Il y a une réplique mémorable dans The Dark Knight qui résume la trajectoire curieuse du développeur de jeux vidéo tchèque Daniel Vávra : « Vous mourrez en héros, ou vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. »

Gamergate, une révolte de consommateurs idiosyncratique d’gamers en colère contre l’industrie du jeu vidéo et les journalistes qui a éclaté en 2014, a d’abord fait de Vávra et de ses collègues de Warhorse Games, basés à Prague, des héros populaires pour ne pas avoir embrassé la DEI dans le développement d’un jeu appelé Kingdom Come: Deliverance. Mais à la suite des triomphes politiques de Trump et d’Elon Musk, Vávra a été étiqueté comme insuffisamment anti-woke. Gamergate continue de mener de nouvelles batailles contre chaque fantôme de représentation culturelle woke, peu importe à quel point cela est mineur, illustrant la nature sisyphéenne des guerres culturelles en ligne — c’est un jeu virtuel que personne ne peut vraiment gagner.

Vávra n’est pas votre guerrier typique de la justice sociale aux cheveux bleus. Le Tchèque à la carrure imposante et à la barbe ressemble à un personnage de son propre jeu d’action médiéval européen et a même dirigé une manifestation devant l’ambassade grecque à Prague pour protester contre l’arrestation de ses collègues. Pourtant, il y a une décennie, il est devenu un paria parmi de nombreux journalistes et ses pairs. Ils détestaient que Vávra soit sympathique à Gamergate. En 2015, des activistes progressistes ont accusé Warhorse Games de racisme pour ne pas avoir inclus de personnes de couleur dans un jeu se déroulant dans la Bohême rurale du XVe siècle, que Vávra a défendu comme faisant partie d’un engagement envers l’exactitude historique. La controverse l’a poussé à s’exprimer contre la wokeification de l’industrie du jeu. « L’avenir de notre secteur est en jeu, et les médias ‘progressistes’ le détruisent avec leur récit haineux », a-t-il déclaré.

Les jockeys du clavier de Gamergate ont applaudi la position de Vávra, mais les conséquences de la controverse ont été laides : Warhorse a reçu des lettres de haine de la part de progressistes, et des médias tels que Vice ont refusé de couvrir Kingdom Come. Vávra a comparé le retour de bâton à vivre dans l’URSS. « J’ai eu le ‘privilège’ de grandir dans un régime communiste totalitaire », a-t-il déclaré à un journaliste de jeux en 2015, « donc j’ai une expérience de première main avec la censure et… aller en prison pour votre opinion ou de la mauvaise propagande à la télévision, dans la littérature et même dans la musique. »

Expliquer comment la réception d’un jeu vidéo est comparée à la vie dans les derniers jours du communisme soviétique n’est pas facile. Ce qui a tout déclenché, c’était un marasme risible impliquant l’ex-petit ami d’un développeur de jeux qui a posté un cri de colère sur leur relation en ligne. Chaque camp de Gamergate insistait sur le fait qu’il avait le haut moral, l’un affirmant qu’il défendait « l’éthique dans le journalisme de jeux vidéo » et l’autre disant qu’il combattait avec justesse « des misogynes s’en prenant aux femmes dans le jeu ». Plus largement, Gamergate était une sorte de choc de civilisations en ligne. Dans son livre de 2017 Kill All Normies, Angela Nagle a décrit la dynamique comme « une culture de dénonciation libérale hystérique produisant un terreau pour un retour de bâton en ligne d’irrévérente moquerie et d’anti-PC ».

« Expliquer comment la réception d’un jeu vidéo est comparée à la vie dans les derniers jours du communisme soviétique n’est pas facile. »

En d’autres termes, ils étaient deux faces d’une même pièce : des bulles en ligne hurlantes — l’une auto-juste et woke et l’autre conservatrice et/ou trollesque qui fonctionnaient selon le même terrible manuel : assassinat de caractère de mauvaise foi, honte publique, ou faire renvoyer quelqu’un. Je dis cela d’expérience personnelle ; des guerriers du clavier et même certains de mes collègues ont essayé de me faire renvoyer de mon rôle d’écriture sur les jeux vidéo pour The Onion parce que j’étais perçu de manière inexacte comme un soldat de Gamergate.

Gamergate peut sembler arcanique maintenant, mais c’était la panique morale parfaite pour l’ère Twitter au sommet, une version miroir déformant du bouc émissaire des jeux vidéo des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Blâmer les jeux pour les maux de la société était autrefois un effort bipartisan : Hillary Clinton, Donald Trump et Joe Biden ont tous essayé de les restreindre (Biden a même un jour qualifié les développeurs de jeux de « petits pervers » qui font des jeux qui apprennent aux gens à tuer). Mais au lieu d’être blâmé pour avoir inspiré des tireurs d’écoles, Gamergate est devenu un point de discussion libéral utile parmi les démocrates. Ils ont cité le pouvoir des jeux vidéo pour prétendument préparer de jeunes hommes blancs et les transformer en incels amers et en extrémistes de droite.

Pendant la majeure partie de la durée de vie de Gamergate, le mouvement semblait être une cause perdue. Il est devenu un punching-ball fiable pour les médias traditionnels, faisant partie du mythe fondateur de l’alt-Droite, qui a engendré Q-Anon, qui a engendré la présidence de Trump ; en effet, Trump a même été qualifié de « Gamergate » des politiciens républicains. Par exemple, Vox a soutenu que Gamergate était « un moment charnière et une expérience d’apprentissage pour de nombreux futurs partisans de Trump ». Pour sa part, Steve Bannon admet qu’il voyait Gamergate comme une opportunité de recruter ce qu’il a qualifié de « mâles blancs déracinés » dans une armée en ligne de droite. « Vous pouvez activer cette armée », a-t-il dit à Joshua Green, l’auteur de Devil’s Bargain. « Ils entrent par Gamergate ou autre et se tournent ensuite vers la politique et Trump.

Cependant, Gamergate a eu l’effet opposé à celui prévu : les jeux sont devenus plus identitaires — pas moins — depuis 2014. Alors que les forces en ligne de Gamergate s’énervaient, de nouveaux jeux incorporaient de plus en plus de personnages racially diversifiés et des intrigues LGBTQ. Dans Dragon Age: Veilguard, vous pouvez recevoir une réprimande pour avoir mal genré un personnage non binaire — une leçon de RH qui fait rouler des yeux dans un jeu fantastique sur des dragons.

Mais peut-être pas pour longtemps. Comme d’autres l’ont noté, il y a eu un changement de ton notable contre le politiquement correct progressiste. Les journalistes de jeux et les activistes ont échoué misérablement dans leur tentative de reverse Gamergate — un boycott de Hogwarts Legacy en raison de la « transphobie » de J.K. Rowling. Maintenant, les médias disent que Rowling a peut-être juste gagné la guerre culturelle.

Les plaintes concernant l’utilisation d’un héros samouraï noir dans Assassin’s Creed: Shadows dans un jeu sur le Japon historique ont conduit à un retard du jeu de trois mois jusqu’au début de 2025 pour « mieux intégrer les retours des joueurs ». Wired qualifie la controverse de « Gamergate 2.0 », mais ce qu’ils ne mentionnent pas, c’est que les joueurs japonais ont été les plus vocaux et ont recueilli plus de 100 000 signatures pour une pétition visant à annuler le jeu, disant que c’est « une grave insulte à la culture et à l’histoire japonaises, et peut également être lié au racisme asiatique ». Dans ce cas, la politique de « l’appropriation culturelle » s’est heurtée à la « sous-représentation » des personnages noirs et a gagné.

Puis est venue la réélection de Trump en novembre, qui a signalé le triomphe ultime du régime anti-woke, avec le Gamergater Elon Musk s’armant soudainement d’un pouvoir incroyable. Certains développeurs de jeux ont même commencé à se présenter comme anti-DEI, tandis que les tentatives des libéraux d’invoquer Gamergate comme cri de ralliement tombent dans l’oreille d’un sourd. Lin Manuel Miranda a récemment sorti un album concept inspiré par le DEI basé sur The Warriors, le film culte de 1979 sur les gangs de New York, mais cette fois avec des protagonistes entièrement féminins et un méchant incel que Miranda dit avoir été inspiré par Gamergate. Si vous n’avez pas entendu parler de l’album, c’est probablement parce qu’il est désespérément ringard, un vestige embarrassant des années Obama qui est mort à juste titre dans les charts Billboard.

De même, Dragon Age: Veilguard a réalisé la moitié des ventes attendues, et Concord, cible de Gamergate pour ses personnages fluides de genre et ses pronoms maladroits, a été fermé par Sony après seulement deux semaines en raison d’une performance historiquement désastreuse.

Pas étonnant qu’il y ait eu un ton distinct de triomphe parmi les habitants extrêmement en ligne de « Kotaku In Action » — un subreddit qui est devenu le foyer officieux de Gamergate depuis une décennie. Certains des 157 000 membres du groupe sont allés jusqu’à déclarer une victoire dans leur bataille de dix ans contre les « Guerriers de la justice sociale ». « Dix putains d’années après le truc, nous avons été prouvés justes même si quiconque n’était pas malhonnête ou mentalement handicapé savait que nous avions raison », a proclamé récemment un membre dans un fil intitulé Gamergate a gagné. « Maintenant que nous avons gagné, les jeux peuvent-ils redevenir bons ? »

Cependant, il n’y a pas de conditions claires pour la victoire dans les guerres culturelles et peu d’intérêt à appeler à une trêve. Ainsi, la croisade continue de s’étendre à des longueurs absurdes jusqu’à ce qu’elle commence à ressembler à ce que les progressistes l’accusaient d’être — une force politique réactionnaire de droite. « Gamergate est passé de [être] sur le journalisme de jeux à une guerre culturelle plus large à ce qu’il est maintenant — une dernière tentative d’empêcher les mondialistes de prendre le contrôle autoritaire total de l’Occident », a déclaré un récent post Reddit de Gamergate.

Que signifie poster sur Reddit pour mener une croisade populiste de droite contre les « mondialistes » ? Pas grand-chose, donc il est beaucoup plus facile de continuer à cibler les jeux vidéo pour leur « éveil », peu importe à quel point l’infraction est mesquine. Demandez simplement à Warhorse Games.

Vávra est de nouveau annulé, mais cette fois, ironiquement, c’est par Gamergate. La suite récemment publiée de Kingdom Come inclut une option de romance entre personnes de même sexe et un élément supplémentaire de diversité raciale parce que le jeu se déroule dans la ville tchèque de Kuttenberg, qui, comme d’autres villes de l’Empire romain germanique, était un centre de commerce et d’échange culturel. Vávra et Warhorse ont insisté sur le fait qu’ils visaient à nouveau l’exactitude historique, comme l’inclusion d’un quartier juif. Pourtant, les partisans de Gamergate les ont accusés de « devenir éveillés » et ont commencé à boycotter le jeu et à inonder Metacritic de mauvaises critiques comme : « Kingdom Come: Deliverance 2 est un jeu DEI historiquement inexact et gay éveillé. »

Maintenant, Vávra s’exprime contre ses anciens camarades d’armes : « [Il] s’avère que nous sommes de nouveau au milieu d’une guerre culturelle plutôt bizarre, cette fois du côté opposé à l’habitude. » Son collègue, Tobias Stolz-Zwilling, a déclaré que Warhorse préférerait ne pas être associé à une bataille politique. « Il semble que quelqu’un essaie toujours de nous marquer d’une manière ou d’une autre, et nous essayons juste de créer un jeu vidéo cool », a-t-il dit.

Quoi qu’il en soit, Vávra pourrait avoir le dernier mot. Kingdom Come: Deliverance II a été un chouchou des critiques et a vendu plus de 2 millions d’exemplaires au cours de ses deux premières semaines. Le sentiment croissant dans « Kotaku In Action » est que le boycott de Gamergate du jeu a peut-être été un excès. Comme l’a noté un commentateur, « C’est nul quand quiconque, de n’importe quel bord politique ou culturel, s’engage dans une chasse aux sorcières ou un test de pureté, surtout quand ce n’est même pas sincère. »

Qui veut juste jouer à des jeux vidéo à la place ?