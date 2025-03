En écoutant le nouveau podcast de conseils de l’ancienne Première Dame Michelle Obama, IMO, co-animé avec son frère, Craig Robinson, une seule pensée me frappait : quels conseils les parents de Michelle et Craig auraient-ils donnés aux jeunes Américains qui luttent pour s’en sortir dans un pays devenu prohibitif pour les jeunes familles ?

Je pose la question parce que les parents du duo auraient eu une perspective inestimable sur la combinaison de la discipline personnelle et du soutien social nécessaires pour réussir en Amérique. Au lieu de cela, leurs enfants offrent un morceau léger et aérien d’esthétique, comme les types de biens de luxe qui entourent les riches.

Michelle et Craig ont grandi dans un milieu ouvrier dans le quartier de South Shore à Chicago. Leur maison d’enfance était minuscule, comme ils le soulignent longuement dans le premier épisode, et la relation étroite que les frères et sœurs ont forgée était en partie fonction de la proximité ; les deux partageaient une chambre en grandissant. C’est un récit émouvant, et Michelle, en particulier, irradie la grâce qui l’a rendue chère aux Américains avant la forte polarisation des dernières années.

Leur mère, Marian Shields Robinson, était une secrétaire devenue femme au foyer. Leur père, Fraser Robinson III, était un fonctionnaire atteint de sclérose en plaques qui n’a jamais manqué un jour de travail. De ces débuts modestes, les enfants ont réussi à obtenir trois diplômes de l’Ivy League. Craig révèle dans le podcast qu’il a gagné des millions en tant que trader obligataire avant de prendre sa retraite pour devenir entraîneur, tandis que la valeur nette estimée de Michelle Obama avec son mari, l’ancien président Barack Obama, est de 70 millions de dollars.

Les deux incarnent le rêve américain à une époque où de nombreux Américains qui grandissent comme ils l’ont fait — en particulier les Américains noirs — ne parviennent jamais à sortir de la pauvreté. Même les hommes noirs issus de familles aisées sont beaucoup plus susceptibles de finir pauvres que de maintenir le mode de vie dans lequel ils ont grandi.

Les parents de Michelle et Craig possédaient d’immenses vertus personnelles, mais ils ont évolué dans une économie et une société très différentes de celles que nous avons maintenant. Les jeunes hommes, en particulier ceux sans diplôme universitaire, ont beaucoup plus de mal à trouver une stabilité matérielle et une dignité spirituelle en raison de la décimation de l’économie réelle par la financiarisation et la mondialisation — des processus que le mari de Michelle a peu fait pour arrêter et qu’il a, à bien des égards, accélérés pendant qu’il dirigeait la nation. Cela a conduit à l’effondrement des réseaux de soutien familial plus larges. La famille à deux parents, définie par le mélange irremplaçable de « discipline et d’amour », comme l’a dit Christopher Lasch, n’est plus la norme, et les valeurs de la classe moyenne sont donc beaucoup plus difficiles à transmettre à travers les générations.

Hélas, les jeunes frères et sœurs Robinson ne s’intéressent pas à aborder de telles préoccupations pressantes. Au lieu de cela, dans IMO (argot Internet pour « à mon avis »), Michelle et Craig invitent d’autres personnes fabuleusement riches à s’asseoir dans un Airbnb loué et à philosopher sur des questions pressantes telles que quand décider que vous avez donné suffisamment à quelqu’un d’autre et qu’il est temps de vous concentrer sur vous-même, quand rompre des amitiés, comment être vulnérable et comment les jeunes femmes peuvent mieux demander ce qu’elles veulent.

Leurs « experts » sont principalement des célébrités telles qu’Issa Rae, Seth Rogan, Tracee Ellis Ross, Dwayne Wade et Gabrielle Union. En d’autres termes, la force percutante du podcast est également un parfait exemple de ce qui afflige le Parti démocrate : c’est par et pour les riches — spécifiquement, les femmes riches.

Dans le premier épisode, Michelle et Craig commencent par un récit de leur enfance. « Nous n’étions pas riches », se souvient Michelle. « Et Papa était ouvrier. Nous avons vécu dans le même appartement toute notre vie. C’était essentiellement deux chambres ».

« Non, c’était une chambre », la corrige Craig.

« Eh bien, cette petite chambre annexe où Maman et Papa restaient, tu considérerais cela comme une chambre, n’est-ce pas ? »

« Mais c’était la seule chambre », insiste Craig. « La pièce dans laquelle nous étions était en fait le salon, et le salon, ce que nous appelions le salon, était en fait la salle à manger. »

Mais la cuisine était le lieu de rassemblement. « Et dans notre maison, vous savez, nous, en tant que jeunes avec nos parents, ce qu’ils faisaient pour nous, c’était qu’ils nous invitaient à nous asseoir avec eux à table et à parler », se souvient Michelle. « Ils voulaient entendre nos idées. Ils voulaient entendre nos opinions. Je pense que nos parents nous ont offert à la fois la première table où nous avons gagné confiance en nos voix, où nous avons ressenti que qui nous étions, ce que nous pensions, comment nous nous sentions était important. Et pas parce que c’était important pour le reste du monde, mais c’était important pour eux. »

C’est une jolie anecdote qui vous situe dans le chaleureux foyer des Robinson. Mais c’est aussi révélateur : les frères et sœurs ont été élevés dans une famille qui mettait l’accent sur ce que les sociologues ont identifié comme les habitudes qui informent une éducation de classe moyenne. Les parents de la classe moyenne posent beaucoup de questions à leurs enfants. Ils élèvent des enfants dans des foyers à deux parents. Ils accordent une grande importance à l’éducation et aux activités extrascolaires. Ils transmettent à leurs enfants que leur autonomie compte, mais aussi qu’ils doivent assumer la responsabilité de leurs actions.

La culture de classe moyenne du foyer Robinson a été rendue possible dans une économie plus large qui mettait l’accent sur la stabilité, l’emploi à plein temps et de bons salaires et avantages. La perte de ces biens communs — à la suite d’une poussée bipartisane pour libéraliser le commerce, l’immigration et les mœurs sociales — alimente désormais des soulèvements populistes des deux côtés de l’Atlantique. Ces tendances ont également creusé un fossé entre le Parti démocrate, fondé au début du 19ème siècle comme un véhicule pour les travailleurs et les agriculteurs, et ses circonscriptions traditionnelles.

« Le reste d’entre nous compatit à se faire licencier — ces dames compatissent à licencier des employés insatisfaisants. »

C’est peut-être la question la plus convaincante de notre époque. Pourtant, de telles questions — qu’elles soient du point de vue de conseils individuels ou de critique sociale — n’intéressent guère Obama, Robinson et leurs invités. Après avoir regardé en arrière sur le foyer Robinson, le premier épisode est principalement consacré à une conversation avec Issa Rae (valeur nette estimée à 20 millions de dollars), et le sujet est l’amitié. Les trois abordent une « question » qu’ils « ont reçue d’un auditeur » sur la façon de réagir à un ami qui coupe les contacts.

Tout au long de la conversation, l’opulence pure du mode de vie du trio est un thème récurrent. Rae, il s’avère, est une restauratrice nouvellement créée, car elle n’a pas pu trouver un restaurant qu’elle aimait suffisamment pour y aller pour son dernier anniversaire — alors elle a ouvert le sien. Plus tard dans l’épisode, en se plaignant des déséquilibres dans les amitiés, le premier exemple qui vient à l’esprit de Michelle est une amie qui ne l’invite jamais en voyage.

À un autre moment, Michelle se souvient d’avoir pris des nouvelles d’une amie et lui demandant si elle avait licencié cette personne des ressources humaines avec qui elle avait des problèmes : « Tu te souviens de cette personne des ressources humaines que tu allais laisser partir ? Que s’est-il passé avec cette fille ? » Le reste d’entre nous compatit à se faire licencier — ces dames compatissent à licencier des employés insatisfaisants. À un autre moment, Michelle se souvient d’avoir récupéré ses neveux à l’école dans une motorcade (relatable !).

Le véritable problème avec IMO, donc, est que Michelle pense que son succès ferait d’elle une personne raisonnable à qui demander des conseils. Pourtant, la partie d’elle qui a réussi, et les structures sociales qui ont rendu cela possible, ne l’intéressent absolument pas. Pendant ce temps, c’est la partie qui est complètement inabordable — le mode de vie opulent, les amis célèbres, le manque de vrais problèmes qui laisse le temps de se plaindre sans fin de la lenteur de son mari et de son manque de curiosité — qui occupe le devant de la scène. L’implication est que c’est intéressant parce que, eh bien, c’est Michelle Obama. Ce n’est pas intéressant. C’est en fait assez ennuyeux.

Il y a beaucoup de discussions sur la « vulnérabilité » et « l’ouverture », pourtant il y a peu de choses qui révèlent quoi que ce soit de profond. Certes, il n’y a rien de déconcertant (on imagine que Michelle Obama est rarement mal à l’aise). Obama insiste sur le fait que la vulnérabilité émotionnelle est cruciale dans une amitié pour elle, mais elle n’expose aucune faiblesse du tout.

La seule fissure dans la façade de perfection est lorsque Michelle se plaint de son mari, ce qu’elle fait plus que vous ne l’auriez imaginé. Il y a un biais clair contre les hommes en général avec leurs manières silencieuses et masculines, leur refus de s’engager dans des conversations légères ou de demander comment vont les enfants des gens. « C’est pourquoi vous êtes tous brisés », dit-elle à son frère. « Vous ne parlez de rien ». À une époque où les démocrates ont un problème sérieux avec deux groupes principaux — les hommes et la classe ouvrière — ce podcast est un symptôme de pourquoi cela est. À mon avis.