Le début du second mandat du président Trump a produit le choc et l’émerveillement attendus. De la nouvelle détente avec la Russie aux coupes budgétaires sévères, parfois illégales, imposées par le DOGE d’Elon Musk, l’appétit pour la disruption dépasse de loin ce qui avait été entrevu lors du premier mandat de Trump. Que s’est-il donc passé avec l’#Résistance anti-Trump ? Et pourquoi les démocrates et leur base ne parviennent-ils pas à forger un mouvement d’opposition convaincant ?

Un parti d’opposition ayant un sens de ses racines populistes frapperait vite. Le retour imminent de l’inflation fait chuter la confiance des consommateurs. Le marché de l’emploi est en train de se figer. Et de nouvelles données montrent que les Américains les plus riches représentent 50 % des dépenses des ménages. Pour « financer » les réductions d’impôts, les républicains de la Chambre envisagent de réduire Medicaid, qui fournit une assurance santé à plus de 80 millions d’Américains à faible revenu ; le GOP préférerait pénaliser sa nouvelle base de classe ouvrière plutôt que de désobéir à ses maîtres de la direction.

Les démocrates, en résumé, ont une chance de rédemption — à condition qu’ils adoptent un esprit populiste pour contrer le pseudo-populisme dirigé par les milliardaires de Trump.

Pourtant, le terme affaibli ne commence qu’à capturer l’état pitoyable de leur coalition. Au lieu de mettre en place une stratégie cohérente, les démocrates élus réchauffent leur livre de jeu de Trump I, mais de manière encore plus maladroite, avec des manifestations organisées par des fonctionnaires licenciés et des poursuites contre des décrets exécutifs qui contournent ou violent les lois et règlements existants. Aucune de ces tactiques n’a démontré de véritable conviction. Par leur propre admission, les démocrates au Congrès sont dispersés, déchirés entre qui et quoi défendre.

C’est un symptôme désolant de combien les progressistes ont peu appris des élections de 2024, et de leur incapacité à voir l’opportunité populiste. Considérez l’environnement riche en cibles créé par Musk et DOGE. Le rôle immense du patron de Tesla et SpaceX dans la nouvelle Maison Blanche équivaut à une capture oligarchique directe de l’État américain. Il est littéralement en train de supprimer des agences qui pourraient réguler ses entreprises actuelles et futures ou renforcer les syndicats dans ses usines.

Mais la direction démocrate a toujours manifestement peur de canaliser la frustration des Américains envers le système, comme l’a fait Trump. Ils sont devenus trop dépendants de la lutte contre Trump par le biais des tribunaux et des agences gouvernementales pour réellement saisir le cas populiste contre lui : à savoir, une majorité d’Américains de la classe ouvrière touchés par l’inflation ont soutenu Trump en 2024 parce qu’il a promis de protéger les droits et de réduire les coûts, et parce qu’il a courtisé le travail organisé — et non pour déréguler Wall Street ou affaiblir la négociation collective.

La paralysie démocrate trahit une peur de l’électorat. Les libéraux ardents s’enthousiasment encore pour la promesse de juges « éclairés » annulant les actions de Trump, voyant chaque bataille idéologique à travers le prisme de ce que la jurisprudence, et non la politique de détail, peut faire pour améliorer le tissu moral de la nation. Une politique qui se base sur des injonctions, cependant, n’est pas ancrée dans la persuasion et la mobilisation populaire. Et elle ignore les problèmes que Trump a exploités pour gagner l’élection, des coûts de la vie en forte hausse et l’endettement des consommateurs aux politiques mal conçues des progressistes sur la migration et la sécurité publique.

Ils n’ont pas non plus montré beaucoup de désir de contrer l’impression que des positions culturelles huppées ont remplacé l’accent du parti sur le développement égalitaire et la redistribution progressiste. Pas exactement exempt de leurs propres conflits d’intérêts, la plupart des démocrates semblent artificiels et peu sincères lorsqu’il s’agit de discuter du rôle du pouvoir et de l’argent dans la politique américaine en dehors de l’orbite de Trump.

Il n’est donc pas surprenant que les démocrates soient manifestement en difficulté dans leur lutte pour changer « le récit ». À ce stade, des dénonciations stéréotypées de Trump et de ses plus fervents appointees ne suffiront pas ; au contraire, les épithètes caricaturales et la prédication répétée offertes par le représentant Hakeem Jeffries et le sénateur Chuck Schumer, les dirigeants congressuels du parti, n’ont fait qu’amplifier la pétrification de l’establishment libéral face à un ordre mourant.

On se demande pourquoi les démocrates n’ont pas revisité les discours et idées formatrices d’icônes libérales comme Franklin Delano Roosevelt et Robert F. Kennedy ou de populistes comme William Jennings Bryan, qui ont suscité le renouveau du parti à l’ère dorée. À l’exception du sénateur Bernie Sanders — qui, à 83 ans, est en tournée dans la ceinture agricole — les progressistes semblent attendre une autre crise de niveau Covid pour torpiller le soutien à Trump.

C’est encore un autre rappel de combien le progressisme moderne est devenu insulaire. Restreindre le pouvoir exécutif par le biais des tribunaux est, il est vrai, une tradition bien établie à travers le spectre politique. Mais pour véritablement contrer Trump II, il faut un soutien indéfectible pour une participation active de plus d’Américains dans la société civile, y compris ceux qui n’ont pas de diplômes universitaires. Une ancienne génération de progressistes qui a accédé au pouvoir grâce à ses alliances avec les petits agriculteurs, les ligues de protection des consommateurs et les syndicalistes comprenait bien cela ; un coup judiciaire contre les intérêts établis, la malversation et la corruption, bien que important, n’était pas un substitut aux arrangements et institutions qui donnaient aux gens ordinaires une véritable voix dans les affaires de leur communauté.

À une époque révolue, les instincts juridiques des démocrates étaient principalement dirigés contre les monopolistes, les magnats locaux et les pratiques commerciales peu scrupuleuses. Au niveau des États et du fédéral, ils reconnaissaient que la loi pouvait appliquer des contraintes intelligentes contre le pouvoir du marché, tout en stimulant le développement que leur base opprimée exigeait d’eux.

Plus tard, dans l’ère d’après-guerre, les démocrates se sont associés aux républicains libéraux pour adopter des lois qui codifiaient des principes de non-discrimination sur des questions de race, d’origine nationale, de sexe et de handicap. Bien que la croissance correspondante de la bureaucratie fédérale ait servi de prétexte aux conservateurs de Reagan pour réduire ces protections sociales, les démocrates n’étaient guère les bureaucrates hautains qu’ils étaient dépeints par leurs adversaires « favorables à un petit gouvernement ».

En fait, jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, lorsqu’ils ont commencé à perdre leur légitimité populiste dans le Sud et le Midwest, les démocrates avaient tendance à considérer le Congrès comme le meilleur véhicule pour défendre et promouvoir les intérêts des travailleurs de toutes les régions. Leur soutien à un gouvernement fédéral fort, dont les départements de surveillance réglementaire et d’assurance sociale se sont élargis entre le New Deal et la Grande Société, était complété et équilibré par une compréhension des besoins de chaque région. Ils ne considéraient donc pas la politique comme un concours à somme nulle qui tournait principalement autour de la légitimité des décisions prises par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Depuis l’ascension de Trump, cependant, les stratagèmes juridiques des démocrates et de leurs alliés médiatiques leur ont permis d’ignorer les causes profondes du mécontentement populiste, économiques et culturelles. Cela a eu pour effet involontaire d’aider Trump à revendiquer qu’un « État profond » à multiples facettes sape son autorité, contrecarrant la volonté du peuple.

En retour, les progressistes se sont enfermés dans un coin, déconnectés, même dans des villes profondément bleues, des personnes mêmes qu’ils prétendent servir. Grâce à leur défense sans critique de toutes choses étiquetées « woke », les démocrates sont désormais perçus par les électeurs de la classe ouvrière de toutes races comme litigieux, censeurs et élitistes. En effet, le Parti démocrate est considéré comme le contraire même de celui dont le fil unificateur, depuis l’apogée de Bryan jusqu’aux années soixante-dix, était son respect pour la dignité — et le jugement — de l’homme et de la femme ordinaires.

Il faudra bien plus qu’une rhétorique habile pour changer les perceptions. Les alliés démocratiques prêchent sur la démocratie, le pluralisme et l’état de droit tout en répétant la notion contre-productive et auto-satisfaite que tous les électeurs ayant rejeté la succession de dirigeants de style soviétique du parti sont des naïfs et des bigots. De telles attitudes sont, d’une certaine manière, semblables à la défiance trumpienne, mais sans les évidents avantages politiques.

Un parti qui exploite les peurs de sa base face à l’autoritarisme de droite devrait, au minimum, investir de l’argent dans des candidats capables de s’adresser à l’Amérique moyenne. Pourtant, les démocrates semblent contents de laisser les élections compétitives s’étioler tant qu’ils conservent le contrôle des plus grands centres urbains et commerciaux du pays (qui, il convient de le noter, tendent à avoir une faible participation aux élections locales). Cela indique que les démocrates sont méfiants à l’idée d’être responsables devant les Américains déclassés et laissés pour compte. Mais les travailleurs désabusés, en particulier ceux qui prennent la décision consciente de ne pas voter, ne sont pas fous : ils savent que l’establishment libéral se soucie beaucoup moins de la démocratie qu’il ne le prétend.

« Les démocrates d’aujourd’hui sont devenus plutôt méfiants quant à la finalité du gouvernement. »

La crise d’identité et idéologique croissante du parti explique également sa vision étrangement à double face de la démocratie de base. Les démocrates font face à un fardeau distinct en tant que « parti du gouvernement » normatif à une époque d’inégalité marquée, de clientélisme éhonté et de parrainage corporatif ahurissant. Alors que la confiance sociale et l’approbation des grandes institutions ont chuté au cours des deux dernières décennies, les démocrates n’ont pas réussi à restaurer la confiance dans l’administration publique de base au niveau fédéral et local, encore moins à inspirer l’espoir que le gouvernement puisse à nouveau mettre en œuvre des réformes qui bénéficient directement à des millions de citoyens. Les expériences économiques de bidenisme exceptées, les démocrates d’aujourd’hui sont devenus plutôt méfiants quant à la finalité du gouvernement, même s’ils crient à l’injustice face aux attaques indiscriminées des républicains contre les programmes sociaux, les fonctionnaires et la recherche scientifique.

L’assaut trumpien contre le gouvernement en tant que tel pourrait enfin inciter les démocrates à confronter tout ce qui afflige les travailleurs américains. Ou pas. Les démocrates et leur base de classe professionnelle semblent prêts à relancer les mêmes batailles sur le « grand gouvernement » qui ont été menées dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, plutôt que d’examiner sans critique pourquoi tant d’Américains, tant ruraux qu’urbains, se sentent dépossédés.

Depuis qu’ils sont devenus le parti favori de l’establishment côtier (et, jusqu’à la campagne de Trump en 2024, de la Silicon Valley), les démocrates se sont trop habitués à gérer un système économique mondialisé, jouant à la fois le rôle de réformateur prudent et de gardien. Cela les a aveuglés aux contradictions qui imprègnent désormais leur philosophie de gouvernance, surtout, le frottement entre les objectifs égalitaires qui ont fait triompher le libéralisme rooseveltien et la fixation du parti sur le fait de devenir — plutôt que d’apprivoiser — l’élite américaine. Enthousiasmés par des croyances ésotériques sur l’auto-réalisation, la justice sociale et le progrès culturel, beaucoup imaginent qu’ils font partie d’une avant-garde tournée vers l’avenir, même si les zones qu’ils gouvernent montrent des signes de détresse aiguë.

Les tentatives de freiner Trump s’avéreront désastreuses tant que les démocrates ne confronteront pas pourquoi ils ne sont plus perçus comme les champions de l’intérêt public. Bien que les partisans de Trump issus de la classe ouvrière puissent bientôt regretter les pouvoirs accordés à un GOP non réformé, ils ne sont pas nécessairement confus ou hypocrites dans leurs désirs.

De nombreux Américains aspirent clairement à un gouvernement plus efficace, transparent et réactif d’une manière qui ne correspond pas aux visions du monde des intellectuels progressistes ou conservateurs. Selon la question, cela pourrait signifier plus de capacité et de supervision de l’État ou un respect plus impartial des droits individuels. Les progressistes, par conséquent, pourraient envisager de s’engager réellement avec la complexité sociétale dans laquelle ils prétendent si souvent avoir de l’expertise, et de s’immerger, comme peu l’ont fait, dans le véritable monde de vie des oubliés et des dépossédés.

Rénover la #Résistance selon des lignes familières est et restera tentant. Les trahisons et les promesses non tenues de Trump s’accumulent déjà, et elles devraient être attaquées sans crainte à chaque occasion. Mais cela doit être lié à un examen plus large de la crise américaine. Pourtant, si la classe des consultants et l’establishment démocrate avaient leur mot à dire, le parti continuerait d’ignorer les échecs rampants qui ont ravivé l’humeur jacksonienne des Américains.

Contrecarrer Trump nécessite finalement un compte rendu sans détour du déclin précipité de l’Amérique — ainsi qu’une vision cohérente de réforme radicale et de gouvernance responsable pour le 21e siècle.