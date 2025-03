Les progressistes se sentent ambivalents face au fait que nul autre que le sénateur Bernie Sanders est devenu le leader de facto de la résistance contre le monstre à deux têtes de la Maison Blanche.

D’une part, c’est un véritable spectacle de voir le socialiste inflexible du Vermont réunir à nouveau son équipe pour sa tournée électrisante « Stop Oligarchy » — une tournée qui a d’abord attiré des foules considérables dans le Midwest et qui attire maintenant des dizaines de milliers de personnes lors de la deuxième étape à travers le Mountain West, co-titrée avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY). Sanders dénonce les maux de l’oligarchie depuis des décennies, et maintenant, avec Elon Musk presque co-présidant avec Trump, il ressemble à un prophète.

D’autre part, il y a très peu de choses que Sanders (même avec AOC à ses côtés) peut accomplir. Les démocrates sont le parti minoritaire et agissent comme s’ils avaient peur de leur propre ombre, tandis que Sanders a 83 ans et se courbe de plus en plus avec les années. L’expérience de voir Sanders s’en prendre au capitalisme et aux Un pour cent n’a pas tout à fait le même impact qu’il y a une décennie. C’est un peu comme assister à un concert des Rolling Stones en 2025 — c’est génial d’entendre les succès intemporels et tout — mais les frissons sont éphémères. On se demande : Ressentez-vous toujours le Bern, ou s’agit-il simplement d’un véritable brûlure d’estomac ?

C’est une question légitime, car ce n’est pas seulement Bernie qui prend de l’âge — ses partisans et ceux qui s’opposent actuellement à la machine Trump le sont aussi. A une décennie, j’ai décrit la campagne de Sanders comme une « campagne présidentielle punk-rock », un doigt d’honneur à l’establishment politique qui était de loin le plus populaire auprès des étudiants universitaires aux yeux brillants mais en déclin et des jeunes de 20 ans. Cette dynamique s’est manifestée lors des primaires démocrates de 2016, où Sanders a battu Hillary Clinton parmi les électeurs de moins de 30 ans, y compris 83 % des jeunes dans le New Hampshire.

Plus maintenant. Aujourd’hui, ceux qui se pressent dans les auditoriums des lycées pour applaudir Bernie ou qui défilent dans les rues ne reproduisent pas tout à fait Lollapalooza ; c’est plutôt comme une réunion de conseil scolaire particulièrement bruyante. Les mêmes Millennials qui ont aidé à rendre le populisme de gauche cool dans les années 2010 et qui ont défilé pour un règlement racial il y a cinq ans s’acheminent maintenant vers la quarantaine. Pendant ce temps, les dissidents aux cheveux blancs lors des manifestations de Tesla en 2025 sont plus nombreux que ceux trop jeunes pour louer une voiture. C’est un changement de garde — mais, ironiquement, un retour à l’ancienne garde.

La jeunesse manque depuis si longtemps qu’il est étonnant que les progressistes ne mettent pas leurs visages sur des cartons de lait. Les campus universitaires ont été calmes, a noté Inside Higher Ed, même parmi les institutions où l’activisme est pratiquement un sport intramuros. « Je n’ai pas vu beaucoup de choses, ce qui est un peu inhabituel pour notre campus », a observé un étudiant de l’American University à Washington, DC.

Dans les forums en ligne, les organisateurs politiques font également du bruit au sujet de la jeunesse manquante. « Les deux dernières manifestations de Tesla auxquelles j’ai assisté — la majorité étaient des personnes âgées, et j’apprécie leur soutien, mais pourquoi pas de jeunes ? », lit-on dans un post viral dans le subreddit pour le mouvement 50501, le groupe en ligne coordonnant les manifestations anti-Trump dans la capitale et d’autres. « Si à 30 ans, je suis le plus jeune à me présenter, il y a un problème ». Un autre post a suggéré qu’il y avait plus d’électeurs Trump âgés s’opposant à l’excès de pouvoir du président que de jeunes libéraux.

Il n’est donc pas surprenant que l’impact le plus significatif réalisé par la Résistance jusqu’à présent ait été un boycott des consommateurs par des démocrates plus âgés refusant d’acheter des Teslas — ce n’est pas comme si de nombreux baristas de 20 ans et d’autres membres du précariat étaient ceux qui retiennent leurs achats de Cybertruck. Sinon, avec les jeunes absents, l’énergie paternelle lors des rassemblements de 2025 n’est pas suffisante pour avoir un impact majeur. La taille des rassemblements de Sanders est impressionnante, mais d’autres manifestations ont largement été une fraction de la taille qu’elles avaient pendant le premier mandat de Trump.

Où sont passés les enfants ? La meilleure réponse est que la plupart d’entre eux n’ont pas voté du tout. Le pic de l’ère hyperpolitique est derrière nous, et la participation électorale en novembre a tendance à diminuer chez les jeunes adultes. Ils deviennent de plus en plus désillusionnés par toutes les institutions — les tribunaux, les médias et les politiciens — peu importe le parti auquel ils sont affiliés. Une nouvelle analyse des données de Gallup a révélé que moins d’un tiers des moins de 30 ans font confiance au gouvernement, un nouveau record bas. Dans mes reportages, j’ai parlé à de nombreux jeunes qui considèrent toute la politique comme toxique, une forme de divertissement qui n’a pas changé le monde, mais a ruiné beaucoup de relations personnelles. Pourquoi défiler en public quand on peut faire défiler le malheurscroll depuis le confort de chez soi ou, mieux encore, apaiser son anxiété paralysante avec des vidéos ASMR.

Lorsque les jeunes ont voté, ils ont penché vers les Républicains. Selon le jeune prodige des données David Shor, Trump a remporté la majorité des moins de 26 ans, sauf pour les femmes de couleur — un changement massif par rapport à 2016 et 2020. Ils ont voté pour une révolution politique plutôt que pour le statu quo, mais du côté droit, un peu comme les enfants des hippies des années soixante qui sont devenus des yuppies réaganistes. Il s’avère que la Génération Z adore la nostalgie des années quatre-vingt, que ce soit la pop synthétique bubblegum, Stranger Things, ou la politique favorable au marché du personnage Alex Keaton de Michael J. Fox dans la sitcom Family Ties.

Mais il y a eu une réticence à manifester même parmi les jeunes de gauche. Une partie de cela est sans aucun doute le résultat de l’effet dissuasif des répressions sur les campus contre ceux qui protestent contre le rôle de l’Amérique dans la guerre Israël-Gaza et la persécution troublante par l’administration Trump des manifestants accusés d’« activité anti-américaine », comme Mahmoud Khalil, l’activiste étudiant palestinien détenu par l’ICE et faisant face à une révocation de sa carte verte.

Pourtant, il y a aussi eu un glissement idéologique parmi les activistes qui rejettent désormais la coalition Sanders comme des traîtres ayant soutenu « Joe le Génocide ». De nombreux jeunes de gauche de moins de 30 ans sont des anarchistes délirants qui mentionnent à peine Medicare pour tous, les augmentations du salaire minimum ou les programmes universels populaires dans le monde de Bernie. Ils considèrent Gaza comme la Mère de Toutes les Causes, le champ de bataille le plus important dans l’intifada contre les « colonisateurs » occidentaux. Toutes les autres causes sont d’une manière ou d’une autre liées, de la justice trans à Long COVID en passant par la honte des personnes en surpoids. Êtes-vous autiste ? « Apprenez comment l’abolition de la police et la défense de la neurodivergence sont connectées », lit-on sur un flyer d’un récent événement Stop Cop City . Pas étonnant que la plupart des normies ne prennent pas leurs keffiehs et ne se joignent pas à eux.

Mais s’il y a quelqu’un qui peut comprendre le fait de se retirer de la politique, ce sont les démocrates en général. En dehors de Sanders et d’une poignée d’autres, les dirigeants du parti ont été absents lors de la première vague de la décimation du gouvernement fédéral par l’administration Trump, peut-être dans un hôtel White Lotus non divulgué pour pleurer la fausse promesse qu’ils pouvaient tranquillement glisser vers une victoire permanente contre les conservateurs en les laissant simplement disparaître. Depuis les années George W. Bush, les libéraux se sont accrochés aux arguments avancés par John Judis et Roy Teixeira dans leur polémique The Emerging Democratic Majority, selon lesquels les changements démographiques en Amérique — plus de professionnels diplômés et de jeunes femmes célibataires et de minorités — conduiraient à la domination des démocrates.

Judis et Teixeira ont maintenant fait amende honorable — et les démocrates devraient en faire de même. Ils devront trouver comment ne pas être un parti que tout le monde déteste plus que le horrible film robot de Millie Bobbie Brown . Si les démocrates veulent y parvenir — et, soyons honnêtes, personne n’est vraiment sûr de ce qu’est « là » maintenant — alors, à moins d’envoyer Bernie Sanders à travers une machine à voyager dans le temps vers une décennie où sa marque de colère juste semblait moins comme un acte de nostalgie, ils devront peut-être élaborer un agenda majoritaire attrayant et un leader crédible de ce côté d’une maison de retraite pour le défendre.