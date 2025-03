Il y a presque exactement 60 ans, le duc de Gloucester a lancé un nouveau monde. Là, au milieu de l’éclairage artificiel et du parking à plusieurs étages, il a dévoilé Broad Marsh — un complexe commercial et de divertissement de 10 millions de livres au cœur de Nottingham. Le conseil local avait promis que le centre « transformerait complètement » ce coin de la ville, juste au sud du cœur de la ville, et il est difficile de ne pas être d’accord. Un dédale de ruelles anciennes, avec ses ruines médiévales et ses greniers victoriens, a disparu. À leur place est venu une structure en briques banale, avec des carrelages colorés, des fontaines et des animaux en bois pour que les enfants puissent jouer.

Maintenant, cependant, Broad Marsh est mort, le conseil municipal de Nottingham devant finaliser ce mois-ci les plans pour achever la démolition du centre — ouvrant la voie à un vaste projet de réaménagement pour 1 000 logements et 20 000 pieds carrés de nouveaux espaces commerciaux, de bureaux et de divertissement. Cela va, comme vous l’avez peut-être deviné, transformer complètement la zone.

Pour ceux qui connaissent Nottingham, cela sera sûrement une bonne nouvelle : le centre commercial a fermé en 2020 lors de travaux de rénovation importants. Pendant les cinq dernières années, les habitants ont dû se frayer un chemin à travers un site à moitié démoli, à travers des passerelles improvisées et des tas de décombres, pour se rendre de la gare au centre-ville. Derrière un panneau vert vif se trouve ce qu’il reste de Broad Marsh, une métaphore peu subtile du rêve consumériste du 20e siècle réduit en cendres. Pourtant, plus que les erreurs du passé, l’histoire de Nottingham a aussi des leçons pour l’avenir — notamment sur les dangers des investisseurs privés et sur la façon dont les villes n’ont même pas besoin de commerce de masse pour prospérer au 21e siècle.

À bien des égards, l’histoire de Broad Marsh est banale, tant dans son ascension que dans sa chute. Environ 300 centres commerciaux ont ouvert en Grande-Bretagne entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, tandis que plus de 250 ont fermé, été démolis ou sont programmés pour être réaménagés. Il n’y a pas de pénurie de quartiers en difficulté, et 2025 s’annonce comme une année chargée pour la boule de démolition. The Core à Leeds ; le St Nicholas Centre à Sutton ; le Queensmere de Slough — ce ne sont là que trois projets de démolition parmi tant d’autres.

L’avenir de Broad Marsh est en suspens depuis que l’opérateur du centre commercial, intu (le « i » minuscule est délibérément tendance), a été placé sous administration lors du premier confinement Covid. Mais la saga remonte à des décennies, avec des plans de rénovation non réalisés datant du millénaire. Pour beaucoup, en effet, cela est devenu peu plus qu’une marque de dégradation urbaine. En 2020, une consultation à l’échelle de la ville a révélé que plus des deux tiers des résidents et des entreprises préféraient un espace vert ouvert et des locaux pour l’hospitalité et la communauté — tandis que le commerce a obtenu de mauvais résultats en comparaison.

Les choses n’ont pas toujours été aussi déprimantes. Comme le suggère si délicieusement cette ouverture royale, les centres commerciaux étaient autrefois à la mode, alors que les autorités locales espéraient revitaliser les centres-villes en déclin, dont beaucoup s’étaient effondrés depuis la guerre ou même plus tôt. Plusieurs facteurs ont contribué à ce boom — notamment des recommandations de planification pour atténuer et anticiper l’augmentation du trafic automobile dans les cœurs urbains.

Les entreprises de propriété privée ont été cruciales pour le financement et la réalisation de nouveaux centres commerciaux. Avec une interdiction gouvernementale sur les développements en dehors des villes, en raison de préoccupations concernant la viabilité de la rue commerçante britannique, ainsi que des limites sur le développement de bureaux commerciaux à Londres, les villes provinciales à travers la Grande-Bretagne sont soudainement devenues des investissements attrayants.

À Nottingham, la zone de Broad Marsh avait longtemps été désignée pour un réaménagement, avec des plans pour construire une gare routière sur un terrain majoritairement détenu par le conseil. L’impulsion pour le faire est venue d’une offre de partenariat avec Town and City Properties, une entreprise mieux connue sous le nom de ses centres commerciaux : Arndale. C’était, sur le papier, une excellente offre. Le conseil obtiendrait sa gare routière, et la ville sécuriserait un complexe commercial moderne inspiré des derniers centres commerciaux internationaux.

Le promoteur, à son tour, sécuriserait une vache à lait lucrative, alors que les centres Arndale étaient simultanément construits de Bradford à Bolton en passant par Nelson. Comme à Nottingham, tous ces exemples attendent actuellement d’être démolis. Et, comme à Broad Marsh, ils avaient tendance à offrir une architecture terne, leurs centres commerciaux piétonniers fermés ayant une présence semblable à celle d’un vaisseau spatial dans la ville plus large.

En partie pour cette raison — et malgré les enthousiastes au sein du gouvernement local — il y avait une opposition publique vocale à de tels développements dès le départ. C’est particulièrement le cas lorsque les plans étaient généralement accompagnés de menaces de démolir des sites historiques. Au-delà des vestiges d’une abbaye médiévale, le réaménagement de Broad Marsh incluait également la démolition de Drury Hill, une voie publique datant du 14e siècle. D’autres objections se concentraient sur l’accès à l’espace : certains à Nottingham estimaient que l’emplacement du centre commercial pouvait être déplacé pour laisser place à un parc.

À Nottingham, comme ailleurs, plusieurs enquêtes publiques ont été menées sur le réaménagement de Broad Marsh. Pourtant, la force des sentiments locaux a finalement été ignorée. Quel intérêt, se demandaient les décideurs, à avoir un passage vétuste vieux de plusieurs siècles, lorsqu’il pouvait être remplacé par quelque chose de moderne et résistant aux intempéries ?

Au milieu des années 1970, les villes britanniques avaient donc été transformées. Pourtant, bien qu’elles offraient une aubaine financière pour les conseils municipaux et les promoteurs, cet arrangement public-privé s’est rapidement révélé être quelque peu un pacte faustien. L’accès aux routes auparavant publiques était désormais contrôlé par des entreprises privées, qui dirigeaient avec joie les piétons à travers des centres commerciaux couverts. Les loyers élevés dans les centres commerciaux excluaient également les petites entreprises de la concurrence avec les chaînes de magasins pour l’espace. Tout cela a conduit à la colonisation du centre de Nottingham et à l’aliénation des habitants locaux et des entreprises locales, surtout lorsque les prises de contrôle immobilières à la fin du 20e siècle ont signifié que les opérateurs de centres commerciaux étaient constitués d’un nombre de plus en plus restreint de sociétés immobilières mondiales.

Pas étonnant que Nottingham ait affiché les taux d’occupation commerciale les plus bas du pays en 2011, une saturation aggravée par le développement d’une deuxième zone commerciale, le Victoria Centre, à seulement 10 minutes à pied au nord. Comme ces chiffres de fermeture saisissants l’impliquent, ces problèmes ne sont pas uniques aux East Midlands. Le secteur de la vente au détail britannique ne s’est jamais complètement remis de la récession de 2008, tandis que les habitudes d’achat ont considérablement évolué ces dernières années, un changement exacerbé par la pandémie. Pour leur part, de nombreux opérateurs de centres commerciaux se sont adaptés en convertissant des magasins en espaces de loisirs en prévision d’une économie plus expérientielle. Pensez aux cinémas, aux restaurants et aux pistes de bowling : c’était l’orientation générale du remodelage raté d’intu. Le mini-golf est un autre choix populaire.

Suite à l’effondrement d’intu, en 2020, le conseil municipal de Nottingham a repris le site de Broad Marsh en pleine propriété publique. Plus tard dans l’année, il a lancé une consultation publique à l’échelle de la ville sur l’avenir de la zone, avec des résultats réimaginés dans un projet de Thomas Heatherwick, le designer provocateur responsable de la réhabilitation de Coal Drops Yard à Kings Cross (et du projet Garden Bridge raté). En plus de logements et d’espaces commerciaux, l’idée clé était de rétablir les anciennes voies médiévales perdues de la zone. Heatherwick a également évoqué un espace vert, tout en suggérant que la structure en béton et en acier démontée du centre pourrait être utilisée pour des événements publics.

En résumé, le projet d’Heatherwick suggérait qu’un avenir meilleur pourrait émerger des ruines de la consommation ratée du 20e siècle. Et, certainement, il existe un précédent clair pour cette approche. En 2019, par exemple, le conseil de Stockton-on-Tees a acheté un centre commercial des années 1970 devenu obsolète — qu’il a démoli pour créer un nouveau parc public, partiellement financé par le désormais terminé Future High Streets Fund du gouvernement.

À Nottingham, cependant, la réhabilitation de Broad Marsh a progressé lentement. À trois reprises, le conseil n’a pas réussi à obtenir des fonds de Levelling Up (vous vous en souvenez ?) pour financer d’autres démolitions. En mai dernier, le cabinet d’architecture BDP a dévoilé son plan directeur pour la zone, en réponse à la vision d’Heatherwick, et en septembre, le parc « Green Heart » a enfin ouvert. Néanmoins, une grande partie de la zone reste un chantier. Tout aussi mauvais, et faisant écho aux erreurs des décennies précédentes, les plans de Broad Marsh sont désormais adaptés dans l’espoir de sécuriser des investissements privés, avec un point d’interrogation sur la conservation de cette ambitieuse structure en acier — suscité par l’hésitation des investisseurs et des promoteurs quant à sa viabilité.

Quoi qu’il arrive ensuite, cela doit être scruté — d’autant plus compte tenu des mauvaises décisions du passé. Au sommet de ce boom du milieu du siècle, il n’était pas rare que des équipements municipaux soient omis des plans finaux, comme cela s’est effectivement produit avec un lot de maisons non livrées à Broad Marsh. Avec le fardeau financier du départ désastreux d’intu pesant lourdement sur les comptes du conseil, toute réhabilitation à Nottingham doit clairement être rentable. Mais si les 60 dernières années ont montré quelque chose, c’est que le centre commercial n’est plus (s’il l’a jamais été) à l’avant-garde de la revitalisation des cœurs urbains britanniques. Pour cette raison, nous devrions être sceptiques envers quiconque prétendant que la réhabilitation nécessite encore plus d’espace commercial.

Le logement, en effet, émerge comme l’un des usages alternatifs les plus clairs pour les centres commerciaux, surtout comme moyen de répondre à l’agenda du Parti travailliste pour 1,5 million de nouveaux logements. Mais cela, aussi, doit venir avec des réserves. En 2020, l’activiste du logement Bob Colenutt a écrit sur un « complexe finance-construction de logements » et l’a décrit comme une cause profonde de la crise du logement en cours au Royaume-Uni. Parmi d’autres choses, il a noté que les promoteurs ne sont pas tenus de respecter les équipements annexes — centres de santé, arrêts de bus — une fois la construction lancée. En même temps, des recherches récentes suggèrent que 75 % des nouveaux développements de logements sont médiocres ou mauvais, tandis que la majorité des développements « Build to Rent » sont gérés par des fonds d’investissement privés étrangers. Tout cela ressemble remarquablement aux partenariats dans lesquels les autorités locales se sont retrouvées embourbées il y a six décennies.

Bien que, en résumé, il soit logique que le logement soit en tête de l’agenda pour la réhabilitation de Broad Marsh, il y a aussi une opportunité pour le conseil d’être audacieux. Avec la zone de nouveau en propriété publique — comme c’est le cas pour de nombreux centres commerciaux abandonnés à travers le Royaume-Uni — le conseil devrait insister sur une vision robuste et belle pour le nouveau quartier urbain de Nottingham. En pratique, cela signifie réinvestir dans les espaces publics et les entreprises locales, des passerelles piétonnes bien conçues aux unités commerciales à loyer plafonné pour les entreprises locales. Pour ma part, j’aimerais voir les urbanistes conserver une petite section de la structure brisée de Broad Marsh, comme un rappel de la promesse capricieuse du capital mondial d’une utopie urbaine.