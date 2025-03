Dimanche, l’ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a officiellement annoncé sa candidature tant attendue pour devenir le prochain maire de la Grande Pomme. S’exprimant lors d’un événement du syndicat des charpentiers, l’homme de 67 ans a vanté son bilan dans la gestion de la pandémie, entouré de ses filles, qui l’ont également présenté sur place. C’était un choix d’imagerie frappant, puisque la carrière de Cuomo en tant que gouverneur a été interrompue en 2021 après que plusieurs femmes l’ont accusé de conduite sexuelle inappropriée. En fin de compte, le Département de la Justice a conclu que Cuomo avait harcelé 13 femmes.

Le jour de sa démission, le 10 août 2021, Cuomo a été célèbrement photographié, tasse de café à la main, entrant dans un hélicoptère aux côtés de sa fille Michaela. Le lancement de sa campagne pour la mairie rappelait visuellement ce moment. C’est un témoignage de la rapidité avec laquelle l’atmosphère culturelle a changé : bien que Cuomo soit resté largement sans excuses, blâmant à un moment donné son comportement tactile avec les femmes sur son héritage italien, il a démissionné. Maintenant, un peu plus de trois ans plus tard, l’ex-gouverneur est plus effronté, s’attendant à être pardonné pour ses écarts sexuels.

Il n’est pas seul. En 2017, le comédien Louis CK a été accusé de se masturber devant des comédiennes. Mais depuis qu’il a été annulé, il a parcouru le pays, est apparu dans plusieurs podcasts et a affiché complet lors d’un spectacle au Madison Square Garden. Aujourd’hui, les billets pour sa prochaine performance à Los Angeles se vendent à plusieurs milliers de dollars. #MeToo, semble-t-il, s’éteint avec l’ère woke.

Il serait tentant de regarder ce tournant des événements et de conclure que #MeToo a complètement échoué. Ce serait également faux : le mouvement a réussi à détrôner des abuseurs violents de premier plan et à élever des barrières contre le type de harcèlement qui était autrefois routinier dans de nombreux lieux de travail. Cependant, le chemin vers la rédemption créé par le mouvement a été moins que satisfaisant, surtout pour les hommes accusés sans le bénéfice de l’argent et de la célébrité.

La réélection de Donald Trump et les événements depuis son inauguration ont confirmé le déclin du woke. Pour beaucoup de gens, cela signifie ne plus vivre dans la peur de la police du style de vie et du langage de la gauche. Bien que #MeToo soit d’une certaine manière un phénomène différent du woke, les deux ont été mélangés dans l’esprit public, comme faisant partie de la même culture d’accusation et d’interrogation. Mais plus maintenant. Les retours comme ceux de Louis CK et de Cuomo vont proliférer au milieu du changement d’ambiance, même si les conséquences du mouvement #MeToo sont encore en train de se stabiliser.

Sept ans après l’émergence du mouvement, les hommes accusés dans #MeToo tombent dans trois catégories : les emprisonnés, les oubliés et les pardonnés. Ceux qui ont été accusés, jugés et condamnés pour les pires crimes, comme Harvey Weinstein avec ses nombreuses accusations d’agression, ont été gérés et traités. Les oubliés incluent des hommes qui n’étaient pas si pertinents au départ, comme l’acteur Scott Baio ; des hommes seulement pertinents dans des coins de niche, comme l’ancien rédacteur en chef de Paris Review, Lorin Stein ; ou des hommes dont nous ne nous souvenons même pas d’avoir été accusés au départ, comme Morgan Freeman. Cependant, c’est la troisième catégorie, ceux que nous avons « pardonnés » — ou du moins, ces hommes autorisés à revenir sous les projecteurs, des hommes qui continuent à bénéficier d’opportunités, de visibilité et d’argent — avec lesquels nous continuons à composer.

La plupart des plus grands méchants de #MeToo, ceux accusés d’avoir drogué et violé des femmes, restent soit en détention, soit complètement rejetés par la société. Nous avons ressenti les effets d’entraînement de ces hommes dans des exposés plus récents sur Neil Gaiman et Sean « Diddy » Combs. Mais pour certains des autres — ceux qui ont peut-être fait des avances non désirées envers des femmes, les ont mises mal à l’aise, ont exploité leur position de pouvoir pour des relations sexuelles autrement consensuelles, etc. — les portes culturelles et politiques se sont rouvertes.

Lorsque nous examinons comment notre culture a réintégré des hommes dont les transgressions ont largement été non violentes et semi-consensuelles, peut-être pouvons-nous commencer à tracer #MeToo comme un projet plus large, un projet qui reste inachevé. En tant que mouvement, #MeToo a jusqu’à présent réussi à réorienter notre perception des auteurs de violence sexuelle et des victimes. Il est en effet plus difficile maintenant pour les hommes en position de pouvoir de continuer à blesser des gens discrètement grâce à ce pouvoir. Pour cela, #MeToo devrait être considéré comme un triomphe.

Ce qui nous amène aux inconvénients de #MeToo. Dans certains cas, ceux-ci ont été soit surestimés, soit largement remédiés — avec quelques exceptions critiques. Il existe un récit culturel dominant parmi les critiques de #MeToo selon lequel l’impact le plus important du mouvement a été de rendre les jeunes hommes plus craintifs à l’idée d’approcher les femmes et de poursuivre une romance. Cependant, selon les données de Gallup, cela ne s’est pas vérifié : les jeunes hommes rapportent ne pas être affectés par #MeToo, tandis que la part des femmes qui « s’inquiètent souvent ou parfois » d’être agressées sexuellement a augmenté de 15 %.

Comme l’a expliqué Daniel A. Cox au Survey Center on American Life : « #MeToo a effectivement sapé les récits de blâme des victimes qui perpétuaient l’idée que l’agression sexuelle est le résultat de mauvaises décisions, de malentendus ou de malchance…. À la suite de #MeToo, il y a eu une reconnaissance que l’agression et le harcèlement sexuels étaient des problèmes omniprésents dans la société américaine. Beaucoup en sont venus à croire que cela pouvait arriver à n’importe qui. »

« Il est en effet plus difficile maintenant pour les hommes en position de pouvoir de continuer à blesser des gens grâce à ce pouvoir. »

C’est aussi un triomphe, mais un qui nécessite plus d’interrogations. Les femmes ont maintenant plus peur des agressions sexuelles. Ont-elles raison d’avoir peur ? L’élément de sensibilisation de la campagne nous a-t-il rendu plus en sécurité ? Sommes-nous finalement moins susceptibles d’être agressés, et ceux qui commettent des agressions sont-ils plus susceptibles d’être attrapés ?

Notre système juridique condamne rarement les violeurs, et signaler votre patron pour inconduite sexuelle est très différent pour quelqu’un qui n’a pas les ressources de certains des célèbres accusateurs de Weinstein comme Gwyneth Paltrow. Mais le type de justice trouvé en dehors du système juridique, dans l’isolement social d’être annulé, a eu des conséquences terribles pour des gens ordinaires, comme l’étudiant d’Oxford Alexander Rogers, qui a mis fin à ses jours après avoir été ostracisé pour une mauvaise rencontre sexuelle.

Les stars ayant la plateforme pour le faire peuvent reconstruire leur image. Dans certains cas, comme celui de Louis CK, leur annulation peut même servir de matériel pour leur rédemption. Un politicien comme Cuomo, quant à lui, persuadera sans aucun doute certains électeurs d’ignorer ses défauts personnels pour sauver leur ville de ses crises. Que Cuomo ait un bon argument à faire à cet égard est une autre question. En l’état, son argument revient à : oubliez ma médiocrité personnelle — Gotham est en enfer.

Tout le monde n’est pas si chanceux. #MeToo a parcouru un long chemin au-delà des riches et des célèbres. Dans notre ère anti-woke, nous nous sommes principalement détournés de la routine d’annulation que le mouvement a engendrée, mais l’instinct dont il est issu — notre désir de découvrir et d’arbitrer les détails les plus personnels de la vie de quelqu’un et de les placer sous un examen moral en conséquence — perdure. Ce ne sont pas seulement les femmes d’Hollywood qui ont subi des violences sexuelles ou des menaces à cet égard, et ce ne sont pas seulement des personnes célèbres que nous plaçons sous cette culture de surveillance. Peut-être que les célébrités peuvent maintenant être réhabilitées. Mais qu’en est-il des anonymes ?