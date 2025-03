Dans le Downtown Eastside, également connu sous le nom de Skid Row du Canada, des gens meurent dans la rue. Une femme, affalée sur des couvertures souillées, se fait injecter dans une veine du cou par un homme aux mains noircies et sales. Ses yeux s’écarquillent, puis se ferment.

Une autre femme, plus jeune, est traînée par un homme qui est clairement un proxénète. Elle vacille alors qu’il crie qu’elle coûte « seulement 20 $ ! » Personne ne répond, à part un dealer qui demande s’il veut de l’« Apache » (fentanyl).

Le Canada peut avoir des restrictions strictes sur l’alcool et des licences en place dans chaque province, mais, sur cette rue qui s’étend sur 10 pâtés de maisons, les gens ferment les yeux sur les toxicomanes qui s’injectent. Et ils sont laissés à surdoser dans la rue, à l’extérieur du site d’injection « sûr » légal qui a déstigmatisé la consommation de substances illégales. Le taux de mortalité ici est 30 fois plus élevé que la moyenne nationale. J’entends aussi des histoires de jeunes femmes, principalement autochtones, qui sont conduites dans des cliniques par leurs proxénètes pour accéder gratuitement aux opiacés ; elles deviennent dépendantes et dociles.

Cependant, il y a un endroit ici, censé offrir un répit à ces femmes. Le Centre des femmes du Downtown Eastside prétend offrir du soutien, un peu de chaleur et un repas gratuit à quiconque a besoin d’un abri, ainsi que des « toilettes sûres ». Peut-être ne sont-elles pas aussi sûres que certaines femmes vulnérables pourraient le souhaiter, puisque les services réservés aux femmes victimes de violence sont illégaux. Et comme le dit le panneau de bienvenue : le Centre est inclusif pour toutes les femmes qui s’identifient elles-mêmes, ce qui inclut les femmes trans et les personnes bispirituelles.

Ce n’était pas toujours le cas. L’une des organisations féministes les plus inspirantes et réussies que j’ai jamais rencontrées a été fondée ici en 1973. Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter était dirigé par l’indomptable Lee Lakeman, qui est malheureusement décédée l’année dernière. Et elle, avec son équipe, a lutté dur pour protéger cet espace sûr pour les femmes.

Mais le « féministe masculin » autoproclamé Justin Trudeau a riposté. Et pas pour les droits des femmes. Bien qu’il soit un grand fan de la posture sur les droits des peuples autochtones, il a peu fait pour protéger ces femmes et ces filles de l’abus qu’elles subissent. Pendant ce temps, il a supprimé leur droit à des espaces sûrs et dépénalisé la prostitution. Quoi qu’il en soit, au Canada, n’importe qui peut être une femme.

Vancouver a des lois et des politiques en place qui permettent aux hommes de s’identifier comme des femmes. Vous vous souvenez peut-être de l’affaire du cireur de balles suprême (alors connu sous le nom de Jessica Yaniv, maintenant connu sous le nom de Jessica Serenity Simpson). En 2019, Yaniv a déposé des plaintes contre des salons de beauté à Vancouver tenus par des femmes d’origine immigrée, pour avoir refusé de lui fournir une épilation « brésilienne » (c’est-à-dire l’épilation de la zone génitale féminine). Yaniv a perdu — mais seulement de justesse. Les femmes ont également perdu — tant en termes de leurs moyens de subsistance que de leur tranquillité d’esprit. Une femme a dû fermer son entreprise à domicile en raison du stress causé par l’affaire Yaniv.

À part une petite poignée, toutes les soi-disant institutions et organisations féministes se battent pour soutenir l’idéologie transgenre. Le Women’s Legal Education and Action Fund (LEAF), établi en 1985 pour défendre des affaires au nom des femmes concernant la violence et la discrimination masculine, est désormais à plein régime transactiviste. En effet, la première phrase de la section Mission et Vision de son site web la décrit comme une organisation caritative qui travaille pour « toutes les femmes, filles, personnes trans et non binaires », ce qui signifie tout le monde. « Dans la société canadienne, les femmes cis et trans, les personnes trans, intersexes, de genre divers, non conformes au genre, queer, fluides, agender, bigender et non binaires subissent toutes de la discrimination en raison de leur genre. »

L’idéologie de genre s’est installée ici d’une manière qui rend les activistes trans britanniques timides, les féministes libérales accueillant l’ouverture des services de violence domestique à tout le monde. Et toute résistance vient presque exclusivement des droitiers et des féministes radicales — qui sont sévèrement critiquées.

En conséquence, je sais exactement quel type d’abus je risque de subir chaque fois que je fais un événement au Canada. Il y a des cris, des moqueries et de l’intimidation. Parfois, il y a des crachats. Il y a toujours de la colère et la menace de violence. Donc, la foule qui m’a accueilli lors d’un événement sur les espaces sûrs pour les femmes (l’ironie leur échappe, évidemment) n’était pas une surprise.

Mais ce qui était surprenant cette fois-ci, c’est qu’avec les huées de « nazis, bigots, fascistes de merde », certaines personnes aboyaient réellement. Et beaucoup d’entre elles portaient des masques d’animaux. Comme leur but était d’intimider, je voulais leur montrer qu’ils n’y étaient pas parvenus. Je me suis donc approché d’eux pour les interroger sur leur féminisme, seulement pour qu’un jeune homme me mette une pancarte sous le nez qui disait : « Les véritables féministes soutiennent TOUTES les femmes. » Le contraste entre ces « féministes » privilégiées et ces femmes tragiques que j’ai vues dans les ruelles ne pouvait pas être plus frappant. Voilà pour les grands succès de femmes comme Lee Lakeman.

Lors de ma visite, Trudeau a été remplacé par Carney. Je me suis demandé si se débarrasser de lui changerait le paysage au Canada en ce qui concerne les droits des femmes. Carney, cependant, garde certainement le silence sur cette question divisive. Croyant fermement aux marchés ouverts et au libre-échange, il est sans doute plus concentré sur l’économie que sur le fait qu’il soit libre d’assister à la parade de la fierté. Mais les femmes à qui j’ai parlé interprètent cela comme de la lâcheté ; elles soupçonnent que cet homme n’a pas de colonne vertébrale lorsqu’il s’agit de traiter des questions plus délicates que les tarifs de Trump.

Ils sont également très clairs sur le fait que la dernière chose qu’ils veulent, c’est un Trump canadien sous les traits de Poilievre, le leader des conservateurs. « Il ferait exactement ce que fait l’homme orange », a déclaré Sara, une militante de longue date qui travaille dans un refuge pour femmes, « c’est-à-dire faire de la posture sur le renversement de toutes les questions trans, comme les hommes dans les sports féminins, tout en supprimant tous les autres droits, de l’avortement au financement des centres de crise pour viol, et tout ce qui se trouve entre les deux. »

Peut-être que ces jeunes manifestants qui ont grandi dans le Canada de Trudeau, refusant d’écouter ce que nous, féministes âgées, avions à dire sur la violence masculine, pourraient apprendre quelque chose s’ils sortaient de leurs chambres d’écho et prenaient un bus jusqu’à Downton Eastside. Là, ils verraient les dégâts causés par des hommes renforcés par les politiques de Trudeau, ils verraient des femmes vulnérables victimisées, abusées et privées d’abri.