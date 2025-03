Il n’est même pas encore chancelier, mais Friedrich Merz veut déjà révolutionner la sécurité européenne. Dans une récente interview à la télévision allemande, il a appelé à un parapluie nucléaire européen, la République fédérale échangeant la protection américaine contre le soutien de la Grande-Bretagne et de la France. Son pari géopolitique n’est pas surprenant : la génération actuelle d’élites politiques européennes n’a jamais connu une telle crise de confiance dans la relation transatlantique, Donald Trump brisant les certitudes qu’elles chérissaient depuis la chute du mur de Berlin.

En pratique, cependant, échapper aux tentacules de Washington pourrait s’avérer difficile. Après tout, l’Amérique a des raisons de garder l’Europe malléable, même si la force terrifiante des ICBM signifie que les deux puissances nucléaires du continent pourraient être réticentes à partager. Et bien que d’autres États aient tenté de s’aventurer hors du parapluie américain, la Maison Blanche peut faire ou défaire un programme nucléaire — même si la prolifération pourrait finalement créer un équilibre des pouvoirs durable.

Les inquiétudes européennes concernant leur allié américain ne sont pas nouvelles. Le programme nucléaire secret de la France a été lancé dès 1954 — avant que Charles de Gaulle ne revienne au pouvoir — comme une couverture contre la possibilité que Washington puisse se révéler peu fiable. Apprenant les plans de l’administration Eisenhower de réduire son engagement stratégique envers l’Europe, le chancelier allemand de l’époque, Konrad Adenauer, a également réagi avec inquiétude, signalant par des canaux diplomatiques que l’Allemagne de l’Ouest pourrait être contrainte de développer des capacités nucléaires si les engagements de sécurité américains s’avéraient peu fiables.

De nos jours, cependant, le ton du débat semble différent : notamment en ce qui concerne le nombre de politiciens allemands qui ont fait écho à Merz en appelant à un dispositif de dissuasion nucléaire paneuropéen. L’ancien ministre des Affaires étrangères Joschka Fischer en est un exemple ; Manfred Weber, leader de la CSU, en est un autre. Même le défunt Wolfgang Schäuble, un faucon budgétaire bien connu, a suggéré que l’Allemagne serait prête à financer un parapluie nucléaire français. De l’autre côté du Rhin, Emmanuel Macron a à plusieurs reprises proposé de « européaniser » la force de frappe de la France, un point également soulevé par d’anciens présidents français, dont Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

En pratique, cependant, échapper au parapluie américain est plus facile à dire qu’à faire. Considérons la technologie. Contrairement à Paris, l’arsenal atomique de Londres n’est pas entièrement indépendant. Les sous-marins britanniques transportant des ogives nucléaires doivent retourner régulièrement aux États-Unis pour maintenance : la technologie est essentiellement américaine. Ce qui sape encore la crédibilité de la dissuasion britannique, c’est que, l’année dernière, un deuxième test consécutif d’un missile capable d’emporter une charge nucléaire a échoué.

Il y a un point plus large en ce qui concerne les armes capables d’anéantir des pays entiers : la souveraineté. Il y a une dimension intrinsèquement nationale à la bombe que de Gaulle comprenait clairement : elle concerne l’existence même de l’État qui la possède. En France, après tout, les partis d’opposition sont outrés chaque fois que Macron laisse entendre qu’il pourrait ouvrir une discussion sur la « dimension européenne » de la dissuasion nucléaire. L’ensemble du spectre politique, de Le Pen à l’extrême gauche, estime qu’il est crucial pour la souveraineté nationale, et donc ne peut pas être partagé. La dissuasion élargie, alors, reste un mythe libéral. Dans un potentiel affrontement nucléaire, Macron ne risquerait sûrement pas Paris pour Vilnius, tout comme Trump ne serait pas prêt à sacrifier Los Angeles pour Tallinn.

Ce n’est pas la seule façon dont la souveraineté compte. En 2023, l’historien Sumantra Maitra a articulé le concept de « Nato Dormant », qui équivaut à une articulation cohérente de la stratégie de Trump envers l’alliance occidentale. Il est révélateur que la théorie de Maitra ne touche que brièvement à la question de la dissuasion nucléaire. Elle plaide pour arrêter l’expansion de l’OTAN et transférer le fardeau de la défense de l’Europe sur l’Europe elle-même. C’est compréhensible : avec l’Asie maintenant au centre des préoccupations de Washington, les Européens doivent prendre soin d’eux-mêmes, surtout qu’ils ont les ressources à disposition. Pourtant, malgré la recommandation de désengagement, Maitra soutient que le parapluie nucléaire américain continuerait de protéger l’Europe.

Maitra est l’incarnation d’un réaliste, et doit reconnaître que la dissuasion élargie est une illusion. Alors, comment cette ambiguïté stratégique peut-elle être expliquée ? En fin de compte, elle s’attaque à la naïveté européenne. La croyance que l’Amérique a des enjeux existentiels dans le partenariat transatlantique est profondément ancrée dans le Vieux Continent. Prenons Olaf Scholz, qui s’est opposé aux discussions sur un dispositif de dissuasion nucléaire européen par crainte de nuire aux relations avec Washington.

Il est probable qu’une fois la guerre en Ukraine terminée, les Européens reviendront à leur obstinée croyance qu’ils vivent dans un monde à faible menace, faisant confiance au fait que si le pire se produit, l’Amérique viendra à la rescousse. Cela est pratique pour Washington, qui cherche à maintenir le contrôle sur l’escalade au sein de son système d’alliance, même dans un scénario de « Nato Dormant ». La prolifération nucléaire en Europe perturberait cela, expliquant ainsi pourquoi le pragmatisme America First de Maitra inclut la garantie nucléaire vide.

« Les Européens reviendront à leur obstinée croyance qu’ils vivent dans un monde à faible menace »

Tout le monde n’est pas aussi naïf que les Européens. Chaque pays d’Asie comprend que le monde est devenu dangereux. Le Japon conserve des capacités latentes de rupture nucléaire, maintenant des installations d’enrichissement d’uranium et des tonnes de plutonium de qualité militaire. Cela suffit pour construire des milliers d’ogives. Pendant des années, ce « dispositif technique de dissuasion » a permis à Tokyo de faire pression sur Washington pour réaffirmer ses garanties de sécurité tout en servant également de police d’assurance au cas où le Japon serait un jour abandonné par son allié.

Bien que la Corée du Sud ne possède pas de plutonium, elle est le plus grand acteur nucléaire civil en dehors de la Chine et de la Russie. Pendant des années, une majorité de la population a soutenu l’idée d’un moyen de dissuasion indépendant. La Corée du Nord, armée de nucléaire, et l’agressivité croissante de la Chine ont créé un fort consensus sociétal sur la question. Gardez à l’esprit que la Corée du Sud est également le seul pays non armé de nucléaire à avoir réussi à tirer des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Ce fait, comme l’a souligné le spécialiste de la prolifération nucléaire Vipin Narang, « fait réfléchir » sur ce que Séoul pourrait faire sous pression.

Bien sûr, une nucléarisation ouverte ne provoquerait pas seulement l’indignation et des sanctions, mais déclencherait également une forte réponse de la part des rivaux géopolitiques. Pour cette raison, les pays qui intègrent l’assurance nucléaire dans leurs calculs stratégiques sont susceptibles de suivre le chemin d’Israël en matière de prolifération secrète. Isolé parmi des adversaires, et à des milliers de kilomètres de son allié le plus proche, Israël a opté pour l’opacité nucléaire : bien que sa bombe n’ait jamais été officiellement reconnue, sa présence imminente façonne néanmoins les actions des autres États.

Dans le cas d’Israël, la dépendance à l’égard des talents scientifiques et le principe de kdushat ha-bitachon — « la sainteté de la sécurité » — ont joué un rôle crucial. Ce dernier a veillé à ce que le programme nucléaire de l’État juif reste au-dessus des disputes partisanes. Bien que l’Europe ne manque pas de scientifiques talentueux, il est difficile d’imaginer le même niveau de détermination et d’unanimité parmi ses élites politiques.

Mais une telle détermination peut, encore une fois, être trouvée en Asie. Dans les années soixante-dix, face à des doutes croissants concernant les engagements de sécurité des États-Unis, Taïwan a lancé un programme nucléaire secret. Lorsque Washington l’a découvert, Jimmy Carter a ordonné sa fermeture. Peu après, il a mis fin aux traités de défense liant Washington à l’île. Taipei n’a reçu que 24 heures de préavis et a été plongé dans un état de choc diplomatique total. Quelques années plus tard, Taïwan a relancé son programme nucléaire secret. Cette fois, un défecteur l’a révélé aux Américains, qui ont de nouveau exercé des pressions sur Taipei pour le démanteler. Les historiens futurs pourraient bien considérer cette décision comme aussi importante que l’ouverture à la Chine.

Ce que Taïwan a manqué, en résumé, c’est le soutien tacite des États-Unis. Lorsque Israël a développé son arsenal nucléaire, il a traité avec Richard Nixon, qui a choisi de détourner le regard. Pour leur part, Nixon et Henry Kissinger ne considéraient pas la prolifération comme intrinsèquement déstabilisante. Au contraire, ils ont différencié entre États amis et hostiles. Kissinger croyait qu’en fin de compte, chaque puissance régionale établirait sa propre dissuasion nucléaire.

On peut clairement se demander : la prolifération devrait-elle être un objectif souhaitable ? L’argument principal en faveur pointe vers la Guerre froide, une période de « longue paix » durant laquelle aucun conflit direct entre grandes puissances ne s’est produit. De nombreux théoriciens soutiennent que nous devons cette stabilité à la soi-disant « révolution nucléaire » — la bombe a fondamentalement modifié le comportement des élites politiques dans les États dotés d’armes nucléaires. Même les dirigeants les plus irrationnels commencent à agir avec prudence lorsqu’ils sont confrontés à la menace redoutable de l’annihilation totale. « Le simple fait que la guerre puisse être totale, au sens de détruire les deux côtés, signifie que le conflit d’intérêts ne peut pas être total », déclare Robert Jervis, l’un des penseurs clés de la révolution nucléaire.

Pour reformuler, les puissances nucléaires ne vont tout simplement pas en guerre les unes contre les autres. Un exemple en est le Pakistan et l’Inde. Avant qu’ils n’acquièrent des armes nucléaires, beaucoup craignaient que New Delhi et Islamabad ne s’anéantissent mutuellement. Pourtant, contrairement aux attentes, la paix s’est installée. Selon l’ancien diplomate singapourien Bilahari Kausikan, cela pourrait être le chemin vers une stabilité future en Asie : garantir un équilibre de destruction mutuellement assurée entre les États-Unis, la Chine, la Russie, les deux Corées et le Japon, gelant effectivement l’échiquier géopolitique. « Ce chemin sera semé de tensions et même de dangers », a noté Kausikan. « Mais le résultat final sera stabilisant pour la région. »

Peut-être. Mais l’avenir de la révolution nucléaire dépendra finalement des instincts de celui qui se trouve à la Maison Blanche. Le choix entre le pragmatisme audacieux de Nixon et l’aversion au risque de Carter façonnera l’ordre mondial pour les années à venir, quoi que Friedrich Merz puisse souhaiter.