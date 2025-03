Loin de protéger la liberté d’expression, la nouvelle administration a facilité l’expulsion des utilisateurs des plateformes financières pour des expressions politiques. Parmi les formalités administratives qu’elle a supprimées figuraient certaines règles du CFPB qui étaient conçues pour protéger, entre autres, la liberté d’expression. Tout cela devrait bien se passer pour Andreessen, qui est l’un des plus grands investisseurs en crypto — le secteur qui, plus que presque tout autre, aspire à une réglementation plus souple.

Tout comme l’observateur occasionnel perd de vue la carte du magicien, de nombreux observateurs ont manqué la dextérité d’Andreessen. Ses remarques sur l’émission de Rogan ont convaincu ceux qui étaient enragés par la censure de soutenir une campagne de niche pour annuler les protections contre la fraude crypto.

De cette manière, Andreessen a confondu deux problèmes sans rapport pour son propre bénéfice financier. Dans une tendance mondiale inquiétante, un large éventail de personnes — camionneurs canadiens, partisans du Brexit et militants palestiniens — ont été exclus des plateformes financières sans procédure régulière. De manière non liée, les régulateurs préoccupés par le maintien des startups crypto en conformité avec les règles bancaires ont pris des mesures pour sévir. Certains dirigeants impliqués dans le commerce de la crypto ont déclaré avoir eu des difficultés à utiliser des comptes bancaires traditionnels simplement parce qu’ils avaient été signalés par le système. Les camionneurs ont été débankés ; les dirigeants crypto ne l’ont pas été.

Considérons le point de vue des régulateurs. À plusieurs reprises ces dernières années, des courtiers en crypto et des cryptomonnaies émergentes se sont effondrés du jour au lendemain, laissant des clients ordinaires sans rien. Les régulateurs ont également accusé à plusieurs reprises les startups crypto — y compris celles soutenues par Andreessen — d’une variété de crimes financiers présumés. Ces infractions ont inclus l’affaiblissement des règles sur le blanchiment d’argent et la violation des sanctions contre des groupes terroristes. Il n’est pas surprenant que ceux qui sont chargés de protéger le système financier considèrent ces schémas avec une extrême méfiance.

Alors que la liberté d’expression est devenue un champ de bataille pour les Américains de tous les jours — mené sur les campus universitaires, sur la correction politique sur le lieu de travail et sur les plateformes de médias sociaux — une révolution juridique simultanée a pris forme. Les acteurs corporatifs cherchant à éviscérer les règles et restrictions sur la conduite des affaires ont tenté de confondre l’action commerciale avec la libre expression. En d’autres termes, l’élite des affaires profite du débat sur la liberté d’expression à ses propres fins.

« L’élite des affaires profite du débat sur la liberté d’expression à ses propres fins. »

Ce phénomène de portage a lieu depuis des décennies. Les avocats ont cherché et exploré, tentant de trouver de nouvelles manœuvres juridiques pour classer le comportement commercial comme un discours protégé. Dans ce sens, Southwest et Spirit Airlines ont à plusieurs reprises litigé pour bloquer une réglementation qui obligeait les compagnies aériennes à afficher le prix total des billets. Un autre exemple provient des agences de notation privées qui étaient responsables de la certification erronée de la sécurité de titres adossés à des hypothèques risquées avant la crise financière de 2008. Au tribunal, les agences ont soutenu qu’elles exprimaient simplement un discours protégé par le Premier Amendement, et étaient donc exemptées des poursuites pour fraude.

Ces efforts ont largement échoué devant les tribunaux, mais d’autres arguments similaires ont commencé à prévaloir de plus en plus souvent. Dans l’arrêt de la Cour suprême Sorrell v. IMS Health Inc., le juge Anthony Kennedy a annulé des lois contre les entreprises de santé qui exploitaient et vendaient des données de patients aux entreprises pharmaceutiques. Les lois sur les données des patients, a écrit Kennedy , violaient les lois sur le discours commercial et « imposaient un fardeau à une forme d’expression protégée ». De manière similaire, Kennedy et ses collègues de la Cour suprême ont cité le Premier Amendement en statuant en 2018 que l’imposition de frais syndicaux aux employés du secteur public non syndiqués était inconstitutionnelle. L’imposition de frais, ont-ils déclaré, équivalait à un discours financier contraint.

Plus célèbre encore, Kennedy a rédigé l’opinion majoritaire dans Citizens United, la décision de 2010 qui a permis des dépenses illimitées des entreprises et des indépendants lors des élections. L’arrêt de la cour a ouvert la voie à notre ère actuelle de Super PACs gonflés et de dépenses d’argent noir, tout cela au nom du Premier Amendement. Les règles qui avaient régulé le financement des campagnes politiques, a écrit Kennedy, avaient indûment restreint « le discours politique des entreprises ».

Le flux de défis se poursuit. Le Premier Amendement est utilisé pour attaquer les réglementations sur les entreprises, les lois éthiques et les règles de sécurité des consommateurs. Les avocats d’entreprise tentent d’annuler les quelques lois existantes restreignant les appels automatisés et les textos automatisés ; des groupes d’intérêt financés par Google et Facebook ont affirmé que l’application des lois antitrust augmenterait la censure et étoufferait la liberté d’expression ; et les interdictions étatiques sur les cadeaux des lobbyistes aux législateurs sont continuellement menacées. Les avocats ont soutenu que de tels cadeaux ne sont pas de la corruption, mais un exemple de libre expression.

La nouvelle administration pourrait constater que cette tendance juridique menace certaines de ses réformes les plus favorables aux consommateurs. Les lobbyistes de l’industrie alimentaire transformée ont menacé d’utiliser des poursuites en vertu du Premier Amendement pour annuler les nouvelles directives mises à jour de la Food and Drug Administration sur les aliments pouvant être étiquetés comme « sains » — une cause défendue par Robert F. Kennedy Jr., le nouveau secrétaire à la santé de Trump. Trump a également promis de minimiser les publicités pharmaceutiques à la télévision, mais cette initiative, elle aussi, est susceptible de faire face à des défis devant les tribunaux au nom de la liberté d’expression.

Tout cela se déroule sans que la société ait fait beaucoup de progrès sur ce que nous devrions considérer comme une véritable liberté d’expression. Les banques sont toujours libres de retirer arbitrairement des clients, les étudiants universitaires continuent de faire face à des pressions sur la liberté d’expression, et les plateformes de médias sociaux conservent un pouvoir presque illimité pour censurer leurs utilisateurs.

Les entreprises, donc, ont adopté une vision expansive du Premier Amendement afin de supprimer les contraintes sur leur pouvoir. Mais les Américains ordinaires ont été laissés sur le bord du chemin, aussi vulnérables qu’ils l’ont toujours été à la censure gouvernementale et corporative.