« La première chose que nous faisons : tuons tous les avocats ». C’est le cri de Dick le Boucher, l’un des compagnons rebelles de Jack Cade dans Henri VI, partie 2 de Shakespeare. Le Cade historique avait levé une armée hétéroclite pour lutter contre les impôts élevés et la corruption de la classe dirigeante. Les experts, en d’autres termes, avaient été jugés insuffisants.

Bien qu’un abattage littéral des experts puisse être un pas de trop, la plupart d’entre nous en ont probablement assez de ceux qui semblent croire que la fallacie « argument d’autorité » est un moyen convaincant de régler un débat. Nous vivons ce que le philosophe allemand Jürgen Habermas a décrit comme une « crise de légitimation », par laquelle le public a perdu confiance dans les figures d’autorité. Les journalistes, les universitaires et ceux qui occupent des postes de pouvoir politique ont continuellement trompé le public au service de l’idéologie woke. Alors que leur ère touche progressivement à sa fin, nous serons laissés avec les conséquences. Et alors que nous entrons dans la prochaine phase de la guerre culturelle, l’un de nos principaux défis sera de réparer ce dommage.

Quiconque a prêté attention aura remarqué que ceux qui se plaignent de « désinformation » (représentation erronée non intentionnelle) et de « désinformation » (tromperie intentionnelle) sont généralement ceux qui en sont les plus responsables. La semaine dernière, la BBC s’est excusée d’avoir diffusé un documentaire supposément impartial sur Gaza présenté par le fils d’un responsable du Hamas. Un interviewé a été entendu louant le leader terroriste décédé Yahya Sinwar pour son « djihad contre les Juifs », tandis que les sous-titres de la BBC ont mal traduit sa phrase en « combattre et résister aux forces israéliennes ».

Ensuite, il y a les tentatives continues des médias traditionnels de révisionnisme historique. Le mois dernier, nous avons entendu Margaret Brennan de CBS affirmer que l’Holocauste n’était pas causé par un antisémitisme féroce et génocidaire, mais par l’armement de la liberté d’expression. À peu près au même moment, Rachel Maddow de MSNBC tentait d’éliminer les hommes et les femmes homosexuels de leur propre histoire en insistant sur le fait que l’émeute de Stonewall en juin 1969 était « une émeute de personnes trans ». The Guardian a fait la même affirmation frauduleuse selon laquelle les émeutes étaient « dirigées par des femmes trans de couleur » et qu’une femme trans noire nommée Marsha P. Johnson « a lancé la première brique ». De son propre aveu, Johnson était une drag queen qui ne s’identifiait pas comme femme et n’était même pas présente lorsque les émeutes ont commencé. Ce n’est pas du journalisme ; c’est de la propagande.

Ce genre de déformation de la vérité est une caractéristique inévitable du discours humain, c’est pourquoi une presse fiable est une caractéristique essentielle d’une démocratie fonctionnelle. Pourtant, la semaine dernière, BBC News observait les « pronoms préférés » d’un violeur d’enfants aussi jeunes que trois ans. En septembre 2023, Joan Smith a écrit un article pour UnHerd sur la façon dont les rédacteurs du Financial Times lui avaient demandé d’insérer un mensonge délibéré dans une critique pour promouvoir les principes du genderisme. La raison de cela est devenue claire en mars dernier, lorsque des lanceurs d’alerte du Financial Times ont exposé l’étendue à laquelle la publication est idéologiquement capturée, fuyant son « Kit d’outils pour la diversité et l’inclusion » à l’écrivain James Esses. Il y a peu de publications traditionnelles qui fonctionnent aujourd’hui sans prioriser la fidélité à cette idéologie mourante plutôt qu’un reportage précis.

Le problème de l’académie est encore plus prononcé. Dans la plus récente enquête complète sur les universitaires, le University and Colleges Union a constaté que 56 % de ses membres croyaient que la liberté d’expression dans l’enseignement supérieur était en déclin et que « l’autocensure est très courante », et 19,1 % des répondants dans les pays de l’Union européenne ont admis s’autocensurer au travail, contre 35,5 % du personnel enseignant au Royaume-Uni. Le rapport a souligné comment « de nombreux membres du personnel ont vu leur liberté académique abrogée et ont ainsi été soumis à un traitement cruel et dégradant de la part de leurs pairs, en raison de leurs opinions académiques » et que la pratique de l’autocensure était le principal facteur empêchant « l’incidence de harcèlement, de pression psychologique et d’autres comportements inacceptables d’être encore plus élevée ».

La conclusion était déchirante : « l’auto-censure à ce niveau semble tourner en dérision toute prétention des universités à être des modèles de liberté d’expression et à défendre un discours sans entrave dans la quête de la connaissance et de la liberté académique. » Dans son nouveau livre Mauvaise Éducation, Matt Goodwin appelle cela le « code secret du silence » dans le milieu académique — qu’il compare au concept mafieux de omertá — selon lequel « peu importe à quel point la crise devient manifestement évidente, peu importe à quel point ces anciennes grandes institutions échouent visiblement à aider nos jeunes, vous ne devez jamais, au grand jamais, dire aux gens à l’extérieur ».

« Il y a peu de publications grand public aujourd’hui qui ne privilégient pas la fidélité à cette idéologie mourante plutôt qu’un reportage précis. »

Les sciences humaines ne sont pas non plus à l’abri. Récemment, j’ai eu ma propre expérience avec la pensée idéologique enracinée des historiens de l’art. J’avais écrit un article pour le Washington Post sur le chef-d’œuvre perdu de Léonard de Vinci La Bataille d’Anghiari, une peinture qui pourrait encore exister derrière une fresque dans le Palazzo Vecchio de Florence. Pendant des années, des experts ont affirmé que Léonard ne l’avait jamais peinte, et pourtant j’ai pu citer de nombreux récits historiques d’écrivains du XVIe siècle qui prétendaient l’avoir vue. Plutôt que de s’attaquer aux preuves, les experts qui ont répondu ont simplement réitéré leur hypothèse erronée, comme si affirmer quelque chose plusieurs fois allait magiquement le rendre vrai.

Une lettre au Washington Post de Francesca Fiorani, professeure d’histoire de l’art à l’Université de Virginie, illustre le problème. Elle affirme télépathiquement que mon argument repose sur « l’obsession », comme si un article dans une carrière d’écriture de deux décennies suffisait à qualifier de monomanie. Fiorani n’a soit pas pu, soit n’a pas voulu, daigner aborder les aspects des preuves que j’ai présentées. J’aurais accueilli des arguments contre l’authenticité de ces sources, mais aucun n’est venu. Elle aurait dû prêter attention à l’observation d’Aldous Huxley selon laquelle « les faits n cessent pas d’exister parce qu’ils sont ignorés ».

Bien que nous puissions supposer que les universitaires seraient plus objectifs, il y a de bonnes raisons pour lesquelles le contraire est souvent vrai. Ceux qui travaillent dans l’enseignement supérieur sont particulièrement susceptibles de penser en groupe. Leur travail repose sur la notion de connaissance supérieure, et donc les égos sont facilement blessés lorsqu’ils se révèlent erronés.

De plus, les plus intelligents d’entre nous sont aussi ceux qui sont capables de rationaliser et de justifier les théories les plus improbables. Considérez l’affirmation du Scientific American selon laquelle « l’inégalité entre les athlètes masculins et féminins n’est pas le résultat de différences biologiques inhérentes entre les sexes, mais de biais dans la façon dont ils sont traités dans le sport ». Ainsi, la raison pour laquelle les hommes courent plus vite que les femmes n’a rien à voir avec la masse musculaire, la taille du cœur, la capacité pulmonaire ou la longueur des foulées, mais est attribuable à des stéréotypes sexistes. Même un enfant pourrait expliquer le défaut de ce raisonnement.

Et bien que la suggestion selon laquelle la pandémie de Covid était le résultat d’une fuite de l’Institut de virologie de Wuhan soit désormais largement acceptée comme crédible, il n’y a pas si longtemps, elle était rejetée par des experts de premier plan comme une « théorie du complot raciste ». Lorsque la biologiste moléculaire Alica Chan et l’écrivain Matt Ridley ont publié une défense de cette théorie dans leur livre Viral : La recherche de l’origine du Covid-19, Michael Hiltzik dans le Los Angeles Times a affirmé que les auteurs plaçaient « une théorie du complot entre des couvertures pour se déguiser en enquête scientifique sobre ». La certitude de Hiltzik était prématurée. En décembre 2024, le sous-comité sélectionné du gouvernement des États-Unis sur la pandémie de coronavirus a publié son rapport final confirmant que la théorie de la fuite de laboratoire était très probablement vraie.

Selon de nombreux membres de la classe politique, la censure est la solution au problème d’un public qui n’acceptera pas ces récits fabriqués. Semblant sans ironie, la présidente non élue de la Commission européenne — Ursula von der Leyen — a annoncé son intention de créer un « Bouclier de démocratie européenne » pour protéger les citoyens de l’UE contre la « désinformation » en ligne. Apparemment, les électeurs sont trop capricieux pour écouter des arguments et porter des jugements par eux-mêmes ; il suffit de quelques publications sur les réseaux sociaux de la part de bots russes et ils marcheront, comme des automates, vers les urnes pour exécuter les ordres de puissances étrangères malveillantes. Tel est le respect dans lequel ces bureaucrates de l’UE tiennent les personnes qu’ils sont censés représenter.

Pire encore, von der Leyen a comparé la liberté d’expression à un virus. S’exprimant l’année dernière au Sommet de la démocratie de Copenhague, elle a déclaré : « À mesure que la technologie évolue, nous devons renforcer l’immunité sociétale contre la manipulation de l’information. Car des recherches ont montré que le pré-bunking est beaucoup plus efficace que le debunking. Le pré-bunking est essentiellement l’opposé du debunking. » Elle a ensuite ajouté : « En bref, la prévention est préférable à la guérison. Peut-être que si vous considérez la manipulation de l’information comme un virus. Au lieu de traiter une infection, une fois qu’elle s’est installée, c’est le debunking. Il est bien mieux de vacciner afin que le corps soit inoculé. Le pré-bunking est la même approche. »

En tant que nouveau synonyme de « censure », le « pré-bunking » se classe aux côtés de « pré-crime », « crime de pensée » et « sécurité publique » dans le lexique dystopique. La réplique sans réponse à cela a été écrite par le poète romain Juvénal il y a presque 2000 ans : quis custodiet ipsos custodes ? (« qui surveille les surveillants ? »). L’autorité du censeur présuppose une sorte d’omniscience. Comme l’a dit John Milton dans son Areopagitica : « Comment les licencieurs peuvent-ils être dignes de confiance, à moins que nous ne puissions leur conférer, ou qu’ils ne s’approprient au-dessus de tous les autres dans le pays, la grâce de l’infaillibilité et de l’intégrité ? »

Pour ma part, je ne fais pas confiance à von der Leyen ou à quiconque de son acabit pour arbitrer la différence entre la réalité et la fiction. Je ne fais plus confiance aux universitaires, aux médias traditionnels ou aux politiciens pour donner la priorité aux faits plutôt qu’aux mensonges commodes. Alors que nous entrons dans l’ère post-woke, nous allons devoir trouver un moyen de reconstruire les réputations de nos institutions capturées. Je ne prétends pas savoir comment cette crise de légitimation peut être rectifiée, mais cela ne sera possible que lorsque ceux qui sont au pouvoir surmonteront leur mépris pour le public et raviveront leur respect pour la primauté de la vérité.