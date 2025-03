Au cours des 15 dernières années, l’équipe la plus performante du football anglais a de loin été Manchester City. Depuis son acquisition par le cheikh Mansour, fils de l’Émir d’Abou Dhabi, en 2008, elle a été transformée d’un club célèbre pour ses malheurs presque comiques en vainqueurs implacables.

En plus de huit Premier Leagues et trois FA Cups, ils ont également remporté la Ligue des champions dans le cadre d’un triplé en 2022-23. Sous la direction de l’entraîneur catalan Pep Guardiola, ils ont également contribué à populariser une forme de football basée sur la possession à tous les niveaux du jeu anglais.

Maintenant, cependant, un jugement imminent pourrait transformer leur fortune — et pourrait avoir un impact potentiellement sismique sur le football anglais dans son ensemble.

Le club fait face à 130 accusations de violation des règlements du Fair Play financier entre 2009 et 2018 — c’est-à-dire, les neuf premières années après leur acquisition par les Émirats arabes unis. Selon les Règles de profit et de durabilité (PSR) introduites par la Premier League il y a 10 ans, les clubs sont autorisés à perdre pas plus de 105 millions de livres sur une période de trois ans. Les règles incluent diverses allocations pour l’investissement dans, par exemple, le développement de stades, les académies et le football féminin.

La saison dernière, Everton a été pénalisé de 10 points, réduits à six en appel, pour avoir perdu 19,5 millions de livres de plus que le montant autorisé. Deux points supplémentaires ont ensuite été déduits pour une perte de 16,6 millions de livres au-dessus du seuil dans la fenêtre comptable suivante — une sanction relativement faible, car le club avait déjà été puni pour deux des trois années en question. Nottingham Forest a été pénalisé de quatre points car ses pertes étaient de 34,5 millions de livres au-dessus du seuil, qui, dans ce cas, puisque le club avait passé deux des trois saisons sous considération dans la deuxième division, était de 61 millions de livres.

Ces chiffres peuvent être considérés comme des références. Si City est reconnu coupable de violation — et il convient de souligner qu’ils nient toutes les accusations — cela pourrait être pour des centaines de millions. De plus, Everton et Forest ont finalement coopéré avec l’enquête les concernant. Sur les accusations contre City, 35 concernent la non-conformité. S’ils étaient reconnus coupables, la punition serait presque certainement sévère. Il a été question d’expulsion de la Premier League, mais une amende lourde et une importante déduction de points sont plus probables — quelque chose qui rendrait la relégation presque certaine.

Cela contournerait le problème que si City était expulsé, la Football League, qui administre le Championship et les Ligues Un et Deux, ne serait pas obligée de les accepter. Cela allongerait également effectivement la sanction à deux ans – un an de relégation et (au moins) un en Championship à gagner. Il y aurait également des effets en cascade pour les futurs calculs de PSR étant donné que le pouvoir de gain de City serait nécessairement réduit.

City est accusé d’avoir manipulé ses comptes de deux manières. Premièrement, ils sont accusés d’avoir artificiellement gonflé la valeur des contrats de sponsoring de sociétés liées à la propriété du club. Deuxièmement, il est affirmé qu’ils ont effectué des paiements de tiers à des joueurs et des entraîneurs pour compléter leurs salaires officiels.

Der Spiegel, par exemple, a rapporté que lorsque Roberto Mancini a été nommé entraîneur en 2009, il a signé non seulement un contrat de 1,45 million de livres par an avec City, mais aussi un salaire annuel de 1,75 million de livres pour quatre jours par an de consultation pour le club d’Abou Dhabi Al Jazira, qui se trouve être détenu par le propriétaire de City, le cheikh Mansour.

« Ce n’est pas un marché libre si certaines des parties impliquées sont les bras d’investissement des États ; l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne sont pas des marchés libres. »

Les fuites qui ont conduit à l’enquête de Spiegel ont également entraîné des accusations de l’Uefa, qui a initialement interdit à City de participer à la Ligue des champions pendant deux ans, seulement pour que le Tribunal arbitral du sport décide que de nombreuses infractions étaient prescrites, annulant la suspension.

Il y a aussi des questions plus larges ici. Après tout, certains veulent abolir la règle du Fair Play financier. Ils demandent : interféreriez-vous avec le marché libre ? Pourquoi empêcher les propriétaires de dépenser ce qu’ils veulent pour leurs clubs ?

À quoi les réponses sont simples. Premièrement, ce n’est pas un marché libre si certaines des parties impliquées sont les bras d’investissement des États ; l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne sont pas des marchés libres.

Plus précisément, le sport n’est pas une entreprise comme une autre. Il a un rôle communautaire, mais ce qui est effectivement vendu n’est pas l’excellence du produit d’une entreprise mais la compétition entre les clubs.

Il y a deux décennies, j’ai parlé à Zoran Avramović, le directeur marketing du Red Star Belgrade, l’un des deux plus grands clubs de Serbie. Personne ne venait plus aux matchs, a-t-il dit, parce que le Red Star battait trop facilement les petites équipes serbes, puis perdait en Europe parce que ses joueurs ne s’habituaient jamais à devoir défendre et se battre. « Que devrions-nous faire ? » demanda-t-il plaintivement. « Subventionner les petites équipes ? » À quoi la réponse ne peut être que : oui.

Les Victoriens comprenaient cela. La ligue anglaise est la plus ancienne au monde, fondée en 1888. Il a été immédiatement réalisé que si une équipe gagnait, cela attirerait plus de spectateurs. Plus de spectateurs signifiait plus d’argent, ce qui signifiait qu’ils pouvaient attirer de meilleurs joueurs. Et cela signifiait qu’ils étaient plus susceptibles de gagner, un cycle menant à un monopole et à l’ennui.

Au départ, il a été convenu que les équipes à domicile devaient payer l’équipe visiteuse 10 £, une taxe qui, à partir de 1918, est devenue 20 % des recettes de billetterie, atténuant l’avantage d’avoir un plus grand stade. Elle a été abolie seulement en 1983. En 1901, un salaire maximum a été introduit. Bien que le plafond soit rapidement devenu perçu comme répressif, les joueurs luttant contre jusqu’à ce qu’il soit finalement aboli en 1961, l’intention initiale était de réduire la capacité des équipes plus riches à attirer les meilleurs joueurs pour jouer pour elles.

Un ensemble de règles connu sous le nom de FFP (Fair Play Financier) a été mis en œuvre par l’Uefa au début de la saison 2011-12. Son objectif initial était d’empêcher les clubs de dépenser trop et de tomber dans une dette ingérable. C’est ce qui s’est passé à Leeds United sous Peter Ridsdale, ce qui a finalement menacé l’existence même du club. Le FFP a également empêché les propriétaires d’agir comme Roman Abramovich l’avait fait après avoir acheté Chelsea en 2003, en dépensant de l’argent à outrance et en déformant le marché.

Cependant, City a constamment soutenu que les règlements sont injustes et protègent l’élite existante. Ils ont engagé une série d’actions en justice contre la Premier League, contestant le PSR en vertu du droit de la concurrence.

Les défis de City reflètent un paradoxe du football : qu’il s’agit à la fois d’une entreprise et non d’une entreprise, ou du moins pas d’une entreprise conventionnelle.

C’est un point que le propriétaire de Crystal Palace, Steve Parish, a soulevé lors du sommet Business of Football du Financial Times à la fin de février. « On nous dit constamment que nous ne sommes pas une entreprise mais un sport, » a-t-il déclaré, « et que nous faisons partie du tissu de la communauté, et que nous devons donner la priorité à la victoire avant tout. En même temps, nous sommes au tribunal traités comme une entreprise à l’extrême. »

La Premier League elle-même fonctionne effectivement comme un club ; elle a 20 membres, chacun ayant une voix. Les règlements que City continue de contester ont tous été votés par la Ligue, qui exige une majorité des deux tiers pour tout changement. Et c’est là que le problème devient potentiellement existentiel.

Dans un e-mail publié par Der Spiegel en 2018, un avocat de City a affirmé que le président du club, Khaldoon al-Mubarak, avait déclaré qu’il « préférerait dépenser 30 millions de livres pour les 50 meilleurs avocats du monde pour les poursuivre pendant les 10 prochaines années » plutôt que d’accepter une sanction de l’UEFA, qui est l’organe directeur du football en Europe.

Il est raisonnable de supposer que si City est reconnu coupable, ils feront appel, puis potentiellement engageront des actions en justice pour renverser le verdict. Ils ont des ressources bien plus importantes que la Premier League. Les coûts pourraient donc paralyser tout le système, quel que soit le résultat final.

Mais également, si City est reconnu non coupable, ou s’ils sont reconnus coupables mais que d’autres clubs estiment que la sanction est insuffisante, ces rivaux pourraient engager leurs propres actions en justice. Les précédents d’Everton et de Forest sont là.

Il y a beaucoup de colère à propos de City et de la façon dont ils se sont comportés, même en laissant de côté les spécificités des accusations. Il a même été suggéré qu’une majorité de clubs pourrait quitter la Premier League pour rejoindre à nouveau la Football League, dont ils se sont séparés en 1992. Cela, franchement, semble peu probable, mais c’est un indicateur de la profondeur des sentiments que cela soit discuté.

Et les conséquences pour City pourraient être profondes. Deux fois auparavant, des clubs ont été reconnus coupables d’avoir effectué des paiements illégaux significatifs. Les premiers étaient City eux-mêmes en 1906, les seconds Sunderland en 1957. Les deux ont fini par être relégués peu après. Il a fallu 30 ans à City pour se remettre ; Sunderland ne s’en est peut-être jamais vraiment remis.

Ensuite, il y a la possibilité d’une action civile. En mars 2009, West Ham a payé Sheffield United environ 20 millions de livres pour régler une réclamation selon laquelle ils étaient restés en Premier League aux dépens de Sheffield United en alignant Carlos Tévez lorsqu’il n’était pas correctement enregistré.

Si un club poursuivant pour relégation valait 20 millions de livres à l’époque, à quoi ressemblerait maintenant plusieurs clubs poursuivant pour des titres manqués, une qualification manquée pour l’Europe, des primes manquées et des relégations sur plusieurs saisons ? Le coût pourrait être de milliards. Sheikh Mansour financerait-il cela ? Garderait-il son intérêt pour l’équipe ? Et s’il partait avec son financement, que resterait-il à City ?