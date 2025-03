Dans Oracles, Magic and Witchcraft Among the Azande, l’un des textes fondamentaux de l’anthropologie sociale britannique, E.E. Evans-Pritchard utilise l’exemple d’un grenier qui s’effondre soudainement, tuant un malheureux membre de la tribu Zande, pour élucider la différence entre la pensée magique et la pensée scientifique. Selon la vision scientifique du monde, l’effondrement du grenier est attribuable à l’action des termites, rongeant ses piliers en bois, et la mort qui en résulte n’est qu’un malheur sans signification. Ce n’est pas le cas pour les partisans de la tradition Zande : bien que le rongeage des termites soit la cause immédiate du désastre, pourquoi le grenier devrait-il s’effondrer à ce moment précis, tuant cette personne précise ? Rationnellement, montre Evans-Pritchard, la réponse sur laquelle les Zande s’accordent est l’intervention d’un sorcier malveillant.

Un conflit similaire entre des manières rivales d’interpréter le monde qui nous entoure peut être observé dans la dispute entre la Théorie du Grand Homme de l’Histoire de Thomas Carlyle, dans laquelle les actions volontaires d’individus spécifiques façonnent les événements mondiaux, et l’accent social-scientifique sur les forces économiques et sociales grandioses et impersonnelles comme le moteur principal de l’histoire. Pourtant, comme la réponse Zande, cette dernière n’exclut pas la première, comme nous le voyons avec l’Ukraine. Pour des réalistes tels que John J. Mearsheimer, l’opposition de la Russie à une Ukraine indépendante à sa frontière, un potentiel tremplin pour une invasion venant de l’Ouest, est structurelle : tout dirigeant russe, une fois suffisamment fort pour le faire, serait contraint d’éliminer la menace. Pourtant, qui peut nier qu’il a fallu l’agence individuelle de Poutine pour relancer l’histoire ? Si la position stratégique de l’Ukraine fournit la cause immédiate, la personnalité de Poutine répond au Pourquoi maintenant ?, tout comme la décision de Zelensky de rester et de se battre, plutôt que de fuir l’invasion, fournit une version de la Théorie du Grand Homme de l’Histoire socialement acceptable pour des libéraux centristes autrement sceptiques. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine peut être structurel, comme les réalistes l’observent à juste titre : pourtant, il a fallu le choc de deux personnalités spécifiques pour que la guerre prenne sa forme actuelle, et ainsi définir l’avenir de notre continent.

Si quelqu’un peut être accusé de pensée magique, ce sont ces libéraux atlantistes européens qui pleurent actuellement le tournant de Trump vers l’impérialisme nu, comme si une sombre sorcellerie avait soudainement pris le contrôle de l’empire qu’ils nous ont soumis avec empressement. Citant un article de Economist, Gideon Rachman du Financial Times se lamente sur X que « je pense que ce sont souvent ceux en Europe qui ont été les plus pro-américains qui réagissent maintenant le plus fortement à ce que fait Trump. Un énorme sentiment de trahison et de dégoût », comme si aucun des deux principaux organes de la vision du monde atlantiste qui a amené la Grande-Bretagne et l’Europe à ce moment d’humiliation n’avait joué un rôle dans le désastre. Ceux qui ont forgé nos chaînes se plaignent maintenant qu’elles frottent. Pourtant, même s’il a fallu la personnalité de Trump pour rendre explicite la subordination implicite de l’Europe à l’empire américain, les causes sont également structurelles. Le déséquilibre de pouvoir entre les deux est si marqué qu’un Trump ou un autre était destiné à apparaître un jour : les termites rongeant l’Europe de l’intérieur en ont longtemps assuré cela.

En raison des choix politiques de nos dirigeants, l’Europe est maintenant si faible qu’elle présente un festin sans défense pour les grandes puissances se partageant le monde entre elles. L’empereur sur le trône de Washington cherche maintenant à détacher le Groenland du Danemark et à l’ajouter avec le Canada à son vaste domaine américain. Lorsque Trump peut dire du Canada que bientôt « la ligne de séparation artificielle tracée il y a de nombreuses années disparaîtra enfin », la dynamique n’est pas si différente de celle de Poutine se référant à la Rus’ de Kiev et aux Rurikides pour justifier sa guerre d’expansion impériale. Les empires montent et descendent, comme ils l’ont toujours fait : les États plus faibles entre eux, que ce soit l’Ukraine ou l’Europe dans son ensemble, doivent soit accepter que leur destin soit déterminé par de grands impérialistes, soit se préparer à se battre pour leur propre survie.

Le discours, donc, sur le réarmement européen comme moyen de sauver l’Ukraine d’un retrait américain et d’un démembrement russe est mieux compris comme une forme de mensonge noble pour préparer les électeurs européens à se tenir seuls. Lorsque Emmanuel Macron a qualifié l’Otan de « cerveau mort » il y a cinq ans, suggérant un engagement américain en déclin, il a été moqué par les mêmes voix atlantistes qui, maintenant, trop tard, exigent une Europe forte et souveraine. Ce sont les mêmes voix qui, il y a trois ans, lorsque la Russie a envahi pour la première fois, proclamaient que « l’Otan est de retour », avec le soulagement de vassaux nés soudainement sauvés des craintes des responsabilités de la liberté. Si Macron avait été écouté en 2020, peut-être que les choses seraient différentes maintenant ; peut-être, en effet, la guerre en Ukraine n’aurait jamais commencé. Mais les engagements vides de l’Europe arrivent simplement trop tard : sans le soutien américain, l’Ukraine a perdu la guerre. Et une Europe capable, avec un grand effort, de patrouiller les frontières orientales de l’Ukraine dans une décennie n’est tout simplement d’aucune utilité pour déterminer l’issue des pourparlers de paix qui ont lieu maintenant. Encore une fois, ce sont ceux qui sont les plus coupables de l’échec actuel qui nous poussent à agir pour l’avenir : pourtant, il reste une question indéterminée de savoir s’il est aussi trop tard pour l’Europe. L’hypothèse qui commence à poindre chez les décideurs européens est que l’Article 5 de l’Otan est déjà mort, et avec lui, l’Alliance atlantique. Si l’Otan existe encore dans une décennie, ce ne sera que dans le sens où Charlemagne était un empereur romain. Les titres peuvent rester les mêmes, peut-être que les grandes réunions rituelles continueront, mais les faits durs du pouvoir auront complètement changé, et les frontières à défendre auront diminué.

Avec une Otan moribonde, il est difficile de penser à un État occidental, à part le Canada, moins préparé ou politiquement situé pour un Trump 2.0 que la Grande-Bretagne. En termes de sécurité, nous sommes presque uniques en étant sur-exposés, ayant longtemps adopté une posture de chien de garde le plus bavard et le moins menaçant de l’Amérique. Les menaces d’annexion de Trump envers le Canada découlent du fait que le Canada s’est tellement imbriqué, économiquement et en termes de sécurité, avec les États-Unis que son indépendance est essentiellement fictive. Pourtant, dans le domaine de la sécurité, c’est précisément ce que des décennies d’atlantisme ont fait à la Grande-Bretagne. Une relation de défense étroite avec les États-Unis, autrefois un atout pour faire pression sur les rivaux, semble maintenant une vulnérabilité dangereuse. Tout comme c’est le cas avec l’Ukraine, dont l’avenir sera décidé par l’interaction de deux leviers opposés — la force militaire russe et l’approvisionnement ou le retrait de l’aide militaire américaine, comme le dicte la diplomatie impériale — la dépendance voulue de la Grande-Bretagne à l’égard de la puissance militaire américaine a érodé sa souveraineté.

Notre dissuasion nucléaire est louée aux États-Unis, tirée de stocks regroupés détenus en Virginie auxquels l’accès peut être refusé selon le bon vouloir de Washington. Notre armée ne peut fonctionner que comme une unité auxiliaire américaine, et notre marine s’est refaite, à grand frais, comme un moyen de compléter la projection de puissance américaine dans le Pacifique pour des fins américaines, les deux porte-avions servant de plateforme pour des jets américains dont l’opération et l’entretien sont soumis à la bonne volonté de Washington. Dépendante d’une chaîne logistique que nous ne contrôlons pas, la Grande-Bretagne n’est pas plus maîtresse de son destin que l’Ukraine, résultat d’un établissement de sécurité dont les think tanks et les organes de décision, lourdement financés par la générosité américaine, ont été explicitement conçus pour atteindre ce résultat. Et pourtant, l’administration Trump semble avoir une approche étrangement bienveillante envers la Grande-Bretagne jusqu’à présent. L’explication donnée par le lobby de Westminster est que cela résulte de l’habileté politique et du charme personnel de Starmer : le temps révélera s’il y a d’autres explications.

Même les alliés les plus proches de Starmer, qui l’ont comparé à un passager sur le siège avant du DLR prétendant conduire le train, acceptent qu’il n’est pas un grand homme de l’histoire. Pourtant, le moment est venu pour un grand effort de volonté au service de la saisie de la souveraineté de la Grande-Bretagne, un moment de grave péril qui exige vision et prévoyance. La grande question non posée dans toute la frénésie actuelle de réunions paniquées et d’articles d’opinion illusoires est de savoir comment le nouveau régime américain, nu et impérial, envisage réellement sa future relation avec l’Europe. Notre continent doit-il rester une possession impériale, de plus en plus serrée dans l’étreinte de l’Amérique par le biais d’une augmentation des dépenses en armes et munitions américaines qui approfondit sa dépendance, ou est-il une puissance rivale, comme le suggèrent les tarifs douaniers de Trump ?

Le célèbre document de planification divulgué de 1992 du Pentagone observait qu’en « convainquant les concurrents potentiels qu’ils n’ont pas besoin d’aspirer à un rôle plus important ou de poursuivre une posture plus agressive pour protéger leurs intérêts légitimes », les États-Unis « doivent chercher à empêcher l’émergence d’arrangements de sécurité uniquement européens qui nuiraient à l’OTAN », car l’Europe est « une région dont les ressources, sous un contrôle consolidé, seraient suffisantes pour générer un pouvoir mondial ». La faiblesse de l’Europe après la guerre froide est autant le produit d’un calcul américain froid que d’une illusion européenne. Bien que l’incapacité du Continent à se défendre soit honteuse, le choc déclaré de Trump face à ce résultat sonne creux, compte tenu des grands efforts américains, au fil des décennies, pour permettre notre actuelle faiblesse et dépendance. Une Europe qui ne dépend pas du parapluie de défense américain, qui développe sa propre base industrielle de défense, ses propres capacités de surveillance et d’acquisition de cibles, son propre bouclier nucléaire et ses propres sources d’énergie fiables est aussi une Europe souveraine, dont les intérêts divergeront nécessairement de ceux de Washington. Vassaux ou rivaux : chaque chemin est désormais semé de risques.

« Bien que l’incapacité du Continent à se défendre soit honteuse, le choc déclaré de Trump face à ce résultat sonne creux. »

Pour la Grande-Bretagne et pour l’Europe, tout doit être repensé, depuis les premiers principes. L’autonomie stratégique nécessite au moins une décennie de travail, pourtant l’accent hâtif mis sur l’obtention d’une solution tolérable à la guerre en Ukraine, désormais au-delà du pouvoir de l’Europe de négocier ou d’appliquer, ne montre qu’une activité paniquée à la place d’une prise de décision réfléchie, une manœuvre tactique dépourvue d’une vision stratégique plus large. Le risque pour l’Europe maintenant est que Trump se retire des négociations de paix avec Poutine, laissant les dirigeants européens engagés dans une confrontation avec la Russie pour laquelle ils sont totalement non préparés. Démunis d’un rôle en tant que franchisee européenne la plus engagée des États-Unis, les élites de la sécurité britannique se retrouvent soudainement dépourvues de but, le prochain examen stratégique de la défense et de la sécurité étant moins utile qu’une feuille de papier vierge. Le moment exige une réflexion sobre, car les décisions prises maintenant définiront l’avenir de la Grande-Bretagne pour les années à venir. Pourtant, l’urgence de la crise ukrainienne, et l’engagement envers des coûts politiques irrécupérables, ont dépassé toute réévaluation plus large du rôle de la Grande-Bretagne dans le monde, alors que Starmer passe d’une conférence à un briefing de lobby, s’efforçant de rattraper des événements échappant à son contrôle.

Cherchant à combler le fossé entre la rhétorique et la capacité, les dirigeants européens ont hâtivement choisi la Turquie comme un amplificateur de force, sans réfléchir au fait que l’ascension de la Turquie sous Erdogan est celle d’un acteur cynique et intéressé, expert dans l’art de jouer les grands blocs de pouvoir les uns contre les autres pour en tirer un avantage, construisant une base industrielle domestique pour se prémunir contre la dépendance envers des parrains. La poursuite impitoyable et transactionnelle de l’intérêt national de la Turquie présente-t-elle un modèle pour une puissance périphérique de taille moyenne comme la Grande-Bretagne ? L’heure de l’indépendance de l’Europe a sonné, mais il n’y a ni Bismarck ni Mazzini pour y répondre, seulement Von der Leyen et Kallas, responsables régionaux des ressources humaines pour l’opération européenne de Washington qui sera bientôt arrêtée. À l’exception de Macron, l’Europe n’a pas de grands hommes en attente : mais le conflit entre une Europe véritablement souveraine et une Amérique impériale présente des défis qui n’ont pas encore été articulés, sans parler d’être planifiés. En planifiant les prochaines étapes de la Grande-Bretagne, Starmer doit mettre de côté la tendance de Whitehall à la pensée magique et poursuivre sans relâche l’intérêt national. Pourtant, même alors que l’ordre international s’effondre autour de lui, le destin a accordé à la Grande-Bretagne un leader engagé en faveur du multilatéralisme et de la recherche de consensus international au moment même qui déterminera le destin de la nation pour des décennies à venir.