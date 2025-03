L’Europe est consternée. Donald Trump a lancé un appel au réveil qu’elle ne peut ignorer. Nous avons longtemps été dans le déni concernant l’état de notre relation avec l’Amérique, conscients de notre dépendance, mais nous n’avons rien fait pour y remédier. C’est un comportement classique de bloc. C’était la même chose pendant la crise de l’euro, lorsque nos dirigeants continuaient à repousser le problème. Ils le font encore.

Cependant, Mark Carney comprend la nécessité d’agir. Le nouveau Premier ministre canadien a fait deux observations importantes la semaine dernière. La première a été de reconnaître que la relation mutuelle de sa nation avec les États-Unis, basée sur le commerce, l’investissement et la défense, est terminée. C’est aussi simple que cela. Puis il a ajouté quelque chose avec une clarté que je n’ai pas encore entendue de la part d’un leader européen : « Nous devrons réduire de manière drastique notre dépendance aux États-Unis. Nous devrons réorienter nos relations commerciales ailleurs. Et nous devrons faire des choses auparavant jugées impossibles à des vitesses que nous n’avons pas vues depuis des générations. »

Le Royaume-Uni a tenté un tel changement dramatique avec le Brexit. Il a rompu une relation tout aussi profondément imbriquée. La Grande-Bretagne n’a pas réussi à prendre les bonnes décisions politiques pour que son adhésion à l’UE lui soit bénéfique. Mais elle a ensuite échoué à faire les bons choix politiques pour prospérer en dehors de l’UE. Contrairement à certaines prévisions, l’économie ne s’est pas effondrée. Mais elle continue de décevoir. Ni le Royaume-Uni, ni l’Europe, ne semblent avoir tiré les leçons du Brexit.

Imaginez si cela s’était produit à une plus grande échelle – imaginez si le plus grand pays avait quitté le club. Si l’Allemagne avait pris la décision de partir, l’ensemble de l’UE n’aurait eu d’autre choix que de redémarrer son modèle. Le désengagement des États-Unis de la sécurité et de la coopération économique européenne est d’une échelle encore plus grande et il n’y a aucun signe d’un redémarrage.

L’Amérique a occupé un rôle dans l’architecture économique et financière mondiale que personne d’autre ne voulait remplir. Mais Trump est déterminé à annuler cela. Il a imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium ; sur les voitures ; sur la Chine ; et même sur le Mexique et le Canada. Ne souhaitant plus être le prêteur de dernier recours pour l’économie mondiale, il appelle déjà mercredi « Jour de la Libération », lorsque l’annonce de ses soi-disant droits de douane réciproques est attendue. Ceux-ci sont déjà plus élevés et plus complets que ce que le Président avait promis pendant sa campagne électorale.

Non content de perturber l’économie mondiale, Trump a également bouleversé la relation de sécurité transatlantique. L’OTAN restera formellement opérationnelle. Mais la nature inconditionnelle de la garantie de sécurité de l’OTAN, telle qu’énoncée dans l’article 5 du traité, est radicalement différente de la version transactionnelle de Trump. Il a répété qu’il ne fournirait de protection qu’aux membres de l’OTAN qui sont prêts à respecter les objectifs de dépenses de défense convenus.

Cela a été confirmé dans les messages Signal divulgués, dans lesquels des responsables de l’administration discutaient d’opérations militaires classifiées. L’aspect le plus inquiétant pour nous n’est pas la violation de la sécurité. C’est le mépris absolu qu’ils ont exprimé pour les Européens. Moi aussi, j’ai critiqué l’échec de l’Europe à respecter les objectifs de dépenses de défense convenus. J’ai également caractérisé la mentalité européenne de « faire payer le voisin ». Mais quand Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qualifie les Européens de « profiteurs », et que JD Vance dit qu’il déteste « renflouer l’Europe encore une fois », alors ce n’est pas un commentaire, c’est désormais une politique. La conversation portait peut-être ostensiblement sur l’attaque des États-Unis contre les Houthis — mais ce sont les Européens qui ont vraiment été abattus.

Alors, où allons-nous à partir de là ? D’abord, l’Europe doit cesser de réagir et commencer à agir. La réaction est pour les perdants. L’UE se prépare à riposter, mais regardez simplement ce qui s’est passé lorsque Trump a imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a immédiatement annoncé des droits de douane de rétorsion de l’UE. Trump a répliqué le lendemain par un tweet, dans lequel il menaçait de droits de douane de 200 % sur les vins et champagnes européens. Sous la pression de la France et de l’Italie, les plus grands exportateurs de vin d’Europe, la Commission est immédiatement partie en retraite et a reporté les droits de douane de rétorsion. C’est le problème lorsque vous avez des excédents commerciaux importants et persistants. Vous pensez que vous êtes fort et prospère, mais en réalité, vous êtes faible et dépendant, et vulnérable aux politiques commerciales protectionnistes. Un excédent commercial signifie qu’il y a beaucoup plus de biens européens aux États-Unis que de biens américains en Europe. Nous allons manquer de choses à taxer bien avant que Trump ne le fasse.

L’Europe parle d’imposer des droits de douane sur les services. Elle a un certain levier ici. Les États-Unis ont un excédent dans les services par rapport à l’Europe. Donc ici, les rôles sont inversés. Mais l’excédent de biens de l’Europe est deux fois plus important que son déficit de services. Et nous devrions nous rappeler que ce sont les consommateurs qui paient les droits de douane. Le public américain pourrait être moins contrarié par un droit de douane sur une voiture allemande parce que des alternatives existent sur le marché américain ; tandis que les consommateurs européens sont complètement investis dans la franchise de services d’Apple, pour laquelle il n’existe pas d’alternatives.

Ce ne sont pas seulement les déséquilibres commerciaux qui favorisent les États-Unis. En extrême limite, l’Amérique pourrait couper l’accès de l’Europe aux marchés financiers américains. L’économie européenne s’effondrerait du jour au lendemain. Ils pourraient parler de « force et de confiance en soi » et insister, comme l’a fait Robert Habeck, sur le fait qu’ils ne reculeront pas, mais il n’existe aucun scénario dans lequel l’Europe, ou le Canada, pourrait gagner une guerre commerciale contre les États-Unis, pas même viser un match nul.

Mais ils pourraient agir. Ils pourraient faire ce que Carney suggère et changer leurs modèles économiques. Si les États-Unis vont arrêter d’acheter des biens européens, alors l’Europe devra acheter les siens. Cela signifie une expansion calculée de l’investissement et de la demande. La plupart de cela devrait venir du secteur privé — mais le secteur public devrait soutenir cela activement. Cela nécessiterait une recalibration complète de l’économie du bloc : des impôts plus bas, possiblement un dépassement temporaire de l’emprunt public, mais principalement beaucoup de déréglementation pour libérer l’esprit entrepreneurial. C’est ce que le Royaume-Uni aurait dû faire après le Brexit — et ne l’a pas fait.

L’UE, peut-être avec l’aide du Canada, devrait commencer à promouvoir l’euro comme un rival du dollar. Ce ne serait pas un exercice de marketing. Encore une fois, cela nécessiterait un redémarrage de la manière dont l’Europe conduit sa politique économique. Plutôt que de réaliser un excédent commercial par rapport au reste du monde, l’Europe devrait tenter de remplir le rôle que les États-Unis abandonnent sous Trump et commencer à importer plus qu’elle n’exporte.

Tout cela est théoriquement possible. Mais, hélas, je ne le vois pas se produire. Il suffit de regarder la réaction au Royaume-Uni après que le gouvernement travailliste a imposé quelques coupes mineures dans les prestations sociales, principalement pour les paiements d’invalidité. Les Européens bénéficient de systèmes de protection sociale complets, comme le Crédit Universel au Royaume-Uni, ou le Revenu de Citoyenneté en Allemagne. Les États-Unis dépensent beaucoup moins pour ce type de transferts sociaux que les Européens. Là où les Européens ont des aides au logement, les Américains ont des refuges et des bons alimentaires. Carney a raison de dire que la transformation économique requise dépasse tout ce que nous avons vu depuis des générations.

Je doute que les gouvernements de coalition européens et les parlements fragmentés aient la volonté politique et les majorités nécessaires pour réaliser un tel changement. L’Europe que je connais est confortable mais divisée — une combinaison peu propice au changement. Je pense qu’il est plus probable que les Européens échouent encore une fois à se lever à la hauteur de l’occasion. Ils pourraient trouver plus opportun de payer à Trump l’argent de protection qu’il demande, en échange de garanties de sécurité. Les Européens deviendront plus pauvres au fil des ans, et le dollar restera la principale monnaie mondiale. En d’autres termes : Trump gagne.

Ces Européens qui se plaignent le plus bruyamment de Trump sont les mêmes qui s’opposeront à l’action nécessaire pour nous rendre plus indépendants de lui. Ils s’opposeront à une augmentation des dépenses de défense, à une réduction des dépenses sociales, à des impôts plus bas, à la déréglementation et à l’ouverture des cartels d’affaires pour permettre aux nouvelles générations d’entrepreneurs de prendre leur place. Au niveau de l’UE, ils s’opposeront à la suppression des barrières internes au marché unique, et à l’inversion de l’objectif de zéro émission nette, de la gouvernance d’entreprise et de la législation technologique qui est devenue un tel fardeau pour les entreprises européennes.

Lorsque Trump fera sa grande annonce mercredi, je m’attends à ce que les Européens crient ou fassent des menaces vides, ou tombent dans la dépression. Et ils seront tous concentrés sur l’homme. Mais ce qu’ils devraient faire, c’est sortir Trump de l’équation et commencer à agir.

Le premier ministre canadien a l’avantage d’être un pas en avant par rapport à l’Europe. Il a accepté l’énormité de la situation et réfléchit à la suite. Les Européens, en revanche, sont coincés dans une impasse jonchée de canettes du passé, et malheureusement, il n’y a plus d’endroit où les frapper.