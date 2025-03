Que partagent Tommy Robinson, LBC Radio, le Parti conservateur et Sadiq Khan ?

La réponse est qu’ils ont tous été présélectionnés pour les prix de l’Islamophobe de l’année par la Commission islamique des droits de l’homme (IHRC), un groupe britannique de campagne et de plaidoyer ayant des liens étroits avec le gouvernement iranien.

Tout cela ressemble un peu à une blague. La « Commission » a utilisé un style semi-comique pour promouvoir les prix : une moquerie irrévérencieuse à l’égard de ceux qui ont montré de la haine envers les musulmans dans la vie publique. Mais il y avait toujours une mauvaise odeur autour de tout cela : rire de la haine. Le format apparemment léger a permis de vives dénonciations d’autres pour les mêmes raisons qui font que des gens sont tués. En 2015, l’IHRC a décerné un autre de ses prix de l’islamophobie au magazine satirique français Charlie Hebdo — juste deux mois après que des djihadistes aient abattu 12 personnes dans les bureaux du magazine à Paris.

Les origines de cette désagréabilité ne sont un secret pour personne. Dans son examen de 2023 du programme de prévention contre l’extrémisme, William Shawcross a décrit l’organisation comme « un groupe islamiste idéologiquement aligné avec le régime iranien », avec un historique de « liens extrémistes et de sympathies terroristes ». Jusqu’à récemment, le directeur de l’IHRC était Saied Reza Ameli, également secrétaire du Conseil suprême de la Révolution culturelle d’Iran.

Néanmoins, grâce à son action contre l’islamophobie, l’IHRC a eu une influence notable sur la vie publique britannique. Et l’islamophobie est désormais une préoccupation pressante de l’État britannique et du gouvernement travailliste.

Comment pouvons-nous mieux comprendre ce concept d’islamophobie ? L’un de ses problèmes est qu’il semble signifier tout ce que des groupes comme l’IHRC n’aiment pas à un moment donné. Le sens littéral, cependant, est implicite dans le mot : islam-phobie. Cela suggère une peur irrationnelle de l’islam, soulevant des questions sur le fait que la peur de l’islam est elle-même irrationnelle (une opinion qui correspondrait à la doctrine islamique) ou si des versions de cette peur peuvent être rationnelles.

Sur la scène islamiste en Grande-Bretagne, un groupe appelé Muslim Engagement and Development (MEND) s’est placé à l’avant-garde des efforts pour identifier et combattre l’islamophobie. Il a fourni un soutien significatif pour un rapport marquant en 2018 par le Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur les musulmans britanniques, co-présidé par l’actuel secrétaire à la santé, West Streeting MP.

MEND a déclaré que l’islamophobie était :

« … un préjugé, une aversion, une hostilité ou une haine envers les musulmans et englobe toute distinction, exclusion, restriction, discrimination ou préférence contre les musulmans qui a pour but ou effet d’annuler ou d’entraver la reconnaissance, le plaisir ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits humains et des libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine de la vie publique. »

Cela, vous pourriez dire, est une position maximaliste. Dans une réponse cinglante au rapport de l’APPG pour Policy Exchange en 2019, Trevor Phillips, John Jenkins et Martyn Frampton ont noté que « l’exhaustivité du comportement que MEND cherche à placer au-delà du pale est frappante ». Un véritable buffet d’autres définitions potentielles peut être trouvé dans la publication de l’APPG. Certaines de ces définitions proviennent d’universitaires. L’une provenait de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), un regroupement de gouvernements musulmans du monde entier. L’OCI a décrit l’islamophobie en 2007 comme « la pire forme de terrorisme ». Dans un rapport de suivi, elle a déclaré :

« L’islamophobie signifie la prolifération contemporaine de la discrimination contre les musulmans et la distorsion de l’islam, et est en partie due à l’ignorance et au manque de compréhension de l’islam en Occident. Ce serait une erreur de jugement malheureuse de croire que l’islam est lié au terrorisme ; qu’il est intolérant envers d’autres croyances religieuses, que ses valeurs et pratiques ne sont pas démocratiques ; qu’il favorise la répression de la liberté d’expression et la remise en cause des droits de l’homme. »

Le rapport de l’APPG fait des affirmations tout aussi audacieuses, la principale étant que « l’islamophobie est enracinée dans le racisme et est un type de racisme qui cible les expressions de musulmanité ou la musulmanité perçue. » Les comportements jugés islamophobes incluent ceux qui sont déjà illégaux, tels que les menaces de violence et la discrimination au travail. Mais le rapport affirme également que l’islamophobie englobe les étudiants musulmans qui échouent à obtenir des places dans des universités de haut niveau, et l’inspection scolaire Ofsted qui remet en question si les jeunes filles devraient porter le hijab. Et si vous pensez que ces définitions sont trop expansives, alors vous pourriez déjà être un islamophobe. Un autre exemple d’islamophobie, dit le rapport, est « accuser les musulmans… d’exagérer l’islamophobie. »

L’islamophobie est un total mal, il semble : blasphématoire mais aussi irrationnel et immoral ; enraciné dans le racisme et l’ignorance occidentaux. Et de cela découle l’erreur de penser qu’il existe un lien entre l’islam et les jeunes hommes musulmans criant « Allahu-Akbar » (« Dieu est grand ») alors qu’ils plongent des couteaux dans les passants dans les rues européennes. Comme le souligne l’OIC, ce serait malheureux. Pas faux, inexact ou non factuel, mais malheureux et une erreur de jugement.

Ces affirmations méritent d’être déballées, ne serait-ce que pour la manière dont elles démontrent la fusion caractéristique islamiste d’une soi-disant religion « médiévale » avec les techniques et styles de la modernité séculaire occidentale, en particulier les sciences sociales progressistes.

Du point de vue islamique, l’islam ne peut pas être associé à de mauvaises choses car il représente la soumission à un Dieu parfait. Tous les problèmes associés à l’islam et aux musulmans doivent donc provenir de l’extérieur de l’islam. Pour les sociologues et historiens plus idéologiques, les mauvaises choses dans la société ont nécessairement leur cause profonde dans la culture occidentale, le capitalisme, la blancheur, le colonialisme, l’anglicité et le reste.

Ces deux perspectives se rejoignent dans ce que nous pourrions appeler la sociologie islamiste, qui considère l’islam comme une force de progrès dans le monde. L’idéologie progressiste est particulièrement favorable aux islamistes, car elle véhicule l’idée que les croyants sont du bon côté de l’histoire. L’histoire est de leur côté. Le monde évolue dans leur direction. Si vous n’acceptez pas leur version de la vérité, vous finirez par perdre.

L’ignorance de l’Occident à l’égard de cette perspective correspond à la notion islamique de « jahiliyya », qui décrit l’âge de l’ignorance avant que le Prophète Mohammed ne reçoive la parole de Dieu. Appliquée aux pays occidentaux, elle suppose que nous sommes dans un état d’ignorance pré-islamique. L’histoire et les sciences sociales de gauche traditionnelles voient les choses de manière similaire. Dans cette perspective, les musulmans et d’autres immigrants servent de moteur de changement, nous amenant à un état historique supérieur.

De cette manière, la notion d’islamophobie aide à rassembler les traditions intellectuelles islamiques et occidentales. Elle convertit la loi islamique — ou simplement le désir des islamistes de punir ceux qui les déplaisent — en un langage rationnel et moral laïque, aidant à mobiliser à la fois les musulmans et les non-musulmans en soutien. En effet, cela fonctionne comme une forme de blanchiment linguistique : convertissant l’autorité religieuse en une rationalité et une moralité générales et omniprésentes. Cela en fait un outil efficace. Les critiques de l’islamophobie parlent souvent de la manière dont elle est « armée ». Cette évaluation est précise, car le concept est systématiquement utilisé comme un moyen de punir, mais aussi de dissuader et d’amener d’autres à se rallier via l’apparence de force. Au minimum, c’est une forme de technologie sociale, travaillant à faire avancer les objectifs du groupe, à accroître la taille et la force du groupe, et à affaiblir ses opposants.

À cet égard, le manque de définition convenue peut être une force. La nébulosité de « l’islamophobie » accorde une flexibilité maximale à ceux qui déploient cette arme. C’est une arme qui peut être utilisée librement pour dénoncer quiconque déplaît aux islamistes et à leurs alliés. Elle peut être invoquée contre les autorités, pour intimider et obtenir des concessions. Et elle peut être utilisée contre d’autres musulmans, comme une version plus œcuménique de takfir. (Takfir est l’excommunication de l’islam, ou de la société, pouvant mériter la mort).

Si nous ne devons pas être islamophobes, il semble que nous devons nous plier aux islamistes, à leurs intérêts et à leur interprétation de leur religion comme parfaite. Nous devons nous incliner devant l’autorité des islamistes pour décider de la frontière entre le bien et le mal en relation avec l’islam. Cela s’inscrit dans la distinction islamique entre le « dar-al-harb » (la Maison de la guerre) et le « dar-al-Islam » (la Maison de l’islam) : assignant toutes les mauvaises choses dans le monde à l’extérieur de l’islam, à un état de guerre. Grâce à ce cadre, les islamistes peuvent contourner des problèmes gênants comme les gangs de « grooming » (ou « viol ») et les attaques terroristes islamiques. Les coupables ne sont pas les individus impliqués, mais des forces extérieures : la morale laxiste dans la société occidentale, le colonialisme, les guerres en Irak et en Afghanistan, Israël-Palestine et la discrimination contre les musulmans en Occident.

« Si nous ne devons pas être islamophobes, il semble que nous devions nous plier aux islamistes, à leurs intérêts et à leur interprétation de leur religion comme parfaite. »

Cette distinction entre la Maison de la Guerre et la Maison de l’Islam aide à expliquer une autre des tendances des islamistes : celle de s’infiltrer auprès des autorités une minute et de les dénoncer dans les termes les plus forts la minute suivante. Il y a ici une tension. Les islamistes voient l’Occident comme un endroit qui, bien qu’il ne soit pas islamique pour le moment, a au moins ou pourrait avoir des arrangements avec ses représentants. En même temps, la Maison de la Guerre est implacablement hostile aux musulmans et doit être combattue. Le rapport de l’APPG pointe vers ce dernier en décrivant la Grande-Bretagne comme un « environnement islamophobe » : c’est une autre façon de décrire une Maison de la Guerre.

Dans ce cadre, comme l’idée étroitement liée de racisme systémique, tout est touché par l’islamophobie et donc tout devra être changé pour la vaincre. D’après le bilan des défenseurs, leur approche maximaliste et leur intolérance aux opinions divergentes, ils ne seront probablement jamais satisfaits.

Néanmoins, l’État britannique essaie de les satisfaire. Angela Rayner, la vice-première ministre, a récemment mis en place un groupe « pour fournir une définition de la Haine Anti-Musulmane/Islamophobie dans les six mois ». En expliquant la création de ce groupe, le gouvernement a déclaré que « les incidents de haine anti-musulmane ont atteint le nombre le plus élevé jamais enregistré en 2024. » Le président du groupe, l’ancien ministre conservateur Dominic Grieve KC, a déclaré que la tâche du groupe était de trouver un équilibre entre le besoin pressant d’imposer une définition au nom des musulmans britanniques « et l’exigence inébranlable de maintenir la liberté de pensée et d’expression sous la loi pour tous. »

Finalement, le gouvernement devra décider : entre censure et liberté. Si une définition est effectivement convenue et, comme le demandent les activistes, opérationnalisée, les effets seront significatifs. Le reportage médiatique deviendra encore plus risqué, menant à une culture de l’auto-censure plus agressive. Le travail académique également : sapant davantage la culture de la recherche de vérité dans les universités. Résister aux demandes des activistes musulmans sur le lieu de travail deviendra périlleux tant pour les patrons que pour les employés, ouvrant la voie à l’intégration des pratiques islamiques dans les routines quotidiennes tandis que d’autres seront bloquées pour être discriminatoires. À l’école Michaela, par exemple, les activistes ont été temporairement retardés, mais finiront par gagner.

Il semble que les traditions occidentales de liberté d’expression et d’enquête, déjà mises à l’épreuve par des attaques répétées, ne s’appliqueront plus en ce qui concerne l’islam et les musulmans dans la vie publique et institutionnelle britannique. Et ainsi, progressivement, apparemment inexorablement, la Grande-Bretagne continuera son lent progrès vers un État islamique en tout sauf le nom. L’islamophobie est un outil crucial dans la bataille pour faire en sorte que cela se produise : une arme sociale étonnamment efficace.