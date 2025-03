Tard dans la nuit du 17 février, un document est brièvement apparu sur le site de l’enquête publique de Lady Justice Thirwall sur les meurtres de Lucy Letby. Au matin, il avait disparu.

UnHerd peut maintenant révéler qu’il s’agissait d’une déclaration à la police de la part de Dr Astha Soni, pédiatre à l’unité néonatale où Letby travaillait. Et cela soulève de sérieux doutes sur les allégations selon lesquelles Letby aurait tenté de tuer deux bébés en les empoisonnant avec de l’insuline. Pourtant, le document n’a pas été divulgué à la défense avant le début de son premier procès, ni pendant sa tentative infructueuse d’appel. De plus, nous avons découvert une seconde omission critique, impliquant l’épidémie d’un virus dangereux dans le service néonatal de Letby.

Alors que l’enquête de Thirlwall se poursuit, des préoccupations troublantes concernant les sept condamnations de Letby pour meurtre et huit pour tentative de meurtre — elle purgée maintenant 15 peines de réclusion à perpétuité — n’ont fait que croître. Les néonatologistes consultants basés au Royaume-Uni, Svilena Dimitrova et Neil Aiton, ont soumis des rapports détaillés sur trois des décès des bébés qui réfutent les preuves présentées lors du procès de Letby, et un panel séparé d’experts internationaux dirigé par le néonatologiste canadien le professeur Shoo Lee a conclu le mois dernier qu’il n’y avait « aucune preuve médicale pour soutenir une malversation » dans les décès pour lesquels Letby a été reconnue coupable. Leur évaluation : les bébés sont morts de « causes naturelles ou de mauvais soins médicaux ». Tout cela soulève une question troublante : Lucy Letby est-elle vraiment coupable au-delà de tout doute raisonnable ?

La déclaration secrète et non divulguée de Dr Soni à la police concerne « Bébé Y » — né juste après minuit le 2 novembre 2015, quelques mois après l’augmentation de la mortalité néonatale à l’unité de Chester que la police enquêtait. Letby n’a jamais été formellement accusée d’avoir tenté de lui faire du mal, mais les experts de l’accusation qui ont témoigné lors de son procès croyaient qu’elle l’avait empoisonné avec de l’insuline, tout comme elle l’a fait pour Bébé F et Bébé L, pour lesquels elle a été reconnue coupable d’avoir tenté de les tuer. Puisque la déclaration de Soni sape cette analyse, elle soulève des questions inquiétantes sur les preuves des experts dans ces autres cas.

Bébé Y était un grand bébé, né deux semaines après son terme suite à un travail long et difficile. Il a finalement été délivré par une césarienne d’urgence et transféré à l’unité néonatale de l’hôpital tôt le 3 novembre. Cela s’est produit, a déclaré Soni dans sa déclaration, après que le bébé a connu des « épisodes de cyanose », peinant à respirer et devenant bleu. Lors du deuxième de ces épisodes, Soni a dit à la police que le bébé était non seulement bleu mais inconscient, avec « les yeux levés » et le torse « flasque ». Une fois à l’unité, il a reçu de l’oxygène, mais « ne s’est pas amélioré tout de suite ». Une demi-heure plus tard, Bébé Y a subi ce que Soni a appelé une « crise » — devenant bleu et ne faisant « aucun effort respiratoire ».

Lorsque Dr Soni a revu le bébé plus tard cette nuit-là, elle a dit qu’il était hypoglycémique. Malgré des doses croissantes de dextrose, son taux de sucre dans le sang est resté obstinément bas. Son diagnostic, a déclaré Soni, était « hyperinsulinisme congénital » ou CHI, une condition génétique dans laquelle les bébés produisent un excès d’insuline. Ce diagnostic a été soutenu par des experts en endocrinologie à l’hôpital Alder Hey à Liverpool que les médecins de Chester ont consultés, a poursuivi la déclaration. Il est également possible qu’il souffrait d’« hyperinsulinisme transitoire », une condition non génétique, courante avec des causes naturelles dont les symptômes auraient été identiques. Après plusieurs crises, Bébé Y a reçu plusieurs médicaments et s’est amélioré lentement, mais un traitement ambulatoire pour « hypoglycémie persistante associée à des crises » a dû être poursuivi pendant plus de sept mois.

Les experts médicaux de l’accusation de Letby ont vu les choses différemment. Dans une déclaration à la police en 2021, vue par UnHerd, le professeur Peter Hindmarsh de l’University College London, qui a été appelé comme témoin expert par l’accusation dans les affaires de Bébé F et Bébé L, a commenté un test sur un échantillon de sang prélevé sur Bébé Y le 3 novembre. Il a montré que, bien que le niveau d’insuline du garçon soit élevé, la concentration de C-peptide, une substance produite en tandem avec l’insuline, dans son sang était faible. Selon Hindmarsh, cela signifiait que l’hypoglycémie de Bébé Y devait avoir été causée par de l’insuline « exogène » administrée par quelqu’un dans l’unité néonatale.

D’autres experts de l’accusation étaient d’accord. Dewi Evans, le pédiatre à la retraite qui avait joué un rôle central dans l’enquête policière et avait également témoigné concernant la plupart des bébés que Letby a été reconnue coupable d’avoir blessés, a également examiné les dossiers médicaux de Bébé Y. Il a dit à la police dans une déclaration qu’il pensait que ses trois premières crises avaient été causées non par le CHI, mais par le « traumatisme » de sa naissance difficile, s’accordant avec Hindmarsh sur le fait qu’il avait ensuite reçu « de l’insuline d’une source externe ». Un troisième expert de l’accusation, Dr Sandie Bohin, a également soutenu cette position.

Cependant, nous avons parlé à deux consultants néonatals en exercice qui affirment que tous les « épisodes de cyanose » et les crises de Bébé Y auraient pu être causés par un hyperinsulinisme naturel, soit transitoire soit CHI — ce qui, selon eux, est beaucoup plus courant que ce que les experts de l’accusation semblaient croire. Ils affirment que ce qui importe le plus, c’est que Bébé Y avait un diagnostic confirmé de CHI et avait encore besoin de traitement longtemps après avoir quitté l’unité de Chester.

Le panel d’experts de Shoo Lee est parvenu à une conclusion similaire. Son rapport de synthèse, actuellement examiné par la Commission de révision des affaires criminelles (CCRC), indique que l’hypoglycémie d’origine naturelle affecte jusqu’à 40 % des nouveau-nés, et que les niveaux relatifs d’insuline et de C-peptide observés chez les bébés F, L et Y ne sont également « pas rares ». La chronologie ici est également importante, car les trois premières crises de Bébé Y ont toutes eu lieu avant que Letby ne le rencontre jamais.

« Les trois premières crises de Bébé Y ont toutes eu lieu avant que Letby ne le rencontre jamais. »

Si la déclaration de Soni avait été remise à l’équipe de défense de Letby, ils auraient peut-être pu l’appeler comme témoin — et explorer pourquoi elle pensait que Bébé Y souffrait de CHI plutôt que d’une surdose d’insuline délibérée. Cela, à son tour, aurait pu leur permettre de remettre en question les conclusions des experts de l’accusation concernant les bébés F et L. Dans ces cas également, ils ont affirmé que la combinaison de niveaux élevés d’insuline et de faibles niveaux de C-peptide indiquait un empoisonnement à l’insuline délibéré.

Nous avons demandé au Service des poursuites de la Couronne pourquoi il n’avait pas divulgué la déclaration de Soni, mais il a refusé de répondre, déclarant seulement que Letby avait été condamnée et avait perdu son appel. Mais son ancien chef, Lord Ken Macdonald KC, suggère que la déclaration aurait probablement dû être partagée. « Le test légal est de savoir si la preuve est capable soit de saper le dossier de l’accusation, soit d’assister la défense, et si c’est le cas, elle doit être divulguée avant le procès », déclare Macdonald. « Il me semble que le matériel que vous avez trouvé répond à cette norme, et donc aurait dû être mis à la disposition de la défense de Letby. »

Au-delà des questions autour de la déclaration supprimée de Soni, notre enquête a révélé une seconde omission clé. Aucun des jurys dans les deux procès de Letby n’a été informé qu’une épidémie dangereuse de virus respiratoire syncytial (VRS) ravageait le service néonatal. Cette épidémie était si sévère qu’elle a forcé la fermeture de l’unité aux nouvelles admissions — le 18 février 2016, le jour après que Bébé K, l’un des bébés pour lesquels Letby a été condamnée pour tentative de meurtre, a été transféré de Chester à un autre hôpital, où elle est décédée par la suite.

Cela malgré le fait que le personnel de l’hôpital était clairement préoccupé par l’épidémie. UnHerd a vu une déclaration de police du Dr Bohin, datée de 2021, qui fait référence à un « rapport de synthèse de gestion » sur le virus, un tableau récapitulatif listant tous les bébés qui l’ont contracté, ainsi que des références à plusieurs documents similaires concernant l’épidémie.

Jusqu’à la veille de son premier procès, Letby était accusée d’avoir tué Bébé K, mais l’accusation a demandé au juge de modifier l’acte d’accusation en tentative de meurtre. Elle était confiante que Letby avait délogé le tube respiratoire de l’enfant — mais, pour citer l’avocat de l’accusation, « nous ne pouvons pas et ne disons pas » que ce qu’elle a fait a causé la mort de la fille. Il n’a pas mentionné le virus qui balayait l’unité néonatale lorsque Bébé K est née. Pour sa part, Bohin a clairement exposé les dangers du VRS. « Ses effets sont généralement bénins, mais chez les nourrissons prématurés, le VRS est responsable d’une mortalité et d’une morbidité significatives », a-t-elle déclaré à la police dans une déclaration. « Le virus se propage facilement et peut survivre pendant de longues périodes sur les mains et les surfaces dures. Il n’y a pas de remède. » Les dossiers médicaux de Bébé K ne précisent pas si elle a été testée pour le VRS, mais elle avait souffert de détresse respiratoire, et si elle a contracté le virus à Chester, cela a peut-être contribué à sa mort.

Parallèlement, le panel d’experts de Shoo Lee est sceptique quant à l’argument de l’accusation selon lequel Letby aurait tenté de tuer Bébé K en délogeant son tube respiratoire, suggérant plutôt que l’hôpital avait utilisé un tube de la mauvaise taille, provoquant une fuite d’air.

Au-delà des questions médicales ici, ces documents pourraient avoir des implications pour l’avenir de Letby. La CCRC et la Cour d’appel peuvent examiner de nouvelles preuves qui pourraient, en théorie, avoir été disponibles au moment d’un procès — si elles sont convaincues que le faire serait dans l’intérêt de la justice. Mais elles doivent également considérer s’il existe une explication raisonnable pour laquelle cela n’a pas été utilisé par la défense, et il n’y a pas de raison plus forte qu’un échec de l’accusation à divulguer des preuves pour commencer. C’est finalement pourquoi les affaires de Bébé Y et de Bébé K pourraient encore être si significatives.

Plus tard ce mois-ci, Lady Justice Thirwall sera sollicitée par Mark McDonald, l’avocat de Lucy Letby, pour suspendre son enquête jusqu’à ce que la Commission de révision des affaires criminelles (CCRC) décide si elle doit ordonner un nouvel appel. Si c’est le cas, dira-t-il, cela minerait toute l’enquête, qui a été fondée dès le départ sur la présomption que Letby est coupable. Face à l’augmentation du volume de nouvelles preuves, les verdicts contre elle commencent à sembler nettement peu sûrs.