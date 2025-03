Le DOGE d’Elon Musk a introduit des états mentaux novateurs dans diverses parties de la politique américaine. Parmi ses partisans, on trouve à la fois du triomphalisme et de la confusion. Parmi ses opposants, on trouve de l’indignation, de la tristesse, de l’alarme, ou toutes ces choses combinées, et de la confusion. Il y a de la confusion des deux côtés car tout le monde essaie de comprendre si Donald Trump et Musk utilisent le DOGE pour équilibrer le budget fédéral, ou pour réduire les réglementations pour les entreprises, ou pour augmenter l’efficacité des opérations gouvernementales, ou pour attaquer les ennemis de Trump. Quoi qu’il en soit, le DOGE a été un énorme sujet. La rapidité soudaine de son saignement sans ambivalence est sans précédent. Cela doit être l’entreprise gouvernementale la plus audacieuse et la plus conséquente de l’histoire américaine dont personne ne connaît le but.

L’idée qu’il est censé réduire le déficit budgétaire coexiste mal avec le fait que les dépenses de personnel représentent une très petite partie du budget fédéral, et que Trump et le Congrès républicain préparent une réduction d’impôts qui ajouterait presque cinq trillions de dollars au déficit au cours des neuf prochaines années. Que ce soit une attaque contre les ennemis de Trump ne correspond pas à son assaut rapide sur le National Park Service et le National Weather Service. Trump n’a jamais eu de conflit avec les gardes forestiers ou les météorologues, à ma connaissance, ni eux avec lui. S’il s’attaque à l’enracinement ou à l’expertise désuète des bureaucrates vieillissants, pourquoi efface-t-il toute une classe de nouveaux employés gouvernementaux ?

Au début, lorsque certains contrats d’ONG suspects liés à l’Agence américaine pour le développement international ont été révélés, j’ai ressenti un moment de passage à la fois d’orientation et de réassurance. Donc, c’était cela qu’ils faisaient, rompant le lien financier entre le Trésor américain et le réseau d’ONG extrémistes qui ont déformé l’élaboration des politiques tant dans la bureaucratie fédérale que dans le Parti démocrate. C’était une action du DOGE qui avait du sens. Mais ensuite, alors que le DOGE se mettait à licencier des gardes forestiers et des chercheurs en météorologie, je me suis retrouvé, comme beaucoup d’autres, à être de nouveau désorienté.

Puis, récemment, j’ai entendu une description différente de la véritable vision qui guide le DOGE, qui est alarmante à sa manière mais aussi rassurante en ce sens qu’elle correspond un peu aux mouvements autrement déroutants que nous observons. Cette description provient d’Ezra Klein du New York Times, qui a demandé à « beaucoup de personnes impliquées dans l’administration Trump » ce qu’était le DOGE. « J’ai été surpris de voir combien de ces personnes comprennent… ce que Trump, Musk et le DOGE font… en lien avec l’IA », a rapporté Klein dans un podcast récent. « Ce qu’ils disent essentiellement, c’est : le gouvernement fédéral est trop encombrant pour tirer parti de l’IA en tant que technologie [et] doit être réduit et reconstruit pour tirer parti de l’IA… [L]e démantèlement du gouvernement permet une destruction créative qui pave la voie à une meilleure utilisation de l’IA par le gouvernement. » Cette connexion avec l’IA devient à la fois plus étrange et plus plausible lorsque des personnes — parmi elles l’excellent Nicholas Carr, l’un des écrivains les plus humains et prévoyants sur la technologie numérique — suggèrent également que le DOGE aspire des données gouvernementales pour alimenter une IA que Musk est en train de construire. (L’administration Trump dément cela, pour ce que cela vaut.)

Il est juste de supposer qu’Alex Karp, le milliardaire co-auteur du nouveau livre The Technological Republic, voit le DOGE en ces termes d’IA et affirme sa mission. Karp est co-fondateur et PDG actuel de Palantir Technologies, qui tire une grande partie de ses revenus de la vente de logiciels au Pentagone, et début mars, son livre a fait ses débuts au numéro un de la liste des best-sellers du New York Times. Avec Musk agitant une tronçonneuse à la Maison Blanche, et ce livre forçant les autres best-sellers à se soumettre à sa volonté supérieure, nous semblons être dans un moment futuriste et étrange où les maîtres de la Silicon Valley échappent à leurs secteurs de marché pour régner sur tous les autres domaines également.

Karp est impressionnant d’éducation, avec un diplôme de Bachelor de Stanford et un doctorat de l’Université Goethe à Francfort, en Allemagne — le doctorat dans une discipline au nom intelligent appelée « Théorie sociale néoclassique ». (Pour ce que cela vaut, « Théorie sociale néoclassique » semble être un synonyme de « sociologie démodée ».) Puisque Karp possède ces diplômes prestigieux dans ces disciplines raffinées, et puisque son livre a été décrit comme un successeur à The Closing of the American Mind d’Allan Bloom, j’étais impatient de le lire, excité qu’un autre livre d’idées profondément érudit et plutôt bien écrit ait réussi à se hisser au sommet des listes de best-sellers. Hélas, The Technological Republic est écrit de manière ennuyeuse, et son érudition suggère une recherche sur Wikipédia plutôt que des diplômes de doctorat dans des choses néoclassiques. C’est-à-dire que les chapitres de Karp proviennent généralement de l’étude la plus célèbre, et sa recherche produit systématiquement la référence la plus évidente. Vous obtenez l’expérience de Milgram et le nombre de Dunbar. Si vous tournez une page et apercevez le nom « Isaiah Berlin », vous savez que vous allez bientôt lire sur les renards et les hérissons. Si vous apercevez « William F. Buckley » du coin de l’œil, vous pouvez deviner avec confiance qu’une référence à le bottin téléphonique de Boston est juste devant vous. Alan Greenspan ? Pariez avec enthousiasme sur « l’exubérance irrationnelle ».

D’une manière ou d’une autre, la banalité et la familiarité du contenu du livre n’ont fait que renforcer mon impression qu’il émane d’un pouvoir illimité qui nous gouverne tous. Comment expliquer autrement sa conquête immédiate des listes de best-sellers ? Étant donné ce que je sais sur l’éducation et le succès professionnel de Karp, j’ai supposé qu’il devait être plus intelligent et avoir meilleur goût que ce que ce livre indique. J’ai commencé à soupçonner que The Technological Republic est médiocre par choix. Mais pourquoi ? Dans quel but ? On pourrait attribuer son ennui et sa superficialité à une simple paresse, mais, si un effort paresseux est tout ce que vous avez eu le temps et l’énergie de faire, pourquoi le faire du tout ? Ce n’est pas comme si les revenus d’un livre allaient compter pour un milliardaire. Vous pourriez plutôt deviner qu’il a écrit ce livre parce qu’il avait quelque chose d’important à exprimer. Mais si c’est le cas, vous vous attendriez à un véritable effort, quelque chose qui le fasse paraître comme un penseur sérieux et distinctif plutôt que comme un conférencier TED moyen, en supposant qu’il puisse faire la différence. Et mes diverses théories à son sujet me forcent à supposer qu’il peut faire la différence.

Alors, j’ai pensé que peut-être c’est un exemple d’« écriture ésotérique », que caché dans ses lignes de texte banal se trouve un sous-texte secret de banalité moindre, déchiffrable uniquement par des lecteurs sélectionnés. Puis — dans une coïncidence étrange — peu après avoir cédé à cette pensée paranoïaque, j’ai atteint le passage où Karp discute de Leo Strauss, le philosophe germano-juif qui a fait de l’écriture et de la lecture ésotériques une préoccupation de plusieurs générations d’académiciens straussiens. Cette coïncidence m’a conduit à quelques autres. Allan Bloom était l’élève le plus célèbre de Leo Strauss, et la personne qui a comparé Alex Karp à Allan Bloom était George Will, le chroniqueur conservateur du Washington Post, dont le fils avocat a commencé à travailler pour la société de Karp quelques mois avant la sortie du livre de Karp. Est-il trop cynique ou paranoïaque d’imaginer qu’une puissante entreprise technologique engage un jeune avocat pour faire en sorte que son célèbre père chroniqueur écrive un article d’opinion sur le livre à venir du PDG de l’entreprise ? Cela aurait été pour moi, avant que Musk ne vienne (apparemment) exploiter les données du gouvernement américain tout en le réduisant pour une meilleure digestion par son IA, et avant qu’un cadre de Palantir ne place un livre peu sérieux en tête de la liste des best-sellers du New York Times. En d’autres termes, les développements récents ont fait que ma lentille habituelle de scepticisme poli semble être une heuristique faible.

« Nous semblons être dans un moment futuriste et étrange où les maîtres de la Silicon Valley échappent à leurs secteurs de marché pour régner sur tous les autres domaines également. »

Une autre chose à propos du livre qui m’a laissé quelque part entre légèrement suspicieux et carrément paranoïaque était son vagueness sur son véritable sujet et l’objet réel de sa critique. Lu dans son ensemble, avec une attention particulière à sa préface, son deuxième chapitre et la dernière phrase du dernier paragraphe du dernier chapitre, le livre semble parler de l’IA, et, spécifiquement, de l’importance pour l’Amérique de maîtriser l’IA pour sa compétition géopolitique avec la Chine. Mais au-delà de ces premières parties et de ce dernier paragraphe, il y a presque aucune référence à l’IA. Il n’y a aucune description de ce à quoi ressemblerait la compétition basée sur l’IA avec la Chine, ou pourquoi il serait terrible pour les États-Unis de perdre ou simplement de prendre du retard dans cette compétition, ou si les scénarios d’IA les plus effrayants sont ou non bien fondés.

Le chapitre de Karp sur l’IA aborde une préoccupation courante à son sujet, mais seulement pour la rejeter avec des termes si légers qu’ils m’ont laissé (encore une fois) un peu sceptique quant à son sérieux. « [C]omment », demande-t-il, « l’humanité réagira-t-elle lorsque les… domaines de l’art, de l’humour et de la littérature, qui sont essentiellement humains, seront attaqués ? » En tant qu’écrivain, je vois cette perspective avec un certain pessimisme, ce qui me semble compréhensible. Mais Karp dit que nous devrions abandonner nos inquiétudes vaines et anticiper la future supériorité artistique et littéraire de l’IA comme un temps de « collaboration entre deux espèces d’intelligence ». De plus, dit-il, le fait que l’IA nous dépasse dans ces domaines créatifs « pourrait même nous soulager de la nécessité de définir notre valeur et notre sens de soi dans ce monde uniquement à travers la production et le rendement ».

C’est de cela que je parle ! Je ne peux tout simplement pas croire qu’il pense que nous, artistes et écrivains, pourrions raisonnablement considérer notre obsolescence aux mains (jusqu’à présent) de l’IA comme une sorte de libération des impératifs sombres de la « production » et du « rendement ». Je pense qu’il dit juste cela. Pourquoi ? Je ne pense pas qu’il soit exactement malhonnête. Je pense qu’il veut simplement réguler la considération du sujet, pour contenir les discussions philosophiques indisciplinées et déprimantes qui hantent l’IA.

Karp signale ce même désir, de garder tout le monde à l’écart des questions plus profondes sur l’IA, dans son traitement des personnes les plus connues pour poser ces questions plus profondes sur l’IA. Après son rejet désinvolte des préoccupations des artistes et des écrivains concernant leur obsolescence, il consacre à peine deux pages aux arguments des « doomers » de l’IA tels qu’Eliezer Yudkowsky, et ensuite, ayant reconnu leur existence, il ignore leurs points plus sérieux. Au lieu de cela, il exécute une sorte de bait-and-switch, taquinant le groupe de « l’alignement » de l’IA pour leur éveil, leur ridicule « contrôle [de] la formulation et du ton que les chatbots utilisent », tout en ignorant leurs prédictions plus sombres et plus définissantes sur une IA malveillante prenant le contrôle du monde et tuant tout le monde. (Les inquiétudes apocalyptiques concernant l’IA, nous assure-t-il à un autre moment, ont été à plusieurs reprises montrées comme étant « prématurées »).

Un bait-and-switch étroitement lié opère tout au long du livre. On nous donne une histoire de l’industrie technologique qui passe de la collaboration patriotique précoce des ingénieurs et des généraux qui ont aidé à vaincre les nazis et les Japonais à la décadence hippie et à l’autosatisfaction éveillée des ingénieurs ultérieurs, qui culmine dans une rébellion de 2019 par des travailleurs de Microsoft après que leur entreprise a pris un contrat pour travailler avec l’armée américaine (et Microsoft a cédé). C’est juste. Ce précieux moralisme est faible et vain. Mais la posture ridicule, décadente et antipatriotique à laquelle il revient tout au long du livre est un épouvantail. L’objection plus sérieuse au programme de Karp d’armer le Pentagone avec l’IA ne vient pas du dégoût de la gauche pour le patriotisme ou des inquiétudes éveillées concernant un langage insensible dans les chatbots. Elle vient de personnes qui pensent que l’armement de l’IA est vraiment dangereux.

Il ne donne pas à ces inquiétudes de véritable temps d’antenne, mais vous savez quelle serait sa réponse si c’était le cas, puisque c’est la réponse à sa version épouvantail de celles-ci : la Chine, le spectre de la Chine avançant dans une course aux armements en IA. Maintenant, le spectre de la Chine concentre l’esprit — la Chine envahissant Taïwan et amassant les puces qui alimentent l’IA, un hégémonie Chine-IA gérant un racket de protection à travers tout le Pacifique, sinon le monde entier. Mais si l’alternative à ce scénario est une course aux armements de plusieurs décennies d’agents autonomes non humains aux capacités croissantes dont nous ne pouvons ni prédire ni, peut-être, contrôler les inclinations futures, alors nous devons au moins nous asseoir et discuter de laquelle de ces options est la moins mauvaise. Vous vous attendez à ce qu’un livre qui est (tacitement) sur pourquoi l’industrie américaine de l’IA doit s’aligner avec le Pentagone — par le PDG d’une entreprise technologique qui s’est heureusement alignée avec le Pentagone — aborde cette discussion. Son absence dans un tel livre, le fait de mettre de côté et de créer des épouvantails autour des figures les plus en vue essayant de pousser cette discussion, est (encore une fois) suspect. Cela vous fait penser que le véritable projet de Karp n’est pas d’utiliser un argument rationnel pour réfuter les peurs les plus prêtes de ses lecteurs, mais plutôt d’employer une sorte de gestion de l’humeur rhétorique sur eux, pour apaiser ces peurs par un message prudent.

Cependant, peut-être que la leçon dans tout cela est que l’argument ou la persuasion rationnelle ou la délibération démocratique n’ont plus d’importance, de toute façon. Peut-être que ce que Karp dit à sa manière prudente, c’est qu’avec l’élan irrésistible de la technologie et la course aux armements inéluctable dans laquelle elle figure si centralement, nous n’avons plus de choix dans la question. Nous allons là où cela nous emmène, peu importe nos querelles sur le risque existentiel et d’autres désagréments existentiels. Autant être ceux qui atteignent ce futur indicible en premier. Et donc peut-être que le point sous-jacent du livre de Karp est de nous faire sentir un peu moins mal à propos de ces inévitabilités.

Cette interprétation a du sens, compte tenu d’autres éléments de ce livre. Une grande partie de La République Technologique est consacrée à montrer que les humains et leurs institutions ne sont plus adaptés à la vie aux niveaux les plus élevés de la compétition — que ce soit dans les affaires ou la géopolitique. C’est une sorte d’anthropologie qui dépeint les gens comme intrinsèquement conformistes, dogmatiques et soucieux de leur statut, ce qui rend généralement les organisations qu’ils habitent désespérément lentes et dysfonctionnelles, gouvernées davantage par de petits impératifs sociaux que par les objectifs et les besoins de leurs organisations. Les gens protègent leur territoire au lieu d’inviter à une collaboration créative. Ils gaspillent des heures précieuses à organiser des réunions inutiles pour se pavaner devant leurs subordonnés. Ils restent sagement dans leurs descriptions de poste étroites alors qu’il y a un travail nécessaire à faire juste à l’extérieur de celles-ci.

Comme contre-exemples à ces tendances, et comme indices de sa vision plus large de l’avenir des affaires et du gouvernement, Karp propose deux formations sociales qui font mieux les choses. L’une est des entreprises qui sont encore dirigées par leurs fondateurs. Un leader-fondateur, incarnant la mission originale de l’entreprise par sa présence physique et son influence personnelle, maintient les employés concentrés sur cette mission d’une manière qui discipline leurs tendances innées vers le dogmatisme, le conformisme et la recherche de statut.

L’autre contre-exemple est les essaims d’abeilles, qui fascinent le PDG de la Silicon Valley en raison de leur innovation et de leur pragmatisme. Les abeilles ouvrières individuelles sont absorbées par la mission de la ruche de trouver de la nourriture et un abri, mais ne sont pas liées à des rôles prédéfinis et ne sont pas distraites par des préoccupations sur ce que les autres abeilles pensent d’elles. Les abeilles ne connaissent pas la hiérarchie, le conformisme ou la protection de territoire. Elles ne s’enlisent pas dans de vieilles idées. Elles recherchent avec empressement de nouvelles possibilités. Elles donnent des suggestions sans peur, basées sur ce qu’elles ont découvert là-bas, aux limites de l’essaim, et elles acceptent les suggestions sans jalousie ni insécurité, les jugeant selon le simple critère de ce qui fonctionne.

Ce que font les abeilles, et ce que font les gens dans les entreprises et organisations les plus axées sur un but, c’est identifier des « vides » de connaissance et de fonction et remplir ces vides si elles le peuvent. Si La République Technologique n’était qu’un livre sur les abeilles et les entreprises, il serait assez intéressant — selon les termes conventionnels de ce qu’il exprime. Mais ce n’est pas seulement cela. C’est un livre sur la république technologique, ou sur la façon de rendre la république technologique, ou sur le fait de regarder la république devenir technologique d’elle-même. Et ces éléments concernant les essaims et les vides semblent se relier aux mouvements qui se produisent au sein de notre république actuelle, non pas dans ce qu’il exprime mais — pour le lecteur rendu un peu paranoïaque par ses omissions flagrantes — dans la direction où il semble pointer.

Les jeunes sbires de Musk dans DOGE créent de nombreux vides, mais on ne peut vraiment pas s’attendre à ce que les personnes encore présentes dans le gouvernement remplissent ces vides. Ce sont des gens. C’est le gouvernement. Les fonctionnaires sont peu susceptibles de réagir à la disparition massive de leurs collègues avec l’adaptation désespérée que l’on pourrait attendre dans une entreprise privée. Il est plus facile d’imaginer que le travail que ces anciens collègues faisaient ne sera tout simplement pas fait. Ce n’est pas comme s’il y avait un fondateur inspirant dans chaque bureau gouvernemental qui maintiendrait la flamme du but brûlante chez les bureaucrates stupéfaits qui ont survécu à la grande purge. D’après ce que j’ai entendu de la part d’initiés, beaucoup des efforts de ces survivants sont désormais consacrés à communiquer sans email, de peur qu’ils ne tapent involontairement un mot de la longue liste d’anathèmes de DOGE et finissent par être écartés de leurs emplois.

Mais savez-vous ce qui sera bientôt vraiment bon pour remplir les vides, et en effet de manière essaimée, comme une ruche ? L’IA. Les agents d’IA sont terriblement pragmatiques même maintenant, fluides et inflexibles dans leur recherche de solutions aux problèmes que nous leur présentons, et ils ne s’inquiètent absolument pas de ce que d’autres IA pensent d’eux, et, sans aucun doute, ils commenceront bientôt à se poser des problèmes, à identifier des vides et à prendre l’initiative de les remplir. Lorsque Karp s’est exprimé en tant que fan des actions de Musk pour « perturber » le gouvernement, son humeur joyeuse semblait être le produit de ces scénarios d’abeilles, d’essaims et de vides, l’idée qu’ils prenaient vie avec une telle opportunité, comme s’il avait tout scripté à l’avance.

C’était un appel de résultats. Il s’adressait aux investisseurs. « Nous aimons la disruption », a-t-il dit, « et tout ce qui est bon pour l’Amérique sera bon pour les Américains et très bon pour Palantir. » Je pense qu’il a probablement raison concernant la partie Palantir, et j’espère qu’il a raison concernant la partie Amérique. Mais il y a une chance non nulle que les véritables agents de cette grande disruption, que Karp essaie d’accélérer pour le bien de son entreprise, finissent par être une espèce d’intelligence qui ne se soucie ni de ce que l’un ou l’autre de nous pense, ni de ce que l’un ou l’autre de nous espère.