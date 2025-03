Sur le papier, le Japon et la Corée du Sud devraient être les meilleurs amis du monde. Les deux voisins sont des sociétés libres et démocratiques. Tous deux ont été dévastés par d’énormes guerres, mais se sont reconstruits en tant qu’économies riches et high-tech. Tous deux ont un ennemi commun en Corée du Nord, tandis que la Chine et la Russie posent également des risques pour la sécurité. Avec les États-Unis, ils forment une importante quasi-alliance responsable du maintien de la sécurité dans tout le nord-est de l’Asie. Les récentes exercices militaires trilatéraux Freedom Edge ont souligné la coordination de la défense aérienne et le combat anti-surface, au grand chagrin du régime Kim à Pyongyang.

En pratique, cependant, la solidarité n’a pas toujours été facile. Bien que 2025 marque le 60e anniversaire de la normalisation officielle des relations entre le Japon et la Corée du Sud, les six dernières décennies ont été un mélange de coopération et de haine nationaliste. Cela a été particulièrement évident récemment : en 2019, Tokyo et Séoul se sont retrouvés embroilés dans une amère guerre commerciale et un boycott mutuel. Les étrangers sont souvent perplexes face à la raison pour laquelle deux pays avec des systèmes de gouvernance si similaires, tous deux entourés de menaces nucléaires, se disputent de manière si vive. L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a même essayé de faire en sorte que les deux parties s’entendent pendant le conflit commercial de 2019. En vain ..

En partie, la réponse implique le flux et le reflux normaux de la politique, les parlementaires à Séoul et à Tokyo étant heureux d’exploiter leurs voisins pour un gain à court terme. En 2023, par exemple, des politiciens d’opposition au parlement sud-coréen ont critiqué le président Yoon Suk-yeol pour un sommet avec le Premier ministre japonais de l’époque, Fumio Kishida, le qualifiant de « diplomatie humiliant et servile ». Au fond, cependant, ce qui compte vraiment ici, c’est l’histoire et l’héritage brutal de la longue occupation du Japon sur le continent — même si la révolution de la politique étrangère de Trump pourrait, enfin, rapprocher les deux parties.

Suite à sa défaite en 1945, le Japon a renoncé à son contrôle impérial sur la péninsule coréenne. Les sphères d’influence qui allaient définir la guerre froide pour le reste du siècle se sont rapidement formées, alors que les États-Unis occupaient le Japon et ce qui allait devenir la Corée du Sud, tandis que l’Union soviétique soutenait le régime Kim à Pyongyang. La guerre de Corée a éclaté en 1950, suite à l’invasion du Sud par Kim Il Sung, qui a rapidement entraîné l’Amérique dans le conflit. Malgré les pressions de Washington sur Séoul pour permettre l’implication du Japon, le dictateur sud-coréen Syngman Rhee a hésité à l’idée que des soldats coréens combattent aux côtés de leur ancien ennemi, d’autant plus que les souvenirs de l’occupation étaient encore frais dans l’esprit de tous. Bien qu’il ait reconnu l’importance stratégique du Japon en tant que base pour les forces américaines, Rhee a fermement refusé de normaliser les relations.

Cela ne se produirait qu’en 1965 lorsque les deux pays signèrent le Traité sur les relations de base. Rhee avait été évincé du pouvoir, mais le système parlementaire qui l’a remplacé était faible et inefficace. Le président Park Chung-hee a profité de l’instabilité et a lancé un coup d’État, s’imposant comme un brutal despote militaire. Bien qu’il ait également été un militant anti-communiste comme Rhee, il a également reconnu la nécessité de s’associer à Tokyo pour faire face aux rouges en Chine et en RPDC. Il a probablement été aidé par le fait que Park avait collaboré avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillant avec l’Empire en tant qu’officier plutôt que contre lui en tant que rebelle. Il a terminé premier de sa classe à l’Académie de l’Armée impériale japonaise, l’un des rares Coréens autorisés à y assister.

En d’autres termes, bien que les relations entre le Japon et la Corée du Sud aient été officiellement normalisées il y a des décennies, cela n’est arrivé que dans le contexte de la géopolitique de la guerre froide et grâce à un président coréen controversé qui ne parlait pas vraiment au nom de son peuple. Cela signifiait que Tokyo et Séoul avaient tourné la page sur leur passé tragique — mais seulement pour un temps. Cela a été prouvé après que la Corée du Sud a émergé en tant que démocratie dans les années quatre-vingt, et qu’il y avait désormais plus d’espace pour un discours libre parmi les citoyens coréens.

Pour le meilleur ou pour le pire, de vieilles blessures se sont rouvertes. Il est indéniable que, pendant 35 ans, le Japon impérial a asservi le peuple coréen à ses caprices. Le travail forcé était répandu dans tout l’Empire, tandis qu’en 1944, des hommes coréens étaient recrutés dans l’armée pour aider à combler les pénuries de main-d’œuvre. Ces hommes ont été en contact direct avec les forces alliées, avec plus de 22 000 mourant sur le champ de bataille. Entre 270 000 et 810 000 travailleurs coréens forcés ont également péri dans des mines de charbon et des usines militaires dans des conditions épouvantables. Le manque de données claires rend difficile la détermination de chiffres précis, permettant ainsi à ceux qui ont des agendas politiques de gonfler ou de diminuer le nombre de victimes selon leurs besoins.

Encore plus chargé émotionnellement est la question des « femmes de réconfort » — un euphémisme pour les femmes coréennes et d’autres femmes asiatiques forcées à l’esclavage sexuel par les troupes japonaises. Des débats intenses persistent autour du nombre exact de femmes de réconfort qui ont existé, et dans quelle mesure les plus hautes sphères de l’État japonais impérial étaient impliquées dans cette pratique. Tout aussi frappant, certains politiciens japonais continuent de montrer un manque distinct de contrition pour cette affaire. En 2012, par exemple, le défunt gouverneur de Tokyo a déclaré que « la prostitution était un très bon moyen de gagner sa vie pour les femmes à cette époque et qu’elles choisissaient ce métier sans réticence. » Osaka, pour sa part, a mis fin à ses relations de ville sœur avec San Francisco en raison d’un monument proposé pour les femmes de réconfort.

Pour être juste, le Japon a essayé de faire amende honorable. En 2015, par exemple, un accord bilatéral signé entre le Premier ministre Shinzo Abe et son homologue coréenne Park Geun-hye incluait des excuses et des réparations financières — et était censé être le dernier mot sur le scandale. Pourtant, en 2019, l’accord était essentiellement mort dans l’eau. La conservatrice Park a été évincée après un grand scandale de corruption, tandis que l’administration progressiste suivante de Moon Jae-in n’était pas intéressée à maintenir le statu quo.

Moon a choisi de capitaliser sur la colère des groupes d’activistes qui n’auraient probablement jamais accepté un règlement pour commencer, même s’il a fait du nationalisme coréen, alimenté par des sentiments anti-japonais, un pilier clé de son gouvernement. Cela a été encore plus visible lorsque la Corée du Sud a tenté une nouvelle série de négociations avec la Corée du Nord en 2018. Cette querelle explique la guerre commerciale, avec certaines restrictions en place jusqu’en 2023.

Pourtant, une fois de plus, les caprices de la politique se font sentir. Après que Moon a terminé son mandat, la Corée du Sud est redevenue conservatrice. Affirmant que le Japon a « transformé son image de l’agresseur militariste du passé en partenaire », le président Yoon Suk-yeo a fait de la réparation des relations avec Tokyo l’une de ses principales priorités. Du côté japonais, en attendant, le fervent nationalisme de la faction de Shinzo Abe au sein du Parti libéral-démocrate (PLD) a largement été remplacé par Fumio Kishida et son ton plus apaisant. Dans ce contexte est intervenu Joe Biden, avec son accent sur la préservation des alliances traditionnelles de l’Amérique. Le résultat fut un moment rare où la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont tous soutenu leur partenariat trilatéral face à la menace chinoise imminente.

Si tout cela semble trop beau pour être vrai — c’était le cas. Yoon est maintenant dans de sales draps à cause de sa tentative ratée d’imposer la loi martiale, un effort malheureux pour nuire à l’opposition progressiste. On ne sait pas si la destitution du président disgracié sera maintenue, mais si une élection avait lieu aujourd’hui, il est presque garanti que les progressistes de Corée reviendraient au pouvoir. Le leader de l’opposition, Lee Jae-myung, est notoire pour ses vues anti-japonaises. Certains disent que ce sont des croyances sincères ; d’autres qu’il n’est qu’un opportuniste. Quoi qu’il en soit, Tokyo peut probablement s’attendre à des conversations délicates si Lee devient le prochain président de la Corée du Sud.

Quant au Japon, le timing ne pourrait pas être pire. La coalition au pouvoir du PLD a récemment perdu sa majorité à la Chambre basse pour la première fois en 15 ans, tandis que Kishida n’est guère aussi rusé qu’Abe. Avec peu de soutien national, il doit naviguer entre la défense des intérêts du Japon et le maintien de bonnes relations avec le protectionniste Trump. Leur premier sommet en février n’a pas été un désastre — mais Kishida a pragmatiquement choisi de ne pas prendre parti dans les critiques de Washington sur l’Ukraine.

À l’avenir, donc, le Japon fera de son mieux pour garder les États-Unis de son côté, mais il devra également travailler dur pour maintenir de bonnes relations avec la Corée du Sud. Ironiquement, de toute façon, la pression de l’un pourrait inciter à l’amitié avec l’autre. Si Trump impose des tarifs sérieux contre les deux pays, ils devront inévitablement renforcer leurs échanges économiques mutuels. Ce n’est pas que le pouvoir américain soit susceptible de disparaître complètement. Surtout en matière de sécurité, les États-Unis ont toujours joué un rôle clé pour amener le Japon et la Corée du Sud à bien s’entendre. L’intervention de dernière minute de Washington a sauvé un pacte crucial de partage d’informations entre Tokyo et Séoul pendant leur guerre commerciale de 2019. Étant donné l’attitude ferme de Trump envers l’Europe, attendez-vous à ce que le commandant en chef fasse des demandes similaires à ses partenaires asiatiques une fois de plus — qu’ils veuillent s’entendre ou non.