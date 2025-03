Célébrant le centenaire turc, en 2023, le président Recep Tayyip Erdoğan a dévoilé une vision démesurée de l’avenir de son pays. Le « Siècle de la Turquie » verrait son pays jouer un rôle beaucoup plus autonome et affirmé. « La communauté internationale verra une Turquie qui prend plus d’initiatives pour résoudre les crises mondiales », a promis le président, alors qu’Ankara pousserait à l’« établissement de la paix et de la stabilité » dans sa région. Ce concept s’appuie sur l’idée d’Erdoğan selon laquelle la Turquie est en passe de devenir une « superpuissance logistique » — et il a prédit qu’elle deviendrait finalement l’une des principales puissances mondiales.

Il y a quelques années, cette idée semblait fantaisiste. La Turquie venait d’être frappée par des tremblements de terre jumeaux, tuant plus de 55 000 personnes. Alors que le pays luttait pour se remettre de la dévastation, et au milieu d’une crise économique croissante, le Siècle turc d’Erdoğan semblait destiné à rester confiné au domaine de la fantaisie et de la propagande. Mais seulement deux ans plus tard, les étoiles semblaient s’aligner. Alors que l’ancien ordre s’effondre, la Turquie est en ascension, et Erdoğan est prêt à en tirer parti. Avec Assad parti de Syrie, et l’influence régionale de l’Iran considérablement diminuée, c’est la Turquie qui semble prête à prendre sa place.

Tout en cela, le profil de la Turquie a augmenté en Occident, où le partenariat transatlantique qui se dégrade rend l’Europe plus faible et plus périphérique à chaque heure. Alors que l’administration Trump évoque le spectre du retrait, une Europe désorientée s’efforce de renforcer sa défense, et la Turquie — qui possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN et une industrie de défense en plein essor — semble soudainement être un partenaire redoutable. Ankara semble s’aligner avec le bloc des libéraux atlantistes de l’UE, tandis que les dirigeants européens ont montré un intérêt pour une coopération renforcée. La Turquie a été invitée à assister à diverses réunions stratégiques en Europe et la brusque montée des avances a poussé le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à plaisanter en disant que les Européens redécouvraient maintenant l’existence de la Turquie.

Plus tôt ce mois-ci, Erdoğan a déclaré que « l’établissement de la sécurité européenne en l’absence de [la Turquie] est inconcevable ». Zelenskyy en était déjà bien conscient. Le jour où les pourparlers de paix entre la Russie et les États-Unis ont commencé en Arabie Saoudite le mois dernier, écartant à la fois l’Ukraine et l’UE, c’est Erdoğan que le président ukrainien a choisi de visiter. Seul le leader turc était capable de projeter une force suffisante pour commander le respect de tant de Poutine que de Trump. Il est clair que, dans le monde émergent de Trump, dépouillé des platitudes libérales sur les « valeurs partagées » et la « défense de la démocratie », Erdoğan pèse plus que Kaja Kallas et Olaf Scholz. Et la Turquie, une puissance de la mer Noire qui a maintenu des relations avec la fois la Russie et l’Ukraine, ainsi qu’avec la Chine et les États-Unis, semble maintenant mieux positionnée que de nombreux États occidentaux.

Le nouveau poids de la Turquie dans les affaires mondiales semble avoir encouragé Erdoğan à prendre des mesures autoritaires drastiques sur le plan national. Plus tôt cette semaine, la police turque a arrêté son principal rival politique, le maire d’Istanbul, Ekrem İmamoğlu, pour des accusations de corruption et de terrorisme. Environ 100 autres personnes ont également été arrêtées lors d’une répression contre l’opposition et les critiques du gouvernement. Avec Trump à la Maison Blanche et la force relative de l’UE diminuée, Erdoğan sait qu’il y aura peu de résistance substantielle alors qu’il emploie des méthodes draconiennes pour prolonger sa longévité politique.

La réponse à la tourmente politique en Turquie a été dramatique : des manifestants ont envahi les rues des villes turques et les marchés turcs se sont effondrés depuis l’arrestation d’İmamoğlu. Si Erdoğan apparaît comme un autocrate erratique chez lui, à l’étranger, il cherche à se dépeindre comme un médiateur constructif et un porte-drapeau de la sécurité régionale. Il a récemment proposé d’accueillir des pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie, tirant parti du statut de puissance intermédiaire de la Turquie pour présenter Ankara comme un constructeur de ponts constructif. Cela s’inscrit dans le rôle que la Turquie a joué plus tôt dans la guerre, lorsque, début 2022, elle a négocié l’accord sur les céréales de la mer Noire et a facilité des pourparlers de paix. Se positionnant comme un intermédiaire indispensable, Erdoğan a également exprimé son soutien aux efforts de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tandis que les deux hommes s’appellent amis. Bien qu’Erdoğan n’ait eu « aucun dialogue significatif » avec Biden, Trump a décrit à plusieurs reprises Erdoğan comme « un gars très intelligent » et « très dur » ; il a également crédité le président turc de la chute d’Assad. Lors d’un appel téléphonique officiel plus tôt cette semaine, Trump aurait dit à Erdoğan qu’il confiait à la Turquie le destin de la Syrie. Alignant ses paroles avec des actions, le choix de Trump pour l’ambassadeur américain à Ankara est l’un de ses plus proches et de ses plus fidèles associés, Tom Barrack, le principal collecteur de fonds pour la campagne de 2016 du président. C’est un poste qui est vacant depuis début septembre.

Marginalisée par l’Amérique, l’adhésion à l’UE a également longtemps échappé à la Turquie. Bien qu’elle soit devenue un pays candidat autour du tournant du millénaire, son accession a été bloquée, ostensiblement en raison de ses déficits démocratiques et de son bilan en matière de droits de l’homme. Mais beaucoup soupçonnaient que cette justification dissimulait une vérité tacite : les Turcs sont musulmans et donc incompatibles avec le projet européen, qui a toujours été plus de nature civilisationnelle que ce que ses partisans libéraux aiment à admettre. À de rares occasions, quelqu’un reconnaît cela. Dans une interview de 2002, le président de la Convention sur l’avenir de l’UE (et ancien président français) Valéry Giscard d’Estaing a déclaré que l’adhésion turque signifierait « la fin de l’UE en tant qu’union politique ». Deux ans plus tard, le commissaire au marché intérieur Frits Bolkestein a déclaré que si la Turquie rejoignait l’UE, « la libération de Vienne en 1683 aurait été vaine ».

Quoi qu’il en soit, les dirigeants européens ont souvent trouvé la Turquie plus utile en dehors de l’UE qu’à l’intérieur. Pendant les premières années de la guerre civile syrienne, des millions de réfugiés sont entrés en Turquie. Puis, en 2015, un nombre sans précédent a fui vers l’UE. Désireuse de prévenir de nouvelles arrivées, l’UE a conclu un accord : Bruxelles paierait le gouvernement turc pour loger les Syriens. En ce qui concerne l’Europe, la Turquie était un État tampon pratique, utile pour l’externalisation des problèmes de l’UE plutôt qu’un partenaire égal. Le coup d’État manqué de 2016 en Turquie a contribué à une détérioration supplémentaire des relations avec les pays de l’UE. Mais les semaines récentes ont vu une réinvention de cette relation, un pays autrefois considéré comme un irritant marginal élevé au statut d’acteur majeur intégral à la sécurité européenne.

Si les mois récents ont vu les tables se retourner pour les relations Turquie-UE, alors le changement de relations avec la Syrie a été encore plus marquant. La Turquie s’est opposée à Assad dès le début de la guerre civile syrienne, en 2011, et pendant des années a fourni à l’opposition islamiste une assistance directe et indirecte. Sa chute l’année dernière, et la victoire des forces d’opposition dirigées par l’ancien affilié d’al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a été célébrée comme la leur — et pas sans raison. On parle de ce que la Turquie pourrait former la nouvelle armée syrienne et ouvrir des bases aériennes dans le pays ; maintenant que le HTS est au pouvoir, Erdoğan espère remodeler le pays et la région à son goût. L’ambition est politique autant qu’économique : le jour après la chute de Damas, les actions liées à la construction turque, principalement chez les producteurs d’acier et de ciment, ont atteint de nouveaux sommets. Dans l’infrastructure ruinée de la Syrie, les entreprises turques voient une opportunité lucrative.

Même les récents massacres de membres de la secte alaouite par des militants sunnites ont permis à la Turquie de faire avancer un intérêt de longue date : le contrecoup des Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, le nouveau gouvernement syrien a signé un accord historique avec les FDS, que Ankara considère comme un affilié terroriste en raison de ses liens avec des militants kurdes en Turquie. L’accord stipule l’intégration de toutes les institutions civiles et militaires dans le nord-est de la Syrie contrôlé par les FDS dans un État syrien unifié. L’accord a également dissous l’administration autonome des FDS, que la Turquie considérait comme une menace pour sa sécurité. Les médias pro-gouvernementaux en Turquie ont présenté l’accord comme un succès dans la sécurisation du « désarmement » des FDS. Pendant ce temps, une délégation de hauts responsables turcs s’est précipitée à Damas pour faire pression pour sa mise en œuvre conformément aux intérêts d’Ankara.

Bien qu’il puisse encore être déraillé, l’accord supprimerait le principal obstacle aux relations Turquie-États-Unis : le soutien des États-Unis aux FDS. L’Amérique a actuellement 2 000 troupes en Syrie pour soutenir les FDS dans leur lutte contre l’EI, mais l’administration Trump a laissé entendre qu’elle pourrait les rappeler. L’accord entre les FDS et Damas est considéré comme une condition préalable à cela.

Erdoğan a également de grands espoirs qu’il pourra maintenant rapatrier bon nombre des millions de Syriens qui ont fui en Turquie ces dernières années. Si la situation sécuritaire en Syrie plonge dans une violence sectaire supplémentaire, Erdoğan risque de payer un lourd prix politique. L’arrivée initiale de réfugiés syriens a provoqué un retour de xénophobie en Turquie, renforçant les fortunes électorales de l’opposition nationaliste à Erdoğan, qui voient la présence de tant de musulmans conservateurs dans le pays comme une menace pour la tradition laïque de la Turquie. Ils ne retourneront volontairement que dans une Syrie stable et fonctionnelle. Les massacres plus tôt ce mois-ci signifient déjà que l’administration Trump est presque certaine de maintenir ses sanctions écrasantes de l’ère Assad, ce qui rendra beaucoup plus difficile d’inciter les Syriens à rentrer chez eux. Le changement de régime à Damas a donc présenté à Erdoğan à la fois d’immenses opportunités et des risques.

Le renversement d’Assad a également ravivé les discussions sur le soi-disant « modèle turc » — une vieille idée qui présentait la Turquie comme le summum du succès régional. Ce modèle est associé à la période de lune de miel d’Erdoğan avec l’Occident dans les années 2000. Le sociologue turc Cihan Tugal a décrit cela comme « un mariage de démocratie formelle, de capitalisme de marché libre et d’un islam conservateur (adouci) — le libéralisme islamique ». Cela signifiait que le gouvernement musulman conservateur d’Erdoğan pouvait justifier des pratiques non islamiques comme la consommation d’alcool en termes économiques, comme étant essentielles pour stimuler le tourisme. Le modèle était une réponse à la révolution iranienne et aux répercussions déstabilisantes qu’elle avait envoyées à travers la région ; c’était une tentative d’incorporer la menace de l’islam politique plutôt que de la réprimer. Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, beaucoup croyaient que le modèle turc pourrait être la réponse aux maux du Moyen-Orient : il promettait de rendre l’islam à la fois gouvernable et moderne.

En ce qui concerne les admirateurs occidentaux de la Turquie, le modèle était un succès : il a nourri les instincts entrepreneuriaux des hommes d’affaires anatoliens et tempéré les excès de piété grâce à l’exposition à la mondialisation et aux marchés de capitaux internationaux. Au plus fort du Printemps arabe, en 2011, lorsque le modèle turc était prescrit pour l’ensemble de la région, l’économie turque croissait plus vite que celle de tout autre pays en Europe. Les projets d’infrastructure se multipliaient, le réseau routier du pays s’est étendu de 10 000 miles ; le nombre d’aéroports a doublé pour atteindre 50 ; Turkish Airlines volait vers plus de destinations que toute autre compagnie aérienne sur Terre ; et des centres commerciaux étincelants et des mosquées proliféraient à travers le pays.

À première vue, il semble que les nouveaux dirigeants de la Syrie seraient les élèves idéaux pour le modèle turc. Le président intérimaire de la Syrie, Ahmed al-Sharaa, ressemble un peu à Erdoğan au milieu des années 2000. Tout en cultivant soigneusement une image pieuse pour lui-même, l’ancien émir d’al-Qaïda a promis un processus politique « inclusif » qui reflétera la volonté du peuple. Il prétend avoir embrassé le pragmatisme et se présente comme un néolibéral. Il est si convaincant que les « mondialistes » de l’ancienne école ont désespérément voulu en entendre plus : en janvier, le ministre des Affaires étrangères d’al-Sharaa, Asaad al-Shaibani, a été interviewé sur la scène de Davos par nul autre que Tony Blair. Quelques semaines plus tard, al-Sharaa était invité au podcast d’Alastair Campbell et Rory Stewart The Rest is Politics.

Même dans le scénario incroyablement optimiste qui verrait la Syrie reproduire l’exemple de la Turquie, cela ne constituerait pas une recette pour un succès universel. Le modèle turc contenait toujours de graves défauts. D’une part, sa vaste croissance économique n’était pas ressentie par la plupart des Turcs. Même au sommet du succès supposé du modèle, la Turquie avait encore un taux de chômage élevé, et l’inégalité était la troisième plus élevée de tous les pays de l’OCDE. En fin de compte, donc, le modèle turc contenait en lui les graines de sa propre disparition : la nouvelle classe moyenne qui avait été habilitée et enrichie par la néolibéralisation s’est finalement rebellée contre le gouvernement néolibéral d’Erdoğan, culminant avec les manifestations du parc Gezi à Istanbul en 2013. Les échecs du Printemps arabe, ainsi que la réponse draconienne du gouvernement aux troubles du parc Gezi, ont marqué la fin de la période optimiste associée au modèle turc. Alors que l’islam libéral et démocratique et un chemin vers l’adhésion à l’UE s’éloignaient de la vue, une version plus conservatrice et autoritaire a pris sa place. Bien qu’Erdoğan ait conservé le néolibéralisme, cette vision a perduré depuis lors.

En même temps, les grandes ambitions d’Erdoğan pour le rôle de la Turquie dans le monde sont contraintes par une sombre réalité intérieure. L’économie turque est désormais en ruines. L’été dernier, elle est tombée en récession et l’inflation est restée très élevée pendant des années, atteignant un pic de 85,5 % en octobre 2022. En décembre, elle était encore de 44,4 %. Au printemps de l’année dernière, le Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdoğan a perdu les élections municipales face à l’opposition laïque du Parti républicain du peuple (CHP) d’İmamoğlu dans une défaite nationale écrasante.

La chute d’Assad, alors, était une bouée de sauvetage pour Erdoğan, alors qu’il luttait pour naviguer à travers ces problèmes intérieurs. Mais l’islam néolibéral du début d’Erdoğan est peu susceptible d’offrir à Damas un coup de pouce similaire. Enfilant un costume, courtisant les faveurs du WEF et prêchant l’évangile du néolibéralisme comme un Polonais en 1991 n’a pas encore permis au nouveau gouvernement syrien de maîtriser les conflits sectaires, ni de convaincre leurs détracteurs qu’ils cherchent à construire autre chose qu’un État suprémaciste sunnite. Et même s’ils pouvaient, le fait que l’administration Trump et d’autres populistes de droite remettent en question l’ensemble de l’ordre libéral — démolissant les traités de libre-échange, se retirant des institutions multilatérales et élevant le spectre de la démondialisation — rend la foule de Davos et leurs modèles encore plus démodés, presque comme un vestige.

Si la Turquie ne peut pas exporter la paix ou une recette pour la croissance économique en Syrie, Erdoğan pourrait encore tirer profit de la guerre. L’industrie de la défense en plein essor du pays devient rapidement une source de fierté nationale. Selon Erdoğan, la Turquie se classe désormais au onzième rang mondial en matière d’exportations d’industries de défense. L’année dernière, ses exportations de défense ont totalisé 7,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 29 % par rapport à 5,5 milliards de dollars en 2023, tandis que ses produits de défense sont désormais exportés vers 180 pays à travers le monde. En particulier, la Turquie a excellé dans la production de drones. Son produit phare, le Bayraktar TB2, a été décrit comme « le drone qui a changé la nature de la guerre » en raison de son coût abordable et de sa capacité à échapper aux défenses aériennes.

Le programme spatial de la Turquie est également en plein essor, bien que peu de personnes en dehors de la Turquie en aient entendu parler. La Turquie développe sa recherche et son développement spatial existants pour compléter son industrie de défense. À la fin de l’année dernière, la construction de son premier port spatial en Somalie a commencé. (La Turquie a ouvert sa première base militaire africaine à Mogadiscio en 2017 et étend rapidement sa présence à travers l’Afrique.) Pendant ce temps, le gouvernement turc a reconnu qu’il prévoyait d’utiliser son port spatial pour des tests de missiles. Dans l’espace comme sur Terre, la Turquie a cherché à diversifier ses relations étrangères : elle a postulé pour rejoindre la Station de recherche lunaire internationale (ILRS), une base lunaire prévue dirigée par le russe Roscosmos et l’Administration nationale de l’espace de Chine, qui est un concurrent du programme Artemis américain. Erdoğan a également rencontré Elon Musk et les deux seraient en bons termes, le président turc exprimant un intérêt à collaborer avec Musk à l’avenir, puisqu’ils « travaillent tous deux activement dans les domaines de l’espace et de la technologie ».

Avec cette panoplie de cartes à jouer, Erdoğan fait maintenant une nouvelle tentative pour l’adhésion à l’UE. Cette fois, cependant, il ne demande pas seulement l’adhésion de la Turquie ; au lieu de cela, il se présente comme le sauveur de l’UE. « C’est la Turquie et son adhésion complète à l’UE qui peuvent sauver l’Union européenne de son blocage, allant de l’économie à la défense et de la politique à la position internationale », a-t-il déclaré à la fin du mois dernier.

Bien sûr, tout le monde en Europe ne sera pas heureux à l’idée de relations plus étroites avec la Turquie. Erdoğan et ses ambitions sont encore perçus avec méfiance par beaucoup. Des observateurs méfiants ont qualifié sa rhétorique civilisationnelle et ses aspirations de « néo-ottomanisme » — une idéologie irrédentiste qui verrait supposément le retour des anciennes terres impériales à la Turquie. Steve Bannon a décrit Erdoğan comme « l’homme le plus dangereux du monde » en raison de son prétendu désir de restaurer l’Empire ottoman. De telles craintes sont mal placées : le « néo-ottomanisme » est plus un dispositif rhétorique utilisé pour enflammer sa base qu’un plan sinistre de reconquête territoriale. Pourtant, la rhétorique civilisationnelle d’Erdoğan fait grincer des dents certains en Europe. L’année dernière, le président turc a affirmé que « le progrès de l’Occident — construit sur le sang, les larmes, les massacres, le génocide et l’exploitation… a temporairement pris le dessus pour étrangler la civilisation divine et centrée sur l’homme de l’Est ». De telles proclamations sont monnaie courante parmi les dirigeants en dehors de l’Occident, mais elles dérangent sûrement certains en Europe.

D’autres s’inquiètent encore de l’approche « transactionnelle » d’Erdoğan en matière de politique étrangère, qui s’est pleinement manifestée lorsque la Suède et la Finlande ont fait des demandes pour rejoindre l’Otan. Erdoğan a exercé le pouvoir de veto de la Turquie pour bloquer l’adhésion des deux États nordiques jusqu’à ce qu’ils acceptent de sévir contre les exilés kurdes accusés de terrorisme. Si certains dirigeants de l’UE sont prêts à embrasser Erdoğan pour renforcer la sécurité européenne, ils savent qu’il s’attendra à recevoir quelque chose en retour.

L’arrestation d’İmamoğlu cette semaine sera une autre préoccupation majeure pour ceux qui sont déjà sceptiques quant à l’approfondissement des relations UE-Turquie. Ce sera également un test significatif des « valeurs européennes » largement vantées : les dirigeants européens donneront-ils la priorité à la défense et à la sécurité (et donc à la préservation de leur relation avec Erdoğan) plutôt qu’à la démocratie ? Des tactiques autoritaires brutales ne peuvent que renforcer les réserves européennes quant à la perspective d’une coopération renforcée, mais il est également tout à fait possible que les dirigeants européens choisissent simplement de détourner le regard : depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, Bruxelles a pivoté vers une posture plus agressive, adoptant la vision d’une soi-disant « Europe géopolitique » qui se soucie moins des valeurs et a « enfin appris à parler le langage du pouvoir ». Erdoğan s’inscrit parfaitement dans ce tableau.

En effet, le message de renouveau européen de la Turquie a gagné en traction. Bien que l’UE soit effectivement fermée aux nouveaux membres, et que l’adhésion turque ne soit pas à l’horizon, le pays est soudainement traité comme une puissance redoutable digne de respect. Après quatre ans de Biden, durant lesquels les libéraux européens ont fait des promesses vides de combattre l’autoritarisme et de défendre la démocratie, leur soudain embrassement d’Erdoğan révèle plus que l’étendue du nouveau pouvoir relatif de la Turquie. Que les Européens doivent maintenant faire la queue pour embrasser la bague du sultan démontre à quel point le monde a changé rapidement.