Si vous pensez que votre facture d’énergie est déjà élevée, préparez-vous. Le Parti travailliste a peut-être promis un système électrique Net Zéro qui réduirait les factures moyennes de 300 £ — mais comme le révèle une nouvelle recherche, le contraire va se produire. Nous pouvons nous attendre à ce que le coût de l’électricité augmente d’au moins 75 %.

« J’ai une foi absolue », a déclaré le secrétaire à l’énergie Ed Miliband, que le Net Zéro « fera de grandes choses pour notre pays et notre monde. » Inconvénient, une enquête menée par l’un des principaux experts en énergie de Grande-Bretagne fournit des preuves que notre dépendance croissante aux formes d’énergie renouvelable chéries par Miliband, et non au marché des combustibles fossiles « montagnes russes », est plus susceptible d’avoir un effet économique dévastateur.

Depuis deux mois, le professeur Gordon Hughes, chercheur senior au Centre national pour l’analyse de l’énergie de Washington et ancien directeur de l’économie de l’Université d’Édimbourg, travaille avec UnHerd pour développer un modèle informatique sophistiqué du système électrique britannique qui fournit une image robuste de la production d’électricité et explique pourquoi la douleur économique ne fait que continuer.

Selon Hughes, Miliband part d’un faux postulat. Il a « clairement tort » de prétendre que la principale cause de l’augmentation des factures jusqu’à présent a été le prix du gaz naturel. En fait, le prix de gros de l’électricité, qui est là où les changements de prix des combustibles fossiles sont les plus clairement visibles, est généralement resté constant au cours des 20 dernières années. Et pourtant, pendant cette même période, les factures d’électricité payées par les entreprises ont presque quadruplé, tandis que celles des ménages ont plus ou moins triplé.

Il est vrai que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a vu le prix du gaz naturel européen augmenter brièvement de jusqu’à 500 %, tandis qu’il y a eu un pic plus petit et de courte durée en 2008, causé par un déséquilibre entre l’offre et la demande. Mais blâmer, comme le fait Miliband, les « pétro-États et les dictateurs » pour les fluctuations est, selon Hughes, juste un « bouc émissaire pratique ». En fait, c’est l’enchevêtrement croissant de taxes, de prélèvements et de subventions, découlant du passage aux renouvelables, qui a causé l’augmentation des prix pour ces extras qui composent désormais plus des trois quarts du coût de l’électricité sur les factures des ménages. Selon Hughes, « l’augmentation constante des prix de l’électricité ajustés à l’inflation au cours des deux dernières décennies est en grande partie une question de dommages auto-infligés ».

Et son modèle révèle qu’en vertu du plan de puissance propre du gouvernement pour 2030, bien pire est à venir.

Pour de véritables croyants comme Miliband, ce serait un prix à payer si la Grande-Bretagne pouvait vraiment devenir un paradis net-zéro. Mais malheureusement, compte tenu de l’inefficacité de base des renouvelables, et du fait qu’elles ne génèrent souvent pas d’électricité pendant des heures ou des jours à la fois, les combustibles fossiles sont destinés à rester une partie de notre mix énergétique pendant de nombreuses années. Cela signifie que si nous voulons garder les lumières allumées, nous allons devoir dépenser des milliards de livres bien avant 2030 pour construire de nouvelles centrales électriques à gaz de secours que Miliband prétend ne seront utilisées que 5 % du temps, simplement parce que tant d’unités de notre flotte existante sont usées.

Le principal élément de la prochaine augmentation projetée par le modèle est le coût de l’expansion prévue des renouvelables. Les estimations officielles de son coût, dit Hughes, sont trop basses, et à en juger par les données récentes du marché, le prix de construction de nouveaux parcs éoliens et solaires devrait être d’environ 150 milliards de livres au cours des cinq prochaines années — tout cela sera ajouté aux factures.

Un autre facteur est la dépendance croissante de la Grande-Bretagne à l’électricité fournie par des câbles sous-marins en provenance de l’étranger. Selon le modèle de Hughes, plus nous importons d’électricité, plus nous payons. Mais sans cela, il y aura des coupures de courant. En 2024, après tout, la Grande-Bretagne était un importateur net d’électricité 91 % du temps. Pourtant, l’énergie étrangère ne peut pas être comptée. La Norvège a déjà adopté une loi permettant à son gouvernement de bloquer la vente d’électricité lorsque son propre approvisionnement est rare. D’autres pays pourraient bien faire de même.

Vous pourriez soutenir que les prix élevés des fournitures européennes sont, à leur tour, causés par des pics sur le marché du gaz naturel. Mais cela, montre le modèle de Hughes, serait encore une fois faux : le gaz représente moins de 15 % du mix énergétique de l’Allemagne, et moins de 5 % de celui de la France. Et tandis que Miliband prétend que ses plans Net Zéro sont nécessaires parce que les prix du gaz sont toujours appelés à augmenter, c’est également faux. En Europe, la tendance à long terme est stable depuis 25 ans, tandis qu’en Amérique, le boom du fracking a vu les coûts baisser. En d’autres termes, pour se prémunir contre une autre année 2022 — une année exceptionnellement mauvaise — Miliband veut transformer l’énergie britannique de manière à ce que le modèle de Hughes montre qu’elle entraînera beaucoup de difficultés à long terme. Cela, note-t-il, « semble être plutôt un mauvais marché ».

Le pire est à venir, surtout une fois que la révolution verte du Parti travailliste sera vraiment lancée. Il est certain que les parcs éoliens et solaires peuvent générer de l’énergie à partir de la nature, ce qui permet aux opérateurs d’économiser sur les coûts de carburant. Mais les « coûts totaux du système » des énergies renouvelables annulent ces gains. Si, par exemple, le vent ne souffle pas, les éoliennes auront besoin de générateurs de secours. Et bien que Miliband affirme qu’il souhaite une augmentation par huit des batteries à grande échelle pour stocker l’électricité lorsque la météo ne coopère pas, la technologie ne fonctionne que pendant environ deux heures. Cet hiver, nous avons eu des jours sans vent, et le modèle de Hughes suggère que les batteries ne compenseraient que 10 à 15 % du manque.

Comment, alors, la Grande-Bretagne sécuriserait-elle le reste de l’énergie dont elle a besoin ? Avec du gaz naturel ! Alors que Miliband prétend que les centrales à gaz n’auront besoin de fonctionner que 5 % du temps d’ici 2030, Hughes suggère que le chiffre réel sera au moins trois fois plus élevé — en tenant compte du fait que le gouvernement dit que la croissance des véhicules électriques, des pompes à chaleur et de l’immigration augmentera la demande d’électricité de 11 %. Pour créer une réserve suffisamment grande pour faire face lorsque les énergies renouvelables ne fonctionnent pas et que certaines parties du système « se déconnectent » en raison d’un défaut, Hughes dit qu’en 2030, la Grande-Bretagne aura besoin d’environ 50 gigawatts (GW) de capacité de production à gaz ou diesel, contre 30 GW actuellement, en partie parce que les centrales nucléaires doivent fermer, et nous ne pouvons pas compter sur l’électricité toujours disponible de l’étranger.

Bien sûr, les centrales à gaz existantes pourraient rester opérationnelles, mais ne fonctionner que lorsque cela est nécessaire. Mais cela ignorerait un autre problème. La variété « cycle ouvert » des turbines à gaz qui peuvent être mises en marche rapidement, les rendant adaptées à un usage occasionnel, ont une durée de vie d’environ 30 ans — et presque toutes en Grande-Bretagne ont déjà atteint cette limite. D’ici 2030, deux tiers du type « cycle fermé » moins adaptable seront également âgés. Même si nous faisons des hypothèses généreuses sur le nombre d’anciennes installations qui pourraient encore être disponibles, cela signifie qu’il faudrait construire toute une nouvelle flotte en seulement cinq ans, même si ces centrales resteraient souvent inactives.

Tout cela coûtera évidemment des milliards. Les prix actuels des turbines s’élèvent à environ 60 millions de livres par GW, donc construire de nouvelles centrales de secours avec une capacité totale de 30 GW coûterait 18 milliards de livres, et 50 GW 30 milliards de livres. Cela soulève une autre question. Avec l’économie en berne, et le Trésor sous pression pour financer des augmentations budgétaires dans la santé et la défense, comment exactement Miliband financerait-il ses rêves de zéro émission nette ? Ici encore, la réponse est des prélèvements sur les factures, les frais qui ont déjà vidé les poches de manière si dramatique. Les contrats pour les centrales de secours sont émis par le gouvernement par le biais de ce qu’il appelle le « marché de la capacité ». Cela est déjà en forte hausse, passant de 120 millions de livres en 2017 à 1,1 milliard de livres en 2024. Avec les énergies renouvelables continuant à évincer des alternatives fiables, le marché de la capacité est de plus en plus nécessaire. Et le modèle de Hughes indique que ces prélèvements pourraient atteindre un montant vertigineux de 7,4 milliards de livres d’ici 2030 — une estimation conservatrice.

Le modèle identifie encore d’autres coûts. L’un d’eux est les permis que les opérateurs doivent acheter pour brûler du gaz et d’autres combustibles fossiles, et dont les prix augmentent constamment. Ensuite, il y a le soi-disant « mécanisme d’équilibrage » — par lequel les opérateurs sont payés pour générer de l’énergie en cas d’urgence, ou sinon couper complètement la production en cas de goulets d’étranglement du réseau. En tenant compte de tous ces facteurs, le modèle de Hughes suggère que le coût de la production d’électricité pourrait atteindre presque 60 milliards de livres d’ici 2030, entre 70 et 80 % plus élevé que s’il restait avec son système actuel, non-Zéro Net.

Ce n’est même pas toute l’histoire. En tout, la production d’électricité ne représente qu’environ la moitié de votre facture. Le reste est constitué de « frais de réseau » — payés au National Grid et aux entreprises d’énergie pour garantir que l’électricité passe des producteurs aux utilisateurs finaux. Les chiffres exacts sont plus difficiles à calculer. Mais le National Electricity System Operator (NESO), l’entreprise détenue par le gouvernement qui gère le réseau, a déclaré que pour créer un système Zéro Net, il devra considérablement étendre son réseau pour relier de nouveaux parcs éoliens et solaires. Le résultat ? Une dépense potentielle de 65 milliards de livres d’ici 2030, avec des frais de réseau augmentant de 80 à 117 %.

L’impact économique de tout cela, il n’est guère besoin de le dire, serait désastreux. « C’est une taxe sur nous tous », comme le dit Hughes. « Les industries intensives en électricité qui sont en concurrence sur les marchés mondiaux ne peuvent y faire face qu’en réduisant les salaires ou les bénéfices. Comme les travailleurs ne sont pas disposés à accepter des réductions de leurs revenus, le résultat a été qu’ils ont fermé leurs activités au Royaume-Uni et se sont déplacés ailleurs. » Les preuves sont déjà là, avec la récente disparition des aciéries de Bridgend, la fermeture imminente de la raffinerie de Grangemouth et la probable fin de la fabrication de voitures à l’usine BMW d’Oxford. Vauxhall, Hotpoint, JCB et des fabricants de niche d’articles tels que des matelas réduisent également les emplois et ont prévenu qu’ils pourraient bientôt quitter la Grande-Bretagne aussi.

Ce n’est pas que cela dérange Ed Miliband. La semaine dernière, il a réitéré son engagement envers les objectifs de zéro émission nette du Parti travailliste, déclarant que « la chose la plus importante que nous puissions faire est de nous en tenir à notre mission de puissance propre ». Il semble que pour un homme cherchant à construire une utopie de classe mondiale, quelque chose d’aussi éphémère que la prospérité future de la Grande-Bretagne n’a pas beaucoup d’importance.

Les détails techniques du modèle de Hughes peuvent être trouvés sur son site web, Cloud Wisdom. Il est également prêt à partager le code du modèle avec ceux qui souhaitent en savoir encore plus.