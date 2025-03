Un groupe d’une vingtaine d’hommes se regroupe à un coin de rue dans le South Bronx. Ils sont les seuls signes de vie dans ce paysage urbain désolé, à part le lourd trafic de la BQE qui passe au-dessus de leurs têtes. L’odeur de l’alcool flotte dans l’air, mais les bouteilles sont cachées. Personne ne veut être surpris en train de enfreindre les règles, avec les agents de sécurité qui se tiennent à quelques pas.

Les hommes, principalement originaires d’Afrique de l’Ouest, sont les derniers arrivants dans un centre d’accueil pour migrants de 2 200 lits, réservé aux hommes, qui a ouvert il y a deux semaines. Certains viennent d’autres parties de la ville, où les refuges ferment ; d’autres viennent de l’extérieur de l’État, l’un d’eux me disant qu’il a dormi dans le métro pendant deux semaines jusqu’à ce qu’il entende parler de la nouvelle ouverture. « J’ai été expulsé du dernier refuge pour m’être battu, donc j’ai dû trouver un nouvel endroit », dit-il.

Ce sont des conditions comme celles-ci qui ont déclenché une réaction massive parmi les communautés de couleur de la classe ouvrière à New York. Le South Bronx, que j’ai visité, a connu un changement significatif vers le rouge lors des élections de 2024, tout comme plusieurs autres quartiers des arrondissements extérieurs de New York. Ce changement a suscité une certaine introspection — et une transformation — du côté démocrate. Notamment, l’ancien gouverneur Andrew Cuomo s’est rebrandé d’un progressiste légalisation du cannabis à un modéré de la loi et de l’ordre dans sa quête pour devenir le prochain maire de New York.

Étant donné son statut clair de favori, la campagne de Cuomo pour « nettoyer le désordre » a déjà attiré un certain nombre de soutiens clés. Et avec le taux d’approbation de l’incumbent Eric Adams en chute libre, il est probable que Cuomo remporte les primaires de juin (ce qui ferait de lui un candidat sûr pour les élections générales en novembre, compte tenu de l’inclinaison démocrate de la ville). La question, cependant, est de savoir si sa rhétorique durcie se traduira par de réelles politiques — ou si, comme Adams, il se retrouvera piégé entre un électorat en colère et un parti peu coopératif.

La crise des migrants à New York n’est pas terminée. Environ 44 000 nouveaux arrivants sont encore logés et abrités — le même nombre que celui que le système entier de refuges pour sans-abri de la ville servait il y a seulement trois ans. À ce jour, cela a coûté à la ville près de 7 milliards de dollars (plus que tous les services d’urgence combinés). Selon un sondage du mois dernier, plus de la moitié des habitants de Gotham croient que la situation est « moins sous contrôle » qu’il y a quatre ans, tandis que 32 % estiment qu’elle est « à peu près la même ». Seulement 9 % pensent que les conditions se sont améliorées.

Il est vrai que certains refuges ferment, et 188 000 migrants ont, selon le maire, été « aidés… à faire les prochaines étapes de leur parcours ». Cependant, il n’est pas exactement clair quelles sont ces prochaines étapes. Aucune mesure n’a été prise pour suivre ou surveiller ceux qui sont partis, et beaucoup ont été trouvés vivant dans des conditions sordides.

Certains se sont entassés dans des appartements dans les arrondissements extérieurs de New York, tandis que d’autres ont dormi à l’extérieur, dans des trains ou dans des lieux de culte. Le mois dernier, par exemple, le département des incendies de New York a découvert 70 migrants vivant dans le sous-sol d’un magasin de meubles à Queens, suivi d’une autre découverte de dizaines d’autres vivant dans un espace commercial dans le Bronx.

« Ils sont soit dans la rue, soit en train de vendre des articles illégalement », me dit Robert Holden, membre démocrate du conseil municipal. « Ils vendent de la nourriture illégalement, ils vendent des boissons dans la circulation, ils sont sur l’autoroute. Et ils commettent des crimes, car beaucoup ne peuvent pas travailler. »

Holden, qui représente un district qui a voté pour Trump lors de l’élection présidentielle de l’année dernière, déclare que les habitants en avaient assez de l’« anarchie » pendant l’administration Biden. Les traversées de la frontière ont explosé sous le président démocrate, atteignant en moyenne deux millions par an entre 2021 et 2023, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. « Tout le monde connaît des gens qui ont déménagé au cours des cinq dernières années, » dit Holden. « Ils voient la qualité de vie de leurs quartiers autour de la ville se dégrader. Partout a été touché, mais cela a le plus durement frappé les travailleurs. »

Ensuite, il y a les refuges qui existent encore. Le bureau du maire déclare qu’un total de 53 refuges fermeront d’ici juin 2025, mais de nouveaux, comme l’ancienne installation de stockage convertie dans le South Bronx, continuent d’apparaître. « Personne ne nous a dit que cela se produisait, » dit Alejandro Lopez, un résident du South Bronx, « donc maintenant nous avons des centaines d’hommes sans emploi qui traînent dans le quartier. Cela ne peut pas être bon. »

« Je veux qu’ils partent — tous, » dit un autre passant. « Tout ce qu’ils font, c’est apporter des problèmes. »

Au cours des trois dernières années, les dirigeants de la ville ont eu du mal à faire face à l’afflux de migrants dans leurs quartiers. Des quartiers profondément démocrates comme Clinton Hill à des zones plus favorables à Trump comme Staten Island, le message était le même : sortez-les. Mais alors que la frustration grandissait, cela a créé une ouverture pour que les fantômes du passé de New York reviennent.

Andrew Cuomo, qui a démissionné en tant que gouverneur en raison d’allégations de harcèlement sexuel en 2021, a profité de la crise pour revenir discrètement sous les projecteurs. Dans un Wall Street Journal éditorial l’année dernière, il a décrit la crise des migrants comme un « point de basculement » pour Gotham, suggérant que la ville était coincée dans une « spirale de mort » — un point sur lequel il a insisté deux mois plus tard. Et dans l’annonce de la semaine dernière vidéo, il a abordé des thèmes similaires. « Vous le ressentez quand vous marchez dans la rue et essayez de ne pas croiser le regard d’une personne sans-abri souffrant de troubles mentaux, » a déclaré Cuomo. « Ou quand l’anxiété monte dans votre poitrine alors que vous descendez dans le métro… les graffitis, la saleté, l’afflux de migrants, la violence aléatoire — la ville semble tout simplement menaçante. »

« Cuomo a poussé ou a acquiescé à une série de mesures progressistes pour soutenir les immigrants illégaux . »

Cela marque un véritable retournement pour un homme qui se décrivait autrefois fièrement comme une « personne sans papiers ». En une décennie en tant que gouverneur, Cuomo a poussé ou a acquiescé à une série de mesures progressistes pour soutenir les immigrants illégaux. En 2019, il a fortement soutenu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) et a signé le New York DREAM Act, qui a permis aux étudiants illégaux d’accéder à l’aide financière de l’État pour l’université. La même année, il a adopté la Green Light Law, accordant aux immigrants illégaux le droit d’obtenir des permis de conduire dans l’État de New York.

Dans le cadre de la première #Résistance anti-Trump, il a émis des ordres exécutifs s’opposant aux raids de l’Immigration and Customs Enforcement et a poursuivi l’administration Trump sur des politiques comme la règle de la charge publique, qui visait à refuser des cartes vertes aux immigrants utilisant des prestations publiques. Plus célèbre encore, lorsqu’il a annoncé son opposition au soi-disant interdiction musulmane de l’ancien président, il a déclaré : « En tant que New-Yorkais, je suis musulman. En tant que New-Yorkais, je suis juif. En tant que New-Yorkais, je suis noir, je suis gay, je suis handicapé, je suis une femme cherchant à contrôler sa santé et ses choix, parce qu’en tant que New-Yorkais, nous sommes une seule communauté, et la communauté de New York est composée de tout ce qui précède. »

Pourtant, la Grande Pomme en 2025 est très différente de ce qu’elle était lorsque Cuomo a quitté ses fonctions en 2021. La fatigue du public face aux politiques traditionnellement libérales sur l’immigration, la sécurité publique et la criminalité a permis à Trump d’élargir son soutien dans presque tous les quartiers, en particulier dans les districts avec une population migrante importante.

Dans le Bronx, par exemple, où il y avait (et il y a toujours) une forte présence migrante, 27 % des résidents de l’arrondissement soutenaient Trump — presque trois fois la part en 2016. « La plupart des migrants sont de bonnes personnes, travailleuses », dit Lisandra Martinez, qui vit à 10 pâtés de maisons du nouveau centre pour migrants du South Bronx. « Mais il y a toujours un ou deux qui causent des problèmes. Si l’abri ferme, où vont-ils aller ? Que vont-ils faire ? Nous sommes une communauté soudée, et je ne veux pas qu’ils fassent de mauvaises choses ici. »

Cela explique en grande partie la transformation de Cuomo, passant de gouverneur progressiste à modéré de la loi et de l’ordre, qui dit maintenant qu’il « travaillera » avec Trump. De nouveaux sondages montrent que 81 % des New-Yorkais soutiennent l’expulsion des immigrants illégaux condamnés pour des crimes violents, contre seulement 16 % qui s’y opposent.

Mais le statut de New York en tant que ville sanctuaire, combiné à la résistance des démocrates progressistes, a rendu même cette initiative clairement populaire difficile à réaliser. Adams a récemment subi de lourdes attaques de la part des membres de son propre parti pour avoir coopéré avec l’ICE dans l’expulsion des immigrants illégaux criminels. Récemment, il a émis un ordre exécutif pour permettre aux autorités fédérales de l’immigration d’entrer dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island, ce qui a suscité des appels de la part des démocrates de la Chambre disant qu’il « trahissait New York ».

La question est donc de savoir si le maire Cuomo continuerait dans la même veine que son prédécesseur. En tant que gouverneur, Cuomo n’avait pas peur de s’attaquer aux progressistes de son parti lorsqu’il s’agissait de questions relativement « sûres » comme la taxation des riches, les soins de santé universels et la réforme de l’éducation. Mais en matière d’immigration, il marchait au pas avec la gauche, allant même jusqu’à critiquer le maire ultra-progressiste Bill de Blasio pour ne pas avoir fait assez pour protéger les immigrants illégaux des mesures fédérales. Et lorsque de Blasio a maintenu que les forces de l’ordre de la ville ne coopéreraient pas avec l’ICE à moins d’y être absolument contraints, Cuomo est allé plus loin en menaçant d’intenter une action en justice contre l’ICE pendant le premier mandat de Trump.

Tout cela jette le doute sur le repositionnement de Cuomo en tant que faucon des frontières. Si la répression de Trump devient laide et que les expulsions par l’ICE s’accélèrent, Cuomo pourrait trouver politiquement opportun de revenir à ses positions précédemment progressistes. Toujours attentif aux changements dans le sentiment public (et parmi son propre parti), il ne voudra pas être perçu comme cédant à Trump.

Mais ce n’est pas Cuomo ou un autre leader politique qui souffrira en conséquence. Comme me le dit Robert Holden, ce sont les classes oubliées de New York : « Mes électeurs sont de la classe moyenne, et les immigrants illégaux menacent leur existence même. Ils rendent New York moins abordable et cela éloigne les gens. Au cours des quatre dernières années, nous avons perdu notre ville. Nous devons la récupérer. »