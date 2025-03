Donald Trump a pris la parole sur Truth Social la semaine dernière pour donner un avertissement violent à l’Iran : « Chaque tir effectué par les Houthis sera considéré, à partir de ce moment, comme un tir provenant des armes et du leadership de l’Iran. L’Iran sera tenu responsable et subira les conséquences, et ces conséquences seront graves ! » On n’avait pas l’impression qu’il envisageait un nouveau tour de sanctions.

Quelques jours plus tard, un changement de ton est survenu, alors que l’envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, tendait une olive : « Notre signal à l’Iran est de nous asseoir et de voir si nous pouvons, par le dialogue, par la diplomatie, arriver au bon endroit », a-t-il déclaré. « Si nous ne pouvons pas, l’alternative n’est pas une grande alternative. » Cela a suivi une lettre que Trump a envoyée au leader suprême iranien Ali Khamenei le 7 mars, qui aurait fixé un délai de deux mois pour la signature d’un nouvel accord nucléaire.

Alors que l’Iran se rapproche de la construction d’une bombe, Trump devra décider s’il doit éviter la crise nucléaire imminente par la force militaire ou la diplomatie. Son équipe est divisée. L’échange de Signal publié cette semaine dans The Atlantic, dans lequel des hauts responsables ont discuté de plans de frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen, a révélé une division au sein de l’administration Trump concernant le Yémen — et, plus important encore, bien que de manière indirecte, concernant l’Iran.

Dans un camp se trouvent le vice-président JD Vance et le conseiller du Président, Stephen Miller, qui dirigent ensemble les isolationnistes. Vance a exprimé à plusieurs reprises de fortes réserves concernant les engagements au Moyen-Orient, même ceux avec Israël contre l’Iran, qui pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit. Vance souhaite que les États-Unis fassent moins et que leurs alliés fassent plus — sans toutefois obliger Washington à intervenir militairement. Dans l’autre camp se trouve le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, dont les opinions plus confrontationales sur le Yémen résonnent avec celles du Président. La position de Hegseth reflète la volonté apparente du Président d’étendre le pouvoir américain au Moyen-Orient pour protéger Israël vis-à-vis de l’Iran. Cependant, dans d’autres domaines de la politique étrangère, la réticence de Trump à protéger les alliés traditionnels et à éviter les « guerres éternelles » est plus en phase avec les sentiments de son vice-président.

L’animosité de Vance et Miller envers les Européens « profiteurs », comme l’ont révélé les messages divulgués, reflète une allergie répandue de droite envers tout engagement américain dangereux au Moyen-Orient. Ces isolationnistes s’opposent à ce que l’Amérique bombarde le Yémen parce qu’ils pensent que les routes commerciales du canal de Suez, qui sont continuellement harcelées par les Houthis alliés de l’Iran, bénéficient supposément plus à l’Europe qu’aux États-Unis. Alors pourquoi l’Amérique devrait-elle être celle qui les surveille ?

« L’échange de Signal a révélé une division au sein de l’administration Trump concernant le Yémen — et, plus important encore, bien que de manière indirecte, concernant l’Iran. »

Cette aversion à protéger les voies maritimes internationales au Moyen-Orient remonte à 2019, lorsque Trump a échoué à répondre militairement aux attaques de missiles, de drones et de mines iraniennes contre des installations pétrolières saoudiennes et le transport maritime dans le Golfe. Ce faisant, il a mis le soi-disant Doctrine Carter de 1980 — qui stipulait que Washington entrerait en guerre pour protéger le pétrole du Golfe Persique — sous assistance respiratoire. La décision de rester immobile a gravement endommagé la crédibilité des États-Unis et pourrait expliquer le récent changement d’image belliciste de Trump.

Cependant, on soupçonne que le fiasco de Signal était moins une question de voies maritimes et plus une question du potentiel de l’imbroglio yéménite à déclencher un conflit avec l’Iran. Vance et Miller voient sûrement l’élan au Moyen-Orient.

La discussion sur Signal n’a pas abordé la manière dont les bombardements au Yémen affecteraient l’initiative diplomatique actuelle de Washington envers Téhéran. Hegseth et le Président pensent probablement que cela ne peut pas faire de mal : Téhéran verra Washington sous Trump comme plus dur pour lui, et capable de contraindre les Iraniens à des négociations nucléaires. Pendant ce temps, Vance pourrait ne pas s’en soucier : le vice-président ne croit pas que Washington devrait entrer en guerre avec Téhéran sur la question nucléaire, encore moins sur le trafic du canal de Suez. S’il n’est pas prêt à bombarder un proxy iranien par crainte d’une pente glissante, alors il est sûrement peu probable qu’il veuille bombarder son sponsor.

En août 1998, le Président Bill Clinton a tiré des missiles de croisière sur al-Qaïda à Khost, en Afghanistan, en réponse aux attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Je me souviens avoir parlé à mon ancien professeur, l’historien anglo-américain Bernard Lewis, de ce bombardement. Voici son évaluation ironique : « J’étais à Khost en 1956. Je ne pense pas que cela ait changé. Pas sûr que nous pourrons voir beaucoup de différence entre les photos avant et après. »

Ce qui était vrai en Afghanistan à l’époque est sans aucun doute vrai au Yémen maintenant : attaquer les Houthis, qui ont toujours donné à Téhéran un grand retour stratégique pour leur investissement, n’est pas susceptible de causer des dommages significatifs à long terme. Après tout, les sociétés paysannes réparent les infrastructures assez rapidement. Il y a dix ans, les Saoudiens et les Émirats ont essayé de bombarder les Houthis pour les amener à mieux se comporter. Malgré leur puissance aérienne écrasante et l’assistance au ciblage américaine, ils ont échoué de manière abominable.

Cela est en partie dû au fait que le Yémen est en guerre avec lui-même depuis des décennies, et les années de combats ont déchiré la retenue communautaire yéménite — le capital social, politique et économique des hommes âgés qui tempère les passions agressives des jeunes hommes. La violence est désormais la norme dans une société profondément fracturée. Les seules actions militaires contre le Yémen qui pourraient être plus efficaces impliqueraient des assauts constants et brûlants des forces navales et terrestres américaines qui transformeraient le littoral en un désert — une version plus destructrice de ce que les forces impériales britanniques ont fait pour réduire au silence les pirates du Golfe inspirés par les wahhabites au début du XIXe siècle. Cependant, même sous Trump, Washington n’est sûrement pas préparé à soutenir une telle dévastation soutenue, et à y engager des hommes et de l’argent.

Les actions militaires américaines au Yémen ne sont pas non plus susceptibles de provoquer beaucoup de peur à Téhéran. Tout l’intérêt des mandataires soutenus par l’Iran est d’absorber la douleur. La République islamique a clandestinement nourri des militants étrangers depuis sa création — et pendant tout ce temps, elle ne s’est jamais beaucoup souciée des pertes des Arabes alliés.

Tout cela signifie que les représailles américaines, européennes et israéliennes contre les Houthis sont susceptibles de renforcer une ancienne doctrine iranienne : que les ennemis de la République islamique sont prêts à attaquer les mandataires du régime clérical, mais pas l’Iran directement. Les Israéliens ont perturbé cela en octobre 2024, mais il semble que cela soit de retour en force.

Cependant, tant que les approvisionnements iraniens ne sont pas coupés directement, il est impossible de mettre les Houthis en échec. Les marines et les forces aériennes américaines et alliées n’ont jusqu’à présent pas réussi à empêcher les Houthis de harceler le transport maritime. Et ils sont peu susceptibles de faire mieux tant que les États-Unis ne sont pas prêts à attaquer les ports iraniens — les principaux entrepôts pour les Houthis — tout en frappant également des cibles yéménites.

Contrairement aux Houthis, le régime clérical a beaucoup à perdre dans un duel avec les États-Unis. Selon les normes du Moyen-Orient, l’Iran a une société relativement avancée, maudite par un gouvernement incompétent. La monnaie iranienne, le riyal, semble maintenant être en chute libre, ce qui, étant donné l’histoire des manifestations économiques dans le pays se transformant en manifestations politiques violentes, doit donner pause à la théocratie. Dans ce contexte, la puissance militaire américaine est une menace pour sa capacité à gouverner. Si elle se poursuit, l’action militaire américaine contre le régime clérical va sûrement secouer la théocratie au minimum, et perturber son soutien à ses mandataires.

Pour l’instant, cependant, Trump croit toujours qu’un accord nucléaire avec Khamenei est possible. Et tant qu’il n’abandonne pas cette idée, il n’aura probablement pas plus de succès contre les Houthis que son prédécesseur. La quête d’un accord nucléaire a handicapé la volonté de Washington de contrer Téhéran dans le passé. Un accord nucléaire limité, qui échange un allègement des sanctions contre une diminution facilement réversible de l’enrichissement de l’uranium, donnerait juste à Téhéran l’argent pour renforcer à nouveau ses mandataires. Trump deviendrait Obama en version redux.

Lors de la première administration Trump, Téhéran a essentiellement arrêté la croissance de son stock d’uranium enrichi. Cette fois-ci, cela ne semble pas se produire, et la masse d’uranium hautement enrichi, proche de la qualité d’une bombe, de Téhéran ne cesse de croître chaque mois. Des responsables de haut niveau de l’administration Biden ont plus ou moins opéré sous l’hypothèse que l’Iran n’avait plus que quelques obstacles techniques à franchir ; si provoqué, Khamenei pourrait franchir la ligne rouge nucléaire.

Mais qu’en est-il de Trump ? Si le Président décide d’attaquer les ports et les usines de missiles de la République islamique en raison de ses manigances yéménites, alors frapper les sites nucléaires suivra sûrement. Les intentions de l’administration Trump sur de nombreux sujets sont difficiles à évaluer puisque le Président n’est pas capturé par la cohérence et n’est pas humble face à la contradiction. Mais il semble comprendre que la question nucléaire ne peut être séparée de l’impérialisme par procuration de la République islamique. Elles se résolvent ensemble, ou elles se perdent séparément.