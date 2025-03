Les leçons de la douloureuse défaite du Parti démocrate en novembre dépendent de qui vous demandez. Les modérés blâment les excès du wokeness. L’aile gauche du parti reproche un centriste tiède qui n’a pas réussi à inspirer la base. Mais alors que la plupart sont heureux de blâmer les factions rivales au sein du parti, un groupe influent de penseurs progressistes pointe du doigt la gouvernance progressiste en tant que telle. Ce sont les « libéraux de l’abondance », également appelés « progressistes du côté de l’offre ».

Le pays est frappé par une crise d’accessibilité, une pénurie de logements, des infrastructures en ruine et un sentiment général de diminution des attentes. Pour les libéraux de l’abondance, il n’est pas surprenant que ces crises soient les plus aiguës dans les États et les villes où les démocrates détiennent la plupart des pouvoirs politiques.

Les journalistes Ezra Klein et Derek Thompson sont devenus les visages les plus en vue de ce mouvement. Dans leur nouveau livre très médiatisé, Abondance, ils soutiennent que la rareté est un choix, et que « pour avoir l’avenir que nous voulons, nous devons construire et inventer plus de ce dont nous avons besoin ». Les progressistes, dans ce récit, doivent être du côté du dynamisme et de la capacité productive, même si cela signifie s’opposer aux orthodoxies de la gauche.

Le mouvement de l’abondance donne de l’espoir pour un renouveau progressiste au milieu de la morosité trumpienne — même si les partisans échouent à prendre pleinement en compte les incitations matérielles qui maintiennent bon nombre de leurs électeurs du côté du statu quo « non-abondant ».

Les libéraux du côté de l’offre veulent réduire les réglementations qui rendent plus difficile l’innovation et la construction. Pourtant, il serait une erreur de les considérer comme des néolibéraux dans le moule de Clinton-Obama, comme beaucoup à gauche le font maintenant. Ils soulignent le rôle d’un gouvernement fort et actif dans la formulation des politiques et l’orientation des marchés. Et bien que certains libéraux de l’abondance se décrivent comme modérés, beaucoup d’autres sont explicites sur leur passion pour les idéaux progressistes. La préoccupation qui les unit est la tendance de la gouvernance progressiste à entraver ses propres objectifs ostensibles.

Des lois de zonage strictes bloquent la construction de nouveaux logements, tandis que des règles lourdes concernant l’utilisation de l’argent public rendent le logement public abordable trop coûteux à construire. Des examens environnementaux sans fin retardent les projets de transport public et d’infrastructure verte. Comme le dit Klein et Thompson : « Les libéraux parlent comme s’ils croyaient au gouvernement et passent ensuite politique après politique pour entraver ce qu’il peut réellement faire ».

Les gens ordinaires souffrent en conséquence. Une majorité de locataires en Californie sont désormais « accablés par le loyer », ce qui signifie qu’ils dépensent plus d’un tiers de leur revenu pour se loger. Il en va de même à New York. Près d’un quart des résidents de Seattle dépensent plus de la moitié de leur revenu en loyer. Même les travailleurs de la classe moyenne sont exclus des villes et des marchés de l’emploi les plus prisés.

Néanmoins, les villes profondément bleues permettent beaucoup moins de nouvelles maisons que celles avec une gouvernance plus conservatrice. Bien qu’elle ait 8 millions de résidents de plus que le Texas, l’État doré n’a délivré que la moitié des permis de construction résidentielle en 2023. Pendant ce temps, à Austin, le loyer médian a chuté de manière stupéfiante de 22 % au cours des deux dernières années, même en plein essor technologique, grâce à une poussée concertée pour construire de nouveaux logements locatifs.

La difficulté de construire n’est pas confinée au secteur du logement. Les grands projets d’infrastructure dans les zones bleues dépassent régulièrement les délais et le budget en raison de réglementations lourdes et de litiges d’activistes. En 2008, la Californie a approuvé le financement d’un ambitieux projet de train à grande vitesse s’étendant sur une grande partie de l’État. Le projet est désormais en dépassement de budget de 100 milliards de dollars et a dix ans de retard. Pendant ce temps, l’État du Lone Star, avec son climat réglementaire laxiste, surpasse la Californie respectueuse de l’environnement en matière de capacité d’énergie solaire et éolienne.

Ces échecs expliquent en partie pourquoi des zones bleues comme New York et le New Jersey ont connu les changements les plus marqués vers la droite lors de l’élection de 2024. Les électeurs « urbains de base » dans des bastions libéraux comme Los Angeles, Chicago et New York ont déplacé leur vote de 8 points de pourcentage en faveur de Trump. Cela devrait terrifier les démocrates, mais ils semblent incapables de corriger le tir.

Il est certain que la politique culturelle toxique et insensée que les progressistes ont défendue au cours de la dernière décennie n’a pas été favorable aux démocrates dans les urnes. Mais rebrander le parti comme étant plus modéré socialement — avec des gestes performatifs vers la masculinité, le sport, le kitsch patriotique et les fans de Joe Rogan — ne résoudra pas les problèmes plus profonds de la gouvernance progressiste.

Pour certains progressistes axés sur l’offre, les signes d’alerte clignotaient en rouge bien avant l’élection. Thompson a commencé à reconsidérer la cause des pénuries d’approvisionnement pendant la pandémie de Covid, lorsque le pays manquait d’équipements de protection, de fournitures médicales et de lits d’hôpital. Il voyait ces pénuries comme plus que de simples échecs de la chaîne d’approvisionnement. Les autorités échouaient à accélérer une réponse appropriée à la pandémie de la même manière qu’elles avaient échoué dans les domaines du logement, de l’énergie, des infrastructures et de la main-d’œuvre qualifiée. Dans un essai de janvier 2022 dans l’Atlantic, Thompson a appelé à un large « agenda d’abondance » qui tirerait parti du pouvoir à la fois du gouvernement et des marchés pour fournir davantage de ce dont les gens ont besoin.

Axé sur l’offre a longtemps été une expression codée à droite. Le terme fait référence à la théorie économique selon laquelle de faibles impôts et un gouvernement réduit stimulent la production économique et les niveaux de vie pour tous. Les progressistes se sont plutôt généralement concentrés, pour emprunter les mots de Klein, sur « le côté de la demande du bilan » : subventionner le coût du logement, de la nourriture, des soins de santé, de l’éducation et d’autres éléments essentiels.

Mais les contrôles des prix et les bons alimentaires ne mettent pas plus d’œufs et d’autres produits sur les étagères des supermarchés. Distribuer simplement de l’argent pour que les gens achètent une offre limitée de biens fait grimper les prix, comme l’a clairement montré l’inflation des dernières années. Si Kamala Harris avait pu tenir sa promesse de campagne de donner des subventions de 25 000 $ aux primo-accédants, le résultat aurait probablement été une augmentation du coût du logement.

Lorsque la demande dépasse l’offre, en particulier pour des biens inélastiques, la redistribution est une réponse insuffisante. C’est pourquoi les progressistes axés sur l’offre appellent à un changement politique loin de la redistribution vers la production et l’approvisionnement de plus de biens et de services. Ils veulent un libéralisme qui construit et innove et qui, par conséquent, fait baisser les prix, et pas seulement redistribue.

C’est un départ radical par rapport aux plus de 50 dernières années d’orthodoxie progressiste, qui s’est principalement concentrée sur l’inégalité et, plus récemment, sur le changement climatique. La dimension climatique est particulièrement sujette à une combinaison de radicalisme et de pessimisme qui aliene les gens ordinaires. Le mouvement « de croissance négative » — qui appelle à un déclin géré et même à la réduction de la société industrielle face à l’effondrement écologique — a gagné du terrain dans de nombreux coins de la gauche. Même de nombreux libéraux traditionnels expriment tacitement des sentiments antigrowth.

De telles politiques sabotent la gouvernance progressiste. De plus, le modèle législatif a été forgé à une époque différente avec des problèmes différents. Les réglementations environnementales de l’ère d’après-guerre cherchaient à atténuer les dommages associés à la croissance économique rapide et au progrès technologique. L’économie américaine d’après-guerre était dynamique. Les banlieues, les autoroutes et les usines se construisaient partout dans le pays. Mais l’air et l’eau étaient pollués, l’industrie dégradait les environnements naturels, et la criminalité, le smog, le bruit et la surpopulation poussaient les riches à fuir les villes.

Mais ces réglementations environnementales, lois de zonage, lois de préservation historique et politiques d’intérêt public « de base », mises en œuvre pour protéger le public en période de changement rapide, ont depuis été capturées par des intérêts particuliers. Des groupes d’activistes citoyens et d’entreprises utilisent ces mêmes lois pour entraver la construction et la croissance à des fins personnelles.

Une volonté de s’attaquer aux échecs de la gouvernance progressiste — et aux choix idéologiques qui sous-tendent ces échecs — distingue les progressistes du côté de l’offre de nombreux autres factions rivales cherchant à remodeler ou simplement à rebrander le Parti démocrate. Mais pour l’instant, la faction de l’abondance se compose principalement de technocrates confinés aux médias, aux think tanks et au monde académique. Quelques politiciens éminents ont exprimé leur soutien à leurs idées, du moins telles qu’elles apparaissent sur le papier, et d’autres ont abordé des thèmes similaires. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment publié un Plan économique de l’État teasing de nouvelles infrastructures, innovations, investissements gouvernementaux et dynamisme. (La couverture présente des casques de chantier, des grues de construction et une ferme commerciale qui est notoirement non bucolique.)

Cependant, les « pathologies de la large gauche », comme le disent Klein et Thompson, ne sont pas apparues par hasard, et elles ne seront pas facilement guéries. Bien que les obstacles réglementaires aient été érigés comme des solutions bien intentionnées aux problèmes d’une autre époque, les intérêts enracinés qui les maintiennent en place sont très contemporains. Dans les villes abritant une grande partie de la base démocrate, le NIMBYisme reste une force puissante. Les propriétaires aisés sont revenus dans les villes, mais ils craignent toujours le trafic, la criminalité, le bruit et les vues obstruées qui accompagnent les projets de logements abordables à haute densité et d’infrastructures. Ils ne seront probablement pas contents de la chute des prix des maisons alors que de nouveaux logements deviennent disponibles.

Klein et Thompson sont trop rapides à excuser ou à balayer d’un revers de main l’intérêt personnel que les libéraux aisés ont dans le statu quo. Klein a demandé de la grâce et de la compréhension pour les impulsions contradictoires mais humaines de ceux qui pratiquent ce qu’il appelle le « libéralisme des panneaux de jardin ». Ailleurs, Thompson a suggéré de promouvoir l’agenda de l’abondance comme une réponse aux élites avides, mais s’est arrêté avant de blâmer ouvertement les propriétaires.

Yoni Appelbaum, un autre progressiste du côté de l’offre avec un nouveau livre, Coincé : Comment les privilégiés et les propriétaires ont brisé le moteur de l’opportunité américaine, est plus à l’aise pour désigner des coupables. Appelbaum pointe du doigt Jane Jacobs, l’activiste communautaire célèbre pour avoir empêché le virtuose de l’urbanisme Robert Moses de construire des autoroutes à travers Manhattan. L’écriture et l’activisme de Jacobs contre le grand développement urbain « de haut en bas » en faveur d’une planification communautaire ont jeté les bases pour des groupes d’activistes qui étoufferaient le développement urbain pendant des décennies à venir.

Dans Pourquoi rien ne fonctionne : Qui a tué le progrès et comment le ramener, un autre texte en accord avec le mouvement de l’abondance, Marc Dunkelman soutient que ces activistes, et les progressistes en général, se sont trop éloignés d’une impulsion « jeffersonienne » par rapport à l’accent mis par la tradition hamiltonienne sur le développement et les solutions à grande échelle aux problèmes de masse.

Bien que cette honnêteté soit rafraîchissante, Thompson a probablement raison de dire qu’une politique vilipendant les propriétaires aurait du mal à trouver une base électorale parmi les libéraux aisés possédant des biens dans les grandes villes. Personne n’aime qu’on lui dise qu’il est le problème. Même si le mouvement peut trouver du soutien parmi les jeunes progressistes qui luttent pour entrer sur le marché du logement, le vote des jeunes n’est pas facile à mobiliser pour les progressistes (demandez simplement à Bernie Sanders) ; de nombreux jeunes se tournent d’ailleurs vers la droite.

L’immigration est un autre point de friction. Le progressisme de l’offre partage de nombreux objectifs avec le progressisme plus traditionnel, y compris le soutien à l’expansion de la migration. Matthew Yglesias, un associé de longue date de Klein, a explicitement formulé cet argument dans son livre One Billion Americans, publié en 2020 (le titre en dit long). Cependant, bien que les progressistes de l’offre soient principalement d’accord, peu semblent aussi désireux de mettre ce point en avant — ce qui est compréhensible, compte tenu de la réaction publique féroce contre une frontière non contrôlée sous l’ancien président Joe Biden.

Klein et Thompson ne font qu’une mention passagère de la nécessité d’une main-d’œuvre immigrée plus qualifiée pour construire de nouvelles infrastructures et technologies, mais ils passent peu de temps à défendre ou même à justifier ce point. Des questions évidentes restent sans réponse. Pourquoi les citoyens américains ne peuvent-ils pas faire ces emplois ? Plus de personnes ne créeront-elles pas encore plus de problèmes d’approvisionnement ? La raison est sûrement stratégique : le public s’est détourné de l’immigration de masse, ce qui a été électoralement dommageable pour les partis progressistes à travers les démocraties occidentales.

Ensuite, il y a les syndicats. Les critiques du mouvement de l’abondance à gauche affirment que faciliter la construction perturberait les syndicats et serait « politiquement ruineux ». Il est vrai que Klein & Co. identifient les lois du travail comme l’un des facteurs freinant le développement. Pourtant, Klein a également souligné son soutien au mouvement syndical, notant que les pays avec des syndicats plus forts construisent des infrastructures de transport plus rapidement et à moindre coût que les États-Unis, avec son mouvement syndical beaucoup plus faible. Klein a raison de mettre en garde, cependant, que rien ne menace le mouvement syndical plus qu’un public qui le blâme pour les échecs de la gouvernance progressiste.

Cependant, critiquer la loi du travail risque de créer des ennemis pour l’abondance au sein du travail organisé. De même, peu de « libéraux métropolitains aisés » apprécieront les critiques du mouvement à l’égard des réglementations environnementales, des initiatives DEI et d’autres piétés progressistes.

C’est pourquoi certains libéraux de l’abondance ont cherché à forger des partenariats au-delà des partis. Mortimer du Center for New Liberalism, un think tank qui sert de foyer à cette nouvelle tendance de la pensée progressiste, a désigné l’Institut de l’Abondance comme une « institution de droite » promouvant un agenda d’abondance centré sur la science et la technologie. Il y a aussi l’économiste Tyler Cowen et son « libertarianisme de capacité étatique », qui peut être considéré comme un mouvement inverse s’attaquant aux pathologies de la droite : avant tout, une adhésion perverse aux principes du laissez-faire et un refus de tirer parti des pouvoirs uniques du gouvernement.

De même, des figures de ce qu’on appelle la Tech Right — comme les capital-risqueurs Marc Andreessen et Peter Thiel, qui ont tous deux déploré l’incapacité du pays à construire — sont intégrées dans le mélange d’abondance. « Dans la mesure où nous pouvons faire de cela une question transpartisane, bipartisane, nous pensons que c’est fantastique, et cela sera d’autant plus une raison pour laquelle ce mouvement peut être efficace », m’a dit Mortimer.

Pourtant, le danger est que les partisans de l’abondance de droite et de gauche vont chacun renforcer les préférences respectives de leur propre camp sans adopter les idées productives de l’autre : c’est-à-dire que les républicains vont déréguler sans renforcer la capacité de l’État, tandis que les démocrates vont dépenser sans déréguler.

Les premiers mois de la nouvelle administration Trump sont instructifs. Le Département de l’Efficacité Gouvernementale, dirigé par Elon Musk, lui-même pro-construction et pro-dynamisme dans le sens d’Andreessen-Thiel, ne semble pas partager d’intérêt pour améliorer la performance du gouvernement — ou même pour qu’il fonctionne. La nouvelle administration Trump, abandonnant largement le discours populiste pro-travail de la campagne, semble maintenant déterminée à réaliser la remarque de Grover Norquist sur le fait de réduire le gouvernement jusqu’à ce qu’il puisse être noyé dans une baignoire.

Pour leur part, Thompson et Klein présentent leur agenda comme une opportunité de combler le vide créé par les Républicains en vendant ce qu’ils appellent un « état d’esprit de rareté », dans lequel, comme l’a tristement affirmé JD Vance, les immigrants illégaux occupent toutes les maisons qui pourraient aller aux citoyens natifs. Leur grand espoir est que les Démocrates pourraient aider à forger un nouvel ordre politique qui remplace le consensus néolibéral vacillant.

Jusqu’à récemment, cela ne semblait pas si hors du domaine du possible : certains Républicains avaient montré plus d’ouverture aux interventions étatiques et à la politique industrielle, et l’administration Biden, qui a choisi de laisser en place de nombreux tarifs stratégiques de Trump, a pu obtenir suffisamment de soutien bipartisan pour adopter pas moins de trois grandes lois de dépenses centrées sur l’infrastructure et la politique industrielle.

Plus récemment, cependant, les Républicains supposément populistes ressemblent de plus en plus à leurs prédécesseurs favorables aux réductions d’impôts, attaquant le gouvernement et prônant le laissez-faire, tandis que de nombreux Démocrates retombent dans des tropes usés de #Résistance. Les libéraux de l’abondance (et leurs homologues réfléchis à droite) peuvent-ils percer ces lignes de bataille familières pour forger de nouvelles solutions créatives aux problèmes d’approvisionnement de la nation ? En jeu, c’est l’avenir non seulement de la gauche, mais aussi de la prospérité américaine au XXIe siècle.