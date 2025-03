Lors de sa visite aux États-Unis en 1969, le Premier ministre canadien de l’époque, Pierre Trudeau, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a décrit ses hôtes américains par une analogie mémorable. « Vivre à côté de vous », a-t-il déclaré, « est d’une certaine manière comme dormir avec un éléphant. Peu importe à quel point la bête est amicale et équilibrée, si je peux l’appeler ainsi, on est affecté par chaque mouvement et grognement. »

La phrase « dormir avec un éléphant » est devenue synonyme des relations américano-canadiennes dans l’esprit de nombreux Canadiens. Mais depuis que le président Trump a lancé son second mandat dans le Bureau ovale, l’éléphant n’a été ni amical ni équilibré. En fait, ses mouvements et grognements sont récemment devenus plus semblables à des coups de pied en colère et à des rugissements menaçants, surtout avec l’imposition par Trump d’un tarif de 25 % sur la plupart des biens en provenance du Canada.

Cependant, plutôt qu’une acceptation soumise, la réponse au Canada a été une montée du sentiment nationaliste. Seulement, à la tête de ce renouveau patriotique se trouve un nouveau premier ministre, Mark Carney, pour qui la substance de l’identité canadienne ne se résume guère à plus que… le mondialisme, le multiculturalisme et le procéduralisme libéral.

Trump a offert diverses justifications pour ses tarifs punitifs. Il allègue un flux incontrôlé d’immigrants illégaux et de fentanyl traversant la frontière, nonobstant les efforts sérieux du gouvernement canadien pour intercepter de tels flux. Il est sur un terrain beaucoup plus solide lorsqu’il évoque le déséquilibre commercial entre les deux pays, le Canada ayant un excédent commercial significatif avec les États-Unis ; environ 20 % de ce que produit le Canada est consommé par les Américains.

Lors d’une réunion à Mar-a-Lago, Justin Trudeau, le premier ministre récemment destitué, a protesté que de tels tarifs « tueraient l’économie canadienne », suscitant chez Trump une suggestion selon laquelle le Canada serait mieux en tant que 51e État. Cette remarque a d’abord été entendue par la plupart des gens comme une plaisanterie, mais Trump est devenu obsédé par l’idée. Les remarques sur la frontière américano-canadienne comme une « ligne artificiellement tracée » ont alimenté les craintes que son véritable objectif soit l’annexion.

Peut-être que Trump ne fait que provoquer, quelque chose qui ne serait certainement pas hors de son caractère. Mais un récent post sur son site Truth Social indique qu’il pourrait être sérieux. « La seule chose qui a du sens est que le Canada devienne notre cher Cinquante et Unième État », a-t-il écrit. « Cela ferait disparaître tous les tarifs, et tout le reste, totalement. » Trudeau, pour sa part, prend Trump au mot, affirmant qu’il croit que le véritable objectif des tarifs n’est rien de moins qu’« un effondrement total de l’économie canadienne parce que cela facilitera notre annexion. »

Les tarifs de Trump et sa rhétorique d’annexion ont eu des conséquences qu’il n’a sûrement pas prévues. Les Canadiens n’ont jamais été de grands agitateurs de drapeaux, mais les ventes de drapeaux canadiens ont explosé, les alcools américains sont retirés des étagères des magasins, les épiceries apposent des étiquettes sur les produits fabriqués localement, et de nombreuses personnes abandonnent leurs projets de voyage aux États-Unis. Un mouvement pour boycotter les produits américains est en cours.

Les tarifs ont également été une bénédiction pour le Parti libéral au pouvoir. Les cotes d’approbation en chute libre de Trudeau menaçaient de livrer à son parti une défaite écrasante lors des élections qui se tiendront plus tard cette année. Mais lorsque l’impopularité de Trudeau a entraîné sa démission, les libéraux ont été contraints de le remplacer en tant que chef de parti et premier ministre. Mark Carney, un économiste et banquier sans expérience préalable en fonction élective, a remporté une victoire écrasante lors du vote du parti. Tel un phénix renaissant de ses cendres, les libéraux remontent lentement dans les sondages, bien qu’ils soient encore confrontés à une montée raide.

Le discours de victoire de Carney le 9 mars a fait écho au sentiment nationaliste croissant. Passant de l’anglais au français, les deux langues officielles du Canada, il a interpellé Trump pour « essayer d’affaiblir notre économie ». Mais plus que l’économie canadienne est en jeu, a-t-il averti : « Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre terre, notre pays. S’ils réussissent, ils détruiront notre mode de vie. »

Que voulait exactement dire Carney par l’expression « notre mode de vie » ? Le hockey, le sirop d’érable, Tim Hortons et la politesse viennent à l’esprit. Mais les caractéristiques de l’identité canadienne que Carney a mises en avant étaient toutes politiques ou institutionnelles, telles que les soins de santé universels et la forte tradition du pays en matière de programmes sociaux et de redistribution des richesses. Il a également loué la politique tant vantée du Canada en matière de multiculturalisme : « L’Amérique est un creuset. Le Canada est une mosaïque. »

« Carney défend… une vision des Canadiens en tant que bons citoyens mondiaux. »

« L’Amérique n’est pas le Canada. Et le Canada ne sera jamais, au grand jamais, une partie de l’Amérique de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré à un public enthousiaste. Il a clairement indiqué que l’avenir du Canada dépend désormais d’un pivot vers des partenaires commerciaux plus « fiables » au lieu de l’intégration économique avec les États-Unis.

Carney a également cherché à associer l’odeur de Trump au parti d’opposition, insinuant que le porte-drapeau conservateur Pierre Poilievre « vénère à l’autel de Donald Trump ». Accuser Poilievre de s’agenouiller devant le président américain peut être une exagération, mais il a exprimé son soutien à de nombreuses politiques de Trump et a la réputation d’être proche des partisans de MAGA. Il a récemment accepté l’approbation d’Elon Musk, une action qui pourrait lui revenir en pleine face.

Cependant, Carney est un champion peu probable du nationalisme canadien. Né dans les Territoires du Nord-Ouest, il a passé la majeure partie de sa vie adulte en dehors du Canada, étudiant à Harvard et à Oxford, puis travaillant pour Goldman Sachs à Londres, New York et Tokyo. Après un passage en tant que gouverneur de la Banque du Canada, il a occupé le même poste à la Banque d’Angleterre. Il détient à la fois la citoyenneté britannique et irlandaise, ce qui fait de lui un citoyen de l’UE.

Du point de vue du nationalisme, il est notable qu’il ait attisé la controverse à la tête de la Banque d’Angleterre lorsque, avant le vote sur le Brexit, il a dénoncé le départ de l’Union européenne comme le « plus grand risque intérieur pour la stabilité financière ». Beaucoup ont interprété ses remarques comme une intervention politique qui dépassait sa description de poste.

Carney a également de forts liens avec les élites mondialistes, avec des adhésions au G30, au Forum économique mondial et au Groupe Bilderberg. En bref, il est l’homme de Davos par excellence, un technocrate cosmopolite et un bureaucrate financier avec une nouvelle affection pour la rhétorique nationaliste.

On peut dire que ce que Carney défend comme « notre mode de vie » est une vision des Canadiens en tant que bons citoyens mondiaux tirant leur poids dans l’ordre international basé sur des règles que Trump cherche à démanteler. Comme l’a observé le politologue canadien Tyler Chamberlain, « l’identité canadienne est étroitement liée au multilatéralisme, aux organisations internationales et au libre-échange. C’est ce type de nationalisme qui fonctionne bien aujourd’hui ». Pendant ce temps, les Canadiens regardent la télévision américaine, encouragent les équipes sportives américaines et « pensent comme des Américains de bien des manières qui comptent vraiment — mais nous avons des soins de santé.

Carney est un spécimen de ce que le philosophe politique canadien Ron Dart appelle le nationalisme libéral, qui est relativement récent, le principal précédent pour le moment présent étant les différends commerciaux du Premier ministre Pierre Trudeau avec Richard Nixon. « Le nationalisme libéral émerge généralement d’une position prise par les États-Unis à un moment donné qui menace certains éléments de l’économie canadienne », déclare Dart. Il tend à être réactif et étroitement axé sur l’économie.

Il diffère de ce que Dart appelle le nationalisme High Tory, « qui provient d’une assise beaucoup plus profonde dans l’âme canadienne ». Son exponent le plus éminent au 20e siècle était le philosophe George Parkin Grant, mais il remonte à la fondation du Canada en tant que nation qui cherchait à préserver les traditions britanniques et françaises qui étaient étrangères à la société en formation aux États-Unis. Au lieu de privilégier la liberté et l’individualisme, comme les Américains, la tradition High Tory canadienne aspirait à une société plus ordonnée orientée vers le bien commun de l’ensemble.

Cependant, au fil du temps, le Canada a été transformé en ce que Grant appelait un « satellite d’usine » des États-Unis, un fournisseur de matières premières à la superpuissance qui avait émergé après-guerre comme le « fer de lance » de l’ordre capitaliste libéral dynamique. Dès 1965, Grant déplorait que le Canada cessait d’exister en tant que nation souveraine. Dépendant des États-Unis pour les marchés et la défense, le Canada était absorbé, culturellement et économiquement, par le monstre du sud. L’indépendance politique formelle du Canada pourrait encore persister pendant un certain temps, pensait Grant, mais seulement en raison d’une sorte d’inertie.

Grant croyait que le Canada était englouti dans un ordre mondial émergent dirigé par l’hégémon américain. Dans un retournement surprenant, la république américaine qui menace maintenant la souveraineté canadienne est une nation en révolte ouverte contre cet ordre hégémonique libéral. Vivant dans le champ gravitationnel des États-Unis, le Canada a toujours conservé des liens avec ses racines plus anciennes en Europe. Ironiquement, Trump force maintenant le Canada à devenir plus internationaliste au nom du nationalisme canadien.

Cependant, Dart pense que cette montée actuelle du nationalisme libéral est superficielle. Bien qu’intensément ressentie à l’heure actuelle, elle est également susceptible d’être éphémère, ne durant que le temps du règne de MAGA, car elle est motivée par une menace externe plutôt que par un souvenir vivant des anciennes traditions canadiennes. « Si vous n’avez aucun souvenir de quoi que ce soit », dit-il, « alors qu’est-ce qui vous unit ? Ce qui unit les Canadiens à ce stade, c’est l’anti-Trumpisme. »