« J’ai eu la rougeole quand j’étais enfant », se souvient Robert F. Kennedy Jr. dans une interview podcast de 2021. « J’avais 11 frères et sœurs — nous avons tous eu la rougeole. C’était une semaine formidable. Nous sommes restés à la maison. Nous avons regardé Sea Hunt. » Le secrétaire à la santé a conclu : « Le traitement de la rougeole est de la soupe au poulet et de la vitamine A. Vous ne pouvez pas breveter cela. »

Il semble que rien ne changera son avis. L’épidémie actuelle de rougeole au Texas et au Nouveau-Mexique — qui compte désormais 250 cas et deux décès, l’un d’un enfant et l’autre d’un adulte — a été le premier test de Kennedy dans son nouveau rôle. Jusqu’à présent, il a confirmé les pires craintes de ses opposants. Bien qu’il ait reconnu que le vaccin contre la rougeole empêche la transmission de la maladie, il n’a pas exhorté les gens à le recevoir. Au lieu de cela, il s’est enthousiasmé pour l’efficacité de la vitamine A et de l’huile de foie de morue comme traitements.

Il se trouve que la vitamine A et l’huile de foie de morue sont le traitement de choix contre la rougeole des soi-disant « mamans crunchy » qui sont largement créditées d’avoir propulsé l’ascension de Kennedy. Les mamans crunchy réagissent en ligne à l’épidémie de rougeole avec défi. Elles croient généralement que la rougeole n’est pas plus grave que la varicelle, et même qu’il est bénéfique de l’attraper. Elles refusent d’être intimidées par ce qu’elles considèrent comme un cirque médiatique motivé par un agenda. « Les gros titres sur l’épidémie de rougeole = publicité payée », a écrit l’influenceuse Braci Dutton sur Instagram le mois dernier. « Le vrai gros titre ? Votre système immunitaire a été conçu pour gérer la vie. La peur est le vrai virus. Le soleil, le mouvement et la vraie nourriture sont le remède. »

« Les mamans crunchy réagissent à l’épidémie de rougeole avec défi. »

Le fervent engagement des mamans crunchy sur de telles questions les a transformées en une force politique puissante, qui constitue une partie critique du mouvement Make America Healthy Again (MAHA) de Donald Trump. Elles ont réussi à faire des affaires quotidiennes de la maternité — ce que mangent leurs enfants, quel type de soins médicaux ils reçoivent, quels produits elles utilisent — une question politique clé. Et leur méfiance alimentée par l’ère Covid envers l’establishment médical et scientifique est devenue une tendance déterminante à droite.

Si vous êtes une mère sur Instagram, il est presque impossible d’éviter ce contenu crunchy. J’ai pris conscience des mamans même avant d’avoir mon fils au début de l’année dernière. L’algorithme, ayant remarqué que j’étais enceinte, les a dirigées vers mon fil Instagram. Elles avaient des « grossesses sauvages » sans aucun soin prénatal, et même des « accouchements à domicile » sans professionnels de la santé présents. Lorsque leurs bébés sont arrivés, leur conflit avec le système médical s’est intensifié. Il n’y aurait pas de « piqûres » ou de « cupcakes » — un code pour les vaccins, utilisé en ligne pour éviter les filtres des réseaux sociaux. Les visites chez le pédiatre étaient à éviter complètement. Le lait en poudre était plein de produits chimiques dangereux, tout comme la crème solaire, tout comme la plupart des aliments transformés disponibles dans les supermarchés ; la pasteurisation du lait était inutile, voire nuisible ; l’école à la maison était un must. Chaque détail de la vie domestique et de l’éducation des enfants était un champ de bataille, menacé par des forces néfastes.

« Le personnel est politique » était le slogan des féministes de gauche dans les années 70, mais aujourd’hui, il n’a pas de meilleur héritier que les mamans MAHA. Au cours des dernières décennies, la droite a réussi à revendiquer la propriété de la politique de la maternité, et à les fusionner habilement avec la montée de l’hostilité envers la médecine et l’expertise durant l’ère Covid. Cela a ouvert la voie à une politique centrée sur la maternité en tant qu’identité et sur les préoccupations granuleuses des mamans.

La gauche, quant à elle, a adopté l’approche opposée, ignorant complètement la nature profondément politique de la vie domestique. La remarque du vice-président JD Vance, assimilant les démocrates à des « femmes sans enfants avec des chats », a peut-être été injuste, mais elle reflète un véritable sentiment qui a provoqué le virage à droite des mamans crunchy. Sur le papier, lors de la dernière élection, les démocrates étaient le parti pro-femme, avec une candidate féminine et une politique pro-choix. Mais préoccupés par l’éthique du girlboss, ils ont échoué à inclure les femmes dont l’accent est mis sur leur foyer et leur famille. En conséquence, le type de mères qui autrefois aurait pu graviter vers la gauche « granola » a maintenant effectué un virage à droite radical.

Cette désertion massive n’était pas inévitable. La gauche s’occupait autrefois davantage du domaine domestique ; prenons la campagne « Salaires pour le travail domestique », lancée dans les années 1970, qui cherchait une reconnaissance égale pour le travail des femmes à la maison. Ensuite, il y avait l’essai « Accord de mariage » d’Alix Kates Shulman de 1970, qui décrivait l’arrangement qu’elle et son mari avaient fait pour partager les tâches ménagères de manière égale, et qui incluait comme premier principe : « Nous rejetons la notion selon laquelle le travail qui rapporte plus d’argent est le plus précieux. » Plus récemment, le livre influent de la sénatrice Elizabeth Warren de 2004, The Two-Income Trap, soutenait que le déclin de la maternité au foyer avait eu un effet néfaste sur les familles américaines. Mais la tendance générale du féminisme mainstream aujourd’hui a été de dépeindre le travail domestique et le travail de soin comme une sorte de prison — le « problème sans nom » de Betty Friedan — et d’inciter les femmes à réussir sur le marché du travail tout comme un homme le ferait. Cette tendance, culminant dans le féminisme d’entreprise frénétique de style Lean In des années 2010, est à quoi réagissent les mamans « crunchy ».

Les mamans MAHA sur les réseaux sociaux font souvent allusion à leur désillusion face au féminisme. « J’aimerais que le « féminisme mainstream » inclue également les mères dans leur plaidoyer au lieu de contribuer à la culture anti-maternité/enfants — promouvant davantage la sous-évaluation du travail domestique des femmes et refusant de reconnaître que le bien-être de nos enfants pose les bases de l’avenir de la société », a déclaré une vidéo Instagram de l’utilisateur « radical.gardenn » plus tôt cette année.

Mais si le féminisme est considéré comme un dragon à abattre, Big Pharma en est un autre. Il y a vingt ans, le mot « crunchy » évoquait des libéraux de la Nouvelle-Angleterre ou de la côte ouest qui écoutaient NPR, faisaient leurs courses dans des magasins de produits de santé et pratiquaient le yoga. Aujourd’hui, il fait penser à des agriculteurs de droite qui évitent les vaccins. Dans une vidéo typique de maman crunchy la semaine dernière, le compte « empowered.mama.nest » a écrit : « Ils ont menti au sujet de la thalidomide. Ils ont menti au sujet du DDT. Ils ont menti au sujet du tabac. Ils ont menti au sujet de l’amiante. Ils ont menti au sujet du mercure. Ils ont menti au sujet des opioïdes. Ils ont menti au sujet du covid. Ils mentent aussi au sujet des vaccins. Vous savez qui n’a pas d’incitation à mentir ? Les mères. »

Le covid et l’implémentation brutale des vaccins par les autorités ont beaucoup à voir avec ce changement, traçant les lignes de bataille de manière définitive entre la gauche et la droite sur les vaccins et poussant tout sceptique dans les bras du mouvement anti-vaccin. Mais une profonde méfiance envers Big Pharma mijotait bien avant cela — et, encore une fois, ce sont les mamans qui étaient en première ligne. Kennedy a déclaré que les mamans d’enfants autistes qui attribuaient la condition de leur enfant aux vaccins avaient inspiré son intérêt initial pour la question des vaccins, qui a formé la pierre angulaire de sa carrière. Sa colistière en 2024, Nicole Shanahan, est une « maman autiste » qui croit que l’autisme de sa fille provient des vaccins.

Ces deux questions se croisent dans l’esthétique en ligne de ce mouvement. Le contenu des mamans crunchy va de l’inflation gauzy et tradwife — des femmes en robes de prairie pétrissant du pain au levain — à la militante, souvent par les mêmes comptes. Une minute, vous regardez la vidéo de quelqu’un sur le co-sommeil, et la minute suivante, vous regardez une femme boire dans un pichet de lait cru et parler de chemtrails. Les mamans crunchy semblent avoir tout compris ; pour chaque dilemme parental épineux, elles ont une réponse. Il est facile de voir pourquoi tant de femmes ont cherché refuge parmi elles au milieu de la frénésie d’anxiété et de prise de décision de la maternité.

Et jusqu’à présent, leurs tactiques semblent fonctionner. La Food and Drug Administration, le némésis des mamans crunchy, a perdu des centaines de travailleurs lors de la purge DOGE dirigée par Elon Musk. Les National Institutes of Health, également sous la responsabilité de Kennedy, ont annoncé qu’ils réduisaient les subventions de recherche liées à l’hésitation vaccinale. Les Centers for Disease Control, une autre organisation du Department of Health and Human Services, devraient apparemment réaliser une étude à grande échelle pour enquêter sur un éventuel lien entre les vaccins et l’autisme (une notion qui a déjà été largement étudiée et n’est pas soutenue par des preuves).

La victoire revient aux mamans crunchy, mais elles pourraient découvrir qu’il s’agit d’une victoire pyrrhique. Elles veulent des ingrédients et des colorants nocifs hors de l’approvisionnement alimentaire, elles veulent de l’eau et du sol propres, et elles veulent un contrôle plus strict des produits pharmaceutiques — mais elles soutiennent une administration qui démantèle les agences fédérales qui supervisent ces domaines. Et si elles espèrent que l’administration Trump restera ferme contre les grandes entreprises pour défendre la santé de leurs enfants, elles pourraient être déçues. Le dernier mouvement de Kennedy a été d’approuver la chaîne de hamburgers et de milkshakes Steak ‘n Shake parce qu’elle a cessé d’utiliser des huiles de graines.

Cela pourrait être le moment pour les libéraux de tenter de rejoindre les mamans crunchy, mais jusqu’à présent, ils n’ont montré aucun intérêt à leur parler selon leurs termes — ou en général, à s’adresser aux larges pans d’Américains qui ont perdu confiance dans l’établissement médical. Ces femmes essaient de protéger leurs enfants, et elles pensent le faire — même celles qui ne vaccinent pas contre la rougeole. Tant que « faites confiance à la science » est la seule réponse à une maman inquiète qui a des questions sur le calendrier vaccinal, ces mamans se tourneront vers le côté qui les embrasse — que cela leur profite finalement ou non.