rédemptrice.

Il y avait une vulgarité dans le coup de Kanye et Bianca aux Grammys, qui était plus choquante que la nudité elle-même. Le spectacle était trop artificiel, trop formulaïque. Si l’intention était de titiller, d’une manière ou d’une autre, cela a échoué. Le coup semblait, si quelque chose, anti-érotique ; il n’exhibait ni déviance ni innovation, mais juste un sentiment d’essayer trop fort.

Il semblait également percer l’équilibre soigneux entre exploitation et fétichisme personnel consensuel. Peu après, Kanye s’est vanté de son « dominion » sur sa femme, puis s’est lancé dans une série de diatribes antisémites et a tenté de vendre des t-shirts avec des swastikas sur son site web. La mode et le fascisme sont devenus inconfortablement imbriqués. Alors qu’Owens jouait autrefois avec des thèmes dystopiques, les coups de West semblaient symptomatiques d’un véritable déclin personnel, sa femme le quittant quelques jours plus tard.

Dans le contrecoup qui a suivi, il semblait un moment que Kanye avait donné un mauvais nom au kink. En glissant d’un jeu de domination à un nazisme à part entière en quelques jours, il a confirmé les soupçons des critiques du BDSM ; un enthousiasme pour le fétichisme n’avait fait que masquer ses croyances et désirs plus dangereux. Et pourtant, il semblait injuste de confondre les problèmes trop rapidement ; l’affection d’un homme pour le kink et le fascisme ne les mariait pas.

Cette même semaine, j’ai pris un exemplaire du livre d’Anastasiia Fedorova Second Skin, qui explique comment le kink n’est pas seulement pour le spectacle ou l’exploitation, mais est aussi une manière compulsive d’être intime, de se développer, d’explorer pour le plaisir d’explorer. L’érotique est « une manière de voir », et son livre s’intéresse à ceux pour qui le fétichisme n’est pas juste une mode passagère ou une forme sournoise de manipulation, mais un mode de transformation optimiste. « Je ne suis pas moi-même », écrit-elle. « Je suis entrée dans un territoire inexploré, où je peux temporairement incarner quelque chose de différent. »

Il n’est pas nécessaire que cela plaise à tout le monde : ce n’est pas pour tout le monde, et c’est le but. Dans ce secret, il y a quelque chose de rare et donc de convoitable. Peut-être est-ce pourquoi la culture plus large y prête attention et cherche à le monétiser ; pour chaque mouvement ou communauté contre-culturel qui vient représenter quelque chose de désiré, il y a toujours le risque de dissolution et de cooptation.

Comme avec la mode d’Owens, il est difficile d’être inclusif et subversif à la fois, d’être réussi sans que son esthétique n’attire des interprétations étranges. Dans le cas de la scène kink londonienne, de nombreuses soirées en club dont Fedorova parle ont été fermées en raison de plaintes pour obscénité, même si la culture plus large semblait embrasser une version tiède ou brutalisée de la même esthétique. Il y a un conflit ravivé sur ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, dans les clubs et lors des cérémonies de remise de prix, dans les magazines et les relations. Censori peut-elle être nue à une fête ? L’étranglement est-il permis ? West peut-il vendre des t-shirts avec des swastikas en ligne ? Faut-il mépriser l’homme qui lèche la salive du sol, faut-il parler du tout ? Apparemment, tout est sujet à débat.

Ce qui est accepté ou non est constamment remis en question. Comme l’argumente le psychanalyste Darian Leader nous apprenons nos scénarios romantiques non seulement des personnes qui nous ont élevés, mais aussi des communautés et de la culture qui nous entourent, et même de partenaires particuliers. Nos cultures plus larges déterminent notre comportement en matière de sexe et d’amour, et surtout ce que nous nous permettons et ce que nous ne nous permettons pas les uns aux autres. Le scénario peut être révisé. Nous ne devons pas nous laisser piéger dans des cycles répétitifs — bien que beaucoup, assez contentement, le fassent.

En ce qui concerne le BDSM, il serait naïf de croire que les pratiques sexuelles personnelles sont contenues du monde extérieur dans chaque relation de ce type, ou que les dynamiques sadomasochistes ne peuvent pas être un écran pour la tromperie et les abus réels, ou que la communication ne peut pas toujours être suffisamment claire pour prévenir un véritable préjudice. Joué sur un paysage de violence endémique contre les femmes et les filles, même les relations les plus apparemment sécurisées et intimes peuvent être vulnérables à la contagion du monde extérieur, sans parler des facettes réprimées ou dissimulées de l’autre, que le BDSM soit impliqué ou non. Mais c’est précisément parce que nous sommes si influencés par le monde qui nous entoure que nous devons être honnêtes dans l’exploration de nos désirs, ainsi que dans l’exploration de ce qui nous révulse et pourquoi.

Beaucoup d’entre nous ne veulent pas être témoins de l’exposition d’une autre célébrité, qu’elle soit sexuelle ou politique, si ce n’est pas dans le scénario auquel nous avons accepté passivement. West et Censori ont brisé l’étiquette sociale avec laquelle nous étions familiers, et cela a touché une corde sensible. Lorsque nous discutons de la possibilité qu’une femme comme Censori puisse réellement choisir de faire partie d’un spectacle humiliant, peut-être exprimons-nous vraiment une irritation que, avec la prévalence des médias visuels, nous ne pouvons pas nous empêcher de le regarder. Nous, le public, faisons partie du spectacle parce que nous ne pouvons pas nous empêcher de le consommer. Le voyeurisme n’est plus un choix, et il n’y a pas de mot de sécurité, pas de sortie.

Et c’est pourquoi, inversement, le kink est si populaire : il offre une issue, de nouvelles options, une alternative pour être et se sentir lorsque les médias nous bombardent d’images de guerres et d’incendies, des images qui semblent vraiment être la fin du monde. Nous ne sommes peut-être pas vraiment libres, ni en sécurité, mais sous la bonne lumière, dans un moment ludique inattendu, nous pouvons sentir que nous sommes libres malgré tout. Il peut y avoir une satisfaction fugace dans cette conscience de soi.

« Profitez de votre symptôme ! » écrit le philosophe Slavoj Žižek. Cela, pour moi, semble être au cœur de l’essor de cette marque de fétichisme particulièrement dystopique et hyper-visible qui caractérise notre moment culturel. Owens capture une névrose collective d’une manière qui lui a valu des fidèles, qui ont trouvé dans son monde fantastique un miroir de leurs angoisses, et une liberté par rapport au monde réel. La maladie fétichisée est une maladie contenue, une maladie contrôlable — une sorte de gestion de la douleur. Dans cette containment, la contagion unit plutôt qu’elle n’aliène ses patients.

En psychanalyse, le « symptôme » est un substitut à l’impulsion instinctuelle qui, par la répression, est devenue déplacée et déformée, de sorte qu’elle ressemble à une compulsion ou à une maladie. Remarquer ou traiter le symptôme peut donner une certaine satisfaction, mais cela ne peut pas guérir complètement le problème plus profond. Et pourtant, nous pouvons apprécier les symptômes, en un sens ; nous pouvons sonder les choses qui nous attirent et nous repoussent, nous pouvons mieux nous comprendre à travers nos fantasmes.

Owens présente un monde fantastique où ce que nous craignons est transformé en quelque chose non seulement d’attirant mais partagé ; il prend l’éthique de la contre-culture fétichiste et crée un mouvement plus large. Mais la clé de son succès reste un sens du mystère et de la containment, une retenue ; trop évident, et au mauvais moment, le sort se brise. Quelque chose doit toujours être laissé à l’imagination ; certaines choses doivent rester réprimées pour que d’autres puissent être appréciées.