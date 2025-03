Lorsque Keir Starmer a averti que la Grande-Bretagne fait face à une « nouvelle menace » et que « le terrorisme a changé » depuis le massacre de Southport, il a été remis en question par plusieurs experts en lutte contre le terrorisme. La menace posée par Axel Rudakubana n’était pas nouvelle, ont-ils insisté, en pointant d’autres solitaires meurtriers fixés sur la violence et animés par la haine. Ils l’ont également critiqué pour avoir brouillé la distinction entre le terrorisme et d’autres formes de violence qui, bien qu’elles causent beaucoup de terreur, ne font avancer aucune cause politique.

Le rapport post-Southport de Jonathan Hall publié hier concorde essentiellement avec ces experts, conseillant qu’il serait peu utile d’élargir la définition légale du terrorisme pour inclure des violences non idéologiques comme celles de Southport.

Mais Starmer n’avait pas tort de dire que le terrorisme a changé — et ces changements mêmes ont considérablement compliqué la tâche de délimiter les différentes formes de violence extrême.

Pour mieux comprendre comment le terrorisme a changé et comment mieux classer des figures opaques et liminales comme Rudakubana, j’ai récemment parlé à Bruce Hoffman, professeur à Georgetown et l’un des principaux experts mondiaux sur le terrorisme. « Comme tout phénomène, le terrorisme est toujours en évolution et reflète les tensions et les turbulences plus larges de la société », m’a dit Hoffman.

Actuellement en train de travailler sur la 4e édition de son livre fondamental Inside Terrorism (1998), Hoffman suit l’évolution du visage du terrorisme depuis 27 ans. « Lorsque j’ai écrit la première édition, j’ai soutenu que le terrorisme devait être un phénomène organisationnel avec une structure de commandement et de contrôle identifiable », a-t-il déclaré. Dans ce livre, il a également fait une ferme distinction entre un terroriste et un criminel, insistant sur le fait que, tandis que le criminel « agit principalement pour des motivations égoïstes et personnelles », le but du terroriste est « inéluctablement politique (changer ou modifier fondamentalement un système politique par son acte violent) ». Hoffman a en outre noté que la nature politique des motivations du terroriste est ce qui le distingue du « tueur fou », dont le « but est plus souvent intrinsèquement idiosyncratique, complètement égocentrique et profondément personnel ».

Sa première tâche, lorsqu’il a commencé à réviser la 2e édition publiée en 2006, était d’atténuer l’accent mis sur la structure organisationnelle du terrorisme. Cela était dû à la montée d’al-Qaïda : un groupe qui encourageait des individus isolés, avec lesquels il n’avait aucun lien direct, à entreprendre des attaques terroristes. Au moment où l’État islamique est devenu proéminent une décennie plus tard en 2016, l’ère du « loup solitaire » était en plein essor. « Et c’est à ce moment-là que les lignes ont commencé à se brouiller », a déclaré Hoffman.

Depuis la fin des années soixante-dix jusqu’à ce que le brouillage commence en 2014, il y avait un large consensus dans les études sur le terrorisme, qui reposait sur trois hypothèses. Premièrement, le terrorisme était rationnel : l’utilisation calculée et discriminée de la violence pour atteindre un objectif politique souhaité. Deuxièmement, et de manière connexe, les terroristes utilisaient la violence non pas pour elle-même mais comme un outil pour attirer l’attention sur leurs griefs et croyaient que des pertes civiles excessives généreraient le mauvais type de publicité et nuiraient à leur cause à long terme. Troisièmement, les terroristes, pour la plupart, étaient psychologiquement normaux : ils étaient mauvais, certes, mais pas fous.

Mais lorsque plus de 50 000 personnes de 80 pays différents ont commencé à quitter leur domicile pour rejoindre l’ISIS en Syrie et en Irak, ce consensus a commencé à se fracturer. « Juste là, vous avez affaire à un énorme réservoir et vous allez avoir un échantillon de la société, y compris ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale », a déclaré Hoffman. « Le terrorisme est devenu beaucoup plus égalitaire maintenant », a-t-il expliqué, principalement parce que « vous n’avez plus besoin d’appartenir à une organisation terroriste — vous pouvez simplement montrer une certaine sympathie ou affinité pour cette organisation ». En effet, sans véritable barrière à l’entrée, autre qu’une volonté de tuer ou de mourir pour une cause, n’importe qui peut prétendre être un terroriste et voir cette prétention validée à la fois par le groupe terroriste dont il invoque le nom et par les médias de masse qui prospèrent en couvrant des histoires liées au terrorisme. Hoffman a déclaré que la sagesse conventionnelle selon laquelle les terroristes sont normaux était « toujours une exagération », mais qu’à l’ère du terrorisme d’auto-identification, cela ne tient plus.

En plus de devenir plus égalitaire, le terrorisme est devenu moins lourd en tant que « projet de soi » : alors qu’autrefois, les recrues des groupes terroristes devaient faire preuve de loyauté, de discipline et de compétence avec les armes, maintenant les terroristes agissant seuls n’ont besoin de montrer qu’un engagement superficiel envers les causes auxquelles ils s’accrochent. À titre d’exemple, Hoffman a cité Omar Mateen, qui « à la dernière minute a déclaré son allégeance à l’ISIS, probablement avec l’hypothèse que si vous pouvez lier votre sort à une organisation terroriste, vous obtiendrez beaucoup plus d’attention ». En 2016, Mateen a tué 49 personnes dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride ; moins d’une demi-heure après le début de son attaque, il a passé un appel au 9/11 dans lequel il a prêté allégeance à l’ISIS. « À quel point est-ce politique si vous vous appuyez sur l’ISIS parce que vous savez que vous obtiendrez beaucoup plus d’attention en le faisant ? » a ajouté Hoffman.

Le autre changement majeur que Hoffman observe est une nouvelle logique de barbarie, où la violence terroriste est devenue plus excessive et détachée de toute contrainte civilisationnelle. En effet, pour de nombreux groupes et acteurs terroristes, la violence est une fin en soi, où le but écrasant n’est pas d’effectuer un changement politique, mais simplement de terroriser et de nuire au maximum à un ennemi détesté. En développant cela, Hoffman a déclaré qu’il venait de lire le nouveau livre d’Emmanuel Carrère V13 : Chronique d’un procès, qui relate les horreurs des attentats de Paris de novembre 2015, où des commandos de l’ISIS ont tué 130 personnes. Carrère cite un enquêteur qui, en réponse à une « question étrange » sur ce qu’il « ressentait à propos des meurtres », a déclaré : « Comment je me suis senti ? Je ne sais pas. Je peux seulement vous dire qu’il y avait 30 trous sur une victime, 22 sur une autre, 14 sur une troisième… » Il cite également l’un des survivants qui dit que les terroristes « ont allumé toutes les lumières et tiraient sur les gens, je dirais avec un certain plaisir ». « J’ai toujours soutenu que le terrorisme est altruiste, dans le sens où il sert un objectif collectif auquel le terroriste croit », a déclaré Hoffman, « mais cela devient maintenant plus difficile à maintenir face au tournant du terrorisme vers l’ultra-violence. »

Alors, ces changements suggèrent-ils que la caractérisation d’Axel Rudakubana par Starmer était correcte ? Le tueur de Southport est-il un nouveau type de terroriste ? « Il n’a peut-être pas déclaré son allégeance à un groupe terroriste ni fait quoi que ce soit qui situe son acte de violence dans un contexte politique, mais il était clairement animé par le terrorisme dans le sens où il a téléchargé le manuel d’al-Qaïda et regardé des vidéos de décapitation », a déclaré Hoffman. « Cela souligne le pouvoir de ces organisations », a-t-il poursuivi, insinuant une distinction entre la substance et le style des atrocités. Bien que Rudakubana n’ait peut-être pas agi en fidélité à l’idéologie de l’ISIS, il a certainement incarné l’éthique du groupe de violence sadique et excessive ; parmi les nombreux détails horrifiants qui ont émergé après le procès de Rudakubana, il y avait le nombre considérable de « blessures par force tranchante » qu’il a infligées aux filles et comment il avait essayé de décapiter l’une d’elles. « Je suis content de voir que ces enfants sont morts, cela me rend heureux », a-t-on entendu Rudakubana dire peu après son arrestation le jour du massacre.

Hoffman a reconnu que les intérêts extrémistes de Rudakubana et sa violence extrême ne suffisent pas à en faire un terroriste, mais il a suggéré, de manière convaincante à mon avis, que leur amalgame toxique préfigure un hinterland nouvellement émergent dans lequel le tueur de masse sadique et le terroriste se rencontrent. Cela a été facilité par ce qu’il a appelé l’« ubiquité » du terrorisme en tant que spectacle mondial médiatisé de masse, sous-culture et esthétique — et un approvisionnement apparemment illimité de solitaires anomiques qui développent une identification cathartique avec cela.

Pour compliquer davantage la situation, Hoffman a déclaré qu’il est non seulement devenu plus difficile de définir le terrorisme, mais qu’il est également de plus en plus difficile de déterminer quels sont ses motifs, « parce qu’ils ne sont pas aussi clairs qu’ils l’étaient autrefois ». Cela est également souligné dans une évaluation divulguée du Département de la sécurité intérieure de l’année dernière. Hoffman attribue cela à la prolifération du terrorisme d’acteurs isolés et à la promiscuité idéologique que la violence post-organisation permet. En se référant à Nicholas Cruz, qui a tué 17 personnes dans un lycée de Floride en 2018, Hoffman a demandé : « Était-il un incel ou un néo-nazi ou aucun des deux ? » Pour Hoffman, bien que Cruz ait manifesté un intérêt pour les deux idéologies, il n’était pas clair que l’une ou l’autre ait directement motivé son attaque, bien qu’elles ne puissent pas être écartées comme une influence sur lui.

Alors que notre entretien touchait à sa fin, Hoffman a confié que, malgré près de cinq décennies d’étude du terrorisme, il lutte encore avec les défis conceptuels qu’il soulève continuellement et que la révision de Inside Terrorism n’a pas été un long fleuve tranquille. Cela ne sera guère un réconfort pour les autorités britanniques qui doivent non seulement faire preuve de clarté d’esprit pour relever ces défis, mais aussi déterminer comment mieux contenir les non-extrémistes fixés sur l’extrémisme comme Axel Rudakubana. Plus immédiatement, ils devront décider si le programme de contre-radicalisation Prevent, qui a été initialement envisagé pour traiter avec al-Qaïda et ensuite élargi pour se concentrer sur l’extrême droite et les incels, est le meilleur véhicule pour mener cet effort.

Lorsque j’ai demandé à Hoffman ce qu’il pensait de Prevent, auquel Rudakubana avait été référé trois fois et qui a été vivement critiqué pour ne pas avoir empêché son chemin vers la violence, il était philosophique. « Je vais être coranique ou talmudique et dire que si cela empêche juste un acte de terrorisme, alors c’est un outil utile et aussi bon que de sauver le monde entier. » Mais il était aussi d’une réalisme frappant. « Nous avons exagéré le pouvoir de ces programmes, » a-t-il déclaré. En faisant référence à Shamima Begum et aux plus de 800 citoyens britanniques qui ont rejoint l’EI, il a demandé : « où était Prevent ? » Le problème central, selon Hoffman, est que Prevent et d’autres programmes similaires reposent sur l’hypothèse qu’il existe des chemins vers le terrorisme qui peuvent être facilement identifiés. Mais c’est une fiction : « Les terroristes les plus sérieux ne vont pas montrer les signes d’alerte qu’un professionnel de la santé mentale, un enseignant ou un policier pourrait remarquer. »

L’autre problème pour Prevent est qu’il n’y a pas de véritable consensus sur ce que sont ces signes d’alerte, ni, à la suite de Southport et d’autres atrocités récentes, beaucoup de confiance du public dans la capacité de Prevent à contrecarrer ceux qui sont déterminés à commettre des violences de masse, quelle que soit la motivation sous-jacente.

Y a-t-il une différence entre la violence rampante d’un tueur en série sadique et celle d’un terroriste loup solitaire ? Aux extrêmes, il y en a assurément une, mais il existe aussi une ligne grise en expansion qui rend difficile la distinction entre les deux et pour laquelle les autorités et leurs experts favoris manquent même de la carte la plus basique pour naviguer. Que la 4e édition de Inside Terrorism en fournisse une est incertain, mais la prochaine fois que Starmer se sentira enclin à faire des déclarations catégoriques sur le terrorisme, il pourrait faire pire que de se procurer un exemplaire une fois publié.