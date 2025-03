J’étais allongé avec la bouche ouverte, regardant un poster d’un palmier, quand ma dentiste a commencé à se plaindre du prix des œufs. Elle venait de dépenser 37 £ pour un petit sac de courses basiques. Mais c’était le prix des œufs qui la perturbait vraiment. J’ai l’air assez agricole même dans mes vêtements de ville, alors elle m’a demandé : « Pourquoi la nourriture devient-elle si chère ? » La moitié de ma bouche était engourdie à ce stade, pleine d’instruments métalliques, mais j’ai fait de mon mieux pour répondre.

Le prix des œufs au Royaume-Uni a augmenté de près de 20 % depuis le début de l’année ; chez Morrisons, un pack de six est passé de 1,90 £ à 2,25 £ en un peu plus d’un mois. C’est une mauvaise nouvelle pour les amateurs d’œufs britanniques, qui comptent sur eux comme une source bon marché de protéines et de nutrition dans un environnement alimentaire autrement obésogène. L’année dernière, le Royaume-Uni a consommé environ 13 milliards d’œufs — c’est environ 200 pour chacun d’entre nous. Et plus vous êtes pauvre, plus une part de vos revenus est consacrée aux courses, et donc le coût exorbitant des œufs frappe encore plus fort.

C’est un problème relativement nouveau. Pendant des décennies, les courses bon marché étaient considérées comme acquises ; les œufs sont devenus de moins en moins chers au cours du siècle dernier, jusqu’à ce qu’en 2020, ils ne coûtent qu’un tiers de leur prix de 1920. Pourtant, les prix des aliments redeviennent une question politique brûlante, tant en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis. Lors de la dernière élection américaine, neuf électeurs sur dix interrogés ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par l’inflation alimentaire. JD Vance a visité un supermarché et a déploré que les œufs coûtent 4 $ la douzaine parce que les démocrates ne pouvaient pas gérer l’économie. Le panneau du magasin derrière lui affichait en réalité le prix des œufs à 2,99 $, mais, comme toujours avec les populistes, les faits n’importaient guère, car Vance puisait dans une véritable préoccupation publique — une préoccupation que les libéraux urbains ont tendance à ignorer parce que l’agriculture est en dehors de leur zone d’intérêt.

Le président Trump a promis aux électeurs qu’il ferait baisser les prix des aliments. Mais le coût des œufs a fortement augmenté depuis. Une amie américaine a récemment payé 9 $ la douzaine dans son magasin local — et, en Californie surtout, c’est de moins en moins inhabituel. Certains supermarchés américains, y compris Walmart, rationnent désormais le nombre d’œufs qu’une personne peut acheter par jour. Et la semaine dernière, la secrétaire à l’agriculture américaine, Brooke Rollins, a dit aux Américains que s’ils voulaient un approvisionnement fiable en œufs, ils devraient garder des poules dans leurs jardins.

Alors que se passe-t-il avec les œufs ? La réponse courte est le virus de la grippe aviaire HPAI, qui a semé le chaos à l’échelle mondiale. Si vous êtes allé à la mer ces dernières années, vous avez peut-être vu des oiseaux de mer morts échoués sur la marée ou allongés en boule sur le sable. Le virus est toujours présent dans les populations d’oiseaux sauvages et crée le chaos lorsqu’il infecte les volailles domestiques, ce qu’il fait de plus en plus.

Nous aimons tous l’idée de poules courant dans une cour ou un champ pendant quelques heures chaque jour, mais lorsque cela se produit, elles entrent souvent en contact avec des oiseaux sauvages, ou avec leurs excréments ou carcasses, et attrapent la grippe. Étant donné la nature compacte de l’agriculture industrielle, l’infection se propage rapidement parmi d’autres poules. La solution jusqu’à présent a été d’abattre les troupeaux affectés : plus de 160 millions de poules américaines ont été éliminées jusqu’à présent, et 47 millions depuis le début de décembre. Au Royaume-Uni, 1,8 million d’oiseaux d’élevage ont été tués dans 33 fermes depuis décembre, dont plus de un million dans une ferme du Shropshire. Une des raisons pour lesquelles nous voyons le coût des œufs augmenter est simplement que moins d’œufs sont pondus.

Cependant, la grippe aviaire n’est en aucun cas l’histoire complète, car de nombreux autres produits alimentaires deviennent également plus chers. L’explication plus compliquée est que l’ère de la nourriture toujours moins chère est terminée. Nous atteignons la limite de notre capacité à réduire le prix des denrées alimentaires.

Partout dans le monde, les populations augmentent et deviennent plus riches, et lorsque les gens s’enrichissent, ils veulent plus et mieux à manger. La demande augmente donc, mais comme le dit le vieux proverbe, « on ne fait plus de terre ». Et défricher davantage de forêts ou de terres sauvages pour l’agriculture est profondément démodé pour des raisons environnementales sensées. Ainsi, l’offre n’augmente pas magiquement comme elle le faisait autrefois.

Le défi pour les agriculteurs, alors, est de produire plus de nourriture à partir de la même quantité de terre. Depuis un siècle ou plus, nous avons fait cela encore et encore, grâce à des innovations telles que le processus Haber-Bosch, qui extrait l’azote de l’air et le transforme en petites globules blanches qui sont de la nourriture pour les plantes. Nous avons élevé des porcs à croissance rapide, des poules qui pondent plus d’œufs, des vaches plus laitières, des bœufs plus charnus, des cultures à rendement plus élevé, et développé des systèmes industrialisés remarquablement productifs. L’agriculture au Royaume-Uni est 30 % plus productive dans l’ensemble qu’en 1990.

Mais il n’est pas clair que nous puissions continuer sur cette voie d’optimisation, car nos méthodes dans certains secteurs agricoles deviennent rapidement moins efficaces. Le processus Haber-Bosch, par exemple, est un tour de magie limité dans le temps qui s’estompe maintenant, car l’ammoniac synthétique qu’il produit, utilisé pour fabriquer des engrais industriels, dégrade le sol. Cela rend la culture des céréales moins efficace, et donc plus coûteuse. Et lorsque le prix de l’alimentation pour les poules augmente, le prix des œufs augmente également.

Non seulement les gains de productivité sont beaucoup plus difficiles à obtenir maintenant, mais nous avons en fait moins de terres consacrées à la production alimentaire qu’auparavant. Et avec cela, nous devons nourrir des millions de personnes supplémentaires. Aujourd’hui, nous avons besoin de terres pour une multitude de choses différentes, de la construction d’un million de nouvelles maisons au Royaume-Uni, aux fermes solaires, en passant par les projets de réensauvagement et la production de biocarburants. Tout cela augmente la concurrence des acheteurs pour la terre, faisant grimper sa valeur et augmentant indirectement le coût de la nourriture.

En conséquence, les terres agricoles de la Grande-Bretagne disparaissent. Le Conseil pour la Protection de la Campagne anglaise estime que, depuis 2010, 14 500 hectares de terres agricoles qui pourraient produire 250 000 tonnes de légumes par an ont été perdues à cause du développement. Près de 300 000 maisons ont été construites sur 8 000 acres de terres agricoles de premier choix. Et le gouvernement mène une guerre culturelle contre les « nimbies » et les « bloqueurs » qui veulent les arrêter.

La Grande-Bretagne peut-elle se permettre de faire un tel sacrifice ? L’Office national des statistiques estime que le nombre de personnes au Royaume-Uni atteindra 78 millions d’ici 2050, et donc la demande de nourriture va naturellement exploser. Mais comment pouvons-nous nourrir toutes ces personnes sans protéger les terres agricoles ? Nous ne pouvons certainement pas compter sur les importations étrangères — alors que le monde en développement devient plus riche, il s’empare de la nourriture sur laquelle la Grande-Bretagne aurait autrefois compté, à l’origine de notre empire, et plus tard de notre adhésion à l’UE. L’ancien ordre mondial libéral, dont nous dépendons pour notre approvisionnement alimentaire mondial, s’effondre, et la Grande-Bretagne s’est isolée de tous les grands blocs commerciaux géopolitiques. Trump a aggravé les choses la semaine dernière lorsqu’il a annoncé que les agriculteurs américains devraient commencer à produire plus de nourriture pour le marché américain, plutôt que pour l’exportation, avant l’imposition imminente de tarifs en avril.

La crise des œufs britanniques fait donc partie d’une catastrophe agricole beaucoup plus vaste. Nous avons découvert un moyen de produire les œufs les moins chers de l’histoire, grâce à d’énormes fermes industrielles, mais ce faisant, nous avons rendu notre approvisionnement alimentaire hautement vulnérable aux maladies. Cela entraîne une volatilité de l’offre et des prix gonflés lorsque cela tourne mal. Et tout cela fait partie d’un système alimentaire mondial juste à temps, super bon marché, qui repose sur d’énormes fermes et des installations de transformation qui sont tout simplement trop grandes pour échouer.

Lorsque nous avons détruit l’ancien système basé sur des milliers de petites fermes et permis à une poignée de sociétés de gérer des secteurs entiers de l’agriculture, comme nous l’avons fait dans l’industrie des œufs, nous nous sommes exposés à l’exploitation, aux cartels et aux monopoles anticoncurrentiels. En effet, il y a une suspicion croissante aux États-Unis que, en manipulant les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, comme le nombre de poussins produits pour les fermes de poules pondeuses, certaines entreprises pourraient « pratiquer des prix abusifs » — un terme élégant pour fabriquer la rareté afin de faire grimper les prix et les bénéfices.

Il n’est pas surprenant que le gouvernement britannique traite l’agriculture avec mépris et accorde peu d’importance au problème de la sécurité alimentaire. Il signe des accords commerciaux qui permettent aux producteurs étrangers, avec des normes agricoles inférieures, de concurrencer les agriculteurs britanniques sur les étagères des supermarchés. De plus, il a créé une plus grande responsabilité fiscale sur les terres, touchant les agriculteurs âgés qui n’ont pas réussi à transmettre leur ferme. Il n’est pas étonnant que la ferme moyenne ait maintenant du mal à gagner suffisamment pour payer au fermier le salaire moyen national.

Ensuite, il y a la question des subventions. Le dernier gouvernement conservateur a démantelé les subventions à la production, et le Parti travailliste n’a pas réussi à les remplacer équitablement par une « transition verte » dont on parle beaucoup. Cela a eu des conséquences graves — en particulier pour des fermes comme la nôtre, qui fonctionnaient sur le principe que nous nourrissions la nation ; même si nous perdions de l’argent sur l’agriculture, nous étions toujours renfloués à la fin de l’année par le paiement de soutien. Mais maintenant que ce soutien a été retiré, nous devons simplement réaliser un profit. Ce qui est bien pour nous mais a une énorme implication pour le système alimentaire. Si un produit alimentaire ne rapporte pas maintenant, alors nous produisons moins ou nous le facturons plus cher. Et c’est pourquoi il y a des fluctuations de prix alimentaires beaucoup plus sauvages qu’auparavant.

Cela nous ramène encore aux œufs. Bien que les œufs ne faisaient pas partie du dernier système de subventions, les producteurs d’œufs ont bénéficié du grain bon marché qu’il a engendré. Maintenant, lorsque le prix du grain et donc de l’alimentation pour poules augmente trop, les producteurs d’œufs peuvent simplement suspendre leurs opérations jusqu’à ce que le prix redescende. Cela signale une rupture dramatique avec les anciennes subventions : aujourd’hui, lorsque les agriculteurs ne réalisent pas de profit, ils arrêteront simplement de cultiver — ce qui est désastreux pour la sécurité alimentaire de la Grande-Bretagne.

En l’état actuel des choses, les principaux partis britanniques échouent à traiter efficacement les questions alimentaires, agricoles et foncières. Cela aggrave une crise du coût de la vie déjà difficile. L’inflation au Royaume-Uni a atteint 3 % en janvier, et, selon la BBC, l’inflation des prix alimentaires en est un moteur clé. À moins que le gouvernement ne trouve l’argent pour soit subventionner les prix alimentaires gonflés, soit mettre plus d’argent dans les poches des gens, il aura du mal à vendre le Net Zéro, ou de nombreux autres programmes progressistes coûteux au public. L’Amérique rurale a déjà fui dans les bras des populistes — et la Grande-Bretagne rurale pourrait ne pas être loin derrière.

Cela pourrait donc être un bon moment pour la Grande-Bretagne de repenser son attitude envers l’agriculture. Nous devons être réalistes sur les coûts et les risques de la production alimentaire. Nous devons également récompenser les petites fermes, qui ont tendance à être plus résilientes et robustes que les grandes exploitations industrielles. Si nous avions protégé les petites fermes dans le passé et payé un peu plus pour leurs œufs, nous ne serions pas si dépendants maintenant des opérations à grande échelle qui créent d’énormes pics de prix lorsque les choses tournent mal. Réduire le coût des aliments au-delà d’un certain point est une illusion : à un moment donné, nous devrons faire face au véritable coût de la nourriture, et ce coût réel est susceptible d’augmenter.

La grande question est de savoir comment s’assurer que les gens peuvent se permettre de payer la nourriture à son vrai prix — un problème résolu dans des endroits comme la Norvège par la redistribution de la richesse. Nous comptons actuellement sur des aliments bon marché pour masquer la prévalence de la pauvreté en Grande-Bretagne, mais ce stratagème repose sur une agriculture subventionnée et des percées technologiques qui ralentissent maintenant. Ce qu’il faut faire maintenant, c’est créer beaucoup plus d’emplois qui paient décemment, afin que les gens puissent encore se permettre leurs courses hebdomadaires au supermarché.

Pendant trop longtemps, nous avons agi comme si l’agriculture n’était pas notre problème : c’est un problème de ploucs, qui ne nous concerne pas. Mais maintenant, nous n’avons pas d’œufs pour le petit-déjeuner. Nous avons négligé de réfléchir clairement à l’agriculture et à la nourriture, et maintenant il semble que les poules rentrent au bercail — ou pas, car elles sont malades.