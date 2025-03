James David Vance est l’incarnation de ce que tant d’Européens détestent chez l’Amérique : bruyant, insulaire, moralisateur et impérial. Et pourtant — encore plus agaçant — comme l’Amérique elle-même, il combine cela avec intelligence, éducation, richesse et, en fin de compte, pouvoir. Vance est le Prince de la Couronne Hillbilly qui contrecarre le mépris du Vieux Monde avec un mépris qui lui est propre. Dans la bataille indécente entre les deux au cours des dernières semaines, aucune des parties n’est sortie avec beaucoup de crédit. Et pourtant, la réalité la plus inconfortable pour l’Europe aujourd’hui — et la Grande-Bretagne en particulier — est que ce que nous voyons en Vance, nous le voyons aussi dans notre propre avenir.

Lorsque Vance demande ce que l’Amérique a à gagner en risquant une guerre avec la Russie, la Grande-Bretagne commencera également à se demander ce que cela lui apporte dans le cadre du règlement de maintien de la paix proposé. Lorsque Vance exige que l’Europe paie davantage pour sa propre défense, la Grande-Bretagne voudra également savoir pourquoi elle devrait supporter une part disproportionnée du fardeau de la défense du continent sans compensation. L’Allemagne, malgré ses difficultés économiques actuelles, reste beaucoup moins endettée et bien plus riche que la Grande-Bretagne. La Norvège, quant à elle, a passé la dernière décennie à s’enrichir de plus en plus en raison de la hausse des prix du gaz. Ces deux pays ne devraient-ils pas contribuer davantage en termes financiers à tout déploiement britannique futur ? Enfin, lorsque Trump lui-même se plaint que l’Europe traite les États-Unis de manière injuste tout en demandant son soutien, il est certainement raisonnable de se demander pourquoi des troupes britanniques devraient être envoyées pour défendre les frontières de l’UE lorsque l’UE elle-même refuse de négocier même le plus basique des « pactes » de défense avec la Grande-Bretagne tant qu’elle ne lui remet pas l’accès à ses zones de pêche ?

Au cœur de la stratégie Trump-Vance se trouve la recherche d’un nouveau grand accord dans les affaires mondiales, dans lequel les États-Unis reconnaissent l’émergence d’un nouveau monde multipolaire gouverné par de grandes puissances plutôt que par le droit international. Bien que l’Europe ne soit pas — encore — l’une de ces puissances, elle fait également face à un moment de vérité ; lorsque l’ancien ordre de l’UE ne suffit plus à gouverner la sécurité du continent, de nouveaux grands accords seront exigés. Il n’a pas échappé à Downing Street qu’aujourd’hui, la sécurité de l’Europe dépend de plus en plus de quatre pays dont aucun n’est membre : la Grande-Bretagne, la Norvège, la Turquie et, bien sûr, l’Ukraine. Si la position de l’Amérique dans le monde n’est plus durable, alors le concert actuel de l’Europe ne l’est pas non plus. Il est beaucoup moins clair que l’un des dirigeants actuels de l’Europe puisse relever le défi et créer quelque chose de nouveau, bien qu’Emmanuel Macron ait fait un effort pour le faire hier soir.

Dans une adresse à la nation hier soir, le président français a soutenu que « l’avenir de l’Europe ne peut pas être décidé à Washington ou à Moscou ». Il a déclaré que bien qu’il veuille croire que « les États-Unis seront à nos côtés », l’Europe devait être prête si ce n’était pas le cas. « Nous devons être capables de reconnaître la menace russe et de mieux nous défendre afin de dissuader de telles attaques. Nous devons nous doter de plus d’armes. Nous devons faire plus que ce que nous avons fait dans le passé pour renforcer notre sécurité. »

En un sens, donc, Vance est à la fois un présage de notre bouleversement — et un auteur de celui-ci. En tant que tel, il est un personnage curieux à capturer. Il n’est pas le redneck appalachien du mépris général européen ; il est bien trop Ivy League et Silicon Valley pour être compris comme tel. Mais il n’est pas non plus simplement un sous-chef à la Dick Cheney : Vance est quelque chose de plus aiguisé et d’insaisissable ; plus proche de Richard Nixon que des titulaires les plus récents de la vice-présidence. C’est un homme de pouvoir et d’ambition qui offense les sensibilités européennes non seulement à cause de la malhonnêteté de ses remarques désinvoltes, mais aussi à cause de la fragilité qu’elles révèlent sur notre propre situation.

Au cours du mois dernier seulement, Vance a choqué l’opinion publique à travers l’Europe en affirmant tour à tour que l’attitude du continent envers la liberté d’expression représente une menace plus grande pour sa sécurité que la Russie ; en condamnant le « mur de feu » allemand contre l’AfD à l’approche de ses élections générales ; en réprimandant Volodymyr Zelensky pour avoir osé le questionner dans le Bureau ovale ; et, enfin, en affirmant que l’offre de « 20 000 troupes d’un pays aléatoire qui n’a pas combattu de guerre depuis 30 ou 40 ans » n’était aucune garantie de sécurité pour l’Ukraine. La dernière remarque de Vance, lors d’une interview sur Fox News, a suscité une condamnation particulière en Grande-Bretagne et en France — les seuls pays qui ont publiquement offert des troupes. La Grande-Bretagne a passé une grande partie de ce siècle à se battre — et à mourir — aux côtés de l’Amérique. « Avez-vous déjà dit merci une fois ? » est devenu la réponse mémétique, l’esprit de l’escalier diplomatique de la Grande-Bretagne.

Vance a insisté sur le fait que ses remarques n’étaient dirigées contre aucun des deux pays. Pourtant, il a rapidement ajouté une autre critique cinglante à la place : « Soyons directs : il y a de nombreux pays qui offrent (privément ou publiquement) un soutien qui n’ont ni l’expérience du champ de bataille ni l’équipement militaire pour faire quoi que ce soit de significatif. » Cette dernière critique rappelle que la véritable raison pour laquelle Vance est si offensant est souvent parce qu’il révèle notre propre faiblesse. En Afghanistan et en Irak, la douloureuse vérité est que les États-Unis n’avaient pas besoin de notre soutien, n’étaient pas particulièrement impressionnés par nos efforts, et ont conclu par la suite que nous avions réduit nos armées à un tel point qu’il n’est même plus nécessaire d’être poli à propos de la nudité de notre propre position.

Les interventions en Irak et en Afghanistan restent un traumatisme pour le corps politique britannique, mais pas pour la raison qu’elles devraient — que nous les avons perdues toutes les deux. Dans les années qui ont suivi ces invasions, nous avons agonisé sur leur légalité et leur moralité, leur sagesse et leur effet, mais pas tant sur nos propres échecs militaires. S’adressant aux troupes britanniques en Irak en 2003, Blair a affirmé qu’elles avaient non seulement gagné la bataille, mais qu’elles avaient « réussi à faire quelque chose du pays que vous aviez libéré ». Cela, a-t-il dit, était « une leçon pour les forces armées partout dans le monde ». La Grande-Bretagne était encore la Grèce de la Rome américaine. Pourtant, l’histoire n’était pas vraie, si tant est qu’elle l’ait jamais été.

À l’été 2007, les Américains en étaient venus à la conclusion qu’en Irak « les Britanniques ont essentiellement été vaincus dans le Sud », comme l’a écrit l’ancien réserviste et diplomate Frank Ledwidge dans Losing Small Wars, son récit des échecs militaires de la Grande-Bretagne en Irak et en Afghanistan. À ce stade, Blair avait ordonné une réduction des troupes britanniques, laissant l’armée avec une garnison de 500 à Bassora assiégée par les milices locales. Les Américains, en revanche, avaient commencé « la montée en puissance » sous David Patreus pour rétablir l’ordre. Pourtant, la Grande-Bretagne continuait de conseiller les Américains sur la manière de vaincre une insurrection. « C’est insupportable pour l’amour de Dieu », est cité un haut responsable étroitement impliqué dans la planification militaire américaine dans le récit de Ledwidge. La Grande-Bretagne avait perdu la guerre — et avec elle le droit de donner des conseils. Pourtant, nous avons persisté.

Après s’être retirée d’Irak, vaincue et abattue, l’Afghanistan offrait une opportunité de reconstruire notre réputation. Environ 3 500 soldats ont été déployés à Helmand pour rétablir l’ordre et vaincre les talibans. Pourtant, comme l’écrit Ledwidge, de tels chiffres étaient loin d’être suffisants. Une fois les forces britanniques dispersées dans la province — de la taille du Pays de Galles — la Grande-Bretagne s’est retrouvée dans la même position de « sucette qui se lèche » qu’elle avait trouvée à Bassora, capable seulement de se défendre et peu plus. La capitale de Helmand, Lashkar Gah — une ville de 200 000 habitants — a fini par être patrouillée par environ 80 soldats britanniques, bien qu’il n’y ait jamais eu plus de 20 sur le terrain à un moment donné. En dehors de la ville, l’ensemble de la Brigade ne pouvait rassembler que 168 soldats de combat pour mener des opérations. Le résultat, comme à Bassora, fut l’échec et, finalement, le retrait.

La Grande-Bretagne a-t-elle jamais vraiment accepté ses défaites militaires dans ces guerres — ou celles qui ont suivi ? En Libye, David Cameron et Nicolas Sarkozy ont dirigé une intervention dépendante des États-Unis qui s’est transformée en un autre désastre. Est-il étonnant que cette administration américaine montre un tel mépris pour la dernière initiative anglo-française ?

Au cœur de la plainte de Vance se trouve non seulement une frustration face aux capacités européennes — une source d’agacement de longue date — mais un rejet fondamental de ce qui est, en fin de compte, une tentative d’étendre la garantie de sécurité américaine à l’Ukraine principalement pour protéger notre propre sécurité. Les États-Unis ont clairement indiqué, à plusieurs reprises et explicitement sous les administrations successives, qu’ils ne mèneraient pas de guerre avec la Russie pour l’Ukraine. Jusqu’à présent, ils ont accepté de payer pour que l’Ukraine lutte contre les Russes, mais ils ont constamment refusé d’aller plus loin que cela. La tentative de l’Europe de tirer de Trump un engagement de « sauvegarde » est, en effet, une tentative de changer cette politique dans le cadre de tout futur accord de paix. Trump a dit non.

Pour l’Europe, cela présente un dilemme fondamental : est-ce qu’elle est prête à mener une guerre avec la Russie pour l’Ukraine ? Aujourd’hui, personne en Europe n’est prêt à répondre à cette question. Pour tous les discours sur « l’autonomie stratégique » ou même « l’indépendance » vis-à-vis des États-Unis ces dernières semaines, l’Europe a cherché à répondre à cette question des plus existentielles par un tour de passe-passe, suggérant qu’elle était prête à se battre tout en cherchant à attirer les Américains.

La réalité centrale de la politique européenne aujourd’hui est qu’il y a une course paniquée pour protéger l’accord essentiel du statu quo transatlantique et la suprématie américaine dans les affaires continentales, et non pour saisir le moment pour son propre indépendance. Assurément, le monde change — plus de dépenses européennes en matière de défense et une volonté de considérer l’impensable : que l’Amérique pourrait un jour être une menace pour les intérêts européens. Mais au sommet de Londres dimanche, tandis que Volodymyr Zelensky était réconforté et embrassé, il a été ordonné de se réconcilier avec l’Empereur de l’autre côté de l’eau. Deux jours plus tard, il l’a fait.

Le paradoxe de JD Vance est que ses insultes n’ont d’importance que parce que nous sommes trop faibles pour qu’elles n’en aient pas — pourtant, si nous choisissons de devenir forts, nous commencerons à ressembler davantage à lui. Nous sommes dépendants et donc nous sommes lâches. Si nous devenons indépendants, nous demanderons sûrement plus à l’Europe pour les engagements que nous prenons. Friedrich Nietzsche a averti que lorsque l’on combat des monstres, il faut se méfier de devenir un monstre soi-même. Peut-être, cependant, ce destin est inévitable.