Dans un retournement surprenant de la confrontation au bureau ovale entre Zelensky et Trump et la suspension de l’aide militaire américaine à l’Ukraine, Kyiv a annoncé, tard mardi, sa volonté de mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat de 30 jours — à condition que Moscou accepte de réciproquer. Cela a suivi des discussions initiales entre des représentants américains et ukrainiens à Jeddah, en Arabie Saoudite, incitant Washington à reprendre rapidement son assistance militaire à l’Ukraine. « La balle est maintenant dans le camp de la Russie », a déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio — un sentiment partagé par plusieurs dirigeants européens.

Cela marque un changement significatif dans l’approche des États-Unis pour mettre fin au conflit. Auparavant, Washington cherchait à faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle accepte un accord négocié par les États-Unis et la Russie, largement selon les termes de Moscou. Maintenant, l’Amérique tente de contraindre la Russie à accepter un cessez-le-feu comme première étape vers un plan de paix plus large — avertissant que si Moscou refuse, « nous saurons malheureusement quel est l’obstacle à la paix ici », comme l’a dit Rubio.

Il reste incertain de savoir si la Russie acceptera. Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne considérait pas un cessez-le-feu comme viable sans un cadre plus large pour les négociations. Mais les parties sont loin de s’accorder sur ce cadre plus large. Les exigences de la Russie sont claires : avant tout, la reconnaissance légale par l’Ukraine et l’Occident des territoires annexés par la Russie comme faisant partie de la Fédération de Russie.

Cependant, il y a quelques jours, Zelensky a réitéré son opposition à toute concession territoriale, tandis que tous les dirigeants européens (sauf Orbán) ont esquissé une « stratégie de paix » qui impliquait de renforcer les capacités militaires de l’Ukraine (y compris par la livraison de systèmes de défense aérienne, de munitions et de missiles) afin d’améliorer sa position à la table des négociations et d’atteindre un accord qui « respecte l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». En d’autres termes, aucune concession territoriale. Cela serait suivi de fortes garanties de sécurité sous la forme de troupes européennes (c’est-à-dire de l’Otan) sur le terrain — une demande reprise par Zelensky mais fermement rejetée par la Russie.

Il est difficile de voir pourquoi Moscou accepterait un cessez-le-feu dans ces conditions — surtout alors qu’il continue de réaliser des gains sur le champ de bataille. Mais cela pourrait précisément être le point de vue de Zelensky et des dirigeants européens : « mettre la balle dans le camp de la Russie », anticipant que Moscou rejettera l’offre — leur permettant ainsi de dépeindre la Russie comme désintéressée par la paix. Si tel est le cas, cela signifierait que Trump a été acculé par le parti pro-guerre.

En effet, depuis que Trump a commencé des négociations avec Poutine pour mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine, les dirigeants européens ont tout fait pour faire échouer ses efforts de paix, détourner les négociations et prolonger le conflit. Après tout, leur insistance sur une « paix juste et durable », et leur accent sur l’« intégrité territoriale » de l’Ukraine, est en effet une recette pour continuer la guerre sous le couvert de « paix par la force » — la même stratégie échouée qui a conduit l’Ukraine dans ce désastre en premier lieu. Pendant ce temps, les Européens ont dévoilé un plan de réarmement ambitieux, visant à dissuader les prétendues ambitions expansionnistes de la Russie — sinon à se préparer réellement à une guerre avec la Russie.

Ce n’est pas le comportement de ceux qui cherchent réellement la paix. Il en va de même pour l’insistance de Zelensky sur l’intégrité territoriale et les casques bleus européens — deux points inacceptables pour la Russie. Ajoutant aux contradictions, quelques heures seulement avant la réunion États-Unis-Ukraine à Jeddah, l’Ukraine a lancé sa plus grande frappe de drones à ce jour sur la région de Moscou, tuant au moins trois personnes — une manière inhabituelle d’entrer dans des pourparlers de paix.

À ce stade, le résultat le plus probable est donc une continuation de la guerre — du moins à court terme. Ce serait la pire façon d’avancer pour l’Ukraine : plus la guerre se prolonge, plus la position de l’Ukraine se détériorera. Cependant, du point de vue de Zelensky, cela a du sens. Si la guerre devait se terminer, sa carrière politique serait probablement terminée — et, dans un sens plus extrême, sa vie même pourrait être en danger. En d’autres termes, les intérêts de l’Ukraine ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de Zelensky.

Il en va de même pour l’Europe. Du point de vue des intérêts fondamentaux de l’Europe, c’est totalement irrationnel. Loin de protéger l’Europe, l’accroissement militaire du continent pourrait très bien créer le danger même qu’il prétend éviter. La Russie n’a ni les moyens ni l’intention d’envahir l’Europe, pourtant la poursuite de la guerre par procuration et les plans de réarmement de l’Europe n’augmentent que le risque d’escalade. C’est la dynamique exacte que nous avons vue se dérouler dans le cas de l’expansion vers l’est de l’Otan, puis en Ukraine.

Cependant, pour la direction européenne actuelle, admettre une défaite en Ukraine serait un coup politique massif — surtout compte tenu du lourd coût économique supporté par les Européens ordinaires. La guerre est sans doute devenue la seule source de but pour les dirigeants de l’UE ; sans elle, leurs échecs deviendraient douloureusement évidents. Pendant ce temps, l’augmentation massive des dépenses de défense et l’escalade des tensions renforceront encore les lobbies militaro-industriels et solidifieront l’emprise des élites sur la société européenne en sapant les États-providence et en continuant leur étouffement de la démocratie sous le couvert de « lutte contre l’ingérence russe » — comme nous le voyons en Roumanie.

« Loin de protéger l’Europe, l’accumulation militaire du continent pourrait très bien créer le danger même qu’elle prétend éviter. »

Les tensions croissantes avec la Russie offrent également une occasion de centraliser davantage le pouvoir au sein de l’organe supranational de l’UE — la Commission européenne. Comme l’a rapporté Politico : « Les capitales nationales craignent que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’exploite cette crise pour étendre les pouvoirs de Bruxelles à de nouveaux domaines et renforcer son influence vis-à-vis des gouvernements nationaux. »

Cependant, il serait une erreur de considérer la fracture transatlantique actuelle uniquement à travers le prisme des intérêts divergents des dirigeants européens et américains. Au-delà de ces différences, il peut y avoir des dynamiques plus profondes en jeu : une coordination entre l’Europe, l’establishment démocrate et la faction libérale-globaliste de l’État permanent américain — le réseau d’intérêts enracinés s’étendant à la bureaucratie américaine, à l’État de sécurité et au complexe militaro-industriel. Ces réseaux ont tous un intérêt commun à faire échouer les pourparlers de paix et à perturber la présidence de Trump.

Les États-Unis ont, bien sûr, une longue histoire d’influence politique en Europe. Au fil des décennies, ils ont établi des liens institutionnels solides avec les appareils d’État des pays d’Europe occidentale, en particulier parmi leurs services de défense et de renseignement. De plus, l’establishment américain exerce une influence considérable sur le discours public européen à travers les médias anglophones grand public et les think tanks. Ces organisations, telles que le German Marshall Fund, le National Endowment for Democracy, le Council on Foreign Relations et l’Atlantic Council, contribuent à façonner les récits politiques qui dominent la société européenne — et en effet, aujourd’hui, elles sont à l’avant-garde de la promotion de l’idée que « aucun accord n’est mieux qu’un mauvais accord ».

Ses origines remontent à la Guerre froide, les États-Unis promouvant activement l’intégration européenne comme un rempart contre l’Union soviétique. En d’autres termes, l’UE, notamment à travers ses premières itérations, a toujours été liée à l’atlantisme, et cela s’est intensifié après 1991. C’est pourquoi l’establishment technocratique de l’UE — en particulier la Commission européenne — a historiquement été plus aligné avec l’Amérique qu’avec les gouvernements nationaux européens. Ursula von der Leyen, surnommée « la présidente américaine de l’Europe », est un exemple frappant de cet alignement, travaillant sans relâche pour maintenir l’engagement de l’UE envers la stratégie géopolitique belliciste de l’Amérique, notamment en ce qui concerne la Russie et l’Ukraine.

Un outil clé de cette alliance a toujours été l’OTAN, qui joue aujourd’hui un rôle clé dans la contre-attaque des efforts de Trump pour modifier l’approche américaine envers la Russie. Dans ce contexte, la position de l’Europe, bien que ostensiblement dirigée contre Trump, découle de la reconnaissance que des éléments au sein de la classe dirigeante américaine s’opposent fortement aux avances de Trump envers Poutine, nourrissent une profonde animosité envers la Russie et considèrent les menaces du président de se désengager de l’OTAN et de saper d’autres piliers de l’ordre d’après-guerre comme un défi stratégique aux systèmes qui ont soutenu l’hégémonie américaine pendant des décennies.

En d’autres termes, ce qui semble à la surface être un affrontement entre l’Europe et les États-Unis pourrait en réalité être, dans un sens plus fondamental, une lutte entre différentes factions de l’empire américain — et, dans une large mesure, au sein même de l’establishment américain — menée par l’intermédiaire de proxies européens. Après tout, de nombreux dirigeants européens d’aujourd’hui ont de fortes connexions avec ces réseaux.

Cela pourrait expliquer les politiques « irrationnelles » de ces dirigeants, du moins du point de vue des intérêts objectifs de l’Europe — d’abord, leur soutien aveugle à la guerre par procuration dirigée par les États-Unis en Ukraine, et maintenant leur insistance à poursuivre la guerre à tout prix. Selon cette interprétation, les objectifs de l’establishment transatlantique semblent assez clairs : diaboliser Trump, le présentant comme un « apaisateur de Poutine » ; et attiser les angoisses européennes concernant leur vulnérabilité militaire, notamment en gonflant la menace russe, afin de pousser le public à accepter une augmentation des dépenses de défense et la poursuite de la guerre aussi longtemps que possible.

Aucun des deux camps dans cette guerre civile transatlantique n’a véritablement à cœur les intérêts de l’Europe. La faction trumpienne considère l’Europe comme un rival économique, Trump lui-même critiquant à plusieurs reprises l’UE, la qualifiant d’« atrocité » conçue pour « bousiller » l’Amérique. La semaine dernière, il a annoncé des plans pour imposer des droits de douane de 25 % sur les biens européens « très bientôt ». D’autre part, la faction libérale-globaliste voit l’Europe comme un front critique dans la guerre par procuration contre la Russie.

Dans ce contexte, un scénario dans lequel les Européens prolongent la guerre en Ukraine — du moins à court terme — pourrait être considéré comme un compromis entre les deux factions. Les États-Unis peuvent se retirer du bourbier ukrainien tout en poursuivant un rapprochement avec la Russie et en déplaçant son attention vers la Chine et l’Asie-Pacifique, tout en mettant la responsabilité de l’échec à atteindre la paix directement sur Zelensky et les Européens.

Dans le même temps, l’implication continue de l’Europe dans la guerre assure sa séparation économique et géopolitique persistante de la Russie, et renforce sa dépendance économique continue vis-à-vis des États-Unis — en particulier dans le contexte de l’augmentation de ses dépenses de défense, dont une grande partie irait au complexe militaro-industriel américain. En même temps, les représentants européens de l’establishment libéral-globaliste continueraient à utiliser la menace russe pour ancrer leur pouvoir. Dans l’ensemble, cet arrangement pourrait être considéré comme acceptable par les deux parties.

En d’autres termes, comme l’a suggéré le chercheur géopolitique Brian Berletic, ce qui est souvent présenté dans les médias comme un « schisme transatlantique » sans précédent pourrait, en fait, être davantage une « division du travail » dans laquelle les Européens maintiennent la pression sur la Russie tandis que les États-Unis tournent leur attention vers la Chine. Pire encore, le scénario ne changerait pas beaucoup même si un certain type d’accord de paix était finalement conclu. L’Europe supporterait à la fois le coût et la responsabilité des arrangements de sécurité d’après-guerre, tout en restant enfermée dans une nouvelle guerre froide avec la Russie — le tout pendant que les États-Unis sécurisent leur contrôle sur les ressources de l’Ukraine.

Les effets à long terme de cette stratégie laisseraient l’Europe dans un état d’instabilité perpétuelle, ses ressources épuisées par des dépenses de défense continues et son autonomie politique encore plus sapée. Les véritables perdants de cet arrangement seraient les peuples d’Europe — et, bien sûr, l’Ukraine — qui continueront à porter le fardeau de ce tir à la corde géopolitique.