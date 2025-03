On pourrait réfléchir aux poids lourds du canon occidental, croyait le critique culturel brésilien Oswald de Andrade, et pourtant cracher quelque chose de singulièrement brésilien — une proposition suffisamment sensée, pourrait-on penser à première vue. Après tout, la créativité est une affaire parasitaire. Nous mendions, empruntons et volons tous, et plus les termes de référence sont larges, mieux c’est. Pourtant, il faut dire que le programme de de Andrade pour libérer le Brésil de son passé colonial s’est avéré être quelque peu un pétard mouillé.

Il y avait quelque chose de quixotique dans toute cette entreprise : le rejet d’une culture (le portugais impérial), jugée étrangère pour des raisons décoloniales, et l’acceptation d’une autre (l’indigène brésilien), tout aussi étrangère à l’élite nationaliste et respectueuse de soi du Brésil. Prenons Tarsila do Amaral, la star de Brasil ! Brasil ! La Naissance du Modernisme, la nouvelle exposition à la Royal Academy (jusqu’au 21 avril). Peintre accomplie ainsi qu’une théoricienne astucieuse, elle était sans aucun doute une brillante intellectuelle. De Andrade était son mari, et son Manifeste anthropophage de 1928 devait beaucoup à son œuvre. Là, dans des aphorismes fiévreux, il avait exprimé beaucoup de ressentiment contre l’impérialisme portugais, un souvenir lointain depuis la décolonisation plus d’un siècle plus tôt en 1822, mais qui exerçait néanmoins une emprise sur l’imagination native à travers un impérialisme de l’esprit. « À bas le Père Vieira… À bas chaque catéchisme… À bas tous les importateurs de conscience en conserve » est l’essence de tout cela.

En réalité, même dans sa défiance à se débarrasser de cet héritage lusophone désagréable, de Andrade ne pouvait s’empêcher d’approprier son regard, même si c’était seulement pour le retourner. L’avant-garde brésilienne de l’entre-deux-guerres se qualifiait d’« anthropophagites » — cannibales — uniquement parce que les Portugais avaient insinué qu’un des leurs, un évêque particulièrement rond appelé Dom Pedro Fernandes Sardinha, avait été dévoré par les Indiens Caeté en 1556. Le modernisme occidental devait être savouré avec un abandon égal.

Do Amaral était vraiment le cannibale artistique par excellence. Une toile intitulée « Antropofagia » a été produite en 1929, un an après le manifeste, représentant une femme noire avec un sein lourd tombant vers le sol sur un fond de cactus. À première vue, c’est le portrait d’une exotique gauguinesque, une célébration sentimentale du « noble sauvage », pour ainsi dire, mais il se passe beaucoup plus de choses. Son sujet est très probablement la même femme que dans « A Negra » (1923), le nu cubiste de do Amaral d’une ancienne esclave. Il y en avait encore beaucoup entre les guerres, le Brésil n’ayant aboli l’esclavage qu’en 1888, deux tiers de siècle après l’indépendance. L’élasticité apparemment implausible du sein de la femme noire, se souvient plus tard do Amaral dans une interview, a été obtenue par la manipulation de pierres dans le but de le remettre sur ses épaules ; une coutume brésilienne, apparemment, qui permettait aux femmes noires d’allaiter et de travailler dans les champs en même temps.

« L’avant-garde brésilienne de l’entre-deux-guerres se qualifiait d’« anthropophagites » — cannibales »

Sur quelle ferme, pourriez-vous demander, cette pratique dégradante lui a-t-elle été imposée ? Il s’avère que c’était celle de do Amaral. Elle venait de l’aristocratie du café de São Paulo, qui a fait fortune au tournant du siècle ; le caoutchouc amazonien et la canne à sucre du nord-est, tous deux victimes de l’abolition de l’esclavage, avaient libéré une vague mammouth de travailleur affranchi dans le sud-est. Pour sa part, do Amaral montrait peu de conscience d’avoir profité d’une main-d’œuvre dévaluée. Ce qui l’intéressait davantage, ce sont les esthétiques décoloniales de l’identification nationale : « Je me sens de plus en plus brésilienne », écrivait-elle à sa famille. « Je veux être la peintre de ma patrie. Comme je suis reconnaissante d’avoir passé toute mon enfance à la ferme. »

Je parierais que l’esclave noire aurait vu moins de raisons de se sentir reconnaissante pour son inclusion dans la sororité nationale des postcoloniaux épistémiquement libérés. Sans aucun doute, le discours de do Amaral lui aurait semblé déconnecté. Les deux Brésiliennes ne pouvaient pas être plus différentes : l’une se félicitait de s’être émancipée de la tyrannie des modes de représentation occidentaux tandis que l’autre rêvait peut-être d’émancipation à un niveau plus élémentaire. L’émancipation décoloniale d’une personne est l’oppression postcoloniale d’une autre. La nostalgie langoureuse d’une personne est le cauchemar vivant d’une autre.

https://unherd.com/2024/04/kandinsky-was-betrayed-by-left-and-right/[/su_unherd_related]

Comme en peinture, ainsi en fiction. Macunaíma, le roman associé à cette scène, est difficile à lire. Son romancier biracial et bisexuel Mário de Andrade — sans lien de parenté avec Oswald — s’est explicitement donné pour mission de se débarrasser de son passé lusophone. Ainsi, après s’être immergé dans un ouvrage en cinq volumes de l’ethnologue allemand Theodor Koch-Grünberg, il a rédigé un brouillon en six jours d’isolement auto-imposé. Le résultat fut une affaire précipitée et auto-publiée. Son héros est un Lothario concupiscent et changeant de forme, une sorte de Michael Jackson brésilien, né noir mais devenu blanc. Au cours de ce roman bizarre, il traverse la forêt tropicale, conversant avec des vers loquaces et sirotant du vin, pour finalement être démembré par un monstre aquatique et transformé en Grande Ourse. Comme tant de romans postcoloniaux, celui-ci ne fonctionne qu’au niveau de l’allégorie nationale — bien qu’il ne fonctionne pas pour moi.

Une partie du problème est stylistique. Ce sont des œuvres bien intentionnées, bien sûr, mais, comme le disait Flaubert, « on ne fait pas de l’art avec de bonnes intentions ». L’autre défaut est plus structurel : l’exercice autodestructeur de façonner consciemment une culture nationale. Certes, les cultures nationales existent. Elles sont, néanmoins, plus faciles à définir historiquement qu’à créer artificiellement. Par exemple, il était assez facile pour Nikolaus Pevsner d’identifier un ensemble de qualités typiquement anglaises — compromis, understatement, empirisme — allant de Reynolds à Blake et au-delà dans The Englishness of English Art. Mais il était beaucoup plus difficile pour un ensemble de praticiens d’entre-deux-guerres, et non de théoriciens, de construire un style brésilien distinct à partir de zéro.

Assembler une signature nationale à partir des courants dissidents du modernisme continental était plus facile à dire qu’à faire. Trop souvent, le matériau source était clairement visible, dépassant comme un os de la bouche d’un anthropophage. Les peintures de Lasar Segall, né en Lituanie et formé à Berlin, exposées ici, sont par exemple d’une évidente dérivation cubiste. Le travail de Vicente do Rego Monteiro, ancien baron de l’alcool devenu peintre, est également incontestablement Art Déco. Les tableaux d’Anita Malfatti sont, tour à tour, fauves, cubistes et expressionnistes.

Malgré des objectifs décoloniaux, l’étrangeté était manifeste — surtout pour leurs compatriotes nationalistes. Le critique de l’époque a reproché à Malfatti l’« influence diplopique des écoles rebelles » et les « théories éphémères ». Le verdict de son oncle était tout aussi peu flatteur, mais plus démotique : « Ce n’est pas de la peinture. Ce sont des choses dantesques ! » La presse de São Paulo était féroce lorsque son exposition a ouvert en 1917. Par la suite, elle s’est retirée dans une vie anachorétique, abandonnant complètement l’exposition une décennie plus tard.

Les peintures les plus convaincantes ici sont celles qui n’ont pas d’agenda « décolonial » évident de construction nationale. L’ancien dentiste et autodidacte Rubem Valentim, par exemple, savait ce qu’il faisait. Afro-brésilien ayant été témoin de cérémonies religieuses de Candomblé de première main, il a réussi une synthèse satisfaisante des cultures. Il en va de même pour la demi-indigène Djanira da Motta e Silva, également autodidacte, qui a déployé sa connaissance de l’art et des coutumes locales avec un brillant effet. Ils ne faisaient pas du cosplay. Ils étaient authentiques.

Leur art est très éloigné de celui de Monteiro, dont le grand thème était également la vie des peuples autochtones — seulement, il n’avait lui-même eu aucun contact avec ces derniers. Il avait appris un truc ou deux du Museu Nacional de Rio, mais c’était tout. Comme un vieux colonial, il partageait son temps entre Paris et Recife, attachant une grande importance à son éclectisme et à son cosmopolitisme : « Je suis citoyen de nulle part, mais j’aime Paris par-dessus tout. »

Avec du bon sens, même si c’était tardivement, do Amaral en est venue à la conclusion que le cannibalisme n’était pas pour elle. La Dépression l’a radicalisée contre de telles doctrines décoloniales. Elle a instantanément détruit l’industrie du café au Brésil, ruinant sa famille au passage. La Révolution de 1930 a suivi peu après. L’oligarchie a été renversée et remplacée par le régime de Getúlio Vargas, fusionnant nationalisme autocratique et réformisme social dans une alliance hétéroclite de travailleurs organisés, de la gentry et de l’armée. Enflammée par ces événements, do Amaral a voyagé à Moscou l’année suivante et a été brièvement arrêtée à son retour. D’ici là, elle avait depuis longtemps abandonné le nationalisme culturel au profit du réalisme socialiste. Certaines des meilleures œuvres de l’exposition appartiennent à cette dernière tradition — non seulement « Seconde Classe » (1933) de do Amaral, une représentation émouvante de paysans déchaussés, mais aussi « Ouvrier agricole du café » (1934) de Candido Portinari, un homme musclé en contrapposto.

Les artistes, et en effet les activistes et les universitaires, de notre époque qui deviennent fous de décolonialité feraient bien de suivre les traces de do Amaral. Insister sur un passé autochtone supposément pur, perdu dans les sables du temps, a-t-elle réalisé, n’apporte que peu de choses. Mieux vaut donc échanger l’attrait sentimental des nostrums culturels contre l’attrait pragmatique d’une véritable politique de classe.