Ici et là, on peut encore voir des traces de la folie collective de l’ère Covid. Certains marqueurs de « distanciation sociale » persistent encore sur les trottoirs ou dans les magasins. Parfois, je trouve un masque facial dans un manteau ou un sac à main que je n’ai pas utilisé depuis un certain temps. Il y a eu récemment un faible « jour de réflexion » officiel. Mais pour au moins certains d’entre nous, la vie est en quelque sorte revenue à ce qu’elle était : quatre entreprises sur dix sont de retour au bureau à plein temps, les promeneurs de chiens ne sont plus chassés par des drones, et les magasins et les églises sont ouverts. Nous ne parlons généralement pas de l’affaire de l’œuf écossais, ou d’être contraints de dire au revoir à des proches en fin de vie par vidéoconférence.

Mais les enfants ne vont pas bien. En 2020, nous n’avions aucune idée de l’impact du confinement sur ces jeunes dont le développement normal a été si facilement interrompu. Et bien que chaque parent ait une histoire d’horreur liée au confinement, ce sont les enfants les plus vulnérables qui ont été les plus touchés. Le confinement a élargi l’écart de réussite scolaire, a retardé le développement des enfants, et a plongé une génération de préadolescents et d’adolescents dans un tourment psychiatrique. Mais cela n’a pas seulement nui aux enfants ; cela les a aussi formés. Surtout pour ceux qui ont atteint l’âge adulte en même temps que le confinement, la pure étrangeté de cette période a été en soi une expérience formatrice de la vision du monde — d’une manière que nous avons à peine commencé à comprendre.

Une partie de cela était un effet des confinements forçant la vie ordinaire en ligne. Ce sentiment de réalité qui se dérobe a précédé le Covid, mais a été fortement intensifié par celui-ci. Je me souviens d’avoir été surpris lorsque, vers la fin de l’ère Covid, j’ai eu une conversation avec une femme dans la vingtaine qui soutenait joyeusement que non seulement la terre est plate, mais que les oiseaux ne sont pas réels. Elle plaisantait peut-être ; mais j’avais l’impression qu’elle ne plaisantait pas. D’un autre côté, si vous aviez passé deux années formatrices à ne rien faire d’autre qu’à faire défiler, vous pourriez être pardonné de conclure qu’il n’y a pas de différence significative entre la réalité et les mèmes internet. Après tout, dans cette situation, la plupart de votre réalité est des mèmes internet.

Ce sentiment d’irréalité généralisée semble être devenu, surtout pour les jeunes, une caractéristique permanente. Récemment, Channel 4 a averti que la génération Z a perdu confiance dans les sources d’information autoritaires, préférant les sources d’information en ligne, rassemblées de manière « pieuvre » et validées par des pairs. Cela fait écho à une tendance plus large notée le mois dernier par la commentatrice libérale Anne Applebaum, qui a déploré la montée, à travers le monde, d’une politique fusionnant des croyances New Age avec des pratiques anti-démocratiques. Dans cette vision du monde, elle déplore, « la superstition l’emporte sur la raison et la logique, la transparence disparaît, et les actions néfastes des dirigeants politiques sont obscurcies derrière un nuage de non-sens et de distraction ». Elle contraste cela de manière critique avec sa propre vision du monde, dans laquelle — dit-elle — « la logique et la raison mènent à un bon gouvernement », et « l’ordre politique repose sur des règles, des lois et des processus ».

Mais du point de vue de la cohorte « Les oiseaux ne sont pas réels », on pourrait demander : où était la logique et la raison d’Applebaum, pendant la panique collective de plusieurs années où acheter un Scotch egg empêchait l’infection par le Covid, et où les enfants découpaient des trous pour la bouche dans des masques N95 pour jouer de la flûte ? Car l’irréalité n’était pas seulement en ligne ; elle était partout, souvent accompagnée d’une honte sociale vigoureuse et d’un pouvoir étatique coercitif. En demandant aux zoomers de mon entourage leurs souvenirs du Covid, le thème le plus commun était la tyrannie absurde des règles Covid — et ensuite à quel point il était politiquement formateur de les défier. Un jeune ami décrit avoir vu un groupe de « marshals Covid » sortir du van dans lequel ils avaient voyagé ensemble sans masque — et ensuite, après être sortis, enfiler des masques et se disperser dans les rues de Londres pour faire respecter le port du masque et la distanciation sociale parmi les piétons. Un autre se souvient d’avoir abandonné discrètement les mandats de masque, et de réaliser que cela n’avait aucun effet.

Je ne veux pas m’enliser dans qui est devenu plus fou. Mon point est simple : toute une micro-génération a vécu, à l’aube de l’âge adulte, une réalité collective et officiellement imposée dans laquelle chaque règle est soudainement devenue insensée et autoritaire, à leurs dépens et au nom d’une menace qui ne les affectait pas vraiment. Comment répondez-vous à une expérience de ce type ? Aux extrêmes, la réponse semble se diviser entre ceux qui ont conclu que lorsque le monde est si arbitraire, il n’y a aucun intérêt à essayer de faire quoi que ce soit ; et, inversement, ceux qui ont conclu de cela qu’il n’y a aucune limite à ce qui pourrait être fait.

À une extrémité du spectre, la génération Z a abandonné. La crise de santé mentale des jeunes a précédé le Covid, mais le confinement l’a intensifiée. Dans son sillage, les demandes d’invalidité ont augmenté le plus fortement parmi les adolescents et les jeunes. Parmi les demandeurs de moins de 25 ans, 70 % étaient pour des conditions mentales ou comportementales, représentant plus de la moitié de l’augmentation. Wes Streeting, du Parti travailliste, a récemment affirmé que de telles conditions sont « surdiagnostiquées », et cela peut être le cas. Mais il se peut aussi que la détresse soit réelle, et aussi que ces jeunes adultes fassent simplement ce pour quoi ils ont été conditionnés. Étant donné qu’ils ont passé deux ans enfermés de force avec seulement Internet pour compagnie, tandis que le gouvernement payait tout, il ne serait pas surprenant que certains de ces jeunes soient un peu dérangés. Il ne serait pas non plus surprenant que beaucoup d’entre eux considèrent simplement cette situation comme normale, et s’attendent à ce qu’elle continue.

Certains de ces jeunes adultes sont maintenant en proie à une détresse psychologique, et peut-être aussi à un sentiment d’impuissance acquise. Pour éviter tout malentendu, je ne veux absolument pas faire honte à ces personnes. La honte devrait incomber à tous ceux qui ont approuvé des politiques qui ont privé une génération d’expériences normales de passage à l’âge adulte, au nom d’un virus qui représentait peu de risque pour eux. Ce que nous devons à ces jeunes hommes et femmes désormais peut-être profondément endommagés, ce n’est pas des allocations d’invalidité, mais de la contrition, des réparations et une issue au trou dans lequel nous les avons poussés.

Mais à l’autre extrémité du spectre se trouvent ces jeunes qui ont tiré la conclusion opposée, et qui, par conséquent, sortent complètement du courant politique dominant. Encore une fois, il n’y a rien d’étonnant : leur entrée dans l’âge adulte a été à parts égales marquée par l’irréalité d’internet, des règles absurdes, et la découverte que le seul moyen de coucher était de transgresser les mandats. Si l’on élargit cela à toute une microgénération, il est probable qu’ils ne passeront pas leur vie d’adulte à colorier à l’intérieur des lignes politiques. Par exemple, nous ne devrions peut-être pas être surpris que l’étude de Channel 4 révèle que 52 % des 13-27 ans accueilleraient « un leader fort non lié par les élections ou le Parlement ». Comme la crise de santé mentale, la dérive vers des vues autoritaires est une macro-tendance qui précède Covid ; mais il ne fait aucun doute que Covid a représenté, pour beaucoup, une rupture définitive. Après tout, c’est une génération qui a vécu deux ans de pouvoir d’État arbitraire, capricieux et profondément post-libéral. Oui, les confinements étaient une forme d’autoritarisme collectiviste ; pourtant, est-il vraiment si étrange que certains regardent ensuite avec approbation la variété des leaders forts ? Comme l’a dit un jeune commentateur anonyme en 2023, « toute la sagesse des sages a été brisée, déchirée et transgressée uniquement pour faire avancer les intérêts des personnes âgées ». En conséquence, l’auteur suggère que ceux qui étaient jeunes pendant Covid ont conclu qu’« il n’y a pas de limite à ce que la politique peut accomplir ».

Dans de nombreux pays européens, y compris la France, l’Allemagne, et l’Espagne, la hausse la plus marquée des soi-disant partis « d’extrême droite » se trouve systématiquement parmi les jeunes — et, en particulier, les jeunes hommes. Récemment, The Atlantic a décrit le même phénomène aux États-Unis, le liant explicitement à Covid. Au Royaume-Uni, lorsque nous comparons les résultats des élections générales de 2019 et les résultats des élections générales de 2024, il est clair que, bien que le vote des jeunes de droite n’ait pas significativement augmenté en termes absolus, ces jeunes qui votent à droite ont opté en plus grand nombre pour le parti à droite des Tories : Reform.

Mais ce n’est pas seulement une inclinaison vers la droite ; c’est une inclinaison anti-mainstream. La même répartition des votes montre que le pourcentage des 18-24 ans qui ont opté pour les deux partis mainstream a chuté d’un quart, passant de 77 % à 50 % des jeunes électeurs. Avec le Parti Réformiste, le plus grand gagnant parmi les jeunes électeurs était « Autre ».

Grandir sous confinement semble donc avoir entraîné une sortie générationnelle à la fois d’un sens de la réalité partagée et, par extension, de la normativité politique. Cela se corrigera-t-il avec le temps ? Peut-être. Mais en regardant la Grande-Bretagne moderne, je vois peu de raisons évidentes pour qu’un jeune dans la vingtaine se sente motivé à sauver un ordre politique qui a hypothéqué les futures recettes fiscales pour financer des années de chômage partiel et des achats de PPE mal gérés, pour aucun bénéfice mesurable par rapport aux pays qui n’ont pas confiné et au détriment économique considérable des jeunes. C’est un ordre politique qui déprime les salaires des cols blancs par l’IA, et ceux des cols bleus par l’immigration de masse ; qui presse les jeunes professionnels et laisse les prix de l’immobilier s’envoler, tout en préservant le triple verrou.

Dans sa tentative de convaincre la Génération Z d’abandonner le PIP et de se réengager, Wes Streeting devrait peut-être faire attention à ce qu’il souhaite. Alors que cette génération atteint sa maturité politique, nous devrions nous attendre à ce que la politique britannique devienne plus en colère, plus radicale, plus pluraliste et conflictuelle — et, peut-être, considérablement moins démocratique.