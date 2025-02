« Nous nous racontons des histoires pour vivre », a observé Joan Didion. Pourtant, les politiciens sont différents. Ils racontent des histoires non pas tant pour vivre, mais pour survivre. Les histoires donnent aux dirigeants une aura de but et de contrôle, imprégnant leurs décisions d’un grand sens ; annonçant de nouveaux commencements et, bien sûr, de nouvelles fins. Et puis, parfois, nous cessons simplement de croire en eux. C’est ce qui s’est passé à la Maison Blanche hier. L’histoire de l’Occident s’est évaporée et il ne restait plus que le pouvoir.

Regarder Donald Trump au cours de la semaine dernière a ressemblé à l’un de ces moments où l’histoire se faisait : de nouvelles narrations émergeant de l’ancienne. Pendant quelques jours au moins, l’Europe semblait avoir été secouée de son malaise complaisant. « L’Allemagne est devenue gaulliste, la France est devenue britannique, et la Grande-Bretagne est devenue européenne », a plaisanté un diplomate français. La peur du retrait de l’Amérique d’Europe avait apparemment suscité une révolution. Keir Starmer et Emmanuel Macron ont volé à Washington pour sauver l’ancien monde et semblaient réussir : notre César américain offrait sa clementia et tout allait bien, apparemment. Mais ensuite, Volodymyr Zelensky est arrivé dans le Bureau ovale et ce n’était pas le retrait américain qui était proposé, mais la suprématie américaine, dévoilée — en colère, imposante, impériale. Faites ce que nous disons ou nous vous remettrons à vos bourreaux.

Cela a été l’histoire de la semaine dernière. Un moment, l’Europe est en émoi alors que Zelensky est dénoncé comme un dictateur ; le suivant, elle est heureuse alors que l’Ukraine remet la moitié de ses ressources naturelles à l’Amérique. Et puis elle se dirige vers le week-end avec des sentiments de tristesse, de honte et même d’humiliation. Zelensky, le plus faible des dirigeants européens, a été traité comme tout dirigeant européen le serait s’il n’était pas aussi lâche que le nôtre.

« La situation me rappelle la montée de la crise de Suez en 1956. »

Le résultat final est un mélange d’embarras — celui de l’écolier qui évite d’être intimidé — et d’un malaise géopolitique durable. Quelle importance a la diplomatie dans un monde où tout ce qui compte est le pouvoir et où vous êtes un suppliant ? Starmer a peut-être volé de retour en Grande-Bretagne heureux d’avoir obtenu un engagement public de Trump pour la clause de défense mutuelle de l’Otan. Mais quelqu’un croit-il maintenant que quoi que ce soit que le Président ait dit hier ait vraiment de l’importance ? Peut-être plus profondément, quelqu’un — au fond — croit-il qu’il est acceptable d’être si dépendant des caprices de Trump ou de ceux de sa nation ? L’Ukraine ne peut guère être blâmée d’être si faible. La Grande-Bretagne et le reste de l’Europe occidentale n’ont pas de telles excuses.

En fin de compte, tout a changé et rien n’a changé. Trump dit ce qu’il pense quand il le dit — et ensuite ne le fait pas. Les États-Unis se retirent d’Europe tout en s’étendant en même temps. Une époque d’ambiguïté est arrivée et elle est bien plus dangereuse que nous ne le réalisons.

Prenez le « contrat minier » entre Zelensky et Trump qui devait être signé hier, mais qui ne l’a pas été si douloureusement. Loin d’agir comme un frein à l’excès impérial américain — ce que beaucoup à Washington ont appelé — l’accord aurait essentiellement étendu les intérêts américains encore plus loin en Europe. Selon les termes de l’accord proposé, les États-Unis obtiennent une participation de 50 % dans la richesse minérale de l’Ukraine à perpétuité : une participation permanente.

Trump a reconnu l’importance de la proposition avant son explosion avec Zelensky. Il a indiqué que l’accord servirait de « filet de sécurité », garantissant que Poutine ne redémarre pas sa guerre pour le contrôle de l’Ukraine. « Je ne pense pas que quiconque va jouer si nous sommes là avec beaucoup de travailleurs », a déclaré Trump. La nouvelle doctrine, semblait-il, serait « la paix par l’économie », comme l’a dit Le Monde. Zelensky serait contraint à la table par une acceptation de la partition et de l’extraction. La stratégie n’est pas nouvelle — la Grande-Bretagne a été contrainte d’abandonner son système commercial impérial en échange du soutien américain lors de la dernière guerre mondiale. Mais ce qui est inhabituel ici, c’est l’acier affiché sans aucun fourreau d’idéalisme. C’était une démonstration de pouvoir impérial qu’il était difficile de ne pas voir.

Même si le contrat minier devait être sauvé, la « sécurité » qu’il offrirait à l’Ukraine — et à l’Europe — est loin d’être claire. L’implication est que Trump veut prendre une nouvelle colonie économique en sachant que la Russie n’oserait pas l’attaquer. Mais est-ce le cas ? La Russie sait qu’une attaque contre un pays de l’Otan risquerait de déclencher — en théorie — une guerre avec les États-Unis et ses alliés, une confrontation directe qu’elle ne pourrait pas gagner. Mais une attaque contre un pays dans lequel les États-Unis avaient simplement des intérêts miniers ne serait pas la même. La réponse qu’une telle provocation déclencherait a été laissée entièrement incertaine.

Pour clarifier l’ambiguïté, la Grande-Bretagne et la France ont proposé d’envoyer des troupes en Ukraine pour sécuriser tout accord de paix que Trump pourrait conclure avec Poutine, et avec cela les nouveaux intérêts de l’Amérique. Mais pourquoi la Russie accepterait-elle maintenant l’absorption informelle de l’Ukraine résiduelle dans la sphère économique américaine avec ses nouveaux actifs protégés par ses clients, les Britanniques et les Français ? Surtout après avoir été témoin de cette démonstration dans le Bureau ovale hier.

L’idée d’un accord de paix durable reste donc lointaine, même si la rupture des relations entre Zelensky et Trump peut être réparée. Sans le soutien américain — en supposant que l’Europe ne comble pas le vide — l’Ukraine serait contrainte de demander la paix selon les termes russes. Mais une fois que Trump aura taillé sa part en Ukraine, les négociations de paix entreront dans une nouvelle phase : à celui qui gagne, les dépouilles, littéralement.

On peut se demander ce que des personnes comme Elbridge Colby pensent de la gestion des événements par Trump. Colby est l’un des plus éloquents défenseurs de la « retenue » américaine à Washington, engagé par le Président en tant que responsable des politiques au Département de la Défense. Colby soutient que les États-Unis sont devenus surmenés par leurs engagements impériaux et doivent se concentrer moins sur l’Europe et plus sur ce qu’il considère comme la principale menace à la primauté mondiale de l’Amérique : l’ambition de la Chine de reprendre Taïwan. L’argument de Colby n’est pas « isolationniste » en aucun sens, ni civilisationnel comme celui de Steve Bannon, qui veut que les États-Unis forment une alliance chrétienne-nationaliste contre la Chine mondialiste. Colby plaide pour une forme de priorisation impériale qui pousserait l’Europe à devenir plus indépendante. Pourtant, Trump cherche un accord sur les minéraux avec l’Ukraine qui l’impliquerait davantage en Europe — même s’il se moque et rabroue son leader le plus en difficulté.

Les défenseurs du nouveau Président soutiendraient que Trump finira par imposer son chemin vers le meilleur des mondes, étendant le pouvoir et la domination économique de l’Amérique à très peu de frais. En effet, l’Ukraine finira, très probablement, par accepter de devenir un protectorat économique américain, indépendamment du Président et de son ambitieux Vice-Président. L’alternative — l’élimination nationale sous Poutine — est pire. Pourtant, il me semble que — d’abord — les électeurs européens ne pourront pas oublier ce qu’ils viennent de voir. Et — ensuite — les États-Unis eux-mêmes ont fait un pari curieux en pensant qu’ils peuvent projeter leur pouvoir en Ukraine sans aucune idée réelle de la force nécessaire pour accompagner leurs nouveaux intérêts économiques.

La situation me rappelle la montée de la crise de Suez en 1956, lorsque la Grande-Bretagne a retiré ses forces de la zone du canal en Égypte, tout en insistant sur le fait que ses intérêts économiques restaient sécurisés. Le député conservateur Enoch Powell a averti le gouvernement de l’époque que tout accord avec l’Égypte ne vaudrait pas « le parchemin sur lequel il est rédigé » parce que les techniciens britanniques restants dans la zone du canal seraient désespérément vulnérables à, et finalement expulsés par, le terrorisme et le harcèlement. Peut-on vraiment dire que les mineurs potentiels de Trump en Ukraine, sans protection militaire américaine, seraient différents ?

Mais nous ne savons pas encore la force de l’engagement de l’Amérique envers l’Ukraine. Pour cette raison, il vaut la peine d’envisager le scénario dans lequel Zelensky avale sa fierté et la Russie acquiesce à la partition de l’Ukraine. Dans ce scénario — selon les termes actuels poussés par Starmer et Macron — des troupes britanniques et françaises se retrouveraient massées quelque part en Europe de l’Est, sinon en Ukraine elle-même, avec l’objectif déclaré de dissuader l’agression russe, basé sur une promesse vague de soutien aérien américain qui pourrait ou non exister. Est-ce vraiment suffisant pour dissuader la Russie, plus que cela ne l’était pour dissuader le colonel Nasser en 1956 ? Et que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ? Sommes-nous prêts à aller en guerre avec la Russie pour l’Ukraine ? De Taïwan au Donbass, l’ambiguïté mêlée à la menace règne désormais.

Les histoires nous permettent de vivre car elles transforment le chaos quotidien en quelque chose d’espoir ou d’inspirant ; c’est un récit qui offre une explication ou une révélation — ou, au minimum, du réconfort. Pourtant, ce qui émerge de l’imprévisibilité de Donald Trump ressemble à une fable en laquelle personne avec un minimum de respect de soi ne peut plus croire. Emmanuel Macron, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont tous volé à Washington cette semaine à la recherche d’une histoire qu’ils pourraient raconter à leurs nations expectantes chez eux. Deux ont réussi — pendant quelques heures. Mais tout ce dont nous nous souviendrons, c’est du drame de l’échec.