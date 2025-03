Alors que le président Trump hésite entre punir ou non le Canada et le Mexique avec des tarifs, il n’a montré aucune hésitation en ce qui concerne la Chine. À son retour au Bureau ovale, il a doublé le tarif de 10 % sur les exportations chinoises vers les États-Unis. La République populaire a riposté avec des tarifs sur une gamme de produits agricoles américains, le dernier Congrès national du peuple à Pékin avertissant d’un combat « amer » à venir.

Cela ressemble à un scénario de guerre commerciale, mais cela ne se déroulera peut-être pas de cette manière.

Les actions technologiques chinoises ont fortement augmenté ces derniers jours, et Pékin montre peu d’inclination à escalader sans relâche en réponse. Cela est dû au fait que Washington et Pékin savent bien que l’ancienne relation commerciale bilatérale entre la Chine et les États-Unis est intenable. Dans ce cadre, les consommateurs américains ont soutenu la puissance industrielle de la Chine au détriment du secteur manufacturier national américain. C’était le produit d’un consensus néolibéral qui s’est avéré profondément impopulaire auprès des Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne inférieure qui forment la base du GOP trumpien.

En bref, l’ancien régime de libre-échange ne reviendra pas, et les deux parties font des plans en conséquence. Trump pourrait réduire les tarifs sur les biens chinois en échange d’une action plus forte pour freiner l’immigration illégale et les opioïdes, ou d’autres concessions. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré le 5 mars : « Je pense que [Trump] va comprendre, ‘vous en faites plus, et je vous rencontrerai au milieu d’une certaine manière’. Et nous allons probablement annoncer cela demain ». L’indice des actions technologiques de Hong Kong, qui était resté stable jusqu’à juste avant la clôture de mardi, a bondi de 10 % lors des trois séances suivant les remarques de Lutnick.

« Il y aura un petit dérangement. Mais cela ne nous dérange pas. Ce ne sera pas grand-chose », a déclaré Trump à propos de l’impact des tarifs lors de son discours devant une session conjointe du Congrès. Contrairement aux remontrances de Lawrence Summers et d’autres économistes néolibéraux, il a peut-être raison.

Voici un calcul rapide de l’impact des tarifs : en décembre 2024, l’économie américaine a importé pour 250 milliards de dollars de biens, tandis que les détaillants ont vendu pour 650 milliards de dollars de biens. Les importations représentent environ 40 % des ventes au détail. Si le tarif moyen est de 10 %, et que la moitié de ce 10 % est absorbée par les exportateurs vers les États-Unis, l’impact résultant sur le niveau des prix des biens importés serait de 5 %. En retour, 5 % des 40 % de part d’importation dans les ventes au détail représentent 2 %. Les biens représentent environ la moitié de l’indice des prix à la consommation, donc l’impact sur l’inflation globale serait d’environ 1 %. (Bien sûr, une grande partie des importations sont des intrants de production, plutôt que des biens finis, mais supposons que le coût soit simplement répercuté sur les consommateurs finaux.)

Cela serait le « petit dérangement » mentionné par le président. Un tarif moyen de 10 % sur 3 trillions de dollars d’importations par an générerait environ 300 milliards de dollars de revenus, suffisamment pour réduire de manière significative le déficit budgétaire américain de 1,8 trillion de dollars. C’est le scénario bénin.

Il pourrait y avoir des dommages collatéraux, en particulier pour l’investissement des entreprises. Les États-Unis importent désormais plus de biens d’équipement qu’ils n’en produisent sur place, et l’investissement dans l’équipement a chuté fortement à la fin de 2024. Des prix plus élevés pour les biens d’équipement en raison des tarifs pourraient freiner l’investissement et, de manière perverse, rendre les États-Unis plus dépendants des biens importés. L’administration fera de son mieux pour trouver un équilibre entre le changement structurel et les sensibilités économiques à court terme.

Parce qu’une grande partie de la fabrication américaine dépend des intrants étrangers, il sera difficile pour les fabricants nationaux de remplacer les importations par une production locale. Si Trump augmente le tarif à 25 %, cela produirait plus qu’un petit dérangement — peut-être une augmentation de 5 % du prix moyen des biens vendus aux États-Unis — mais un taux de 10 % est gérable. Et il y a un autre facteur qui joue en faveur de Trump : les entreprises étrangères pourraient investir aux États-Unis pour éviter les tarifs. Trump a affirmé dans son discours au Congrès que 1,7 trillion de dollars d’investissements étrangers étaient déjà en cours. Cela peut être une estimation optimiste, mais davantage d’investissements étrangers est un net positif pour les États-Unis.

Cependant, il y a des raisons d’être anxieux, et la Maison Blanche surveillera de près l’impact des tarifs sur l’économie. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, un membre clé du cercle rapproché du président, a averti le 25 février que les États-Unis étaient entrés dans une « récession du secteur privé ». Il a ajouté : « La dépendance excessive de l’administration précédente à des dépenses gouvernementales excessives et à une réglementation écrasante nous a laissés avec une économie qui a peut-être présenté des indicateurs raisonnables mais qui était finalement fragile en dessous ».

L’investissement privé a commencé à se contracter au dernier trimestre de 2024. Il y a des signes d’avertissement de faiblesse économique : les demandes de chômage les plus élevées en deux ans et une faible croissance de l’emploi dans une enquête privée de l’ADP ; une confiance des consommateurs en baisse selon les enquêtes de l’Université du Michigan et du Conference Board ; et une chute nette de 0,9 % des ventes au détail en janvier.

« Travailler en faveur de Trump : les entreprises étrangères peuvent investir aux États-Unis pour éviter les tarifs. »

Ce qui nous amène à la perspective de la Chine. Les décideurs chinois espéraient initialement un retour à l’accord « Phase Un » de 2020, dans lequel le Royaume du Milieu avait accepté d’acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains (bien qu’il n’ait pas respecté cet engagement pendant la récession Covid). Le professeur Yao Yang de l’Université de Pékin, un commentateur chinois éminent, a déclaré à l’agence de presse chinoise Guancha : « Nous pouvons également envisager d’acheter du pétrole et du gaz américains, en particulier du gaz naturel. Notre approvisionnement énergétique doit également être diversifié, et nous pouvons importer davantage de produits agricoles. »

Mais revenir en arrière jusqu’en 2020 semble maintenant improbable. Pékin lit les mêmes chiffres que Trump et son équipe, et les responsables chinois savent que Washington ne peut pas continuer à avoir un déficit commercial de 1,2 trillion de dollars indéfiniment. En 2024, les États-Unis avaient une position d’investissement international nette de -24 trillions de dollars. C’est le montant des actifs que les États-Unis ont dû vendre pour financer les 30 dernières années de déficits commerciaux. Ce qui ne peut pas durer éternellement, ne durera pas. Conscients de la vulnérabilité des États-Unis à cet égard, les responsables chinois ont désormais mis de côté leurs espoirs de « Phase Un ».

Et la Chine est prête. La première administration Trump a été un signal d’alarme pour Pékin, qui a passé les huit dernières années à réimaginer sa place dans l’économie mondiale. En conséquence, le paysage commercial mondial a considérablement changé : ce n’est pas tant que les États-Unis se soient découplés de la Chine, mais plutôt que la Chine se soit découplée des États-Unis. Les exportations de la Chine vers l’Amérique ont diminué, tandis que ses exportations vers le Sud mondial ont doublé ; elle vend désormais plus au Sud mondial qu’à tous les marchés développés réunis. Et elle a obtenu 53 % des importations de soja de l’année dernière en provenance du Brésil, contre 38 % en provenance des États-Unis.

Il est certain que l’exposition économique de la Chine au marché américain — et la dépendance de l’Amérique à l’égard de la Chine pour une large gamme de produits — est plus importante que ne le montrent les données commerciales bilatérales. Il est vrai que les importations américaines en provenance de Chine ont chuté à moins de 40 millions de dollars par mois, contre un pic de 2022 de plus de 50 millions de dollars par mois. Cependant, les importations américaines en provenance du reste du Sud mondial ont fortement augmenté. De manière cruciale, une grande partie des importations américaines en provenance d’Amérique latine et d’Asie sont assemblées dans des pays tiers utilisant des composants chinois, ou proviennent d’usines appartenant à des Chinois.

Par exemple, le Vietnam — qui n’est pas soumis à des tarifs sous le régime Trump — exporte un quart de son PIB vers les États-Unis et importe les biens d’équipement et les intrants de production nécessaires pour cela. Il a été question d’imposer des tarifs sur le contenu chinois dans les importations en provenance de pays tiers, mais cela est impraticable.

En résumé : il n’est tout simplement pas dans l’intérêt de la Chine de bouleverser la situation. Les tarifs de rétorsion de Pékin sur les produits agricoles américains vont déplacer les importations de la Chine des États-Unis vers le Brésil, qui fournit déjà à la Chine plus de la moitié de ses importations de soja. La Chine continuera de déplacer sa capacité de production vers des pays non soumis aux tarifs américains, et ses exportations indirectes vers les États-Unis compenseront dans une certaine mesure le déclin continu de ses exportations directes.

Alors que l’on dirait qu’on se dirige vers un conflit commercial entre l’Oncle Sam et le Dragon, leur découplage antérieur, combiné aux changements dans le paysage commercial mondial, devrait probablement éviter le pire.