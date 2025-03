Tout commence par une maison. C’est comme s’il ne pouvait pas facilement y avoir de livre s’il n’y avait d’abord une maison. C’était la maison qui semblait venir avant le mot. Et si la maison est perdue ou disparue, si elle est vendue ou démolie, alors son image et son éclat deviennent d’autant plus puissants.

Henry James voyait la fiction elle-même comme une maison. « La maison de la fiction », écrivait-il, « n’a pas une fenêtre, mais un million. » Il y a une intensité particulière dans la façon dont il décrivait les maisons de New York qu’il connaissait enfant dans ses mémoires de ses 14 premières années, A Small Boy and Others, écrites en 1911, lorsque James avait 68 ans. « Je n’ai rien perdu de ce que j’ai vu, » écrivait-il, « et… bien que je ne puisse maintenant pas tout à fait diviser le total en occasions séparées, les divers éléments grouillent de manière surprenante pour moi. »

C’était comme si le vieux New York, tel qu’il l’avait vécu entre cinq et douze ans, était resté immobile, figé et parfait dans sa mémoire. C’était le sol qui le formait ; il n’aurait jamais à nouveau un endroit qui lui appartiendrait aussi fondamentalement.

En fait, il ne posséderait pas une autre maison avant que, à 54 ans, il ne signe le bail de Lamb House à Rye en Angleterre. L’année précédant l’achat du bail, il écrivit son roman The Spoils of Poynton, un drame sur la possession et la perte d’une maison précieuse. Après avoir signé le bail, il écrivit The Turn of the Screw sur une figure solitaire tentant de créer un foyer dans une maison déjà possédée.

New York, une fois que James commença à voyager en Europe, devint le site de ses rêves. L’un des quartiers les plus vénérés de ce site était le numéro 58 de la 14e rue Ouest, vu pour la première fois lors « d’une visite d’après-midi avec mon père dans une maison située là, l’une d’une rangée déjà assez mature du côté sud et tout près de la Sixième Avenue. C’était ‘notre’ maison, juste acquise par nous… cet endroit devait devenir pour moi pendant très longtemps une sorte d’ancrage de l’esprit. »

L’autre ancre de James était la maison de sa grand-mère maternelle à Washington Square. C’était la maison qu’il donna au Dr Sloper et à sa fille Catherine dans le roman Washington Square, qu’il commença à publier en série en 1879. Un an plus tard, dans The Portrait of a Lady, il permettrait à son héroïne Isabel Archer de vivre dans la maison de sa grand-mère paternelle à Albany, dans l’État de New York.

Dans le chapitre deux de Washington Square, James inséra un passage sur la place et ses environs qui frappe le lecteur comme étrange, presque maladroit :

« C’est ici que votre grand-mère vivait, dans une vénérable solitude, et dispensait une hospitalité qui séduisait à la fois l’imagination infantile et le palais infantile ; c’est ici que vous avez fait vos premières promenades à l’extérieur, suivant la nourrice d’un pas inégal… C’est ici, enfin, que votre première école, tenue par une vieille dame à la poitrine large et à la stature imposante, qui prenait toujours le thé dans une tasse bleue, avec une soucoupe qui ne correspondait pas, élargissait le cercle de vos observations et de vos sensations. C’est ici, en tout cas, que mon héroïne a passé de nombreuses années de sa vie ; ce qui est mon excuse pour cette parenthèse topographique. »

James était prêt à perturber la continuité sacrée de sa fiction pour évoquer cette place comme appartenant à sa mémoire, son sens primaire de lui-même qui ne pouvait être ramené maintenant qu’en mots. Il revendiquait Washington Square pour lui-même autant que pour sa fiction.

Ce qu’il faisait aussi, c’était enregistrer la complexité du changement. La maison dans la mémoire, la maison qui a été démolie ou effacée, n’était pas simplement un véhicule pour un doux rappel, une nostalgie facile. Utiliser une vieille maison dans un roman, même la nommer, reprendre ce qui avait été perdu, était, pour lui, un processus par lequel des pièces, autrefois familières, autrefois pleines, deviennent vivantes ou presque. Ces pièces étaient remises à des personnages qui étaient eux-mêmes venus les revendiquer.

Le New York de Henry James, la ville de son enfance, « le petit monde chaud, sombre et homogène de New York du milieu du siècle », était situé entre la Cinquième et la Sixième Avenue jusqu’à Washington Square, et vers l’est jusqu’à Union Square, qui était, de son temps, entouré d’une haute balustrade. Près de là se trouvaient des membres de la famille élargie de James, y compris la cousine de sa mère, Helen. « Je vois en elle une forte simplicité, » écrivait-il, « celle d’un monde antérieur, plus calme, un New York de meilleures manières et de meilleures mœurs et de croyances plus familières. » James voyait que « sa bonté témoigne d’une certaine manière pour le ton général d’une société, un remarquable ensemble de décences privées. »

À mesure que James vieillissait, il était autorisé à errer plus loin. Lui et son frère parcouraient Broadway « comme de parfaits petits hommes du monde ; nous devions avoir été lâchés là pour étirer nos jambes et remplir nos poumons, sans préjudice de nos libertés antérieures et ultérieures d’aller et venir… Broadway devait alors être comme l’une des allées d’Éden. »

Vers la fin des années 1870, lorsque Henry James publia son livre sur Nathaniel Hawthorne, dans lequel il exposait les limites de l’Amérique en tant qu’endroit où des romans sérieux pouvaient être écrits, il fut attaqué par des critiques à New York et à Boston (« le caquètement d’une couvée de poules des prairies », les appela-t-il), y compris son ami William Dean Howells, qui écrivit : « Nous prévoyons, sans aucun puissant objectif prophétique, que M. James sera dans certains cercles rapidement accusé de haute trahison. »

James ne montra aucun remords dans une lettre qu’il écrivit à Howells. Dans cette même lettre, James mentionna une prochaine sérialisation dans The Cornhill Magazine d’« une histoire médiocre en trois numéros — un conte purement américain, dont l’écriture me fit ressentir acutely le besoin de la ‘paraphernalia’ ».

La « histoire médiocre » était Washington Square. Et la paraphernalia en question étaient, James avait écrit plus tôt dans la lettre, les « manières, coutumes, usages, habitudes, formes, sur toutes ces choses mûries et établies dont un romancier vit — elles sont la matière même dont son œuvre est faite ».

Bien qu’il soit clair que James faisait preuve de modestie en mentionnant le livre à Howells (et sa tendance générale à se référer à son propre travail était d’être auto-dénigrant), il sous-estimait en fait un livre qui est certainement son meilleur roman court. Le portrait que James dresse de la vulnérable, sensible et peu assertive Catherine Sloper est l’un des plus soutenus et convaincants de sa carrière. Le roman fut le premier de ses livres à être sérialisé simultanément des deux côtés de l’Atlantique.

La valeur de Washington Square réside également dans le manque de « paraphernalia », l’absence d’un arrière-plan social et politique dans le récit, forçant ainsi James à intensifier la psychologie, à dessiner le père et la fille avec plus de subtilité et de soin parce qu’il, à l’apogée de son pouvoir social à Londres au moment de l’écriture, ne connaissait pas assez la ville et la société dans laquelle il avait placé le roman. Cependant, il connaissait l’intérieur des maisons où il avait été un petit garçon. Même si sa connaissance du contexte plus large était incomplète, il pouvait se concentrer sur des pièces familières.

Il plaça les événements de Washington Square dans les mêmes années où lui et sa famille avaient vécu dans la ville. L’histoire originale lui avait été racontée par l’actrice Fanny Kemble dont le frère avait abandonné une héritière lorsqu’il découvrit que son père avait l’intention de la déshériter. James déplaça cette histoire vers son propre territoire perdu, vers le site qui appartenait non seulement à ses souvenirs, et non seulement à l’Ancien New York dont il connaissait les contours depuis l’enfance, mais à une maison très particulière qu’il pouvait maintenant reconstruire et repeupler pour son roman.

Trente ans plus tard, James reconstruirait également un autre ensemble de pièces new-yorkaises pour son histoire The Jolly Corner, sa dernière grande œuvre de fiction. Il permettrait à ces pièces de hanter son protagoniste Spencer Brydon, qui est revenu à New York après de nombreuses années en Europe. Brydon commence à rôder la nuit dans l’appartement new-yorkais qu’il a gardé vide toutes ces années. Lentement, il réalise que son double, son alter ego, la partie de lui qui est restée à la maison, se trouve également dans ces vieilles pièces la nuit. Lui aussi rôde. Alors que les deux hommes s’affrontent, le fantôme submerge le visiteur avec « une rage de personnalité devant laquelle la sienne s’effondrait ». L’appartement dans The Jolly Corner est l’endroit où Spencer « avait d’abord vu la lumière, dans lequel divers membres de sa famille avaient vécu et étaient morts ». La lumière rare dans ces espaces intérieurs, la lumière grise, la lumière crépusculaire, sont des éléments essentiels dans l’atmosphère qui devient de plus en plus sinistre et étrange.

Il semble que Brydon hante sa propre maison, ou que l’atmosphère soit si remplie d’échos des morts qu’il en ressent la densité comme une sorte d’étrangeté. Il sent « dans sa main… les vieux boutons en argent des plusieurs portes en acajou, qui suggéraient la pression des paumes des morts. »

Dans Washington Square, James utilisa des échos du passé pour animer les vies de la génération suivante qui était trop prête à éviter l’histoire sociale pour le fléau, comme James le voyait, de la nouveauté. La nièce du Dr Sloper, Marian, par exemple, est sur le point d’épouser un jeune homme nommé Arthur Townsend, qui parle dans le roman de sa nouvelle maison : « Ce n’est que pour trois ou quatre ans. À la fin de trois ou quatre ans, nous déménagerons. C’est la façon de vivre à New York — déménager tous les trois ou quatre ans. Alors vous obtenez toujours la dernière chose. C’est parce que la ville grandit si vite — vous devez suivre le rythme. Ça monte droit vers le centre — c’est là que New York va… Je suppose que nous monterons petit à petit ; quand nous nous lasserons d’une rue, nous irons plus haut. Donc vous voyez, nous aurons toujours une nouvelle maison ; c’est un grand avantage d’avoir une nouvelle maison ; vous obtenez toutes les dernières améliorations. Ils inventent tout à nouveau tous les cinq ans, et c’est une grande chose de rester à jour avec les nouvelles choses. »

Il est facile de ressentir la colère et l’exaspération de James face au nouvel ethos du changement facile et rapide qui a dévoré sa ville aux anciennes valeurs, et détruit les quelques bâtiments et rues qui avaient pour lui de nombreuses associations riches. Ses fantômes ont cédé la place à des images de nouveauté, de superficialité et de profit rapide. C’est comme si le monde solide, exemplifié et incarné par de vieilles pièces dans de vieilles maisons, s’était dissous, et le but de Washington Square est de raviver le pouvoir de ce qui a été perdu, de reconstruire la place, mot par mot, jusqu’à ce qu’elle et toutes ses associations, les vieilles familiarités, aient été restaurées.

***

Ceci est l’introduction à une nouvelle édition de Washington Square, réimprimée par Manderley Press.