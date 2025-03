Le centre historique d’Odesa reste sous le bombardement quotidien des Russes. Chaque nuit, nous nous réveillons avec la nouvelle d’une nouvelle attaque de drone ou de missile. Mais jusqu’à présent, les défenses aériennes, comme l’Ukraine, tiennent bon. Et les drapeaux jaune et bleu flottent fièrement des bâtiments de la ville.

Tout le monde veut parler de Donald Trump, de la possible trahison des États-Unis et de savoir s’il y a vraiment une fin en vue à cette guerre. La confusion règne, Trump réagissant de manière belliqueuse à la suggestion de Poutine d’un gouvernement intérimaire. Il dit qu’il est « très en colère » et a de nouveau menacé d’imposer des tarifs. Le président pourrait promettre la paix, mais les messages venant de Kyiv, Washington et Moscou ne sont cohérents que dans leur acrimonie et leur confusion.

Les Ukrainiens restent choqués par le comportement de Trump. Ils ne comprennent pas pourquoi il a humilié leur président (ce qui n’a fait qu’améliorer la popularité de Zelensky chez lui) ; ils ne comprennent pas pourquoi il répète la propagande du Kremlin (la dernière en date étant sa déclaration selon laquelle les forces ukrainiennes sont encerclées à Koursk alors qu’elles ne le sont manifestement pas). Et, surtout, ils ne comprennent pas pourquoi il a voulu embrasser Poutine, un homme qui méprise si clairement les États-Unis.

La semaine dernière, cependant, après des réunions séparées avec chaque partie à Riyad, la Maison Blanche a annoncé qu’elle avait négocié un accord entre Moscou et Kyiv pour mettre fin aux combats en mer Noire. Il s’agit d’un accord plus limité que celui ambitieux discuté il y a quelques semaines à Djeddah. Et la situation reste compliquée. Dès le départ, la Russie a insisté sur le fait que pour toute cessation des hostilités, elle devait obtenir un allègement des sanctions. Elle voulait que son accès au réseau de paiement SWIFT soit rétabli et que les sanctions bancaires générales soient levées. Mardi dernier, les États-Unis ont accepté cela en échange d’un accord limité en mer Noire. Mais ensuite, jeudi, un sommet européen à Paris a déclaré qu’il n’y aurait pas de levée des sanctions — l’adhésion européenne étant essentielle pour que tout accord progresse.

Ce que nous avons donc, c’est un autre désordre diplomatique induit par Trump. Selon l’ancien ministre ukrainien de la Défense, Andriy Zagorodnyuk, les choses sont dans une impasse. « Nous croyons que les Russes ont encore suffisamment de capacités pour nous mettre sous pression, mais pas assez pour réaliser une percée sérieuse », me dit-il. « Nous n’avons pas non plus assez pour percer de notre côté. Personne ne peut avancer davantage. »

Si les Russes n’ont pas les effectifs nécessaires pour percer les lignes ukrainiennes, ils peuvent, bien sûr, mobiliser encore plus de personnes, mais cela a un coût politique, même pour Poutine. La dernière mobilisation de Moscou a été difficile. Des milliers de personnes ont fui le pays pour éviter la conscription, et la Russie a commencé à recruter des gens d’autres pays. Malgré cela, ils tentent toujours de constituer leurs réserves.

« Ils se préparent à une nouvelle offensive estivale, ce qui sera difficile pour nous », dit Zagorodnyuk. « Nous avons une puissance défensive, donc leur offensive ne sera pas aussi productive, mais elle ne passera pas inaperçue. Mais s’ils veulent lancer une offensive, c’est le bon moment. Le temps est idéal — il fait environ 16°C maintenant, ce qui est parfait pour leurs préparatifs. »

Étant donné que l’offensive n’est pas encore venue, Zagorodnyuk se demande si leurs préparatifs ne se sont pas déroulés comme prévu. Certes, rien n’a changé en termes de leur stratégie. « Leur objectif reste d’éradiquer et de détruire l’Ukraine », a-t-il ajouté.

En l’état actuel des choses, les deux parties ont besoin d’une forme de répit, même si ce n’est que temporaire. L’économie de chaque pays ne va pas bien et les deux armées sont épuisées. « Ils ont aussi des problèmes de production », ajoute Zagorodnyuk. « Donc, ils ne peuvent pas augmenter la production assez rapidement pour remplacer les actifs perdus. S’ils se retrouvent dans une position difficile, ils pourraient opter pour un cessez-le-feu, mais ils doivent être dans une position très spécifique pour cela. Donc, s’attendre à ce qu’ils acceptent un cessez-le-feu juste parce que Trump leur demande — cela ne va pas se produire. »

Mais Trump peut faire pression sur Poutine de plusieurs manières. D’abord, il pourrait donner à l’Ukraine les armes qu’elle demande. Celles-ci incluraient les missiles, le renseignement en temps réel, l’aviation à longue portée et les systèmes de communication que Zelensky a exposés dans son plan de victoire pour Biden. Il pourrait également intensifier considérablement les sanctions — coupant la plupart du système bancaire international du commerce avec la Russie et ciblant son commerce pétrolier. Biden ne voulait pas faire l’un ou l’autre. Son approche n’a jamais été pleinement engagée.

« Dites ce que vous voulez sur Poutine, mais il est au moins cohérent dans sa barbarie. »[/su_pullquote>

Trump a maintenant réellement commencé à parler de faire ces choses, espérant amener Poutine à la table. Ses menaces d’imposer des tarifs secondaires sur tout le pétrole provenant de Russie si Poutine ne consent pas à un cessez-le-feu suggèrent qu’il pourrait enfin manquer de patience. Peut-être que la Maison Blanche a réalisé qu’elle ne peut pas travailler avec Poutine, et que Trump ne peut pas le faire agir de manière équitable et honnête. Mais Poutine voudra maintenir au moins une charade de négociations. Des cessez-le-feu partiels, des changements de conditions, des plaintes, de nouvelles propositions : c’est le manuel de négociation russe. Nous l’avons vu se dérouler de 2014 à 2020 avec le Processus de Minsk, une série de cessez-le-feu qui n’ont jamais été proches de mettre fin à la guerre (qui a commencé en 2014 et non en 2022) ou d’arrêter l’agression russe.

Pour l’instant, donc, Trump reste la variable ultime. Dites ce que vous voulez sur Poutine, mais il est au moins cohérent dans sa barbarie. La malice de Trump est aggravée par son caprice. Avant son dernier revirement vis-à-vis de Poutine, il a une fois de plus changé les termes de l’accord par lequel l’Ukraine donnerait à Washington une part de ses énormes ressources minérales. La dernière demande de Washington concerne tous les revenus des ressources naturelles de l’Ukraine pendant des années : Kyiv doit envoyer à Washington tous les bénéfices d’un fonds contrôlant les ressources ukrainiennes jusqu’à ce que toute l’aide américaine en temps de guerre soit remboursée, plus les intérêts. Évidemment, l’Ukraine ne peut pas accepter cela, ce qui permet à Trump de blâmer Zelensky d’être un obstacle à la paix.

Tout cela semblait bon pour Poutine auparavant, mais comme le prévient Zagorodnyuk, on ne peut jamais être sûr. « Poutine blâmera simplement l’Ukraine pour tout, donc la question demeure : qui Trump décidera-t-il de pousser, l’Ukraine ou la Russie ? On ne sait jamais avec Trump. » Ainsi, bien que la vie continue à Odesa, l’incertitude, comme toujours, règne.