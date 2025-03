Après une génération où la mondialisation était censée être l’avenir, le nationalisme est de retour — y compris sous ses formes hideuses qui associent l’appartenance nationale à des catégories raciales arbitraires. Considérons une récente diatribe de Tucker Carlson, dans laquelle l’ancien animateur de Fox News s’interrogeait : « Chaque autre groupe dans le monde a le droit à sa propre patrie, sauf les Blancs ? Comme, quoi ? Comme, dis-moi, explique-moi juste comment cela a du sens. Soit aucun groupe n’a le droit, soit chaque groupe a le droit — c’est vraiment aussi simple que ça. »

Non, en fait, c’est compliqué. En confondant race et nation, les nationalistes blancs de droite comme Carlson commettent la même erreur que les multiculturalistes de gauche qui utilisent « culture » comme synonyme de « race ». Mais la race, quelle que soit sa définition, est un concept biologique, tandis que la nationalité est une question de culture. Tout le monde naît avec une combinaison particulière d’ADN, mais personne ne naît en parlant japonais ou slovène et préprogrammé avec la culture, les coutumes et les goûts culinaires d’une nation particulière.

À mesure que de plus en plus de pays deviennent des creusets, grâce à la combinaison de l’immigration et de l’assimilation, davantage de nations comme les États-Unis seront composées de personnes partageant une culture commune, mais pas des ancêtres communs ou une ressemblance commune.

« Nation » et « État » sont parfois utilisés de manière interchangeable. Mais ils doivent être des choses différentes, sinon le terme « État-nation » serait redondant, comme nation-nation ou État-État. « État » fait référence à une communauté politique territoriale organisée et indépendante. « Nation » fait référence à une communauté sociale, définie par des marqueurs non politiques de quelque sorte.

Dans les États-nations, la communauté nationale et la citoyenneté politique se chevauchent, bien que pas complètement. Mais en plus des États-nations, il existe des États multinationaux avec deux nationalités ou plus — anglophones et francophones au Canada, flamands et wallons en Belgique. Et il y a des nations sans État, comme les Kurdes et les Palestiniens.

Appartenir à la citoyenneté d’un État particulier ou à une communauté nationale particulière est une question objective. On dit parfois qu’être Américain, c’est croire en la démocratie libérale. Il n’existe pas de « caractère américain » (identité culturelle extra-politique), nous dit-on, seulement de l « américanisme » (dévotion à un credo politique particulier). Mais cela se trompe à la fois sur l’État américain et sur la nation américaine.

Il y a trois façons de devenir citoyen de l’État américain : naître de parents qui sont citoyens ; devenir citoyen naturalisé après un long processus d’immigration légale ; ou naître sur le territoire américain (selon une décision contestée de la Cour suprême). Un ressortissant étranger qui dit à un agent des douanes américain : « Je crois aux principes de la Déclaration d’indépendance » ne se voit pas immédiatement accorder la citoyenneté.

Il n’y a pas non plus de test idéologique ou de croyance dans le serment que les immigrants doivent prêter pour devenir citoyens américains ; c’est un serment de loyauté envers le gouvernement, la moitié État du composé État-nation, pas une confession d’un credo séculier : « Je déclare par la présente, sous serment, que je renonce absolument et entièrement à toute allégeance et fidélité à tout prince, potentat, État ou souverain étranger, dont j’ai été auparavant sujet ou citoyen ; que je soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique contre tous les ennemis, étrangers et domestiques… »

Y a-t-il une « nationalité » américaine, une majorité culturelle, distincte de la citoyenneté américaine ? Pour tout le discours sur « l’exceptionnalisme américain », la relation entre État et nation aux États-Unis n’est pas différente en nature de celle d’autres pays modernes.

Les pays contemporains sont façonnés par ce que l’on pourrait appeler les Trois D : décolonisation, désétablissement et déségrégation. La plupart des pays représentés aux Nations Unies aujourd’hui, y compris les États-Unis, ont été créés à partir de la partition de quelques empires multinationaux — empires coloniaux d’outre-mer, comme les empires britannique et français, et empires dynastiques terrestres, comme ceux dirigés par les Hohenzollern, les Habsbourg et les Romanov, dont les domaines ont été maintenus ensemble sous une nouvelle gestion communiste jusqu’à la dissolution de l’Union soviétique en 1991.

Les fragments nouvellement indépendants ont généralement été plus ethniquement homogènes que l’empire multinational dont ils ont été découpés. Dans la plupart des États post-impériaux, la communauté numériquement la plus importante — colons européens en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la plus grande tribu de l’ancien empire dynastique — a prêté sa langue à l’État successeur, et parfois son nom. La Pologne est la terre des Polonais ethniques.

Tous les États-nations contemporains ont des minorités ethniques ainsi que des majorités ethniques. Tous les citoyens de Pologne ne sont pas des Polonais ethniques. Le désétablissement et la privatisation de la religion et l’abolition de la ségrégation raciale ou ethnique formelle garantissent aux minorités nationales des droits civils et politiques égaux à ceux des membres de la majorité culturelle nationale — en théorie, si ce n’est pas toujours en pratique.

Le résultat dans les États-nations modernes est le remplacement d’une conception « épaisse » de l’identité nationale — unissant langue, culture, religion et race biologique — par une identité nationale plus mince mais authentique, définie principalement par une langue partagée et quelques coutumes et références culturelles communes à la plupart des citoyens, indépendamment de leurs croyances religieuses et de leur ascendance.

Cette insistance sur la langue et les coutumes pour définir l’identité nationale est un retour à la norme historique. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, les populations sédentaires étaient similaires en apparence et en ascendance à leurs voisins les plus proches, qui étaient parfois leurs plus grands ennemis. On ne pouvait pas dire à quelle tribu les gens appartenaient simplement en les regardant. Mais savoir s’ils parlaient votre langue, et s’ils la parlaient avec un accent ou non, pouvait vous indiquer s’ils appartenaient à votre communauté ou s’ils étaient des étrangers.

Dans le livre biblique des Juges, les Gileadites identifiaient leurs ennemis, les Éphraïmites, en forçant les suspects à prononcer le mot « shibboleth » (une épi de blé ou de seigle), que les Éphraïmites prononçaient mal en « siboleth ». D’où le terme « shibboleth » pour un marqueur d’identité de groupe.

L’appartenance à la nation culturelle est définie non seulement par la langue que vous parlez, mais aussi par la langue dans laquelle vous pensez, le Muttersprache (langue maternelle), acquise dans la plupart des cas durant l’enfance. La plupart des citoyens d’un État-nation sont membres de la majorité linguistique et culturelle, mais y appartenir n’est pas et ne devrait pas être une condition de citoyenneté. Il n’est pas insultant de dire que les immigrants Francis Lieber, Carl Schurz et Albert Einstein sont devenus de grands citoyens américains tout en restant culturellement allemands.

Bien sûr, les étrangers qui n’ont pas l’air différents des insiders peuvent apprendre à parler comme eux. Pour cette raison, dans le passé, les frontières ethniques entre les tribus d’apparence similaire étaient parfois renforcées par des modifications physiques comme la circoncision, dans le cas des hommes et des garçons juifs, ou par des vêtements distinctifs, des ornements ou des coiffures.

Dans de nombreuses sociétés musulmanes et chrétiennes prémodernes, les Juifs étaient contraints de porter des étoiles jaunes ou d’autres insignes, des turbans ou des chapeaux coniques, ou d’autres vêtements distinctifs. Les conquérants mandchous de la Chine Qing forçaient les hommes appartenant à la majorité Han chinoise soumise à s’identifier en portant des « queues » ou des nattes, sous peine d’être décapités s’ils refusaient. Parmi d’autres choses, la fin de la discrimination religieuse et ethnique dans les États-nations modernes signifie que tous les citoyens sont libres de s’habiller de la même manière et de porter les mêmes coiffures, s’ils le souhaitent.

« Le gouvernement américain aurait dû cesser de classer les Américains en utilisant les catégories arbitraires des racistes du 19ème siècle. »

Les terres de colonisation européenne, depuis l’époque de Christophe Colomb, ont été des exceptions à la règle historique selon laquelle les nations culturelles d’une région particulière tendent à être similaires en apparence et en ascendance. Les Amériques ont été radicalement diverses dès le début, avec des colons européens vivant aux côtés des Amérindiens, des esclaves africains et de leurs descendants, et, dans certains endroits, des travailleurs contractuels chinois, indiens, japonais et d’autres non-européens.

L’indépendance des anciennes colonies européennes dans l’hémisphère occidental — commençant par la sécession des États-Unis de l’empire britannique en 1776, suivie de l’indépendance des pays latino-américains vis-à-vis de l’Espagne et du Portugal — a initialement produit des régimes Herrenvolk (race dominante), majoritaires ou autoritaires. Les descendants des colons européens dominaient les Amérindiens, les personnes d’ascendance africaine et asiatique, et les populations métissées.

Dans le Nouveau Monde, les classifications raciales ont reflété les stratégies de la classe dirigeante, et non les réalités anthropologiques. Par exemple, là où les populations de colons européens étaient en minorité, comme dans certaines îles des Caraïbes, les élites coloniales poursuivaient parfois une stratégie de diviser pour régner dans laquelle les populations non-européennes étaient divisées en plusieurs catégories, comme « mulâtre », « octaroon » et « quadroon », qui distinguaient différents degrés de mélange d’ascendance européenne et africaine.

Dans le Vieux Sud, cependant, tous les États, à l’exception de la Caroline du Sud et du Mississippi, avaient des majorités blanches. Pour des raisons stratégiques, la classe des planteurs du Sud a adopté une stricte binarité noir-blanc basée sur la règle du « one-drop » : quiconque ayant une ascendance africaine, même minime, était défini comme « negro » ou « noir ».

Cette définition a bénéficié à l’élite des planteurs de deux manières. Premièrement, la règle du one-drop a maximisé le nombre de travailleurs non libres définis comme esclaves et, plus tard, comme noirs sous la ségrégation, en incluant de nombreuses personnes qui n’auraient pas été considérées comme noires, et qui auraient même pu être considérées comme blanches, dans d’autres pays de l’hémisphère occidental comme le Brésil. En même temps, la peur des pauvres blancs du Sud d’être définis comme noirs, de perdre leur statut et même leur liberté, leur a donné un intérêt personnel à maintenir la suprématie blanche, que la classe dirigeante du Sud a invoquée pour éviter les soulèvements populistes et l’agitation démocratique des blancs non-élites.

Pour être cohérent, le gouvernement américain aurait dû cesser de classer les Américains en utilisant les catégories arbitraires des racistes du 19e siècle au même moment dans les années 1960 où la discrimination raciale a été interdite. Tragiquement, la plupart, mais pas tous, des dirigeants afro-américains depuis les années 1960 ont rejeté l’idée d’une loi aveugle aux couleurs au profit d’un système d’« action affirmative » ou de préférences raciales, qui ne peut fonctionner à moins que tous les Américains ne soient assignés à l’une de quelques « races » arbitraires : noire, blanche non hispanique, hispanique ou latino, asiatique et insulaire du Pacifique, amérindienne (la liste précise a varié avec chaque recensement depuis les années 1970).

Depuis les années 1970, les partisans des « remèdes conscients de la race » aux héritages du racisme historique américain ont trouvé des alliés parmi les entreprises américaines, qui peuvent utiliser le tokenisme racial pour détourner l’attention de leur mauvais traitement de tous les travailleurs, et les universités américaines, qui ont également utilisé des quotas raciaux pour détourner l’attention du favoritisme dans l’admission pour les « héritiers » (enfants d’anciens élèves, en particulier de grands donateurs).

Le postulat du système existant de classifications raciales aux États-Unis est que les races, ou pseudo-races, sont permanentes. Mais en réalité, le « melting pot » réservé aux blancs qui a mélangé les colons protestants anglo-américains avec des vagues ultérieures d’« ethnies blanches » européennes en une seule population blanche générique est devenu un melting pot transracial, créant une majorité américaine de races mixtes avec une langue et une culture communes.

Aujourd’hui, 94 % des Américains approuvent le mariage interracial, contre 4 % en 1958, et les attitudes sont désormais les mêmes dans le Sud que dans le reste de la nation. Le mariage interracial a atteint 11 % en 2020, contre 3 % cinq décennies plus tôt, lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé les lois contre cela ; parmi les couples cohabitants (par opposition aux couples mariés), le chiffre est de 1 sur 5.

« Aujourd’hui, 94 % des Américains approuvent le mariage interracial, contre 4 % en 1958. »

Parmi les jeunes Américains, le ratio est plus élevé. Près de 1 sur 3 des nouveaux mariés « asiatiques » et « hispaniques », et 1 sur 5 des nouveaux mariés « noirs », ont épousé quelqu’un d’une autre « race ». Le nombre est le plus bas parmi les soi-disant blancs non hispaniques, autour de 15 %, simplement parce que ce groupe reste le plus important. Un enfant sur 10 né aux États-Unis a des parents de « races » officiellement définies différentes. Les penseurs « raciaux » à l’ancienne comme Ibram Kendi peuvent insister sur le fait que l’idéal « aveugle aux couleurs » est en lui-même une forme de suprématie blanche. Mais pour un nombre croissant d’Américains, tant natifs qu’immigrés, l’amour est aveugle aux couleurs.

Du progrès, n’est-ce pas ? Le problème est que les États-Unis, comme tous les autres États-nations démocratiques contemporains, ont une fécondité inférieure au seuil de remplacement, ce qui signifie que sa population diminuera sans immigration. La combinaison d’une immigration à grande échelle avec une faible fécondité native signifie qu’aux États-Unis, comme en Europe, la part de la population composée de récents immigrants et de leurs descendants de première et deuxième génération augmente rapidement.

Cela ne semblerait pas nécessairement menacer la majorité culturelle, si les immigrants s’assimilaient rapidement et sans douleur à la langue et à la culture de leur nouveau pays. Mais c’est un problème si un grand nombre d’immigrants choisissent de ne pas s’assimiler, ou s’ils en sont découragés. L’assimilation prend du temps. Et comme l’a noté la Commission américaine sur la réforme de l’immigration des années 1990 dirigée par la pionnière des droits civiques Barbara Jordan, le moteur de l’assimilation de l’Amérique commence à se dégrader lorsque les nouveaux arrivants sont entassés trop rapidement.

En même temps, trop de personnes à droite en Amérique sous-estiment le pouvoir de l’assimilation. Du 18e siècle au 21e, les angoisses selon lesquelles les groupes d’immigrants ne s’assimileraient jamais au courant dominant en Amérique ont été exagérées. Les immigrants irlandais-catholiques n’ont pas renversé la démocratie américaine au nom de l’évêque de Rome et de ses jésuites. Les immigrants mexicains-américains d’aujourd’hui s’assimilent au courant dominant au même rythme sur plusieurs générations que les immigrants européens du passé, se moquant des craintes qu’ils transformeront le sud-ouest américain en un Québec hispanophone.

Les seules diasporas ethniques qui ont maintenu leur identité au fil du temps aux États-Unis ont été des communautés sectaires auto-ségrégées, comme les Amish et les hassidim. Leur nombre est si faible que leur auto-ségrégation n’a pas causé de problèmes significatifs, du genre qui surgirait si une grande part de la citoyenneté américaine formait une enclave religieuse séparatiste.

Ensuite, il y a des obstacles juridiques à l’assimilation. Pendant la majeure partie de l’histoire américaine, les immigrants se voyaient assigner une race à leur arrivée aux États-Unis. Les immigrants scandinaves étaient assignés à l’Amérique blanche ; les immigrants haïtiens étaient assignés à l’Amérique noire. La combinaison de classifications raciales avec des lois étatiques contre le mariage interracial signifiait que les Américains d’origine italienne « blancs » pouvaient épouser des Américains d’origine polonaise « blancs », mais pas des Américains noirs.

Les catégories raciales pan-américaines du recensement américain continuent d’être utilisées pour classer les immigrants ainsi que les natifs. Les résultats sont souvent absurdes. À leur arrivée aux États-Unis, les immigrants du Danemark et de Grèce sont assignés à la catégorie « blanc non hispanique », tandis que les immigrants d’Inde, de Chine et des Philippines se retrouvent assignés à une pseudo-race fictive « asiatique et insulaire du Pacifique ». Les Américains d’origine arabe sont considérés comme des « blancs non hispaniques », mais certains soutiennent la création d’une nouvelle catégorie, tout aussi absurde : Moyen-Orientaux et Nord-Africains, une fausse nationalité officielle qui inclurait les Arabes, les Perses et (pour être cohérents) les Juifs.

Les partisans de l’action affirmative ou de l’« équité » ou du « DEI » souhaitent qu’il soit légal de discriminer dans les admissions universitaires et l’embauche contre les blancs non hispaniques, peu importe leur pauvreté, en faveur des « noirs » et des « hispaniques », peu importe leur richesse. Les bénéficiaires des quotas raciaux, en plus des élites noires et hispaniques américaines, incluent des immigrants riches et bien éduqués — des professionnels aisés d’Afrique de l’Ouest, par exemple, ou des Sud-Américains de la classe supérieure.

Malheureusement, l’interaction toxique des catégories raciales héritées de l’Amérique avec l’immigration de masse promeut l’idée que la division importante n’est pas entre les Américains (de toutes races) et les ressortissants étrangers (de toutes races), mais entre les soi-disant blancs, les noirs, les soi-disant hispaniques et les soi-disant asiatiques. Comme le pan-aryanisme et le pan-africanisme, ces catégories raciales fallacieuses n’ont jamais correspondu à de véritables communautés aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant que le melting-pot américain crée une majorité culturelle post-raciale et post-ethnique aux États-Unis, il est temps d’abolir complètement les classifications raciales officielles.

L’équation de la race et de la nation par les racistes de droite et les multiculturalistes de gauche est de plus en plus en désaccord avec la réalité sociale. L’identité nationale à l’avenir sera pour la plupart semblable à l’identité nationale du passé — mais avec une touche post-raciale. Dans le passé, les membres d’une tribu sonnaient généralement de la même manière et se ressemblaient. Dans les nations melting-pot d’aujourd’hui, modifiées par des vagues d’immigration, les membres de la tribu majoritaire sonneront de la même manière, même s’ils ont l’air différent.