En 1989, David Duke, ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, a été élu à la chambre des représentants de la Louisiane. À l’université, il avait défilé sur le campus en uniforme nazi ; au moment où il dirigeait le Klan dans les années 70, il imposait un respectabilité en costume aux membres du groupe suprémaciste blanc. Il leur interdisait d’utiliser le mot en n devant la presse et veillait à être vu dans les vêtements d’un politicien en herbe plutôt que dans les robes blanches d’un Klansman. Il a également admis des femmes. Lorsqu’il a remporté son poste, le LA Times a écrit que Duke, alors âgé de 38 ans, avait « humilié les médias en mettant de la distance entre lui et les idées qu’il avait défendues pendant 20 ans ». Son rapport horrifié sur son élection concluait : « Duke, avec ses cheveux blonds, sa moustache sombre et son élocution articulée, était aussi cool que l’autre côté de l’oreiller — un candidat parfait pour les médias. »

L’élection de Duke a été une honte pour le Parti républicain et a été violemment opposée par ses membres traditionnels. Il avait cependant réussi à coopter l’esthétique de ce courant dominant. Maintenant, cette dynamique est à l’œuvre dans le Parti républicain une fois de plus, sauf que cette fois, ceux au pouvoir ont découvert une tolérance sans précédent pour les extrémistes. Duke a rapidement été écarté de la vie politique, la machine centriste se mettant en marche pour éliminer une anomalie toxique. Mais sous le second mandat de Donald Trump, la séduction de ceux ayant des vues extrémistes est devenue non seulement acceptée, mais un atout.

Les ultras n’ont plus besoin de se cacher. Les Américains ont dépassé l’âge du « candidat parfait pour les médias », des costumes impeccables et Persilschein ; ce qu’ils veulent maintenant, c’est un pétard dont la folie et la méchanceté sont bien et vraiment affichées. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés avec le chef d’un département gouvernemental faisant un salut nazi, quelque chose que Duke n’aurait jamais osé — mais avec cette nouvelle génération de républicains, la volatilité est le but.

L’ascension de Duke avait beaucoup à voir avec la race — il se présentait dans le district 81 au nom dystopique, où 99,6 % de la population était blanche et beaucoup ressentaient du ressentiment envers la population noire de la Nouvelle-Orléans voisine. Trump, en revanche, a été élu par un large éventail d’Américains, surprenant les commentateurs avec sa victoire à travers les lignes raciales. Cette fois-ci, les plus grands zélotes sont les misogynes, et la division se fait entre les hommes et les femmes.

Une grande partie de MAGA concerne la réappropriation de la masculinité, dépoussiérant un credo mussolinien de virilité écrasé par des décennies de féminisation. En pratique, la population de la Maison Blanche reflète la cafétéria générique d’un lycée. Le superpouvoir de MAGA de Trump repose sur son adoption de trois « foules » distinctes : les sportifs, les nerds et les intimidateurs. Ce ne sont pas des alliances faciles : Trump lui-même représente cette première classe, le patriarche américain qui fait un clin d’œil, entouré de femmes blondes et d’hommes musclés. Sa marque de masculinité est un départ du réaganisme patricien et familial ; voici un président connu, pour le dire généreusement, pour son tempérament sanguin, qui a été surpris sur un micro chaud à se vanter de saisir les femmes « par le sexe », et qui a dit à une candidate de Apprentice que son offre de se mettre à genoux pour supplier les juges serait « une belle image ». C’est une vulgarité des années 70, celle d’un cadre qui flirte avec les secrétaires — et malgré ses années avancées et, eh bien, son titre, cela transparaît sans être atténué. Ainsi, il complimente le Premier ministre britannique sur sa « belle femme », ajoutant qu’il est « très impressionné » par Victoria Starmer. Chapeau, mec — comment as-tu réussi ça ! Trump, tu vois, est le sportif par excellence.

Mais même les sportifs doivent parfois s’associer avec des nerds. Pour les excroissances étranges de la Silicon Valley, Elon Musk et ses jeunes hackers de DOGE se sont révélés généralement utiles à Trump. Ces neurodivergents peu sexy, peu brillants et non élus sont les prétendus cerveaux derrière l’opération. Mais peut-être que ces mathématiciens à dents de lapin échoueront à réduire les dépenses départementales. Ils pourraient plutôt tout gâcher, comme cela s’est produit lors de l’« aveu embarrassant » de Musk selon lequel DOGE avait « accidentellement annulé » des initiatives de prévention de l’Ebola dans le cadre des coupes de l’USAID. Mais les hypothèses de Trump sur Musk dans le mythe du lycée américain ont du sens : les récits des vrais jours d’école de Musk le décrivent comme membre de l’équipe d’échecs, poussé dans les escaliers par des enfants populaires, hospitalisé à cause des coups de harceleurs. On pourrait penser qu’il fait un étrange compagnon pour la foule macho de MAGA — mais sa présence a du sens lorsqu’on la considère à travers le prisme de la masculinité trumpienne.

Ragaillardis par leur soudain statut de titans des réseaux sociaux, les nerds peuvent pour la première fois séduire toutes les filles et obtenir les éloges dont ils avaient peut-être rêvé. Musk, un père pronataliste de 14 enfants avec une horde de mamans de bébés, a été lié à Talulah Riley, Grimes, Amber Heard et bien d’autres encore. Sa première femme, Justine, a écrit en 2010 qu’elle avait été sa « femme de départ » ; il lui a dit, le jour de leur mariage, qu’il serait l’« alpha » de leur relation, et plus tard que si elle était son employée, il la licencierait. Il a interdit les ours en peluche à ses fils une fois qu’ils ont eu sept ans, et plus tard, il a eu des jumeaux avec une amie commune pendant que la mère porteuse (qui d’autre ?) était enceinte de son troisième bébé avec Grimes.

Mais il n’est pas Andrew Tate ; s’il est manipulateur, il n’est pas honnête à ce sujet, et ce n’est pas un harem. Tate ne se ferait pas prendre à dire à un intervieweur qu’il était un « fou d’amour ». Au lieu de cela, Musk est un technocrate romantique — cette amie commune mentionnée précédemment n’était pas une amante mais une femme, Shivon Zilis, ayant besoin d’un donneur de sperme ; « Il veut vraiment que des gens intelligents aient des enfants, donc il m’a encouragée à le faire », a-t-elle dit au biographe de Musk. « Je ne peux pas penser aux gènes que je préférerais pour mes enfants. » Bien que la fécondité borderline incontinent de Musk puisse sembler menaçante pour la famille américaine conventionnelle — modélisée par le vice-président JD Vance — cela renforce également son cas en tant que nerd faisant les devoirs des enfants populaires.

Sur l’autre flanc de Trump se trouvent les harceleurs scolaires, dont Andrew Tate est sûrement le plus méchant. Tate et son frère Tristan se sont envolés pour la Floride le 27 février après avoir été libérés de leur assignation à résidence en Roumanie, où ils sont accusés de trafic humain, Andrew étant également accusé de viol. Une vidéo d’un Andrew âgé de 25 ans qui prétend le montrer en train de fouetter et d’abuser sexuellement d’une fille — les rapports sur son âge varient — a refait surface sur X depuis son arrivée en Amérique ; l’indignation a été exprimée, mais rien, prévisiblement, n’a été fait à ce sujet. Les liens de Tate avec MAGA remontent à loin : Musk a restauré son compte X banni en prenant le contrôle du site en 2022 ; le fils de Trump, Donald Jr, a qualifié l’arrestation des frères en Roumanie d’« absolute insanity » ; l’avocat des Tate a répondu à une question sur le fait de savoir si le président avait personnellement aidé à leur libération en disant : « Faites le calcul. Ces gars sont dans l’avion. »

La cour clandestine de l’administration Trump envers les Tate ne concerne pas seulement eux. Il s’agit d’une vision de la masculinité violente — spécifiquement de l’homme autodidacte, qui grimpe au sommet sur un tas de corps de femmes. Les Tate incarnent ce misogyne aspirant. Le propre parcours de Trump a été commodément oublié, mais n’oublions pas qu’il a lui-même été reconnu coupable d’agression sexuelle. Son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a accepté un règlement financier avec une femme qui l’a accusé de viol en 2017 ; le choix initial de Trump pour procureur général, Matt Gaetz, aurait « régulièrement » sollicité la prostitution, y compris auprès d’une fille mineure.

Ce ne sont pas des coïncidences : oui, les hommes grossiers aiment la compagnie — mais la sanction implicite de la haine et de l’abus des femmes sous le couvert d’un machisme flamboyant attire une génération de jeunes hommes désenfranchis qui se sentent lésés par le féminisme et qui ont divisé le vote de la Génération Z en novembre. Ces garçons vivent dans le monde ambiant du podcast bro, avec lequel Barron Trump a encouragé son père à s’engager pendant sa campagne. Presque tous les hommes MAGA, y compris Trump, Musk et Tucker Carlson, sont apparus, par exemple, sur le podcast Full Send des « Nelk Boys », un canal de blagues devenu un hub de commentaires de droite. L’émission a eu Andrew Tate la semaine dernière, qui a vanté que « je serais en prison en ce moment » si Trump n’avait pas gagné.

Tout comme David Duke, faire entrer Tate du froid légitime des haines réprimées chez les électeurs, qui se sentent justifiés dans leur ressentiment envers un groupe (alors, les Noirs et les Juifs ; maintenant, les femmes) par la présence de quelqu’un qui a agi sur ce ressentiment de la manière la plus explicite et baroque possible avant de serrer des mains et sourire à nouveau avec le courant dominant. L’élection de Duke est maintenant considérée comme une période sombre pour le Parti républicain ; les associations MAGA avec le geek Sieg-Heiling de la Silicon Valley, Musk, et le probable trafiquant de sexe Tate pourraient un jour être vues de la même manière.

L’alliance entre les sportifs, les nerds et les intimidateurs de la nouvelle cour de Trump pourrait s’avérer fragile. Elon Musk et Andrew Tate sont des perturbateurs dynamiques du type souvent observé dans les premières étapes anarchiques des régimes autoritaires. Mais bien qu’unis par des compulsions « alpha » et des traces de femmes victimisées, ils ne forment pas une union naturelle en aucun cas. Chacun devrait s’attendre à un long couteau dans le dos lorsqu’il ne sera plus utile à Trump.

Jusqu’à ce moment-là, nous devons nous contenter du fait que nous avons abaissé les normes acceptées de la vie publique au-delà de toute comparaison, au service d’une vision de la masculinité qui, nous le savons, a déjà des conséquences réelles, et souvent fatales, pour les femmes. La chose la plus effrayante à propos de cette nouvelle génération d’hommes soutenant Trump est que, plutôt que d’enterrer leur radicalisme sous des costumes et des euphémismes, ils l’affichent — les signaux de détresse sont devenus des provocations ouvertes. Le machisme MAGA concerne le spectacle du chaos et de la domination, une vision véritablement fasciste de l’homme. L’imprévisibilité brute de ces acolytes est leur force : cela signifie que personne ne peut détourner le regard.