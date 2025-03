La tentative du président Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine a mis en colère les internationalistes libéraux des deux côtés de l’Atlantique. Traiter directement avec le Kremlin et passer par-dessus la tête des alliés européens de l’Amérique, dénigrer publiquement l’Ukraine et son dirigeant, et tenter de conclure un accord sur les minéraux comme prix d’un soutien américain supplémentaire à Kyiv — tout cela est considéré comme une hérésie parmi les élites de la politique étrangère engagées dans un « ordre international libéral basé sur des règles ».

Comme cela arrive souvent, Trump rompt avec les traditions présidentielles américaines plus par le style que par le fond. En réalité, le 45e et le 47e président s’inscrit dans une tradition de présidents réalistes, remontant à Theodore Roosevelt il y a plus d’un siècle, qui ont vu la politique mondiale comme un club de grandes puissances, plutôt que comme une arène pour l’idéalisme.

En négociant le traité de Portsmouth qui a mis fin à la guerre russo-japonaise de 1904-1905, par exemple, Theodore Roosevelt a accepté une sphère d’influence japonaise en Corée, en Mandchourie du Sud et sur l’île de Sakhaline comme prix pour maintenir un équilibre des pouvoirs en Asie de l’Est entre la Russie et le Japon. Dans son discours de réception du prix Nobel de la paix en 1906, TR a déclaré que « ce serait un coup de maître si ces grandes puissances sincèrement désireuses de paix formaient une Ligue de la paix non seulement pour maintenir la paix entre elles, mais pour empêcher, par la force si nécessaire, qu’elle soit rompue par d’autres ».

Cette tradition réaliste a perduré sous le règne de l’arch-idéaliste Woodrow Wilson. Suite à l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, Wilson a demandé à son conseiller, le colonel Edward M. House, d’élaborer des plans pour une Ligue des Nations d’après-guerre. House a suggéré à Wilson qu’un tel organisme « pourrait être limité aux grandes puissances ». Dans une entrée de journal à l’époque, House a écrit : « Pourquoi permettre à [des puissances plus petites] d’exercer une main directrice sur des nations devant fournir non seulement la force financière mais aussi la force physique nécessaire pour maintenir l’ordre et la paix ? Je suis désolé d’en arriver à cette conclusion, car cela ne semble pas aller dans le sens du libéralisme. Cependant, l’idéaliste qui n’est pas pratique fait souvent plus de mal à une cause que ceux qui sont franchement réactionnaires. »

Le plan éventuel de Wilson pour la Ligue des Nations n’a pas réussi à obtenir la ratification du Sénat américain, précisément grâce aux réalistes. Certains d’entre eux, comme le sénateur Henry Cabot Lodge du Massachusetts, préféraient un traité américano-britannique avec la France pour dissuader une future agression allemande, mais pensaient que la Ligue des Nations était une expérience utopique vouée à l’échec.

Le président Franklin Delano Roosevelt, souvent présenté comme un avatar par les internationalistes, était en réalité beaucoup plus dans la veine réaliste qu’ils ne voudraient l’admettre. FDR, qui avait été sous-secrétaire à la Marine sous l’administration Wilson, cherchait à éviter les erreurs de son ancien patron dans sa propre réflexion sur l’ordre mondial après la défaite des puissances de l’Axe. Roosevelt a placé ses espoirs pour le monde d’après-guerre dans « les Quatre Grands » ou « les Quatre Policiers » : les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Union soviétique et la Chine nationaliste, qui domineraient leurs régions respectives, tandis que les pays plus petits pourraient avoir une participation « ostensible ».

Le seul « policier » avec une forme de gouvernement démocratique était les États-Unis : la Grande-Bretagne de Winston Churchill gouvernait son empire en dehors des îles britanniques de manière antidémocratique, la Russie soviétique de Staline était une dictature communiste, et la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek était une dictature anticommuniste. Lorsque la Déclaration des Nations Unies (le terme pour l’alliance anti-Axe inventé par FDR) a été signée le 1er janvier 1941, les Quatre Grands l’ont signée en premier ; les 12 autres membres de l’alliance ont dû attendre le jour suivant.

Dans la Grande-Bretagne en temps de guerre, également, le réalisme dominait la réflexion sur le monde d’après-guerre à venir. Comme FDR, Churchill était sceptique quant aux institutions mondiales dans lesquelles chaque État, peu importe sa taille et sa faiblesse, avait une autorité égale. En 1943, Churchill a proposé qu’un « Conseil mondial suprême » dirigé par les grandes puissances supervise des conseils régionaux pour l’Europe, le Pacifique et l’hémisphère occidental. Lors d’une visite avec Staline à Moscou en octobre 1944, Churchill a proposé ce qu’il a appelé son « document coquin » — un accord secret qui attribuait des parts d’influence en Europe centrale et dans les Balkans à la Grande-Bretagne et à l’Union soviétique. La Grèce devait être à 90 % sous influence britannique et à 10 % sous influence soviétique, la Yougoslavie et la Hongrie devaient être à 50 % britanniques et 50 %, et ainsi de suite.

Concentré sur la victoire dans la guerre, FDR a délégué la planification d’après-guerre pour l’organisation permanente des Nations Unies à son secrétaire d’État, Cordell Hull, un ardent wilsonien qui a recréé le design défectueux de la Ligue des Nations sous un nouveau nom. Les rivalités de la guerre froide ont immédiatement paralysé le Conseil de sécurité de l’ONU dominé par les grandes puissances, car chaque membre avait un droit de veto.

La prise de pouvoir par les communistes de Mao, soutenue par l’Union soviétique, a transformé le Royaume du Milieu d’un allié des États-Unis en un ennemi, tandis que la faiblesse économique d’après-guerre de la Grande-Bretagne a laissé Washington et Moscou comme les deux seules puissances militaires mondiales dans un monde bipolaire. Cependant, la reprise d’après-guerre de l’Europe occidentale et du Japon ainsi que la scission sino-soviétique ont conduit le président Richard Nixon à conclure en juillet 1971 qu’il y avait désormais cinq centres de pouvoir économique, même si seulement deux de pouvoir militaire : les États-Unis, l’Union soviétique, l’Europe occidentale, le Japon et la Chine.

Selon Nixon, « ce sont les cinq qui détermineront l’avenir économique et, parce que le pouvoir économique sera la clé d’autres types de pouvoir, l’avenir du monde d’autres manières dans le dernier tiers de ce siècle ». Déterminé à extraire l’Amérique de la guerre du Vietnam et à éviter des enchevêtrements similaires, Nixon avait déjà adopté en 1969 « la doctrine Nixon », déclarant que « nous nous tournerons vers la nation directement menacée pour assumer la responsabilité principale de fournir la main-d’œuvre nécessaire à sa défense ».

Suite à l’ouverture de Nixon envers la République populaire de Chine, le communiqué de Shanghai en 1972 a reconnu l’intérêt de la Chine pour Taïwan : « Les États-Unis reconnaissent que tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan soutiennent qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Le gouvernement des États-Unis ne conteste pas cette position. »

À la suite de chacun des trois conflits mondiaux du 20e siècle — les deux guerres mondiales et la guerre froide — les espoirs idéalistes d’un « nouvel ordre mondial » exempt de conflits entre grandes puissances ont enthousiasmé de nombreux Américains. La chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l’Union soviétique en républiques indépendantes en 1991 ont conduit les internationalistes libéraux à appeler à « une ligue de démocraties » pour surveiller une société mondiale globalisée, tandis que les néoconservateurs rêvaient d’un marché mondial unique et d’un « ordre basé sur des règles » surveillé uniquement par Washington en tant que « seule superpuissance mondiale ».

Mais la Chine sous Xi Jinping et la Russie sous Boris Eltsine et ses successeurs ont rejeté l’hégémonie américaine et ont appelé à un monde multipolaire dans lequel elles seraient les puissances hégémoniques dans leurs propres régions. Il ne s’agit pas de « blâmer la victime » de souligner que les invitations à rejoindre l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis ont été suivies des invasions russes de la Géorgie en 2008 et de l’Ukraine en 2014 (et, à une plus grande échelle, en 2022).

Les réalistes avaient vu cela venir. Le 1er août 1991, trois semaines avant la déclaration d’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’URSS, le président George H. W. Bush, un réaliste accompli, a dit au Soviet suprême de la République socialiste soviétique d’Ukraine qu’il serait préférable pour l’Ukraine et les autres républiques soviétiques de rester ensemble dans une union lâche, plutôt que de rompre durement avec Moscou. Dans le discours, moqué comme « Poulet Kiev » par le chroniqueur néoconservateur du New York Times, William Safire, le père Bush a averti : « Les Américains ne soutiendront pas ceux qui cherchent l’indépendance pour remplacer une tyrannie lointaine par un despotisme local. Ils n’aideront pas ceux qui promeuvent un nationalisme suicidaire basé sur la haine ethnique. »

Pour sa part, les États-Unis ont continué à observer la doctrine Monroe en considérant le quart nord-américain comme son propre domaine exclusif, renversant les régimes qu’ils n’aiment pas et installant des clients. Reagan a envahi la Grenade en 1983, Bush I a envahi le Panama en 1989, et Clinton a envahi Haïti en 1994 dans l’« Opération Uphold Democracy ». En abandonnant l’Afghanistan aux talibans après 20 ans de guerre, Joe Biden a tacitement reconnu que l’Asie centrale est moins importante pour Washington que l’Amérique du Nord. De même, en agissant rapidement pour mettre fin à la coûteuse guerre par procuration en Ukraine et en s’opposant à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, Trump signale que l’Europe de l’Est n’est pas non plus un intérêt américain fondamental.

Ni l’hostilité contre la Russie n’est ancrée dans la tradition américaine. Pendant la majeure partie du temps depuis que les États-Unis ont obtenu leur indépendance, les Américains ont été moralement repoussés par les formes successives d’autocratie russe — même si les diplomates américains ont vu la Russie comme un contrepoids aux puissances qui posent des menaces potentielles plus grandes. Pendant la guerre civile, pour dissuader la Grande-Bretagne d’intervenir aux côtés de la Confédération, l’administration Lincoln a accueilli la flotte russe dans les ports américains, y compris New York, où des officiers navals russes ont défilé le long de Broadway devant des foules en liesse. Harper’s a estimé qu’il serait « sage de rencontrer l’alliance hostile des puissances occidentales d’Europe par une alliance avec la Russie ».

Sous le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, un escadron naval américain est arrivé au port balte russe de Kronstadt avec un salut de 21 coups de canon et une exposition de drapeaux américains. Pour contrer l’influence britannique en Amérique du Nord, le secrétaire d’État de Johnson, William Seward, a acheté l’Alaska au tsar et a essayé, sans succès, d’obtenir le Groenland pour les États-Unis. En 1946, l’administration Truman a proposé d’acheter le Groenland au Danemark ; en 1955, les chefs d’état-major ont exhorté le président Eisenhower à essayer d’acheter le Groenland ; et Trump a relancé l’idée à un moment de tensions accrues avec la Russie et la Chine.

La Russie tsariste était l’alliée de l’Amérique contre l’Allemagne impériale pendant la Première Guerre mondiale, et l’Union soviétique était l’alliée de l’Amérique contre l’Allemagne nazie et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que l’élimination d’autres menaces de grandes puissances qui a conduit à la rivalité entre Washington et Moscou. Maintenant que la Chine est considérée comme le plus grand rival stratégique de l’Amérique, une stratégie américaine visant à séparer Pékin et Moscou, si possible, est tout à fait attendue.

Il peut y avoir des arguments solides basés sur le réalisme politique pour s’opposer à la stratégie de Trump envers l’Ukraine. Mais pour être cohérents, les moralistes qui invoquent les idéaux américains devraient condamner FDR et Churchill pour avoir accepté une sphère d’influence soviétique en Europe de l’Est qui a duré un demi-siècle après 1945. Et ils doivent condamner Eisenhower et Johnson pour ne pas avoir pris de mesures significatives pour punir l’Union soviétique d’avoir écrasé des rébellions démocratiques en Allemagne de l’Est en 1953, en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968.

Les spasmes éphémères du utopisme wilsonien forment l’exception à la règle selon laquelle les hommes d’État américains de chaque génération sont généralement guidés par des considérations d’intérêt national dans leurs relations avec d’autres grandes puissances, y compris celles dont les régimes internes sont répugnants aux principes américains. Oncle Sam peut s’engager dans des discours fleuris — mais alliés et ennemis savent tous deux qu’il négocie fermement.