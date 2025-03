Imaginez un monde dans lequel l’Europe de l’Ouest serait réellement capable de tenir tête à Vladimir Poutine et Donald Trump simultanément. Comme si. Dans le monde réel, il y a une possibilité lointaine que les Européens parviennent à s’organiser suffisamment pour s’opposer à l’un ou à l’autre. Mais pas aux deux. Ils seront, comme d’habitude, divisés. Certains des pays d’Europe de l’Est, les États baltes par exemple, donneront la priorité à une résistance contre la Russie. D’autres, comme la France, sont plus préoccupés par leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Puis il y a un troisième groupe qui ne veut ni l’un ni l’autre.

L’ampleur de la vulnérabilité actuelle de la défense européenne est parfaitement illustrée par le chasseur F-35. Vendu par la société de défense américaine Lockheed Martin, huit pays participent à sa fabrication et 14 États membres de l’OTAN l’utilisent. Ils coopèrent tous sur des questions comme la formation et la maintenance.

Cependant, selon le magazine Stern, le contrat avec les Allemands stipule que les Américains ont le droit de retirer leur soutien à la livraison de l’avion et à la maintenance à tout moment si le Président décide d’invoquer des intérêts de sécurité nationale. Il se murmure parmi les responsables de la sécurité européenne que les Américains pourraient même utiliser quelque chose appelé le « kill switch » pour désactiver immédiatement les avions, si leur Président erratique juge cela nécessaire. Bien qu’il n’existe aucune preuve crédible qu’une telle chose existe, les États-Unis ont certainement de nombreuses autres façons de frustrer leur utilisation sur le terrain — y compris en refusant de les entretenir ou de fournir des pièces. Pendant ce temps, les ministères de la défense européens sont engagés envers le jet car il leur permet de rester sous le parapluie nucléaire américain. La France, seule puissance nucléaire de l’UE, n’a pas la capacité suffisante pour fournir l’échelle de services de défense aux autres membres de l’UE que les États-Unis ont été prêts à faire jusqu’à présent.

Alors, où cela laisse-t-il l’Europe ? Ce sur quoi ils sont d’accord, c’est que le plan est d’augmenter les dépenses militaires. L’UE suivra l’exemple de l’Allemagne et exonérera partiellement le budget de la défense des règles fiscales. Mais la vérité est qu’aucun montant d’investissement ne permettra à l’UE de se défaire de sa dépendance américaine de sitôt. Il faudra des décennies pour combler l’immense fossé technologique en matière de défense.

Construire des industries entières à partir de zéro prend du temps. Vous avez besoin d’entreprises de défense, de chaînes d’approvisionnement et de savoir-faire. L’Europe est loin d’être à la pointe de la technologie de défense du XXIe siècle et son expertise dans ce secteur a diminué depuis la fin de la guerre froide.

Un exemple graphique de ce qui se passe lorsque vous perdez le savoir-faire industriel peut être vu dans le secteur nucléaire civil. L’Allemagne construisait autrefois les meilleures centrales nucléaires du monde, mais avait changé d’ici 2023 lorsqu’elle a fermé la dernière de ses propres centrales. Cette même année, le pays n’avait que huit professeurs actifs dans la recherche nucléaire — il y avait, à titre de comparaison, 173 professeurs en études de genre. C’est ce qui se passe lorsque vous réduisez les industries. Elles ne peuvent pas simplement être remises en marche.

Il en va de même pour la défense. Les États-Unis sont des kilomètres devant nous grâce à des décennies d’investissement dans les technologies de l’ère numérique. Depuis le projet Manhattan, l’investissement et l’innovation militaires américains ont donné naissance à des retombées civiles : le transistor en 1947, le circuit intégré une décennie plus tard, et les technologies de communication des années soixante qui se sont transformées en la technologie derrière Internet. Lorsque les États-Unis investissaient dans l’IA, les Européens s’inquiétaient du Green Deal. Nous avons dépensé notre dividende de paix en transferts sociaux. En conséquence, l’armée allemande utilise encore le fax et nous sommes également dans les âges sombres en ce qui concerne la construction de missiles balistiques, de satellites alimentés par l’IA et de guerre électronique.

« Lorsque les États-Unis investissaient dans l’IA, les Européens s’inquiétaient du Green Deal. »

Il est donc risible de penser que nous pourrions éventuellement égaler les capacités de défense de la Russie dans les cinq prochaines années. Même avec des investissements en place, compte tenu de la faiblesse de notre industrie, nous devrions les dépenser pour des importations de défense en provenance des États-Unis. À ce moment-là, l’action est contrecarrée par le vieux problème de l’Europe. La politique. Il n’y a aucune indication que des majorités politiques à Berlin ou à Paris soient prêtes à échanger des dépenses sociales pour payer des importations d’armes américaines. L’Italie et l’Espagne se récusent déjà de la re-militarisation parce qu’elles sont loin de la Russie et parce qu’elles ont beaucoup moins de marge de manœuvre fiscale.

Même l’objectif plus réaliste d’une européanisation progressive des dépenses de défense sur une période de 10 à 15 ans dépasserait tout ce que l’Europe a fait de mémoire d’homme. La clé de leur position actuelle est le fait que l’UE n’est pas une alliance militaire. La défense est explicitement exclue du marché unique. Le Royaume-Uni n’est pas dans l’UE, et pourtant il est indispensable à la construction de toute architecture de sécurité européenne fonctionnelle. Mais l’Europe, obstinée comme jamais, a lancé un fonds de défense de 150 milliards d’euros avec la participation du Japon et de la Corée du Sud, et sans le Royaume-Uni. Cela nous dit qu’ils sont toujours en mode affaires comme d’habitude.

Un autre obstacle à la grandeur militaire est la démographie de l’Europe et son manque de jeunes prêts à rejoindre l’armée. Il y a maintenant un soutien croissant dans plusieurs pays de l’UE pour réinstaurer le service militaire. Fait intéressant, une grande partie de cette pression vient de politiciens de gauche, qui ont eux-mêmes évité le service militaire lorsqu’il était en place et qui ont opté pour le travail social à la place. Mais même si le service militaire était rétabli, cela ne présenterait pas soudainement à l’Europe les troupes spécialisées dont elle a besoin pour conduire des chars de combat et piloter des avions de chasse F35. J’ai entendu parler d’un jeune homme qui voulait rejoindre la Bundeswehr il y a une décennie, mais qui a été rejeté au motif qu’il était surqualifié. On lui a dit que la préférence était donnée aux personnes issues d’environnements sociaux difficiles.

Notre situation actuelle remonte à la femme autrefois célébrée par les libéraux pro-européens comme la leader du monde occidental, Angela Merkel. Elle a laissé un long héritage de problèmes non résolus, y compris celui d’une Bundeswehr appauvrie.

Mais parmi toutes les décisions terribles prises par Merkel, de loin la plus conséquente, dont nous ressentons encore les répercussions aujourd’hui, a été son refus d’accepter un renforcement des institutions de l’UE pendant la crise financière de la zone euro en 2012. Pendant le plus bref des moments cette année-là, il y avait une pression sur les dirigeants de l’UE pour convenir d’un calendrier pour une obligation souveraine européenne unique et une union fiscale. La crise de la dette souveraine a conduit à une augmentation des taux d’intérêt dans plusieurs pays européens qui aurait inévitablement conduit à une implosion de la zone euro si elle avait été autorisée à se poursuivre. Merkel a décidé à l’été de cette année-là qu’elle ne voulait pas se battre avec les conservateurs de son parti. En conséquence, l’UE a été laissée piégée dans une dépendance au dollar américain, aux marchés financiers américains et à la défense américaine. Si l’UE avait commencé le long processus vers une union fiscale en 2012, elle aurait peut-être été mieux équipée pour répondre aux chocs géopolitiques de cette décennie.

Au lieu de cela, il a été laissé à Mario Draghi, alors président de la Banque centrale européenne, de mettre en place un filet de sécurité pour empêcher la zone euro de s’effondrer. Cela a accompli le travail technique de contenir la hausse des taux d’intérêt, mais c’était aussi le moment où la bataille pour une union politique a été perdue. Au cours des années suivantes, l’UE n’est devenue que plus fragmentée.

En 2022, lorsque Poutine a envahi l’Ukraine, le débat sur une intégration plus poussée s’est estompé. En 2023, le Parlement européen a proposé une réforme des traités européens, principalement sur les droits de vote et les changements dans le fonctionnement interne de l’UE. Mais même ces idées pathétiquement insuffisantes ont depuis été abandonnées.

Ce n’est que cette année, 11 ans après l’annexion de la Crimée par Poutine, et trois ans après son invasion de l’Ukraine, que l’UE a commencé à paniquer. Avec le retour de Trump, les dirigeants de l’UE ont enfin réalisé que la combinaison de leur sous-investissement dans la défense et de leur surdépendance aux États-Unis les avait laissés dangereusement exposés aux chocs mondiaux.

Il y a un cliché sur l’UE selon lequel si seulement la crise était suffisamment grande, les Européens pourraient se réveiller et faire ce qu’il faut. Ils ont eu une crise financière. Ils ont eu une pandémie. Ils ont eu Poutine. Ils ne se sont pas réveillés. Cela me rappelle la Parabole de l’homme qui se noie, à propos d’un ministre chrétien dévot, piégé dans une inondation, refusant les tentatives de sauvetage successives par des bateaux puis un hélicoptère, tout en priant que Dieu vienne l’aider. L’homme s’est noyé, et lorsqu’il est arrivé au paradis, il a demandé à Dieu pourquoi il avait refusé de l’aider. Dieu a répondu : « Que vouliez-vous de moi ? Je vous ai envoyé deux bateaux et un hélicoptère. »

L’UE n’est pas encore complètement noyée. Elle est à un point où elle peut choisir entre monter dans un hélicoptère fabriqué aux États-Unis ou un bateau fabriqué en Europe. Je parie que certains Européens choisiront le bateau. D’autres choisiront l’hélicoptère. Et certains ne feront aucun choix.