Selon la Déclaration d’indépendance, les Américains possèdent « certains droits inaliénables… parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». La vie et la liberté sont explicites, mais la « recherche du bonheur » trouble souvent les gens. Selon l’éminent historien Arthur Schlesinger, cela ne signifie pas poursuivre le bonheur, mais plutôt en profiter réellement. En résumé, la Déclaration affirme catégoriquement que les Américains ont un « droit inaliénable » d’être heureux. C’est significatif, surtout puisque, selon un récent sondage, deux Américains sur cinq ne sont pas heureux et 17 % souhaitent émigrer pour redécouvrir cette émotion insaisissable.

Le sondage a révélé que 5 % des 2 000 participants enquêtaient activement sur l’émigration, tandis que 2 % avaient commencé le processus formel. Pour mettre cela en perspective, 2 % de la population américaine représentent environ sept millions de personnes. Les effets de cet exode sont déjà apparents au Royaume-Uni, où plus de 6 100 Américains ont demandé la citoyenneté britannique l’année dernière, le plus grand nombre depuis le début des enregistrements et 26 % de plus que l’année précédente. L’augmentation est encore plus marquée en Irlande, où les demandes ont augmenté de 46 % en un an.

En septembre, ma nièce a été visée par des balles alors qu’elle voyageait sur l’Interstate 5 près de Seattle. Deux membres de la famille ont été touchés, bien que tous deux se soient rétablis, physiquement du moins. L’agresseur souffrait de paranoïa sévère, convaincu que les conducteurs sur l’autoroute le poursuivaient. Il a tiré sur cinq autres voitures, causant des blessures graves. La veille, il avait demandé de l’aide à la police et aux services sociaux, mais avait été rejeté. Frustré, il a pris une arme, comme on le fait en Amérique.

Depuis la fusillade, le spectre de ce tireur masqué continue de hanter. Avec une vie soudainement précaire, ma nièce et son mari envisagent de déménager dans un pays plus sûr, comme le Canada ou le Royaume-Uni. Je doute que cela aboutisse, mais il est néanmoins significatif qu’une famille typiquement américaine envisage même de changer de racines. Comme le suggère ce sondage, ils ne sont pas seuls.

Je ne suis pas intéressé à discuter de l’obsession américaine pour les armes. Cela ne changera jamais. La question centrale est plutôt la qualité de vie américaine — le point auquel les choses deviennent intolérables pour certaines personnes, pour un nombre quelconque de raisons. Par le passé, lorsque les Américains s’inquiétaient de l’emploi, du logement ou de la criminalité, ils déménageaient dans un autre État. Maintenant, ils n’ont plus de refuges en Amérique et parlent sérieusement de quitter le pays. Qu’est-ce que cela signifie pour l’éthos de l’Amérique, un endroit qui était autrefois un Éden pour les masses affamées et entassées ?

Selon le sondage, 65 % ont décrit la société américaine comme « toxique ». Un nombre similaire s’est plaint de la « divisivité ». Les préoccupations plus spécifiques concernaient les soins de santé, l’éducation, les opportunités d’emploi, le coût de la vie et l’équilibre travail-vie personnelle. En termes simples, ces personnes estiment qu’elles doivent travailler trop dur pour moins de récompenses réelles. La menace de la faillite est omniprésente, même pour ceux qui ont de bons emplois. Plus de 100 millions d’Américains portent actuellement des dettes médicales, avec plus de 40 % des patients atteints de cancer déposant le bilan dans les deux ans suivant le diagnostic.

Le sondage a également révélé que le mécontentement semble profondément enraciné et n’est pas simplement une réaction instinctive à une seconde présidence Trump. Un sentiment d’aliénation s’est plutôt développé depuis un certain temps, peut-être aggravé par l’incapacité de l’administration Biden à répondre aux préoccupations fondamentales des mécontents. Peut-être pas surprenant, l’insatisfaction est la plus élevée parmi les Millennials, 25 % de ce groupe exprimant un désir d’émigrer. Cela peut probablement s’expliquer par le fait que la dette étudiante écrasante rend difficile pour cette génération de reproduire le niveau de vie dont ont bénéficié leurs parents.

Cela dit, la victoire de Trump en novembre a exacerbé le mécontentement ressenti par ceux qui étaient déjà malheureux. Auparavant, la perte d’une élection était tolérée comme un mauvais hiver ou un toit qui fuit. On supposait que le temps apporterait un soulagement. En revanche, cette élection semble existentielle pour de nombreux Américains, quelque chose qui touche au cœur même de la façon dont ils se perçoivent et perçoivent leur pays. On ressent un sentiment de désespoir, une incapacité à faire quoi que ce soit pour résister au pouvoir malveillant de Trump, soutenu par un Congrès sympathique et un cabinet de flatteurs.

Dans les jours suivant l’élection, les recherches Google sur des sujets liés à l’émigration étaient 15 fois plus élevées qu’avant le 5 novembre. Le trafic sur les sites fournissant des informations sur le déménagement en Nouvelle-Zélande, la destination la plus populaire, était 76 fois plus élevé. Bureaucracy.es, une entreprise qui fournit des conseils sur le processus de visa en Espagne, a constaté que trois fois plus de personnes prenaient des rendez-vous qu’avant l’élection. Marco Permunian d’Italian Citizenship Assistance a demandé à son personnel d’arriver tôt le jour suivant l’élection. Les téléphones de son bureau ont commencé à sonner à 6 heures du matin et n’ont pas cessé.

Depuis l’élection, les craintes se sont réalisées ; de nombreux Américains subissent un véritable préjudice à leur qualité de vie en raison de la série de coupes budgétaires et d’ordres exécutifs. Les raids DOGE sur les agences gouvernementales fédérales ont entraîné des milliers de professionnels se retrouvant soudainement sans emploi. Malgré les promesses de campagne de Trump, le prix des aliments n’a pas baissé, et les coûts devraient encore augmenter en raison des tarifs récemment imposés. Le comportement erratique de Robert Kennedy au Département de la Santé et des Services sociaux représente une menace claire pour le bien-être américain, tout comme les coupes drastiques au budget de l’Institut national de la santé, où se déroulent des recherches de pointe sur le cancer.

Un effet inattendu de la présidence de Trump est le sentiment de honte que ressentent désormais de nombreux Américains. Les coupes à l’USAID, l’agence responsable de l’aide aux pays pauvres, semblent cruelles et mesquines. Ce sentiment de honte a été exponentiellement amplifié par le traitement récent de l’Ukraine et l’amitié alarmante de Trump avec Poutine. Sur les réseaux sociaux, un lamentement résonne : « Je n’ai jamais été aussi honteux d’être Américain. »

Les Américains mécontents semblent penser qu’ils seront accueillis partout où ils souhaitent aller, une attitude qui reflète peut-être leur sentiment de droit. En fait, tous les pays limitent l’immigration, tout comme le fait les États-Unis. Certains, cependant, reconnaissent les avantages d’offrir des permis de résidence aux Américains hautement qualifiés — le genre que les États-Unis ne peuvent se permettre de perdre. Un programme espagnol est destiné aux travailleurs indépendants, en particulier dans les industries technologiques, qui peuvent facilement déplacer leur entreprise en Espagne. Le Portugal a un programme de visa doré ouvert à ceux qui sont prêts à investir 500 000 € immédiatement, ou à faire un don de 250 000 € à une œuvre de charité portugaise. Le programme fait une large publicité sur les réseaux sociaux, mettant en avant la bonne cuisine du Portugal, son climat agréable, son faible taux de criminalité et l’absence d’armes.

Il est facile de balayer cet intérêt pour l’émigration comme le gémissement typique de libéraux mécontents ; ils sont raillés comme des « flocons de neige » accoutumés à obtenir ce qu’ils veulent. Quoi qu’il en soit, il y a une grande différence entre parler de partir et le faire réellement. Malgré ce que ce sondage suggère, je doute que sept millions d’Américains partent réellement dans un avenir proche. Les complexités de l’arrachage des racines, de laisser la famille derrière, de négocier le processus de visa complexe et de trouver réellement un nouveau foyer amèneront sans aucun doute un bon nombre à abandonner l’idée et à se vautrer dans le mécontentement.

Cependant, le point important n’est pas que les gens quitteront réellement les États-Unis, mais plutôt qu’ils en parlent sérieusement. C’est ce qui est sans précédent. Il y a eu beaucoup de couverture de cette tendance dans les médias traditionnels ces derniers temps, mais presque chaque écrivain manque un point crucial : l’Amérique n’est pas censée être un endroit que les gens veulent quitter. Elle a construit sa réputation sur le fait d’être la terre promise, l’apogée de l’ambition.

Quand je grandissais dans le sud de la Californie, on m’a appris que l’Amérique était le meilleur pays sur terre. C’était la terre des libres, comme si la liberté n’existait vraiment nulle part ailleurs. C’est ce que tout le monde continue d’apprendre ; c’est l’Évangile américain. Le mythe est renforcé par le fait que la plupart des Américains ne voyagent pas en dehors des États-Unis et que ceux qui le font échouent souvent à s’immerger dans d’autres cultures. Confortables dans un cocon d’exceptionnalisme imaginaire, ils ont du mal à reconnaître que la liberté et la prospérité pourraient exister ailleurs.

« C’était la terre des libres, comme si la liberté n’existait vraiment nulle part ailleurs. »

Cependant, lorsque les Américains passent un temps prolongé à l’étranger, une transformation se produit souvent. J’ai été témoin de cela lorsque j’ai enseigné à l’Université de St Andrews, où environ 20 % de mes étudiants étaient américains. Ils arrivaient en tant que Yanks par excellence — auto-satisfaits et confiants — mais leurs certitudes étaient progressivement ébranlées. À la fin de leur diplôme de quatre ans, ils en venaient à la réalisation que l’Amérique n’était pas parfaitement unique. Chaque année, certains demandaient des conseils sur la façon de rester en Grande-Bretagne. J’étais censé être une autorité, ayant emprunté le même chemin des décennies auparavant, quand c’était, cependant, beaucoup plus facile.

Ma mère, après être arrivée en Amérique des Pays-Bas en 1950, a eu l’expérience typique de l’immigrant : elle a travaillé de longues heures, a mis ses cinq enfants à l’université, a acheté une maison. Elle croyait que l’Amérique lui avait été bonne. Puis, tard dans sa vie, elle a visité son lieu de naissance et a découvert que ses vieux amis jouissaient d’une meilleure qualité de vie. Ils n’avaient pas à s’inquiéter de la retraite, de dettes médicales écrasantes ou de se faire tirer dessus. Elle a commencé à se demander si elle avait fait une grosse erreur. Peut-être heureusement, la démence l’a empêchée de voir l’ensemble de sa fortune disparaître dans le gouffre des soins de santé.

Au cours des dernières décennies, les Américains ont connu des échecs éclairants — dans les soins de santé, la violence armée, l’éducation, le logement et la qualité de vie. Les plus ouverts d’esprit parmi eux explorent de meilleures options ailleurs. Cela, je suppose, est à attendre d’un peuple qui croit en son droit inaliénable d’être heureux. Suprêmement confiant, Trump a dit aux mécontents que s’ils n’étaient pas heureux, ils devraient simplement partir. Restez à l’écoute, Monsieur le Président, ils pourraient bien le faire. Pour certaines personnes, réaliser le rêve américain pourrait nécessiter de quitter l’Amérique.